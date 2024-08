Migliori cuffie Android: guida all’acquisto (agosto 2024)

Hai un telefono Android e vorresti associargli un bel paio di cuffie per goderti la musica e i contenuti multimediali con una qualità eccellente e anche una certa comodità. Il problema è che, a conti fatti, non hai la minima idea di quali possano essere le migliori cuffie Android.

Per questo sei venuto qui su Internet alla ricerca di risposte e, come spesso accade nel capo tecnologico, hai trovato questo mio articolo che hai trovato interessante. Hai fatto un'ottima scelta perché, nelle righe che seguiranno, ti mostrerò quali sono le migliori cuffie per i telefoni Android e ti darò anche le indicazioni per stabilire quali facciano al caso tuo.

Prima di cominciare ci tengo a sottolineare che, per cuffie, intenderò sia quelle grosse ad arco che vanno sulle orecchie, sia gli auricolari che, nel linguaggio comune, spesso vengono indicati come cuffie. In questo modo, potrò fornirti indicazioni a 360 gradi.

Indice

Cuffie Bluetooth Android migliori

Uliptz ‎WH202A

Le Ulipz Cuffie Wireless Bluetooth 5.3 rappresentano un'innovazione nel mondo dell'audio personale, combinando tecnologia avanzata e design ergonomico per offrire un'esperienza d'ascolto superiore. Queste cuffie over-ear, caratterizzate da un elegante colore nero, sono progettate per garantire comfort e qualità sonora eccezionale.

Uno degli aspetti più impressionanti delle Uliptz è la loro capacità di riproduzione audio. Grazie ai driver stereo acustici da 40 mm, le cuffie offrono alti cristallini, medi bilanciati e bassi potenti, rendendo ogni genere musicale una gioia per le orecchie. La presenza di 6 modalità EQ permette di adattare il suono alle tue preferenze musicali, assicurando che ogni nota sia riprodotta con precisione e chiarezza.

La tecnologia Bluetooth 5.3 integrata nelle Uliptz assicura una connessione stabile e veloce con tutti i dispositivi abilitati Bluetooth. Questa versione avanzata del Bluetooth non solo migliora la stabilità della connessione, ma consente anche di accoppiare due dispositivi contemporaneamente. Questo significa che puoi passare senza interruzioni dall'ascolto della tua playlist preferita sul telefono a una videoconferenza sul laptop, tutto con un semplice tocco.

Un altro punto di forza delle Uliptz è la loro straordinaria autonomia. Con una singola carica, queste cuffie possono offrire fino a 65 ore di riproduzione wireless. Inoltre, grazie alla funzione di ricarica rapida, bastano solo 10 minuti di ricarica per ottenere fino a 4 ore di utilizzo. Per chi preferisce l'ascolto cablato, le cuffie includono un cavo audio da 3,5 mm, permettendo di prolungare ulteriormente il tempo di ascolto.

Il comfort è un elemento cruciale per qualsiasi cuffia, e le Uliptz non deludono in questo aspetto. I padiglioni auricolari sono realizzati in memory foam acusticamente ingegnerizzato, offrendo una morbidezza simile a quella di un cuscino. L'archetto regolabile in metallo e le cuffie girevoli si adattano facilmente a qualsiasi forma della testa, garantendo un comfort ottimale anche durante lunghe sessioni di ascolto.

Per quanto riguarda le chiamate vocali, le Uliptz sono dotate di un microfono integrato che assicura conversazioni chiare e nitide. Questo rende le cuffie ideali non solo per l'ascolto di musica, ma anche per chiamate in vivavoce e l'utilizzo con assistenti vocali. È importante notare che il microfono funziona esclusivamente in modalità wireless/Bluetooth.

Cuffie Wireless Bluetooth DOQAUS

Le DOQAUS Cuffie Wireless Bluetooth rappresentano un'ottima scelta per chi cerca qualità e versatilità in un unico prodotto. Queste cuffie, con il loro design over-ear e la colorazione nera elegante, offrono un'esperienza d'ascolto immersiva grazie ai doppi driver da 40 mm che garantiscono un suono stereo HiFi di alta fedeltà. La possibilità di scegliere tra tre modalità di equalizzazione consente di adattare l'audio alle tue preferenze personali: puoi passare facilmente da un suono ben bilanciato a bassi potenziati o ad un'alta definizione cristallina.

Il comfort è un altro punto di forza delle DOQAUS LIFE 4. I paraorecchie sono realizzati in schiuma memory-protein, offrendo una sensazione di morbidezza e leggerezza anche durante lunghe sessioni di ascolto. La fascia regolabile e i paraorecchie flessibili si adattano perfettamente a qualsiasi forma di testa, eliminando la pressione sulle orecchie. Il design pieghevole e il peso ridotto di soli 0,25 kg le rendono ideali per viaggi, allenamenti e uso quotidiano.

Un aspetto davvero notevole è la durata della batteria. Con una capacità di 1000mAh, queste cuffie possono riprodurre musica per oltre 90 ore consecutive. E se la batteria dovesse esaurirsi, puoi facilmente passare dalla modalità wireless a quella cablata utilizzando il cavo audio da 3,5 mm incluso nella confezione, assicurandoti così di non rimanere mai senza musica.

La tecnologia Bluetooth 5.3 integrata offre una connessione stabile e veloce fino a 20 metri di distanza, permettendoti di muoverti liberamente senza preoccuparti di interruzioni. Inoltre, il microfono incorporato facilita le chiamate in vivavoce e le riunioni virtuali, rendendo queste cuffie un'ottima scelta anche per chi lavora da casa.

In termini di accessori, la confezione include tutto ciò di cui hai bisogno: oltre alle cuffie, troverai un cavo di ricarica USB-C, un cavo audio da 3,5 mm e un manuale utente. Questo set completo ti permette di iniziare subito a utilizzare le cuffie senza dover acquistare ulteriori accessori.

Nonostante tutte queste caratteristiche positive, è importante notare che l'isolamento acustico offerto potrebbe non essere sufficiente per ambienti estremamente rumorosi. Tuttavia, per la maggior parte degli utilizzi quotidiani, le DOQAUS Cuffie Wireless Bluetooth si dimostrano all'altezza delle aspettative, combinando qualità del suono, comfort e versatilità in un pacchetto molto competitivo.

Sony WH-CH720N

Le Sony WH-CH720N rappresentano un'eccellente scelta per chi cerca cuffie wireless con cancellazione attiva del rumore. Queste cuffie over-ear, disponibili in una elegante colorazione nera, offrono una combinazione di comfort, tecnologia avanzata e prestazioni audio superiori.

La prima cosa che noterai è la qualità costruttiva. Realizzate in plastica resistente, le WH-CH720N sono leggere, pesando solo 192 grammi, il che le rende ideali per lunghe sessioni di ascolto senza affaticare le orecchie. I cuscinetti auricolari e l'archetto imbottito garantiscono un'aderenza confortevole, permettendoti di immergerti completamente nella tua musica preferita.

Uno dei punti di forza di queste cuffie è la cancellazione attiva del rumore. Grazie alla tecnologia Dual Noise Sensor e al processore integrato V1, le WH-CH720N riescono a ridurre efficacemente i rumori ambientali, permettendoti di concentrarti esclusivamente sul suono. Inoltre, con l'app Headphones Connect, puoi personalizzare il livello di cancellazione del rumore su ben 20 diversi livelli, adattandolo alle tue esigenze specifiche.

L'esperienza sonora è ulteriormente migliorata dal processore V1 e dalla tecnologia DSEE (Digital Sound Enhancement Engine), che ripristina le alte frequenze perse durante la compressione, offrendo un suono più ricco e dettagliato. La certificazione 360 Reality Audio ti permette di vivere un'esperienza audio immersiva, come se fossi al centro della scena musicale.

Un altro aspetto rilevante è la durata della batteria. Con un'autonomia fino a 35 ore con la cancellazione del rumore attiva, non dovrai preoccuparti di ricaricare frequentemente le cuffie. E quando sarà necessario, la funzione di ricarica rapida ti garantirà ore di ascolto con pochi minuti di carica.

Le WH-CH720N sono dotate di connessione multipoint, permettendoti di collegarle contemporaneamente a due dispositivi Bluetooth. Questa funzionalità è particolarmente utile per chi lavora con più dispositivi, consentendo una transizione fluida tra chiamate e musica. La gestione delle cuffie è intuitiva grazie ai pulsanti fisici, che offrono un controllo preciso senza dover estrarre il telefono.

Per quanto riguarda le chiamate, la tecnologia Precise Voice Pickup e i microfoni beamforming assicurano una qualità vocale cristallina, riducendo i rumori di fondo e captando chiaramente la tua voce. Questo rende le WH-CH720N perfette anche per le videoconferenze e le chiamate telefoniche.

Soundcore by Anker Q30

Le soundcore by Anker Q30 sono un paio di cuffie Bluetooth che si distinguono per la loro cancellazione attiva del rumore e una serie di modalità personalizzabili, rendendole ideali per chi cerca un'esperienza audio immersiva e senza distrazioni. Grazie ai driver da 40 mm e ai diaframmi in seta altamente flessibili, queste cuffie offrono una qualità sonora superiore con bassi potenti e acuti nitidi che si estendono fino a 40 kHz, garantendo una chiarezza eccezionale.

La tecnologia avanzata di cancellazione del rumore è uno dei punti di forza delle soundcore Q30. I doppi microfoni rilevano e filtrano fino al 95% del suono ambientale a bassa frequenza, permettendoti di concentrarti esclusivamente sulla tua musica o sulle tue chiamate. La possibilità di personalizzare la cancellazione del rumore in tre modalità diverse – Mezzi, Esterni e Interni – ti consente di adattare l'isolamento acustico alle varie situazioni quotidiane, che tu sia in viaggio, all'aperto o in un ufficio affollato.

Un altro aspetto notevole è la qualità delle chiamate. Le cuffie integrano due microfoni con un algoritmo di riduzione del rumore che cattura e migliora la tua voce, sopprimendo i rumori di fondo per garantire conversazioni chiare e senza interruzioni. Questo le rende particolarmente adatte per chi deve fare molte chiamate durante la giornata lavorativa.

In termini di autonomia, le soundcore Q30 non deludono. Con la cancellazione attiva del rumore attivata, puoi goderti fino a 40 ore di riproduzione continua. Se preferisci disattivare questa funzione, il tempo di ascolto si estende a ben 60 ore. Inoltre, una ricarica rapida di soli 5 minuti ti offre ulteriori 4 ore di utilizzo, una caratteristica estremamente utile per chi è sempre in movimento.

La vestibilità comoda è un altro elemento che merita attenzione. Il design over-ear e i materiali di alta qualità, come la pelle utilizzata per i cuscinetti, assicurano un comfort prolungato anche durante sessioni di ascolto estese. Nonostante la robustezza della costruzione, le cuffie sono sorprendentemente leggere, pesando solo 272 grammi, il che contribuisce ulteriormente alla loro comodità d'uso.

Infine, la connessione multipunto permette di collegare le cuffie a più dispositivi contemporaneamente, facilitando il passaggio tra il telefono e il computer senza dover riconnettere manualmente ogni volta. Questa funzionalità è particolarmente utile per chi lavora in ambienti dinamici e necessita di una transizione fluida tra diversi strumenti di lavoro.

soundcore by Anker Q20i

Le Soundcore by Anker Q20i sono cuffie Bluetooth con cancellazione attiva del rumore ibrida, progettate per offrire un'esperienza audio di alta qualità. Dotate di driver dinamici sovradimensionati da 40 mm, queste cuffie producono un suono dettagliato e bassi potenti grazie alla tecnologia BassUp. Questo rende l'ascolto della musica particolarmente coinvolgente, permettendoti di immergerti completamente nei tuoi brani preferiti.

La caratteristica principale delle Q20i è la loro capacità di ridurre efficacemente il rumore esterno fino al 90% grazie ai due microfoni interni e ai due esterni che lavorano in sinergia. Questa funzione è particolarmente utile in ambienti rumorosi come aerei o treni, dove potrai goderti la tua musica senza distrazioni. Inoltre, la modalità Trasparenza ti consente di rimanere consapevole dell'ambiente circostante quando necessario, semplicemente premendo un pulsante.

Un altro punto di forza è la durata della batteria. Con una singola carica, puoi ottenere fino a 40 ore di riproduzione con la cancellazione attiva del rumore attivata e fino a 60 ore in modalità normale. Se hai bisogno di una ricarica rapida, bastano solo 5 minuti per ottenere ulteriori 4 ore di autonomia. Questo ti permette di utilizzare le cuffie per lunghi periodi senza preoccuparti di doverle ricaricare frequentemente.

Le Q20i offrono anche la possibilità di connettersi a due dispositivi contemporaneamente tramite Bluetooth 5.0. Questa funzionalità è estremamente pratica se desideri passare rapidamente dal tuo laptop al tuo smartphone senza dover disconnettere e riconnettere manualmente i dispositivi. La transizione tra i dispositivi avviene in modo fluido e senza interruzioni, garantendo un'esperienza d'uso ottimale.

L'app Soundcore aggiunge un ulteriore livello di personalizzazione, permettendoti di regolare l'equalizzazione secondo le tue preferenze. Puoi scegliere tra 22 equalizzazioni preimpostate o creare la tua configurazione personalizzata. L'app ti consente anche di passare facilmente tra le diverse modalità di ascolto: ANC, Normale e Trasparenza, adattandosi così alle diverse situazioni in cui ti trovi.

Il design delle cuffie è ergonomico e confortevole, con padiglioni auricolari morbidi che si adattano perfettamente alle orecchie, rendendole ideali per sessioni di ascolto prolungate. Il colore nero conferisce un aspetto elegante e professionale, mentre la costruzione robusta assicura una lunga durata nel tempo.

Migliori cuffie in-ear per Android

Auricolari Bluetooth Cervanta

Le cuffie Bluetooth i17 di Cervanta rappresentano un'eccellente scelta per chi cerca qualità audio e comfort in un design compatto. Il suono Hi-Fi offerto da questi auricolari è notevole, grazie ai driver da 13mm che garantiscono alti cristallini e bassi profondi. La tecnologia CVC integrata riduce l'85% del rumore ambientale, permettendoti di immergerti completamente nella tua musica o nelle tue chiamate senza distrazioni.

Un altro punto di forza delle i17 è la loro autonomia di riproduzione. Con una singola carica, puoi godere di 5-7 ore di utilizzo continuo, e la custodia di ricarica inclusa ti permette di estendere questa durata fino a tre volte, per un totale di circa 21 ore. Questo le rende ideali per lunghi viaggi, giornate lavorative intense o sessioni di allenamento prolungate.

Il design ergonomico e leggero delle cuffie è pensato per offrire il massimo comfort. Con tre diverse dimensioni di tappi in silicone morbido, puoi trovare facilmente la misura perfetta per le tue orecchie, assicurando una calzata sicura e confortevole anche durante un uso prolungato. Pesando solo 3,8 grammi ciascuna, queste cuffie sono quasi impercettibili quando indossate. Inoltre, i nanomateriali utilizzati nella costruzione le rendono resistenti al sudore e alla pioggia, rendendole adatte per qualsiasi attività quotidiana, dal camminare al correre, fino agli esercizi più intensi.

La connessione Bluetooth 5.3 offre una stabilità e una velocità di trasmissione eccezionali, con un raggio d'azione fino a 15 metri. L'accoppiamento automatico semplifica ulteriormente l'utilizzo: basta aprire la custodia di ricarica e le cuffie si sincronizzeranno immediatamente con il tuo dispositivo. Questo elimina la necessità di passaggi complicati e ti permette di iniziare subito a utilizzare le cuffie.

Un'altra caratteristica degna di nota è la ricarica veloce. In appena 1,5 ore, le cuffie sono completamente cariche e pronte per offrirti fino a 7 ore di utilizzo. Il display LED sulla custodia di ricarica mostra lo stato della batteria in tempo reale, così sai sempre quanto tempo di ascolto ti rimane.

Il controllo touch sensibile aggiunge un ulteriore livello di praticità. Con semplici tocchi sulle cuffie, puoi gestire chiamate, mettere in pausa la musica, cambiare brano, regolare il volume o attivare Siri senza dover estrarre il telefono dalla tasca. La compatibilità universale delle i17 le rende facili da collegare a qualsiasi dispositivo Bluetooth, che sia uno smartphone, un tablet, un PC o una TV.

Auricolari Bluetooth Jesebang

Le Cuffie Bluetooth Sport di Jesebang, modello YT18, rappresentano un'innovazione significativa nel campo degli auricolari wireless. Questi auricolari in-ear sono progettati per offrire una combinazione perfetta di comfort, qualità audio e funzionalità avanzate, rendendoli ideali per chi cerca prestazioni elevate durante l'attività fisica o nella vita quotidiana.

Una delle caratteristiche più impressionanti di queste cuffie è la loro tecnologia Bluetooth 5.3, che garantisce una connessione stabile e veloce fino a 15 metri di distanza. Questo significa che puoi muoverti liberamente senza preoccuparti di interruzioni del segnale. Inoltre, il microfono ENC ad alta definizione integrato assicura chiamate cristalline, eliminando efficacemente i rumori di fondo.

Il design ergonomico con ganci stabilizzatori sopra le orecchie e tre diverse taglie di tappi in silicone (S/M/L) garantisce una vestibilità sicura e confortevole, adattandosi perfettamente alle diverse dimensioni del canale uditivo. Questo rende le cuffie YT18 particolarmente adatte per gli appassionati di sport, poiché rimangono saldamente in posizione anche durante gli allenamenti più intensi. La certificazione IP7 conferma la resistenza all'acqua e al sudore, permettendoti di utilizzarle in qualsiasi condizione atmosferica.

La qualità audio è un altro punto di forza di questi auricolari. Gli altoparlanti dinamici bidirezionali da 13mm offrono bassi potenti e profondi e alti cristallini, creando un'esperienza sonora immersiva. La tecnologia di riduzione del rumore può ridurre il rumore di fondo fino al 98%, consentendoti di goderti la tua musica, giochi, audiolibri e podcast preferiti senza distrazioni.

La durata della batteria è notevole: con una singola carica, le cuffie possono funzionare per 8 ore consecutive. La custodia di ricarica portatile offre ulteriori 5 ricariche complete, estendendo l'autonomia totale a ben 48 ore. Un pratico display LED sulla custodia mostra la carica residua delle cuffie e della custodia stessa, permettendoti di monitorare facilmente lo stato della batteria.

L'interfaccia touch sensibile rende l'utilizzo delle cuffie estremamente intuitivo. Puoi gestire chiamate, controllare la riproduzione musicale e attivare l'assistente vocale del tuo dispositivo con un semplice tocco. Questa funzione semplifica notevolmente l'interazione con le cuffie, soprattutto durante l'attività fisica o quando sei in movimento.

Samsung Galaxy Buds FE

Le Samsung Galaxy Buds FE rappresentano un'innovazione significativa nel mondo degli auricolari wireless. Questi dispositivi, dal design compatto ed ergonomico, sono pensati per offrire un comfort superiore e una vestibilità perfetta. Grazie ai gommini e alle alette di diverse dimensioni, puoi trovare facilmente la giusta aderenza, garantendo così un'esperienza d'ascolto prolungata senza fastidi.

Uno dei punti di forza delle Galaxy Buds FE è la qualità del suono. Gli auricolari sono dotati di un nuovo altoparlante a 1 via che assicura bassi profondi e potenti, regalando un suono ricco e avvolgente. Questa caratteristica ti permette di immergerti completamente nella tua musica preferita, rendendo ogni brano un'esperienza unica.

La cancellazione attiva del rumore (ANC) è un'altra funzionalità che distingue questi auricolari. Con gli auricolari Bluetooth Galaxy Buds FE, puoi dimenticare le distrazioni esterne e goderti la purezza del suono in qualsiasi ambiente. Che tu sia in viaggio, al lavoro o semplicemente a casa, l'ANC ti consente di isolarti dai rumori indesiderati e concentrarti solo sulla tua musica o sulle tue chiamate.

L'autonomia delle Galaxy Buds FE è impressionante: fino a 30 ore di riproduzione con una singola ricarica. Questo significa che non dovrai preoccuparti di ricaricare frequentemente i tuoi auricolari, potendo contare su un intrattenimento continuo durante tutta la giornata. La custodia di ricarica inclusa è pratica e compatta, permettendoti di portarla ovunque con te.

I comandi touch intuitivi sono un altro aspetto degno di nota. L'area touch ben definita ti consente di passare facilmente dalla musica alle chiamate senza dover togliere gli auricolari dalle orecchie. Questa funzionalità è particolarmente utile quando sei in movimento e hai bisogno di rispondere rapidamente a una chiamata o cambiare brano.

Il colore Graphite conferisce agli auricolari un aspetto elegante e moderno, mentre il peso di soli 40 grammi li rende leggeri e facili da indossare per lunghi periodi. La tecnologia di connettività senza fili tramite Bluetooth garantisce una connessione stabile e affidabile, permettendoti di muoverti liberamente senza il fastidio dei cavi.

Auricolari Btootos

Le cuffie Bluetooth A90 Pro di Btootos rappresentano un prodotto di alta qualità nel panorama degli auricolari wireless. Questi auricolari, dal design in-ear e dal colore nero elegante, si distinguono per una serie di caratteristiche tecniche avanzate che ne fanno un'opzione eccellente per chi cerca prestazioni elevate e affidabilità.

La tecnologia Bluetooth 5.3 è uno dei punti di forza principali delle A90 Pro. Questo standard avanzato garantisce una connessione più stabile, veloce e affidabile tra gli auricolari e il dispositivo collegato. Grazie all'accoppiamento automatico, basta estrarre gli auricolari dalla custodia di ricarica perché si connettano immediatamente al tuo telefono, rendendo l'uso quotidiano estremamente semplice e intuitivo.

Gli altoparlanti dinamici da 13 mm offrono una qualità sonora eccezionale, con chiarezza sbalorditiva e suono ad alta risoluzione. La funzione di riduzione del rumore ENC integrata, insieme ai quattro microfoni, sopprime efficacemente il 90% del rumore di fondo, migliorando significativamente la qualità delle chiamate. Questo ti permette di godere di conversazioni chiare anche in ambienti rumorosi.

Un altro aspetto notevole è la durata della batteria. Le cuffie offrono fino a 6-8 ore di riproduzione audio continua con una singola carica, mentre la custodia di ricarica inclusa fornisce ulteriori cinque cariche complete, per un totale di 36 ore di autonomia. Il display LED separato sulla custodia consente di monitorare facilmente il livello di carica di ciascun auricolare e della custodia stessa, evitando spiacevoli sorprese durante l'uso.

Il design ergonomico e leggero delle A90 Pro, con un peso di soli 4 grammi per auricolare, assicura un comfort prolungato senza causare fastidi. Le tre diverse dimensioni di punte auricolari (S/M/L) incluse nella confezione permettono di trovare la misura perfetta per ogni utente. Inoltre, la certificazione IP7 impermeabile rende questi auricolari ideali per attività sportive e all'aperto, resistendo efficacemente a sudore e pioggia.

Infine, il controllo touch avanzato offre un'esperienza d'uso comoda e intuitiva. Puoi rispondere alle chiamate, regolare il volume, cambiare traccia e attivare l'assistente vocale semplicemente toccando i pannelli sensibili degli auricolari, senza dover utilizzare il telefono. Questa funzionalità migliora notevolmente la praticità e l'efficienza nell'uso quotidiano.

soundcore P20i

Le Soundcore Cuffie Bluetooth by Anker P20i rappresentano un'eccellente scelta per chi cerca auricolari in-ear di alta qualità. Dotate di driver da 10 mm, queste cuffie offrono un suono dettagliato con bassi potenti, ideali per gli amanti della musica che desiderano un'esperienza audio immersiva. La tecnologia Bluetooth 5.3 garantisce una connessione stabile e senza interruzioni, permettendoti di godere della tua musica preferita senza fastidiosi ritardi o disconnessioni.

Una delle caratteristiche più interessanti è la possibilità di personalizzare l'esperienza di ascolto tramite l'app Soundcore. Con ben 22 equalizzazioni preimpostate, puoi adattare il suono alle tue preferenze personali. Inoltre, la funzione "Trova il mio auricolare" ti permette di localizzare facilmente gli auricolari smarriti, emettendo un rumore per aiutarti a individuarli rapidamente.

La durata della batteria è un altro punto di forza di questi auricolari. Con una singola ricarica, le cuffie possono durare fino a 30 ore grazie alla custodia di ricarica inclusa. E se sei di fretta, una ricarica rapida di soli 10 minuti ti offre ben 2 ore di riproduzione, rendendole perfette per chi ha uno stile di vita frenetico.

Il design compatto e leggero delle Soundcore P20i le rende estremamente portatili. La custodia di ricarica è dotata di un pratico laccetto, permettendoti di agganciarla facilmente alla borsa o alle chiavi. Questo aspetto è particolarmente utile per chi è sempre in movimento e non vuole preoccuparsi dello spazio occupato dagli auricolari.

Un'altra caratteristica degna di nota è la resistenza all'acqua IPX5. Questo significa che puoi utilizzare gli auricolari durante gli allenamenti intensi o sotto la pioggia senza preoccuparti di danneggiarli. La protezione contro acqua e polvere li rende adatti a qualsiasi condizione atmosferica, garantendo una lunga durata nel tempo.

Infine, i due microfoni integrati con tecnologia AI migliorano notevolmente la qualità delle chiamate, riducendo il rumore di fondo e assicurando che la tua voce sia sempre chiara e nitida. Questa caratteristica è particolarmente utile per chi utilizza frequentemente gli auricolari per telefonate di lavoro o personali.

Come scegliere le cuffie Android

Passiamo ora a capire quali sono le caratteristiche che distinguono una buona cuffia, da una veramente eccezionale andando con ordine d'importanza.

Design

La prima cosa da scegliere è probabilmente il design, dato che cambia completamente quasi tutte le caratteristiche che andremo a vedere in seguito. Di base possiamo distinguere due macro-categorie le quali vanno poi a loro volta a differenziarsi in altre sofisticazioni di minor entità.

Di base possiamo trovare le cuffie, ovvero quegli archi con le due casse ai lati che si piazzano sopra l'orecchio e che sono molto vistose, altrimenti ci sono gli auricolari che si piazzano dentro (con alcune variabili) all'orecchio e tendono a essere estremamente discreti.

La principale differenza sta nell'isolamento acustico ad appannaggio delle cuffie che, coprendo l'orecchio, chiudono fuori i rumori. Oltre a questo, però, vanno considerati il fattore ingombro e peso, insieme al calore che possono generare in estate, dove qui vincono a mani basse gli auricolari.

Inutile spiegare quanto siano leggeri, occupino molto meno spazio sia addosso che in zaino/borsa/tasca, insieme al non far sudare quasi nulla in estate. Certo, le cuffie in inverno possono sostituire il cappello di lana o un paraorecchie, ma in estate questo si paga caro. Detto questo, qui è totalmente soggettivo.

Ora, scendendo alle sottocategorie e partendo dalle cuffie, le variabili di design disponibili sono quelle di cuffie chiuse, aperte, on-ear od over-ear. Le cuffie chiuse offrono il massimo isolamento sonoro, le cuffie aperte sono più confortevoli da indossare e hanno una migliore fedeltà audio, le cuffie on-ear sono quelle che si piazzano sul padiglione auricolare mentre le over-ear sono più grosse e vanno intorno al padiglione.

Lato auricolari invece troviamo il design in-ear, gli earbuds e i modelli sportivi. I modelli in-ear sono quelli con il gommino che viene introdotto all'interno dell'orecchio e che garantisce un ottimo isolamento sonoro. I modelli earbuds sono quelli sullo stile degli Apple AirPods, ovvero quelli che vanno nell'orecchio ma non hanno i gommini che vanno direttamente nel buco.

Ci sono poi earbuds molto rari come i Galaxy Buds Live che sono unici nel loro genere perché hanno un isolamento sonoro naturale scarsissimo in quanto non sigillano l'orecchio, ma di contro sono molto comodi. Infine i modelli sportivi che possono essere fatti in vari modi, ma di base, hanno conformazioni e supporti che gli permettono di non cadere anche durante attività fisica più intensa.

Con cavo o wireless

Anche se parte del design della cuffia o dell'auricolare, voglio dedicare un capitolo separato per la questione cavo di questi accessori. Fermo restando che, purtroppo, oggigiorno la maggior parte degli smartphone non ha più il jack per le cuffie, non significa che tu non possa usare un adattatore o che non ci sia una marea di dispositivi elettronici oltre al mondo smartphone dotati di questa uscita audio.

Quindi sì, oggigiorno ha ancora perfettamente senso guardare al mercato dei dispositivi audio con filo, per svariate ragioni. Oltre a essere generalmente più economici, hanno il particolare beneficio di offrire una qualità audio superiore (a pari categoria) rispetto alla controparte wireless (anche se la tecnologia wireless ha fatto passi avanti significativi, e cuffie Bluetooth di alta qualità possono offrire prestazioni sonore molto vicine a quelle cablate, specialmente quando supportano codec audio avanzati come aptX HD o LDAC). Infine, da non sottovalutare, non necessitano di ricarica e sono sempre disponibili per l'uso. Inoltre, anche se tanti dispositivi Android non hanno il jack, una buona fetta ancora lo possiede. Certo, il cavo si attorciglia sempre e sa perfettamente come farsi odiare, inoltre c'è una certa comodità nel non avere questo ingombro, specialmente quando si fa sport.

I dispositivi wireless invece si collegano tramite Bluetooth al dispositivo e, a loro volta, possono avere anche un ulteriore chip NFC per collegarsi ancora più rapidamente a dispositivi già associati in passato e appartenenti al medesimo ecosistema.

Queste possono poi disporre di funzioni avanzate come comandi touch o la funzione ANC, ovvero di cancellazione attiva del rumore, insieme ad altre funzioni che la casa produttrice può aggiungere. Quale è migliore? Non esiste una risposta esatta e assoluta per tutti, dipende da cosa cerchi.

Infine, ultima distinzione, tra i modelli wireless e i true wireless. Per wireless semplici s'intendono gli auricolari Bluetooth collegati tra loro con un cavo. Quelli true wireless invece sono quelli indipendenti tra loro, quindi senza alcun cavo.

Ecosistema

In un mondo dove la parola “ecosistema” è diventata un fattore dal peso sempre maggiore nel mondo dell'elettronica, non si poteva non portarla sul piatto anche qui. Anzi, possiamo dire che gli auricolari in particolare, sono quelli che risentono maggiormente di questo fattore.

Questo perché le case produttrici sfruttano questi dispositivi per mantenere gli acquirenti legati al loro marchio, dando vantaggi per chi compra dentro l'ecosistema e svantaggi per chi esce da questa bolla. Per farti un esempio, tu puoi usare delle cuffie o auricolari Bluetooth Apple con un telefono Android, ma perderai molte funzioni accessorie.

Cancellazione attiva del rumore, controllo del dispositivo tramite gli auricolari, ricerca dei medesimi se smarriti o tutta una serie di vantaggi, sono assenti se accoppiati con Android. Quindi, di base, se cerchi le migliori cuffie Android, tenderei a escludere quelle Apple dall'equazione. Certo però è che, se guardiamo solo alla qualità audio, esse valgono tanto quanto o anche più delle altre.

Se invece restiamo all'interno dell'ecosistema Android, le cose sono più lievi ma comunque simili. Per farti un esempio, gli auricolari Samsung offrono 100% della compatibilità e delle funzioni accessorie solo se accoppiati con un telefono Samsung, mentre perdono parecchio se usati con un qualunque altro marchio.

Quanto vale per te la cancellazione attiva del rumore o altre funzioni simili? Qui devi rispondere tu. Quello che posso dirti è che, tale discorso, vale solo per gli auricolari (salvo rarissime eccezioni). Le cuffie, essendo generalmente prodotte da case terze, non hanno limitazioni e offrono tutta la loro efficacia con qualunque dispositivo. Quindi, se cerchi le “migliori”, il discorso ecosistema può giocare un ruolo fondamentale.

Caratteristiche tecniche

Anche se potrebbe sembrare un po' troppo in basso il discorso delle caratteristiche tecniche, io penso stia diventando sempre meno rilevante per il 95% degli utenti. Ci sono gli audiofili che sanno distinguere un dispositivo audio ottimo da uno scarso alla prima nota, ma sono persone con orecchie molto allenate e affatto comuni.

Perché gli auricolari Bluetooth sono cos' popolari sebbene qualitativamente inferiori sul piano sonoro di modelli a cavo di alto livello? Perché, in generale, anche gli auricolari da 50 euro offrono un audio sufficientemente valido da rendere modelli più costosi non così necessari.

Certo, spendendo di più si ha qualcosa di migliore a livello di audio, materiali e funzioni accessorie, ma non è un balzo particolarmente ampio. Oggi come oggi, nel settore di cuffie e auricolari Bluetooth, il divario tra dispositivi è più piccolo che mai.

Quindi, a meno di comprare patacche da 10 euro di marche ignote, la differenza percepita potrebbe non giustificare la spesa. Per questa ragione la scheda tecnica, almeno per chi ha un livello di sensibilità all'audio particolarmente accentuato, non è un fattore così determinante. Se, però, giustamente, vuoi sapere cosa fa la differenza o se sei un audiofilo, andiamo a vedere le caratteristiche tecniche da valutare.

Risposta in frequenza — è il range di frequenze che riesce a riprodurre la cuffia o l'auricolare in questione. L'orecchio umano può percepire uno spettro dai 20 ai 20.000 Hz, quindi servirebbe un dispositivo con almeno tale range.

— è il range di frequenze che riesce a riprodurre la cuffia o l'auricolare in questione. L'orecchio umano può percepire uno spettro dai 20 ai 20.000 Hz, quindi servirebbe un dispositivo con almeno tale range. Impedenza — indica la resistenza in Ohm che il cavo esercita sul segnale elettrico, andandolo ad abbassare. Più è alto, più significa che il cavo attenuerà il suono, ma non tutto il male viene per nuocere. Alcune cuffie per audiofili hanno valori d'impedenza molto alta (250 Ohm o più), sebbene questo non sia automaticamente sinonimo di audio migliore. In linea di massima, 32 Ohm di impedenza è da considerarsi come valore standard.

— indica la resistenza in Ohm che il cavo esercita sul segnale elettrico, andandolo ad abbassare. Più è alto, più significa che il cavo attenuerà il suono, ma non tutto il male viene per nuocere. Alcune cuffie per audiofili hanno valori d'impedenza molto alta (250 Ohm o più), sebbene questo non sia automaticamente sinonimo di audio migliore. In linea di massima, 32 Ohm di impedenza è da considerarsi come valore standard. Sensibilità — indica la capacità di riprodurre alti volumi in risposta al segnale elettrico in ingresso. Maggiore sensibilità corrisponde a un maggiore volume a parità di tensione, quindi un volume più alto partendo dal medesimo dispositivo emittente.

— indica la capacità di riprodurre alti volumi in risposta al segnale elettrico in ingresso. Maggiore sensibilità corrisponde a un maggiore volume a parità di tensione, quindi un volume più alto partendo dal medesimo dispositivo emittente. Canali audio — esistono cuffie con svariati emettitori in base ai canali audio. Ci sono cuffie 5.1 reali e virtuali rispettivamente con 4 speaker reali o 2 reali e altri simulati artificialmente. Ci sono poi quelle 7.1 che possono arrivare fino a 10 speaker. Inutile dire che più speaker significa migliore qualità.

Altri fattori da considerare

Ci sono poi svariati altri fattori che meritano considerazione in base al tipo di cuffia/auricolare o all'utilizzo che se ne fa dei medesimi.

Batteria — ovviamente solo per dispositivi wireless, essi avranno un'autonomia limitata dalla batteria di cuffie/auricolari ed, eventualmente, anche a quella della scatolina di ricarica. In base a quanto sono lunghe le tue sessioni di ascolto, valuta cosa ti serve.

— ovviamente solo per dispositivi wireless, essi avranno un'autonomia limitata dalla batteria di cuffie/auricolari ed, eventualmente, anche a quella della scatolina di ricarica. In base a quanto sono lunghe le tue sessioni di ascolto, valuta cosa ti serve. Hi-Res — indica l'alta risoluzione audio, ovvero sorgenti sonore di alta qualità registrate a più di 16-bit e 44.1 kHz. Avere questa caratteristica denota un dispositivo di livello superiore.

— indica l'alta risoluzione audio, ovvero sorgenti sonore di alta qualità registrate a più di 16-bit e 44.1 kHz. Avere questa caratteristica denota un dispositivo di livello superiore. Microfono — difficile oggi incontrare cuffie o auricolari sprovvisti di microfono, ma siccome può succedere, meglio controllare che ci sia, se t'interessa.

