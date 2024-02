Vuoi risparmiare sulla spesa e non sai proprio come fare. Nella tua città, sono presenti numerosi supermercati ed è difficile capire quali sono quelli che hanno prodotti a basso prezzo ma di buona qualità. Allora che fare? Niente paura, c'è una soluzione a tutto, anche in questo caso: devi innanzitutto leggere questi miei consigli sui discount, facendo attenzione a quelli che puoi trovare nella tua zona e a quelli che presentano davvero un ampio ventaglio di scelte di prodotti in offerta davvero convenienti. Vedrai che, risparmiando sulla spesa, potrai mettere da parte un bel gruzzoletto a fine mese, oppure coprire ulteriori spese e imprevisti.

Cosa? Vuoi proprio sapere quali sono i migliori discount italiani e non? Sono qui per questo: riuscirai, dopo aver dato un'occhiata a questi supermercati, a trovare quello che stavi cercando e, perché no, anche a fare la spesa stando comodamente seduto a casa tua; sì, perché è possibile, tramite sito Web e app, scegliere i prodotti preferiti, inserirli nel carrello virtuale e trovare la spesa all'ingresso della tua abitazione. Comodo, no?

Giunti a questo punto, non posso che augurarti una piacevole lettura. Sono sicuro che, dopo aver letto tutto quello che riguarda i discount, avrai le idee più chiare e saprai davvero come risparmiare sulla spesa. Buona lettura.

Sei alla ricerca dei migliori discount qualità/prezzo della tua città, ma non sai proprio da dove cominciare e dove si risparmia sul serio? Non ti preoccupare, qui troverai tutto quello che ti serve per poter conoscere al meglio le offerte dei migliori supermercati, quelli che ti permettono davvero di fare la spesa senza spendere troppo. Puoi avere tutto sotto controllo anche grazie alle app delle offerte dei supermercati. Detto questo, non ti resta che dare un'occhiata a questi amatissimi discount italiani e non!

Eurospin

Iniziamo con uno dei più grandi gruppi di discount italiani, Eurospin, dove “Sp” sta per “spesa” e “in” per intelligente. Con 1.200 punti vendita e 10 milioni di clienti, è riuscito a imporsi sul mercato offrendo prodotti gastronomici che soddisfanno le esigenze alimentari degli italiani a prezzi davvero convenienti. Ha un assortimento selezionato 100% italiano.

Accedendo tramite sito Web, puoi facilmente scoprire tutti i prodotti in offerta cliccando sulla voce Volantino posizionata nella parte sinistra della barra in alto. Ti basta inserire la tua città o il codice postale e premere sul pulsante Cerca per poter dare un'occhiata al volantino. Se, inoltre, desideri rimanere aggiornato sulle novità di Eurospin, con tutte le relative offerte, puoi inserire la tua email nella sezione Restiamo in contatto e pigiare sul pulsante Iscriviti.

Nella parte superiore della home page, trovi anche le sezioni dedicate a Punti vendita, Promozioni, I nostri marchi e Compra online. Se, per esempio, ti trovi in un'altra città e vorresti sapere qual è l'Eurospin più vicino a te, cliccando su Punti vendita, puoi scoprire dove si trova di preciso. Non dovrai far altro che inserire la città o il codice postale nell'apposito spazio, selezionare la distanza (10km, 30 km o 60 km) e premere il tasto Invio. Puoi anche decidere di mettere a disposizione la tua posizione facendo clic sull'opzione Localizzami.

Nella sezione dedicata alle promozioni, trovi tutti i prodotti in offerta e con il miglior rapporto qualità-prezzo. Eurospin vende prodotti made in Italy: tra i marchi più apprezzati segnalo “Amo essere”, “Le nostre stelle”, “Tre mulini”, “Dolciando”, “La bottega del gusto”, “Fior di natura” e “Land”. Nella seziona dedicata a Compra online, poi, trovi accessori per la casa e strumenti tecnologici in offerta.

Oltre al sito Web, puoi usare l'app per Android(disponibile anche su store alternativi) e iOS/iPadOS, che funziona in modo piuttosto simile.

E se volessi, invece, acquistare i prodotti Eurospin in offerta con pochi semplici clic, restando comodamente a casa tua? Ti basta collegarti al sito La spesa online Eurospin, cliccare sull'omino in alto a destra e creare il tuo account (o accedere) seguendo le rapide istruzioni a schermo. Inserendo l'indirizzo scoprirai anche se la consegna a casa è disponibile nella tua area.

In seguito, non ti resta che scegliere i prodotti di tuo interesse e metterli nel carrello, premendo il pulsante Aggiungi. Superato questo passaggio, selezionando l'icona del carrello in alto a destra troverai i prodotti selezionati; per completare la spesa, inserisci i dati della tua carta e clicca sul pulsante Acquista.

Per maggiori dettagli su come fare la spesa online da Eurospin, leggi la mia guida dedicata.

Lidl

Un altro discount con prodotti di qualità? Lidl, tra le aziende leader della grande distribuzione, con sede in Germania e svariati punti vendita in Italia dal 1992. Con 21.000 collaboratori, 11 centri logistici e 730 punti vendita in Italia, ha saputo soddisfare le esigenze dei clienti offrendo qualità e freschezza ogni giorno. Le materie prime sono per l'80% italiane. Dal 2018, ha lanciato il progetto per il recupero delle eccedenze alimentari “Oltre il carrello — Lidl contro lo spreco”.

Sei interessato ai prodotti di qualità della Lidl in offerta? Non devi far altro che recarti sul sito Web.Nella home page del sito Lidl, sono presenti tutte le offerte della settimana e i nuovi prodotti in vendita (per esempio, quelli che hanno a che fare con festività come il Natale o la Pasqua). Nella barra, in alto a destra, cliccando sulla voce Offerte settimanali, trovi nel dettaglio i prodotti degli ultimi giorni a prezzi stracciati, consultabili anche selezionando la voce Volantini in alto a destra. Nella sezione dedicata ai volantini, puoi scegliere se leggere Volantini settimanali, Convenienza imperdibile, Volantini speciali e Volantini Lidl viaggi. Fatta la tua scelta, premi sul pulsante Sfoglia ora. Nella barra in alto, cliccando sulla voce Le nostre marche, sono elencati tutti i prodotti più amati: “Parkside”, “Deluxe”, “SilverCrest” ecc.

Come comprare online da Lidl? Devi recarti sul sito Everli o utilizzare l'app per Android (disponibile anche su store alternativi) e iOS/iPadOS, digitare l'indirizzo e la tua città e premere sul pulsante Cerca.

Giunto a questo punto, fai clic sul negozio di tuo interesse, in questo caso Lidl, registrati (puoi anche fare l'accesso con il tuo account Google, Facebook o Apple), premi sul pulsante Registrati e seleziona i tuoi prodotti preferiti.

Dopodiché, clicca sul carrello, vai alla Cassa, inserisci i tuoi dati e quelli della carta di credito per ultimare il pagamento. Ricorda che devi raggiungere un minimo di 35 euro per poter effettuare acquisti su Everli, grazie al quale puoi trovare Lidl e altri discount a Milano, discount a Roma e non solo. Per maggiori dettagli, leggi la mia guida su come comprare da Lidl online.

Inoltre, ti segnalo che con l'app Lidl Plus è possibile ricevere gli avvisi delle offerte sui propri alimenti preferiti e ricevere anche coupon personalizzati: te ne ho parlato nella guida che ti ho appena linkato.

MD

Tra i più grandi discount che unisce in maniera perfetta qualità e prezzo, merita un'attenzione particolare MD. Azienda italiana nata nel Sud Italia, che è riuscita ad aprire numerose sedi in tutta la penisola: vanta più di 85.000 dipendenti, 800 punti vendita e marchi made in Italy molto apprezzati dai clienti.

Sul sito Web, trovi in home page tutti i prodotti sotto costo, inseriti anche nel volantino che puoi leggere cliccando nella barra in alto.

Inserisci, nella sezione Volantino, il tuo CAP o la città di provenienza e premi Invio. Trovato il punto vendita di tuo interesse, fai clic o su Sfoglia online o su Scarica volantino, per poterlo avere sempre con te. Nella barra in alto della home page, trovi anche la sezione I nostri marchi: tra i più famosi ci sono “Lettera dall'Italia”, “Bio”, “Vivo Meglio”, “Botanika”, “Cliosan” ecc.

Se desideri comprare i prodotti MD online, non dovrai far altro che cliccare sulla voce MD Web Store in alto a sinistra. È possibile comprare solo accessori tecnologici e per la casa, ma non il cibo. Scelto il prodotto di tuo interesse, clicca sul pulsante Acquista , poi su Continua lo shopping o Procedi con il checkout. Selezionando la voce Ritiro in negozio gratis, non vengono calcolati i costi di spedizione (l'opzione è disponibile solo per pochi punti vendita, es. quelli di Napoli e Milano). Fai clic, poi, sul bottone Prosegui con l'acquisto. Inserisci i tuoi dati personali e quelli della carta di credito, poi premi sul bottone Acquista.

Puoi tenere sotto controllo le offerte anche tramite l'app MD per Android (disponibile anche su store alternativi) e iOS/iPadOS. Per maggiori dettagli su come fare la spesa online con MD, leggi la mia guida dedicata.

Penny

Penny è un discount dove trovare prodotti di qualità a basso prezzo per una spesa conveniente. Si tratta di un discount alimentare, leader sul mercato tedesco ed europeo nel settore della grande distribuzione organizzata. Il primo negozio in Italia è stato aperto nel 1994. Il suo motto è “Basta un penny”, per indicare, per l'appunto, quelli che sono i capisaldi dell'azienda: prezzi bassi, assortimento di qualità e marca.

Sul sito Web, trovi le occasioni da non perdere, che sono tutte raccolte nella sezione Offerte, in alto a sinistra: ti basta cliccarci sopra per poter scegliere fra Scopri le offerte, Sfoglia il volantino, Offerte anti-inflazione e Ribassati.

Facendo clic sulla voce I nostri prodotti, nella parte alta della home page, e poi su I nostri marchi, puoi sapere quali sono i prodotti più amati di Penny: “Le gelizie”, “Welless”, “Pianetiamo” ecc.

Come si fa la spesa online da Penny? Nella pagina principale del sito, clicca, in alto a destra, sulla voce Spesa online e scegli fra Penny a casa e Glovo. Cliccando su Penny a casa, devi selezionare la tua città (è disponibile solo per Milano, Torino, Firenze, Catania e Palermo), scegliere i tuoi prodotti preferiti e premere sul pulsante Aggiungi. Terminata la tua spesa, vai sull'icona del carrello in alto a destra e fai clic su Ordina ora. I costi di consegna sono gratuiti solo dopo aver raggiunto i 100 euro di spesa.

Se, invece, clicchi sulla voce Glovo , devi selezionare la tua città (in questo caso lo spettro di scelte è più ampio) e vieni così indirizzato al sito ufficiale di Glovo, che è disponibile anche come per Android (anche su store alternativi) e iOS/iPadOS. Seleziona i tuoi prodotti, inserisci poi il tuo indirizzo e la tua città; clicca poi sul pulsante Ordina e inserisci i dati relativi alla tua carta.

Oltre al sito Internet, Penny mette a disposizione anche un'app per Android (disponibile anche su store alternativi) e iOS/iPadOS.

Altri discount

E se volessi scoprire altri discount? Quelli che ti propongo più avanti rispettano perfettamente il rapporto qualità/prezzo permettendoti di risparmiare sul serio senza rinunciare alla qualità, ma ti permettono anche di consultare volantini sempre aggiornati.

Aldi (Web/Android/iOS) — Multinazionale tedesca del settore della grande distribuzione organizzata che, al motto di “Spendi meno, vivi meglio”, si è imposta sul mercato europeo grazie a un ampio ventaglio di offerte su alimenti e prodotti per la casa, ma anche giocattoli per bambini e non solo. Dà la possibilità di creare la propria lista della spesa (da riusare anche in futuro) e uno strumento, all'interno della sezione Servizi , in grado di avvisarti quando un prodotto che stavi cercando diventa nuovamente reperibile.

(Web/Android/iOS) — Multinazionale tedesca del settore della grande distribuzione organizzata che, al motto di “Spendi meno, vivi meglio”, si è imposta sul mercato europeo grazie a un ampio ventaglio di offerte su alimenti e prodotti per la casa, ma anche giocattoli per bambini e non solo. Dà la possibilità di creare la propria (da riusare anche in futuro) e uno strumento, all'interno della sezione , in grado di avvisarti quando un prodotto che stavi cercando diventa nuovamente reperibile. Prix (Web/Android/iOS/iPadOS) — Qualità italiana a prezzi scontati sugli alimenti più amati! Vanta un altissimo numero di prodotti scontati e una sezione dedicata agli amici animali. Sono molto apprezzate anche le ricette che propone periodicamente e i cesti natalizi già pronti da regalare ad amici e parenti.

(Web/Android/iOS/iPadOS) — Qualità italiana a prezzi scontati sugli alimenti più amati! Vanta un altissimo numero di prodotti scontati e una sezione dedicata agli amici animali. Sono molto apprezzate anche le ricette che propone periodicamente e i cesti natalizi già pronti da regalare ad amici e parenti. DiPiù (Web/Android/iOS/iPadOS) — Rapporto qualità/prezzo al primo posto, per quest'azienda che ha aperto supermercati in tutta Italia: oltre a prodotti alimentari molto amati, è conosciuta anche per la raccolta bollini che permette sempre di ottenere premi utili per la casa.

(Web/Android/iOS/iPadOS) — Rapporto qualità/prezzo al primo posto, per quest'azienda che ha aperto supermercati in tutta Italia: oltre a prodotti alimentari molto amati, è conosciuta anche per la che permette sempre di ottenere premi utili per la casa. Todis (Web) — Una spesa conveniente a prezzi da discount? Todis fa per te! Attraverso una barra di ricerca, puoi sfogliare il volantino online fatto solo di offerte della tua città e, inoltre, puoi fare la spesa online con grande facilità. Ha anche realizzato un blog dove sono raccolte tutte le ricette italiane realizzate con i prodotti di stagione.