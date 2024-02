L'inflazione è in corso e i prezzi dei prodotti non fanno altro che salire, risparmiare diventa sempre più difficile e non è facile destreggiarsi tra le numerose offerte dei negozi. Beh sappi che in questa guida troverai tantissimi consigli per riuscire a risparmiare sulla spesa, grazie alla classifica dei migliori supermercati qualità prezzo.

Infatti sul mercato ci sono tantissime insegne che permettono di abbattere il costo sulla spesa, garantendo comunque dei prodotti di ottima qualità. In questo modo potrai risparmiare ogni mese una bella somma di denaro da utilizzare per altre spese o da mettere semplicemente da parte. Ho selezionato per te alcuni supermercati con miglior rapporto qualità prezzo, così che tu possa scegliere quello della tua città, o fare la spesa online grazie alla comodità di siti Web e app dedicati.

Sei curioso di saperne di più? Bene, allora mettiti comodo e prosegui la lettura della guida fino alla fine, sono certo che troverai la risposta alle tue domande, riuscendo così a risparmiare sulla tua spesa ogni mese. Ti auguro una buona lettura!

Indice

Miglior supermercato rapporto qualità prezzo

Sei dunque alla ricerca del migliore supermercato rapporto qualità prezzo collocato proprio nella tua città o in quella vicina? Bene, allora continua a leggere i paragrafi che seguono per scoprire i supermercati e i discount più convenienti d'Italia.

Lidl

Tra i migliori discount presenti nel territorio italiano, dal 1992 troviamo sicuramente la tedesca Lidl, con oltre 700 negozi dislocati su tutta la penisola (trovi l'elenco completo sul sito ufficiale, cliccando su Punti vendita in alto a destra) e 12.200 filiali in ben 31 Paesi europei.

Lidl punta a promuovere la qualità dei prodotti del Paese dove sono collocati i suoi punti vendita. In Italia, ad esempio, offre una selezione di materie prime Made in Italy. Tra le sue principali marche troviamo sicuramente: “Deluxe”, “SilverCrest”, “Combino”, Solevita, “finCarrè”, “NonnaMia”, “Dal Salumiere”, “Vemondo”, “Italiamo”, “Favorina” e tante altre.

Se vuoi rimanere sempre aggiornato sulle offerte e le promozioni della Lidl, allora non puoi perderti i volantini di questo discount. Per leggerli puoi recarti sul sito Web e fare clic in alto a destra su Volantini. Qui troverai l'elenco completo delle promozioni in corso, incluse anche quelle dedicate ai viaggi grazie al progetto Lidl Viaggi.

Lidl è conosciuta anche grazie alla vendita di numerosi prodotti per la casa, piccoli elettrodomestici, ma anche accessori e materiali per il bricolage, permettendo dunque sempre un'ampia scelta di prodotti di ottima qualità.

Lidl dispone di un'app per Android (e anche store alternativi) e iOS/iPadOS che permette di avere sotto controllo i volantini e le promozioni attive nel proprio punto vendita di fiducia. Ma non solo, il discount ha lanciato anche un'app chiamata Lidl Plus, disponibile anch'essa per Android (anche su store alternativi) e iOS che permette di ottenere la card Lidl così da accumulare punti per ottenere premi e vantaggi dedicati ai clienti fidelizzati, si potranno trovare anche sconti e promozioni esclusive. Se vuoi maggiori informazioni sulla nuova app Lidl Plus ti consiglio di leggere la guida che ho scritto al riguardo.

Se invece vuoi comprare online i prodotti di Lidl puoi sfruttare il servizio di Everli, disponibile tramite Web, app per Android (anche su store alternativi) e iOS/iPadOS. Innanzitutto dovrai verificare la copertura nella tua zona inserendo il tuo indirizzo, il numero civico e la città, e poi cliccare su Cerca. Se la tua zona è coperta dal servizio di Everli ti apparirà un elenco di supermercati disponibili per la spesa online.

A questo punto seleziona Lidl ed esegui l'accesso al sito di Everli oppure registrati: puoi farlo tramite email, account Facebook o Apple.

Quando sei pronto, scegli Lidl e seleziona i prodotti che preferisci acquistare. Una volta conclusa la spesa, fai clic sull'icona del carrello posizionata in alto a destra e vai alla Cassa. A questo punto non ti resta che inserire l'orario di consegna e la data, i tuoi dati e quelli del metodo di pagamento scelto al fine di completare l'acquisto facendo clic su Conferma l'ordine. Ci tengo a precisare che per poter acquistare sul sito di Everli è necessario inserire almeno 40 euro di prodotti nel carrello. Per maggiori dettagli su come comprare da Lidl online, leggi la mia guida sul tema.

Eurospin

Eurospin è senza dubbio uno tra i migliori supermercati italiani. Eurospin è la combinazione di tre parole, ovvero “Euro”, ma anche “Sp” che sta per “spesa” e “in” per “intelligente”. Eurospin conta in Italia ben 1.150 punti vendita (li trovi qui), assicurando un servizio eccellente e in tutto il territorio nazionale.

Il successo di questo discount è dovuto alla vasta gamma di prodotti di qualità selezionati, tra cui una linea 100% italiana, ma anche altri marchi come: “Amo essere”, “Tre mulini”, “Dolciando”, “Land”, “Le nostre stelle”, “La bottega del gusto”, “Ondina” e “Fior di natura”.

Eurospin possiede un sito Web molto intuitivo e ben fornito, in cui si possono trovare numerose informazioni non solo sulle promozioni in corso, ma anche sulla lista di punti vendita più vicini a te. Accedi dunque a quest'ultimo e, nella barra in alto, fai clic su Volantino, poi inserisci il CAP della tua città nell'apposito riquadro e poi fai clic su Cerca (o autorizza la localizzazione automatica del browser).

Ti apparirà l'elenco dei punti vendita presenti nella tua città, potrai visionare il volantino in corso e controllare gli orari di apertura. Inoltre, se vuoi restare sempre aggiornato sulle offerte di Eurospin, puoi inserire il tuo indirizzo email nella sezione Restiamo in contatto e poi facendo clic su Iscriviti (dopo aver preso visione dell'informativa).

Questo discount ti offre la possibilità anche di acquistare comodamente da casa. C'è l'Online Store Eurospin (valido solo per i prodotto di tecnologia, arredamento, fai da te), oppure il servizio Spesa Online Eurospin disponibile dove sono presenti i punti vendita fisici. Per verificare se la consegna è attiva nella tua città, fai clic in alto a destra su Compra online (o visita il link che ti ho appena fornito), digita il tuo indirizzo e il CAP della tua città.

Se sei coperto dal servizio potrai selezionare i prodotti e inserirli nel carrello facendo clic sul pulsante Aggiungi. Ovviamente dovrai creare un account (o accedere, se ne hai già uno). Infine, per poter completare l'acquisto, dovrai fare clic sull'icona del carrello, dovrai inserire i dati di consegna e quelli di pagamento (es. quelli della carta) per poi fare clic su Acquista. Sono previsti 6,90 euro di consegna fino ai 90 euro di spesa e 3,90 euro per importi pari o superiori ai 90 euro. Maggiori info qui.

Oltre al sito Web è possibile avere accesso a tutte le offerte, i volantini e le promozioni anche tramite app disponibile per Android (anche su store alternativi) e iOS. Se vuoi maggiori informazioni su come fare la spesa online da Eurospin, allora ti consiglio la guida che ho scritto proprio su questo argomento.

Penny

Penny è un discount tedesco leader in Europa e in Italia, grazie alla sua convenienza e qualità dei marchi. Dispone di 2.800 punti vendita collocati in tutto il territorio euro, e 405 negozi solo in Italia (li trovi qui). Il suo storico motto è “Basta un penny”, proprio per indicare i valori cardine dell'azienda, ovvero prezzi bassi e alta qualità dei prodotti venduti.

Tra i suoi principali marchi troviamo: “Regali Bontà”, “La buona pasticceria”, “Le Specialità”, “Ortomio”, “CàPricci”, “Le Freschezze”, “e Vai!”, “Fior di Pasta”, “ValBontà”, e tanti altri. Per controllare tutte le promozioni e le offerte in corso puoi visionare i volantini di Penny tramite il sito Web, facendo clic su Offerte e poi su Sfoglia il volantino!, in alternativa potrai fare clic anche su Scopri le offerte!, per scoprire le promozioni attive in questo momento.

Oltre al sito Web, Penny dispone anche di un'app disponibile sia per i dispositivi Android (anche su store alternativi) che per quelli iOS.

Se vuoi sapere come fare la spesa online con Penny, devi sapere che il sito ufficiale dispone di questa possibilità — nel momento in cui scrivo — solo per le città di Milano, Torino, Firenze, Catania e Palermo. Puoi accedervi tramite il menu Spesa online > Penny a casa e selezionando la città di tuo interesse. L'ordine minimo è di 30 euro e le spese di spedizione sono gratuite per ordini superiori ai 100 euro.

Se tutto questo non è attivo nella tua città, puoi sfruttare il servizio offerto da Glovo, il celebre servizio di delivery di spesa e cibo attivo in tantissime città d'Italia. In questo caso, per tutte le informazioni del caso, ti rimando al mio tutorial su Glovo.

ALDI

ALDI è un discount tedesco collocato prevalentemente nel nord Italia, con oltre 160 punti vendita in 6 regioni e circa 3.000 collaboratori. Trovi tutte le sedi qui. In cinque anni dalla sua fondazione è riuscito a insinuarsi al meglio nel mercato, grazie anche alla qualità dei prodotti e il vasto assortimento.

Tra le marche di Aldi troviamo: “Regione che vai”, “I colori del sapore”, “Bonlà”, “Pan del Dì”, “Il tagliere del Re”, “Bio Natura”, “JustVeg!”, “Primis”, “La cesta”, “Gourmet”, “Romeo” e tante altre.

Nel sito Web di Aldi è possibile consultare le offerte e i volantini, facendo clic sugli elementi in evidenza che scorrono in home. In alternativa puoi scaricare l'app, disponibile per i dispositivi Android (anche su store alternativi) e iOS/iPadOS, con la quale trovare i punti vendita più vicini, consultare le offerte e creare una lista di cose da comprare (da acquistare poi in negozio).

Attualmente, Aldi Italia non fornisce la possibilità di acquistare online.

iN's Mercato

iN's Mercato è un discount italiano con più di 550 punti vendita su tutto il territorio italiano (li trovi qui), collocati in 12 regioni con oltre 3.600 dipendenti.

Tra le marche principali di iN's Mercato potrai trovare: “DolceIndora”, “Cerealand”, “Dolcezze del Forno”, “Serrano”, “Sapori Genuini”, “L'arte del Casaro”, “Il buongustaio”, “Le meraviglie di Adelia”, “SognoVeg”, “La via del mare”, “Buongiorno Natura”, “Madre Sole”, “Novella”, “Pastari”, “Riso Fiorile” e tante altre.

Questo discount non dispone delle app per i dispositivi mobili, ma all'interno del sito Web di iN's Mercato puoi consultare tutte le offerte attive in questo momento facendo clic sulla sezione Volantini. Nella sezione Prenota e Ritira, invece, puoi prenotare alcuni prodotti a disponibilità limitata, così da ritirare direttamente nel punto vendita più vicino a casa tua. Maggiori info qui.

Al momento non è invece disponibile la spesa online con canale diretto.

Altri migliori supermercati per risparmiare

Tra i migliori supermercati in Italia per ottenere sempre un maggiore risparmio ti consiglio anche questi di seguito elencati. In questo modo tu avrai un'ampio margine di scelta per fare la spesa nel punto vendita più economico e vicino a casa tua.

MD (Web/Android/iOS) — un discount del tutto italiano e nato al sud della penisola che oggi conta 750 punti vendita sul territorio nazionale. Propone differenti brand tutti Made in Italy a prezzi contenuti. Se vuoi sapere come fare la spesa online con MD ti consiglio di leggere la guida dedicata.

(Web/Android/iOS) — un discount del tutto italiano e nato al sud della penisola che oggi conta 750 punti vendita sul territorio nazionale. Propone differenti brand tutti Made in Italy a prezzi contenuti. Se vuoi sapere come fare la spesa online con MD ti consiglio di leggere la guida dedicata. Conad (Web/Android/iOS) — se invece preferisci fare la spesa in un supermercato con un vasto assortimento di marche allora la Conad fa al caso tuo, infatti è considerato uno dei supermercati (non discount) più convenienti del nostro Paese. Qui potrai trovare anche i Bassi e Fissi, ovvero i prodotti a marchio Conad con lo stesso prezzo economico per tutto l'anno.

(Web/Android/iOS) — se invece preferisci fare la spesa in un supermercato con un vasto assortimento di marche allora la Conad fa al caso tuo, infatti è considerato uno dei supermercati (non discount) più convenienti del nostro Paese. Qui potrai trovare anche i Bassi e Fissi, ovvero i prodotti a marchio Conad con lo stesso prezzo economico per tutto l'anno. Prix (Web/Android/iOS/iPadOS) — è uno dei migliori discount presenti nel territorio italiano, che garantisce ogni giorno prodotti freschi e di alta qualità. All'interno dei punti vendita sono disponibili anche numerosi prodotti per i nostri amici a quattro zampe e numerose ricette nel blog di Prix da realizzare nei momenti di festa.

(Web/Android/iOS/iPadOS) — è uno dei migliori discount presenti nel territorio italiano, che garantisce ogni giorno prodotti freschi e di alta qualità. All'interno dei punti vendita sono disponibili anche numerosi prodotti per i nostri amici a quattro zampe e numerose ricette nel blog di Prix da realizzare nei momenti di festa. Dpiù (Web/Android/iOS/iPadOS) — questo discount dispone di numerosi servizi tra cui la raccolta bollini per ottenere fantastici premi, la sezione viaggi per risparmiare sulle vacanze e prodotti di qualità in offerta tutto l'anno.