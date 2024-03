Migliori cuffie running: guida all’acquisto (marzo 2024)

Chiunque abbia intrapreso l'attività di runner, dal maratona professionista (o semi-professionista) a chi esce solo una volta a settimana, ha sicuramente provato a correre con la musica nelle orecchie. Indossare le cuffie, infatti, fa parte di quei riti che per un corridore sono ormai diventati veri e propri automatismi, come controllare che le scarpe siano allacciate per bene o che le chiavi di casa siano in tasca.

Anche secondo la scienza correre ascoltando musica non solo può avere benefici significativi sulla salute fisica e mentale ma migliora anche le prestazioni atletiche, essendo in grado di ridurre la stanchezza fino al 20%. Ed è per questo che le cuffie sono ormai parte essenziale dell'attrezzatura di un runner. Possedere un buon paio di auricolari, comodi e performanti (gli auricolari, essendo più compatti, sono più indicati per l'attività fisica rispetto alle classiche cuffie, ben più ingombranti), possono fare una grande differenza nella tua esperienza con la musica (ma anche con i podcast o gli audiolibri) durante la corsa.

Dunque, cos'altro aspetti a iniziare? In questa guida ti illustrerò quali sono le caratteristiche principali da considerare nella scelta delle migliori cuffie running. Se la cosa ti va, tutto ciò che devi fare è ritagliarti un po' di tempo libero e dedicarti alla lettura dei prossimi paragrafi. Al termine della lettura, sono sicuro che sarai perfettamente capace di scegliere il prodotto più adatto alle tue esigenze e al tuo budget. Non mi resta che augurarti una buona lettura e, perché no, un buon allenamento!

Migliori cuffie running con filo

Di seguito un elenco di alcune delle migliori cuffie running con filo. Se stai pensando di acquistare questo tipo di accessorio per andare a correre, nelle prossime righe troverai sicuramente qualcosa per te.

Apple EarPods con connettore Lightning

Gli Apple Auricolari EarPods con connettore Lightning sono un'ottima scelta per chi cerca un'esperienza audio di alta qualità e comfort durante l'ascolto della musica, la visione di filmati o la gestione delle chiamate. Questi auricolari, prodotti da Apple, sono stati progettati tenendo in considerazione la forma dell'orecchio umano, il che li rende più comodi per un maggior numero di persone rispetto agli auricolari tradizionali in-ear.

Uno degli aspetti più interessanti degli EarPods è la loro tecnologia di altoparlanti, che è stata progettata per ridurre al minimo la dispersione sonora e ottimizzare l'audio in uscita. Questo significa che potrai godere di un suono di alta qualità, sia che tu stia ascoltando la tua musica preferita o guardando un film.

Gli EarPods sono dotati di un telecomando integrato che ti permette di regolare facilmente il volume, controllare la riproduzione di musica e filmati, e persino rispondere alle chiamate con un semplice clic. Questa funzionalità è molto pratica e ti permette di gestire il tuo dispositivo senza doverlo tirare fuori dalla tasca o dalla borsa.

Un altro vantaggio degli Apple Auricolari EarPods con connettore Lightning è la loro compatibilità con una vasta gamma di dispositivi Apple, tra cui diversi modelli di iPhone, iPad e iPod touch. Ciò significa che potrai utilizzare questi auricolari con la maggior parte dei dispositivi Apple che possiedi, senza dover acquistare auricolari aggiuntivi.

Nonostante questi auricolari non offrano una funzione di controllo del rumore attivo, la loro forma e il loro design in-ear offrono un'ottima isolazione passiva dai rumori esterni. Inoltre, gli EarPods sono impermeabili, il che li rende adatti all'uso durante le attività sportive o in condizioni di umidità.

JBL T110

Le cuffie in-ear JBL T110 sono un'ottima scelta per chi cerca un suono di alta qualità, comfort e praticità. Queste cuffie offrono il rinomato suono JBL Pure Bass, garantendo un'esperienza audio eccellente con bassi potenti e profondi. Ideali per l'utilizzo a lavoro, a casa o in viaggio, le JBL T110 offrono un suono stereo di alta qualità.

Il design ergonomico, leggero e compatto di queste cuffie le rende resistenti e confortevoli da indossare per lunghi periodi. Il cavo piatto antigroviglio con microfono integrato consente di godersi la musica senza preoccuparsi di cavi ingarbugliati e permette di gestire facilmente la musica e rispondere alle chiamate in arrivo sullo smartphone grazie al comando con microfono. I driver da 9 mm garantiscono un audio potente e coinvolgente.

Le cuffie JBL T110 sono dotate di un comodo set di gommini auricolari intercambiabili in tre misure diverse (S, M, L), consentendo un adattamento confortevole a qualsiasi tipo di orecchio. La confezione include anche una scheda di garanzia e sicurezza.

Le cuffie in-ear JBL T110 sono compatibili con tutti i dispositivi dotati di jack da 3,5 mm, rendendole versatili e adatte a una vasta gamma di periferiche. Non è necessario preoccuparsi di batterie o ricariche, poiché queste cuffie funzionano tramite cavo.

Guuvor in-Ear

Gli auricolari GUUVOR sono un'ottima soluzione per chi cerca un prodotto di alta qualità che offra un suono chiaro e pulito. Grazie alla loro forma in-ear e al materiale in metallo, questi auricolari garantiscono una buona isolamento del rumore e bassi potenti e profondi.

Una delle caratteristiche più interessanti di questi auricolari è il loro design magnetico, che permette di unirli attorno al collo quando non sono in uso, evitando così di perderli. Inoltre, il microfono integrato consente di effettuare chiamate a mani libere in qualsiasi momento.

Gli auricolari GUUVOR sono compatibili con tutti gli smartphone e dispositivi dotati di ingresso audio da 3,5mm, come Samsung Galaxy, Note Series, console di gioco, Nexus, HTC, laptop, tablet e lettori MP3/MP4. Il loro design ergonomico, con un diametro di 6 mm e un angolo di elevazione a 60°, si adatta perfettamente alla forma dell'orecchio e garantisce una tenuta sicura anche durante le attività sportive.

La tecnologia di cancellazione del rumore presente in questi auricolari permette di filtrare il rumore di fondo e di offrire una chiarezza vocale ottimale, anche in ambienti rumorosi. Il microfono con cancellazione del rumore garantisce inoltre un suono chiaro per chiamate in vivavoce.

Nella confezione, oltre agli auricolari, troverai anche una clip e le istruzioni per l'utilizzo. Il servizio clienti è disponibile per rispondere a eventuali domande o dubbi riguardo al prodotto, offrendo un'esperienza di acquisto piacevole e senza rischi.

SAMSUNG 4260445774119

Gli auricolari Samsung 4260445774119 sono un prodotto di alta qualità, progettato per essere compatibile con una vasta gamma di dispositivi Galaxy, tra cui S6, S5, S4, S3, Mini S2 e Note. Questi auricolari presentano un design in-ear che offre un comfort ottimale durante l'uso prolungato. Realizzati in plastica resistente, sono leggeri (solo 10 grammi) ma robusti, garantendo una lunga durata nel tempo.

La tecnologia di connettività cablata assicura una trasmissione del suono chiara e senza interferenze, mentre la comunicazione wireless RF permette una grande libertà di movimento. Un altro punto di forza è la presenza di un controllo del volume integrato, che consente di regolare facilmente il livello sonoro senza dover interagire direttamente con il dispositivo collegato.

Il microfono incorporato, posizionato in linea, rende questi auricolari ideali per le chiamate in vivavoce, offrendo una qualità audio eccellente sia in ingresso che in uscita. Nonostante la loro complessità tecnologica, gli auricolari Samsung 4260445774119 non richiedono l'uso di pile o batterie, eliminando così la necessità di ricariche frequenti o sostituzioni.

Un ulteriore vantaggio è rappresentato dal fatto che questi auricolari rispettano tutte le normative per l'esportazione in paesi selezionati al di fuori dell'Unione Europea, rendendoli un'opzione ideale per chi viaggia spesso.

Apple EarPods con jack 3.5mm

Gli Apple EarPods con jack cuffie da 3,5 mm rappresentano una soluzione audio di alta qualità per tutti gli utenti che preferiscono un'esperienza cablata. Questi auricolari si distinguono per il loro design ergonomico, pensato per adattarsi alla forma dell'orecchio umano. A differenza dei tradizionali auricolari tondi, gli EarPods risultano più comodi per un maggior numero di persone rispetto a qualsiasi altro tipo di auricolare in-ear.

La qualità del suono è un punto forte degli EarPods. Gli altoparlanti sono stati progettati per ridurre al minimo la dispersione sonora e ottimizzare l'audio in uscita. Il risultato è un suono di alta qualità, chiaro e dettagliato, che rende ogni ascolto un'esperienza piacevole.

Un'altra caratteristica degna di nota è il telecomando integrato. Questo elemento ti permette di regolare il volume, controllare la riproduzione di musica e filmati, e perfino rispondere alle chiamate con un semplice clic. Questa funzionalità rende gli EarPods estremamente pratici e versatili, ideali per chi cerca un dispositivo che possa gestire sia le esigenze audio che quelle di comunicazione.

La compatibilità degli EarPods è molto ampia. Oltre ai vari modelli di iPhone, tra cui iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone SE (1a generazione), iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, questi auricolari sono compatibili anche con diversi modelli di iPad, iPod e MacBook Air e Pro. Questo significa che potrai utilizzare gli EarPods con praticamente qualsiasi dispositivo Apple tu possieda.

Migliori cuffie running senza filo

Ecco, invece, un elenco di alcune delle migliori cuffie running senza filo (wireless), le quali permettono di essere utilizzate senza l'ingombro dei cavi, a patto che ci si ricordi di ricaricarle ogni tanto.

Apple AirPods (seconda generazione)​​

Le Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione) sono un prodotto innovativo e all'avanguardia nel settore degli auricolari wireless. Questi auricolari, dal design elegante e minimalista, offrono un'esperienza audio di alta qualità grazie alla loro tecnologia avanzata.

Il fattore di forma in-ear garantisce un comfort ottimale durante l'utilizzo, permettendo di indossare gli AirPods per tutto il giorno senza alcun fastidio. La tecnologia di connettività senza fili e la comunicazione wireless tramite Bluetooth assicurano una connessione stabile e affidabile con i dispositivi compatibili.

Una delle caratteristiche principali di questi auricolari è l'isolamento dal rumore, che consente di godere della propria musica o delle chiamate telefoniche senza distrazioni esterne. Inoltre, gli AirPods sono particolarmente adatti ai cellulari iOS, garantendo una perfetta integrazione con l'ecosistema Apple.

La custodia di ricarica inclusa offre due modalità di ricarica: wireless, utilizzando un caricabatterie certificato Qi, oppure tramite connettore Lightning. Questa versatilità rende ancora più comodo l'utilizzo degli AirPods, poiché si possono ricaricare facilmente in qualsiasi situazione.

Gli AirPods si accendono automaticamente e si collegano all'istante al dispositivo associato, offrendo un setup semplicissimo su tutti i dispositivi Apple. Inoltre, è possibile attivare rapidamente Siri con il comando "Ehi Siri", rendendo ancora più immediata l'interazione con l'assistente virtuale.

La connessione istantanea tra un dispositivo e l'altro permette di passare facilmente da un iPhone ad un iPad o ad un Mac senza perdere tempo nel ricollegamento degli auricolari. La custodia di ricarica garantisce inoltre oltre 24 ore di autonomia, assicurando così una lunga durata della batteria durante l'utilizzo quotidiano.

Apple AirPods (terza generazione) con custodia di ricarica Lightning ​​​​​​​ Lightning Charging Case Senza AppleCare+

Il prodotto in questione è la terza generazione degli Apple AirPods, dotati di una pratica custodia di ricarica Lightning. Questi auricolari wireless rappresentano un vero e proprio balzo in avanti nel campo dell'audio portatile, grazie a una serie di caratteristiche innovative che ne fanno un prodotto all'avanguardia.

Una delle principali novità introdotte da Apple con questi AirPods è l'audio spaziale personalizzato. Questa funzione, basata su un sofisticato rilevamento dinamico della posizione della testa, permette di immergersi completamente nella musica, offrendo un'esperienza sonora coinvolgente e realistica.

Gli AirPods sono progettati per adattarsi perfettamente all'orecchio, grazie alla loro taglia unica. Inoltre, presentano un sensore di pressione che consente di controllare facilmente la riproduzione multimediale e le chiamate, rendendo l'utilizzo ancora più intuitivo e immediato.

Un altro punto di forza di questi auricolari è la loro resistenza al sudore e all'acqua, sia per gli AirPods stessi che per la custodia di ricarica. Questa caratteristica li rende ideali per essere utilizzati in qualsiasi situazione, anche durante l'attività fisica o in condizioni climatiche avverse.

La custodia di ricarica Lightning offre un'autonomia notevole: fino a 6 ore di ascolto continuativo e fino a 30 ore totali di ascolto. Inoltre, la custodia può essere ricaricata sia tramite cavo Lightning che con un caricatore MagSafe.

Gli AirPods sono dotati di attivazione rapida di Siri, permettendo all'utente di interagire con l'assistente vocale semplicemente pronunciando il comando "Ehi Siri". Questa funzione rende ancora più agevole l'utilizzo degli auricolari, consentendo di effettuare ricerche, inviare messaggi o effettuare chiamate senza dover utilizzare le mani.

Infine, gli AirPods si distinguono per la loro facilità di configurazione e per la capacità di passare automaticamente da un dispositivo all'altro. Inoltre, è possibile condividere l'audio del proprio iPhone, iPad, iPod touch o dell'Apple TV fra due paia di AirPods, per una condivisione dell'esperienza sonora ancora più completa.

Auricolari Jesebang

Le Cuffie Bluetooth Jesebang rappresentano un vero e proprio salto di qualità nel mondo degli accessori per cellulari. Queste cuffie wireless, dotate di tecnologia Bluetooth 5.3, offrono una connessione stabile e veloce, con un raggio di trasmissione che può raggiungere i 15 metri di distanza. Il microfono ENC ad alta definizione incorporato garantisce chiamate di ottima qualità, rendendo queste cuffie l'accessorio ideale per chi ama la musica ma non vuole rinunciare alla comodità delle chiamate in vivavoce.

Uno dei punti di forza di queste cuffie è sicuramente la qualità del suono. Grazie al driver dinamico a diaframma titanizzato composito da 13mm, le Cuffie Bluetooth Jesebang offrono un audio di alta qualità, ricco di dettagli e molto vicino alla registrazione originale. Inoltre, la tecnologia digital sound enhancement engine ripristina gli elementi ad alta frequenza della traccia musicale, garantendo un'esperienza sonora immersiva e coinvolgente.

Il comfort è un altro aspetto fondamentale di queste cuffie. Sono state riprogettate per essere il 15% più piccole rispetto ai modelli precedenti, per adattarsi perfettamente all'orecchio dell'utente. La tecnologia avanzata wind flow riduce la pressione del condotto uditivo e minimizza il rumore, garantendo un comfort superiore e una nitidezza del suono impeccabile. Inoltre, grazie al nano rivestimento liscio, le Cuffie Bluetooth Jesebang sono resistenti all'acqua e al sudore, rendendole l'accessorio ideale per lo sport e gli allenamenti intensivi.

Le Cuffie Bluetooth Jesebang offrono anche una durata della batteria migliorata, con fino a 6 ore di riproduzione con una singola carica e fino a 24 ore con la custodia di ricarica. La tecnologia di visualizzazione a LED permette di monitorare con precisione la potenza residua delle cuffie e della custodia di ricarica, evitando spiacevoli sorprese durante l'ascolto della musica.

Infine, queste cuffie si distinguono per la loro praticità d'uso. Grazie alla tecnologia di abbinamento one-touch, dopo il primo accoppiamento, le cuffie si accenderanno e si accoppieranno automaticamente ogni volta che vengono rimosse dalla custodia di ricarica. Inoltre, possono essere collegate a una vasta gamma di dispositivi abilitati Bluetooth, tra cui IOS, Android, pc, tablet e computer portatili.

Sony WF-C500

Le Sony Cuffie wireless WF-C500 True sono un'ottima scelta per chi cerca cuffie in-ear di alta qualità, senza fili e con una lunga durata della batteria. Queste cuffie, compatibili con l'Assistente vocale e dotate di microfono incorporato per telefonate, offrono una connessione Bluetooth stabile e affidabile.

Il design True Wireless delle cuffie WF-C500 elimina completamente l'uso di cavi, permettendoti di godere di una libertà di movimento totale durante l'ascolto della tua musica preferita o durante le telefonate. Le cuffie sono anche dotate di punte auricolari di diverse dimensioni (SS, M, LLx2) per garantire una vestibilità confortevole e sicura.

La durata della batteria di queste cuffie wireless è notevole: fino a 20 ore di riproduzione musicale con la custodia di ricarica inclusa. Inoltre, la funzione di ricarica rapida ti consente di ottenere 60 minuti di riproduzione con soli 10 minuti di ricarica, ideale per chi è sempre in movimento e ha bisogno di una soluzione di ricarica veloce ed efficiente.

Le Sony Cuffie wireless WF-C500 True sono compatibili con l'Assistente vocale, permettendoti di controllare facilmente la tua musica, le telefonate e altre funzioni utilizzando semplicemente la tua voce. Il microfono incorporato garantisce una qualità audio chiara e nitida durante le telefonate, assicurando che la tua voce sia sempre perfettamente udibile dall'altra parte.

La tecnologia Bluetooth 5.0 offre una connessione stabile e affidabile tra le cuffie e il tuo dispositivo, riducendo al minimo le interruzioni e garantendo un'esperienza di ascolto piacevole e senza problemi. Inoltre, le cuffie supportano i profili Bluetooth A2DP, AVRCP, HFP e HSP, offrendo una compatibilità ampia con vari dispositivi.

Le cuffie sono realizzate in alluminio, un materiale leggero e resistente che garantisce una lunga durata e un design elegante. La confezione include anche una custodia di ricarica, un cavo USB-C di 20 cm e un manuale d'uso.

Xiaomi Redmi Buds 4 Lite

Gli Xiaomi Redmi Buds 4 Lite sono auricolari Bluetooth di ultima generazione che offrono un'esperienza audio di alta qualità. Questi dispositivi wireless si distinguono per la loro connettività stabile e veloce, grazie alla tecnologia Bluetooth 5.3, che riduce i problemi di interruzione e ottimizza il consumo della batteria.

Un punto di forza degli Xiaomi Redmi Buds 4 Lite è sicuramente il driver dinamico da 12mm. Questo componente, dotato di un diaframma composito, intensifica la struttura della cavità dell'auricolare, riducendo efficacemente le distorsioni e garantendo una riproduzione del suono chiara e fedele.

La durata della batteria è un altro aspetto degno di nota. Con una singola ricarica, gli auricolari assicurano fino a 5 ore di autonomia, che diventano addirittura 20 se consideriamo l'energia fornita dalla custodia di ricarica. Questa caratteristica li rende ideali per lunghe sessioni di ascolto o per viaggi lunghi.

Gli Xiaomi Redmi Buds 4 Lite supportano inoltre la funzionalità Google fast pair, che permette di connettere rapidamente gli auricolari al telefono Android semplicemente aprendo la custodia. Questa feature risulta particolarmente utile in situazioni in cui è necessario risparmiare tempo o quando si hanno le mani occupate.

Nonostante le loro prestazioni elevate, questi auricolari sono estremamente leggeri e portatili, con un peso di soli 48 grammi. Inoltre, la loro resistenza all'acqua IPX4 li protegge da sudore e pioggia, rendendoli adatti anche per l'utilizzo durante gli allenamenti o in condizioni meteo avverse.

Come scegliere le cuffie running

A differenza delle classiche cuffie — in particolare le cuffie da studio o quelle per il gaming — gli auricolari per la corsa (ma in generale per ogni tipo di allenamento) sono più leggeri, devono adattarsi meglio all'orecchio e devono essere impermeabili all'acqua, per essere resistenti anche al sudore; per questo è importante capire tutte le tipologie e caratteristiche principali da guardare prima di acquistare questo utilissimo accessorio.

Lascia quindi che ti guidi e ti dica come scegliere le cuffie running, capaci di offrire un design confortevole, resistente al sudore e alla pioggia — per i più temerari — ma che al contempo non rinuncino a un'eccellente qualità audio.

Tipologie di cuffie running

Affinché non cadano durante l'esercizio fisico e per garantire un buon livello di sicurezza, le cuffie running devono adattarsi quanto meglio possibile alla testa e alle orecchie. Inoltre, sebbene sul mercato sia ancora possibile trovare tanti modelli di cuffie collegabili via cavo, oggi è sicuramente più facile connettere gli auricolare in modalità wireless tramite Bluetooth, anche alla luce del fatto che molti smartphone hanno ormai abbandonato l'ingresso jack delle cuffie.

Se vuoi quindi che ti consigli i principali modelli di cuffie da corsa, fra quelli più interessanti disponibili attualmente sul mercato, allora ti accontento subito. Ce ne sono per tutti i budget e per ogni specifico utilizzo, ma quelle indicate per il running sono le in-ear, da posizionare all'interno dell'orecchio. Sono gli auricolari più comuni ed economici. Facili da indossare (anche se ad esempio si corre con un cappello), fanno della semplicità di trasporto il loro punto di forza, anche se ovviamente non possono regalare la stessa “immersività” delle cuffie on-ear. In ogni caso fornendo gommini intercambiabili di varie dimensioni da inserire direttamente nel padiglione auricolare, riescono ad assicurare un ottimo comfort.

Ci sono anche gli earbuds (es. quelli classici di Apple con il filo), che hanno una forma simile agli auricolari in-ear, ma non vanno a fondo del padiglione auricolare, dunque non assicurano una grossa “presa” (a meno di non avere alette di fissaggio esterne), dunque sono meno indicati per l'attività fisica.

Da tenere in considerazione anche gli auricolari open-ear a conduzione ossea), che lasciano l'orecchio scoperto e si posizionano sullo zigomo e trasmettono il suono al condotto uditivo attraverso le vibrazioni. Molto comodi perché non spingono sulle orecchie, adatti anche per chi ha leggeri problemi di udito. Ma sacrificano molto la qualità audio e hanno costi superiori agli in-ear.

Infine, così come la quasi totalità dei dispositivi che ormai utilizziamo ogni giorno, anche le cuffie per running possono essere con o senza filo.

Le cuffie con filo forniscono sicuramente una qualità dell'audio migliore rispetto le cuffie wireless. Anche se ormai la tecnologia ci è venuta in aiuto in questo senso, migliorando tantissimo anche la qualità delle cuffie senza fili, rendendo impercettibile la differenza.

Nell'ambito degli auricolari wireless, vanno distinti quelli che sono uniti tra di loro tramite un cavo o un archetto da indossare attorno al collo e quelli completamente privi di cavi (true wireless, come gli AirPods di Apple). In questo caso pur cadendo dall'orecchio un auricolare non si correrà il rischio di perderlo poiché rimarrà collegato all'archetto.

Altra differenza da valutare è, chiaramente, l'autonomia: gli auricolari wireless funzionano a batterie che devono essere ricaricate abbastanza spesso. Le cuffie con filo invece sono sempre pronto all'uso senza scaricarsi mai, non essendoci batterie da ricaricare.

Per quanto riguarda la portabilità, entrambe le tipologie di auricolari sono facili da trasportare e da utilizzare durante la corsa. Tuttavia se vuoi che il filo non si impigli nell'abbigliamento e non “svolazzi” durante l'allenamento meglio optare per i modelli wireless.

Inoltre, con i modelli senza fili potrai collocare il tuo smartphone ovunque tu voglia (ad esempio nella tasca posteriore dei pantaloni, sulla fascia da braccio o in uno zainetto), a differenza dei modelli con il filo, che dovranno essere necessariamente collegati fisicamente allo smartphone.

Riduzione del rumore e sicurezza

Molti moderni auricolari sono dotati di cancellazione attiva del rumore, una tecnologia che permette di ridurre in maniera importante l'ascolto dei rumori esterni in favore della musica o, comunque, dei contenuti in riproduzione. Questo è un ottimo punto a favore, ma rappresenta anche un potenziale rischio per chi fa running.

La corsa, a meno che non venga praticata su tapis roulant al chiuso, è un tipo di sport che prevede la frequentazione di strade più o meno trafficate. Occorre quindi utilizzare auricolari non isolino totalmente ma che permettano di sentire, mentre si corre, i rumori esterni e ciò che accade attorno a sé, come ad esempio un altro corridore oppure un'automobile o un animale che possono sopraggiungere alle spalle.

A tal proposito, ti consiglio di acquistare auricolari che abbiano un sistema di riduzione del rumore adattabile, in grado cioè di far trasparire, all'occorrenza, anche i rumori esterni.

Inoltre, altra caratteristica da tener conto per quanto riguarda la sicurezza è quella dei comandi presenti sugli auricolari che permettono di regolare il volume, controllare la riproduzione e rispondere alle chiamate in entrata. Verifica che le cuffie siano dotate di comandi touch facilmente accessibili, magari collocati su entrambi gli auricolari o sul cavo.

Autonomia

Così come i dispositivi a cui vengono collegate, anche le cuffie (ovviamente solo quelle wireless) sono soggette alla durata della batteria. Un'autonomia maggiore farà sì che non dovrai preoccuparti troppo che le cuffie possano scaricarsi mentre stai correndo una gara a lunga distanza. In media l'autonomia oscilla tra le 4 e le 10 ore, comunque più che sufficienti anche per una maratona.

Generalmente, le cuffie true wireless sono dotate di custodia che permettono di ricaricarle anche per diverse volte, in modalità veloce, il che aumenta di un bel po' l'autonomia della batteria.

Resistenza all'acqua

A meno che non utilizzi le cuffie running solo in palestra, non è raro che possano bagnarsi magari a seguito di un acquazzone improvviso, ma non solo. Anche il sudore eccessivo può essere un nemico dei tuoi auricolari, quindi un altro valore da considerare è quello della resistenza all'acqua.

Fortunatamente esistono un grado di impermeabilità, espresso tramite codice IP, che indica il valore di resistenza ai liquidi. I codici più comuni, che puoi trovare nelle specifiche tecniche degli auricolari o riportati sulla confezione, sono i seguenti.

IPX4 — auricolari resistenti agli spruzzi d'acqua, generalmente sufficiente per delle sessioni di corsa.

— auricolari resistenti agli spruzzi d'acqua, generalmente sufficiente per delle sessioni di corsa. IPX5 — auricolari resistenti a getti d'acqua, magari per chi corre in zone molto piovose e umide.

— auricolari resistenti a getti d'acqua, magari per chi corre in zone molto piovose e umide. IPX7 — auricolari resistenti a immersioni complete fino a 1 metro per 30 minuti, adatti anche per il nuoto.

Un IPX inferiore, ovviamente, sta a significare che gli auricolari sono resistenti solo a poche gocce oppure non protetti per nulla.

