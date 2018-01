Dimentichi sempre il PIN o la password di sblocco dei tuoi device? Ti piacerebbe rimuovere la richiesta del codice per sbloccare in maniera più rapida smartphone, tablet e computer? Nulla di impossibile, però ti sconsiglio vivamente di mettere in atto una soluzione del genere: togliendo il codice di sblocco da un dispositivo, questo espone (inutilmente) l'utente a seri rischi per la privacy, in quanto può essere usato da chiunque ci metta le mani sopra e permette di visualizzare liberamente foto, messaggi e altri dati sensibili del legittimo proprietario.

Come dici? Pur di avere la comodità di uno sblocco fulmineo dei tuoi device sei disposto a correre dei rischi sul fronte della privacy? Come desideri, però poi non venirmi a dire che non ti avevo avvertito! Adesso ti spiego come togliere il blocco schermo da smartphone, tablet e computer di tutti i tipi, ma non mi assumo responsabilità circa eventuali violazioni della tua privacy. Intesi?

Se la tua risposta è affermativa, prenditi cinque minuti di tempo libero, metti in atto le indicazioni che trovi di seguito e provvedi a rimuovere la richiesta del codice sui tuoi dispositivi come spiegato qui sotto. Si tratta di una procedura rischiosa – molto rischiosa! – ma estremamente facile da portare a termine. Buona lettura e… in bocca al lupo per tutto!

Indice

Togliere il blocco schermo da Android

Cominciamo vedendo come togliere il blocco schermo da un dispositivo Android. Se hai uno smartphone o un tablet equipaggiato con il sistema operativo del robottino verde, recati nel menu Impostazioni (l'icona dell'ingranaggio che si trova in home screen o nella schermata con la lista delle app installate sul dispositivo), seleziona le voci Sicurezza e Blocco Schermo dalla schermata che si apre e imposta Scorrimento o Nessuna come metodo di sblocco del dispositivo. Se necessario, digita il PIN di sblocco attuale del tuo device e il gioco è fatto. Da questo momento in poi, per sbloccare il tuo smartphone o il tuo tablet Android, ti basterà accenderlo ed effettuare uno swipe sullo schermo.

Non sei riuscito a trovare la voce Sicurezza nelle impostazioni di Android? Forse utilizzi un device sul quale il produttore ha personalizzato in maniera massiccia l'interfaccia utente. Ad esempio, se utilizzi un terminale Huawei personalizzato con l'interfaccia EMUI, puoi trovare le impostazioni relative al blocco schermo entrando nel menu Impostazioni e andando su Blocco schermo & password.

Non riesci a rimuovere il PIN o la password di sblocco sul tuo device? L'opzione da selezionare risulta "grigia"? Allora devi adottare una soluzione alternativa. Io ti consiglio di procedere in questo modo.

Disattiva lo sblocco tramite impronta digitale. Se il tuo smartphone o il tuo tablet è dotato di sensore biometrico, devi disattivare lo sblocco tramite impronta digitale andando nel menu Impostazioni > Sicurezza > Impronta digitale e disabilitando l'apposita opzione dalla schermata che si apre (dovrai prima digitare il PIN di sblocco del tuo device). Se nel menu "Impostazioni > Sicurezza" di Android non trovi nulla, prova ad andare in Impostazioni > ID Impronta > Gestione impronta , digita il PIN o la password di sblocco del dispositivo e sposta su OFF la levetta relativa all'opzione Sblocca schermo .

e disabilitando l'apposita opzione dalla schermata che si apre (dovrai prima digitare il PIN di sblocco del tuo device). Se nel menu "Impostazioni > Sicurezza" di Android non trovi nulla, prova ad andare in , digita il PIN o la password di sblocco del dispositivo e sposta su la levetta relativa all'opzione . Disattiva il PIN di sblocco e sostituiscilo con una sequenza. Per compiere quest'operazione, vai nel menu Impostazioni > Sicurezza > Blocco schermo , seleziona la voce relativa alla Sequenza , digita il tuo codice di sblocco attuale e imposta una sequenza con la quale sbloccare il device. Se non trovi il menu "Impostazioni > Sicurezza", vai in Impostazioni > Blocco schermo & password , seleziona la voce relativa al metodo di sblocco attivo attualmente sul dispositivo (es. PIN o Password ), digita il tuo codice attuale, vai su Sequenza e imposta la sequenza da usare per sbloccare il device. Quando richiesto, imposta un PIN di backup per accedere al terminale quando si dimentica la sequenza (ti servirà nello step successivo).

, seleziona la voce relativa alla , digita il tuo codice di sblocco attuale e imposta una sequenza con la quale sbloccare il device. Se non trovi il menu "Impostazioni > Sicurezza", vai in , seleziona la voce relativa al metodo di sblocco attivo attualmente sul dispositivo (es. o ), digita il tuo codice attuale, vai su e imposta la sequenza da usare per sbloccare il device. Quando richiesto, imposta un per accedere al terminale quando si dimentica la sequenza (ti servirà nello step successivo). Disattiva il PIN di sblocco. Per disattivare il PIN di sblocco del tuo device, mettilo in stand-by (premendo il tasto Power), riaccendilo e sbaglia la sequenza di sblocco per 5 volte consecutive, attendi la fine del conto alla rovescia di 60 secondi che compare sullo schermo, pigia sulla voce PIN di backup che viene visualizzata in basso a destra e digita il PIN di backup che hai impostato in precedenza.

Una volta digitato il PIN di backup, il tuo smartphone o tablet dovrebbe sbloccarsi e consentirti di bypassare la lock-screen senza digitare alcun codice. La procedura l'ho testata su un dispositivo Huawei (come spiegato anche nel mio tutorial su come togliere blocco schermo Huawei), ma dovrebbe essere valida anche per i terminali di altre marche.

Togliere il blocco schermo da iPhone e iPad

Se utilizzi un iPhone o un iPad, puoi rimuovere la richiesta del PIN dalla schermata di blocco recandoti nel menu Impostazioni (l'icona dell'ingranaggio che si trova in home screen) e andando su Touch ID e codice o Face ID e codice (se utilizzi un iPhone X).

Successivamente, digita il tuo PIN di sblocco attuale, scorri verso il basso la schermata che si apre e pigia prima sulla voce Disabilita codice e poi su Disattiva. Così facendo disattiverai la richiesta del PIN e quindi potrai sbloccare il tuo iPhone o iPad con un semplice swipe verso l'alto sulla schermata di blocco.

In caso di ripensamenti, per attivare nuovamente la richiesta del PIN su iPhone o iPad, accedi alle impostazioni di iOS, vai su Touch ID e codice o Face ID e codice (se utilizzi un iPhone X) e pigia sull'opzione Abilita codice. Dopodiché digita il PIN o la password che vuoi usare per proteggere il tuo device, dai conferma digitando la password del tuo ID Apple e il gioco è fatto.

Togliere il blocco schermo da Windows 10

Il modo più semplice per disattivare la lock-screen di Windows 10 è attivare l'accesso automatico al sistema. Per compiere quest'operazione, premi la combinazione di tasti Win+R sulla tastiera del PC (il tasto Win è quello con la bandierina di Windows), digita il comando netplwiz nella finestra che si è aperta e dai OK per accedere alle impostazioni relative all'account utente.

A questo punto, seleziona il tuo account utente dal riquadro Utenti per il computer, disattiva l'opzione Per utilizzare questo computer è necessario che l’utente immetta il nome e la password rimuovendo il segno di spunta da quest'ultima e clicca sul pulsante Applica. Dopodiché digita la password attuale del tuo account utente nei campi Password e Conferma password, premi OK per salvare i cambiamenti e il gioco è fatto.

La procedura di cui sopra vale solo per gli account utente locali, cioè gli account utente non collegati agli account Microsoft online (anche sui sistemi precedenti a Windows 10). Se tu hai scelto di associare il tuo account utente a un account Microsoft (operazione utile per sincronizzare dati e impostazioni sul cloud, come ti ho spiegato anche nel mio tutorial sul backup online), devi procedere in un altro modo.

Il primo consiglio che ti do è quello di sostituire l'immissione della password con quella di un PIN numerico, molto più breve e facile da ricordare. Per fare ciò, clicca sul pulsante Start di Windows, recati nel menu delle impostazioni (l'icona dell'ingranaggio) situata sulla sinistra e seleziona l'icona Account dalla finestra che si apre.

A questo punto, seleziona la voce Opzioni di accesso dalla barra laterale di sinistra, clicca sul pulsante Aggiungi relativo al PIN e imposta il PIN numerico che vuoi usare per accedere al computer al posto della password.

Successivamente, ti suggerisco di rimuovere la richiesta della password (o del PIN) dopo un periodo di inattività: torna quindi nel menu Start > Impostazioni > Account > Opzioni di accesso e imposta su Mai il menu a tendina Richiedi l'accesso.

In caso di ripensamenti, puoi riattivare la richiesta della password in Windows tornando nel menu Esegui, dando il comando netplwiz, rimettendo il segno di spunta sull'opzione Per utilizzare questo computer è necessario che l’utente immetta il nome e la password e cliccando su Applica e OK.

Per disattivare il PIN o ripristinare la richiesta di password dopo un periodo di inattività, vai nel menu impostazioni di Windows e seleziona le opzioni Account > Opzioni di accesso: più facile a farsi che a dirsi!

Togliere il blocco schermo da macOS

Se utilizzi un Mac, puoi rimuovere il blocco schermo andando su Preferenze di sistema (l'icona dell'ingranaggio che si trova sulla barra Dock) e cliccando sull'icona Sicurezza e privacy presente nella finestra che si apre.

Successivamente, fai clic sull'icona del lucchetto collocata in basso a sinistra, digita la password del tuo account utente (quella che utilizzi per accedere a macOS) e premi il tasto Invio sulla tastiera del computer. Superato questo step, seleziona la scheda Generali che si trova in alto a sinistra, togli il segno di spunta dalla voce Richiedi password e conferma di voler rimuovere la richiesta della password per il blocco schermo rispondendo Disattiva blocco schermo all'avviso che compare sulla Scrivania.

Se ti viene chiesto se vuoi continuare a usare il portachiavi di iCloud, scegli in base alle tue esigenze: se accetti di continuare a usarlo, esporrai le password che hai memorizzato nel browser a possibili accessi non autorizzati (in quanto il tuo computer non richiederà più la password per effettuare l'accesso).

Se vuoi evitare l'immissione della password solo all'accensione del Mac ma vuoi mantenere la richiesta delle credenziali dopo aver messo il computer in stand-by o esserti disconnesso dal tuo account, procedi in quest'altro modo.

Apri Preferenze di sistema , vai su Sicurezza e privacy e seleziona la scheda FileVault ;

, vai su e seleziona la scheda ; Clicca sull'icona del lucchetto collocata in basso a sinistra, digita la password del tuo account utente su macOS, premi il tasto Invio sulla tastiera del computer e clicca sul pulsante Disattiva FileVault per disattivare il sistema di cifratura FileVault (che protegge i dati presenti sul Mac usando la codifica XTS-AES-128 e una chiave a 256 bit);

collocata in basso a sinistra, digita la password del tuo account utente su macOS, premi il tasto sulla tastiera del computer e clicca sul pulsante per disattivare il sistema di cifratura FileVault (che protegge i dati presenti sul Mac usando la codifica XTS-AES-128 e una chiave a 256 bit); Apri Preferenze di sistema e vai su Utenti e gruppi ;

e vai su ; Clicca sull'icona del lucchetto collocata in basso a sinistra, digita la password attuale del tuo account utente e premi il tasto Invio sulla tastiera del Mac;

collocata in basso a sinistra, digita la password attuale del tuo account utente e premi il tasto sulla tastiera del Mac; Seleziona la voce Opzioni login dalla barra laterale di sinistra e seleziona il tuo nome dal menu a tendina Login automatico.

Da questo momento in poi, l'accesso a macOS verrà effettuato in maniera automatica ogni volta che accenderai il computer, mentre potrebbe esserti chiesto di digitare la password in caso di disconnessione o attivazione del blocco schermo (quindi in caso di attivazione dello stand-by).

In caso di ripensamenti, potrai riabilitare la richiesta della password per accedere a macOS andando in Preferenze di sistema > Sicurezza e privacy, attivando la possibilità di modificare le impostazioni (quindi facendo clic sull'icona del lucchetto collocata in basso a sinistra e digitando la password dell'account utente su macOS) e rimettendo la spunta sull'opzione Richiedi password.

Per riattivare FileVault e disattivare il login automatico, vai invece in Preferenze di sistema, seleziona l'icona Sicurezza e privacy, poi la scheda FileVault e sblocca le modifiche facendo clic sull'icona del lucchetto. Dopo aver immesso la password del tuo account utente su macOS, riattiva FileVault pigiando sull'apposito pulsante, recati in Utenti e gruppi e disattiva il login automatico dal menu Opzioni login.

Nota: se hai impostato l'utilizzo della password di un ID Apple per il tuo account utente su macOS, non potrai attivare il login automatico.

Togliere il blocco schermo in casi di emergenza

Vorresti rimuovere il blocco schermo da un dispositivo del quale non ricordi il codice di sblocco? Mi spiace ma è impossibile; impossibile a meno che tu non sia disposto a formattare lo smartphone o il tablet in oggetto perdendo tutti i dati presenti su quest'ultimo.

Se ti trovi in una situazione davvero disperata e vuoi sapere come resettare il tuo device per bypassare la schermata di blocco, leggi i miei tutorial su come resettare Android, come sbloccare iPhone senza codice, come resettare il PC e come resettare Mac: si tratta di procedure drastiche ma efficaci.