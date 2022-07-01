Avendo la necessità di prenotare un massaggio e non conoscendo nessun professionista al quale rivolgerti, hai deciso di affidarti a qualche servizio online che permetta di trovare un centro benessere o un massaggiatore certificato per appuntamenti a domicilio. Essendo alla tua prima esperienza di questo genere, però, non sai quali sono i siti che offrono questa tipologia di servizio e, per questo motivo, ti stai chiedendo se posso darti una mano a tal riguardo. Ma certo che sì, ci mancherebbe altro!

Se mi dedichi pochi minuti del tuo tempo libero, infatti, posso indicarti alcuni siti per massaggi che potrebbero fare al caso tuo. Per ciascun servizio che andrò a proporti, sarà mio compito mostrarti la procedura dettagliata per trovare un professionista disponibile e prenotare un appuntamento. Inoltre, troverai anche una serie di siti specializzati nella vendita di articoli dedicati al mondo dei massaggi e del benessere.

Senza perdere altro tempo prezioso, direi di non dilungarci oltre ed entrare nel vivo di questo tutorial. Mettiti comodo, prenditi tutto il tempo che ritieni opportuno e dedicati alla lettura delle prossime righe. Così facendo, potrai valutare ogni servizio che andrò a proporti e scegliere quelli che ritieni più adatti alle tue esigenze. Buona lettura!

Indice

ShapeMe

ShapeMe è tra i primi siti per massaggi che ti consiglio di prendere in considerazione se sei alla ricerca di un professionista per trattamenti a domicilio o in studio. Inoltre, i massaggiatori in cerca di lavoro hanno la possibilità di inviare la propria candidatura per entrare a far parte dello staff di ShapeMe.

Entrando più nello specifico, il portale in questione consente di trovare un professionista certificato in oltre 20 città italiane e prenotare online un appuntamento, sia a domicilio con un minimo di 4 ore di preavviso che in studio, con costi a partire da 65 euro e pagamento tramite carta di credito/debito. In caso di ripensamenti è possibile annullare una prenotazione fino a 24 ore prima dell'appuntamento. Maggiori info qui.

Se, dunque, sei alla ricerca di un professionista per massaggi a domicilio, collegati alla pagina principale di ShapeMe, seleziona l'opzione Massaggio nel menu a tendina Cosa cerchi e indica la tua città nel campo Dove?.

Clicca, poi, sul pulsante Prenota, indica la tipologia di trattamento che preferisci (Rilassante, Decontratturante, Linfodrenante ecc.) e la durata del massaggio: automaticamente ti verrà indicato il prezzo del trattamento, che puoi visualizzare nel box Il tuo ordine.

A questo punto, inserisci il tuo indirizzo email nel campo apposito, crea una password che dovrai utilizzare per i futuri accessi su ShapeMe inserendola nel campo Password e procedi a compilare il modulo di registrazione inserendo tutti i dati richiesti nella sezione I tuoi dati di registrazione. Apponi, poi, il segno di spunta per accettare i termini del servizio e clicca sul pulsante Avanti.

Nella nuova pagina apertasi, seleziona l'opzione di tuo interesse tra A domicilio e In studio: nel primo caso, inserisci l'indirizzo del luogo in cui desideri ricevere il trattamento e seleziona una delle opzioni disponibili tra Indifferente, Uomo e Donna per esprimere la preferenza sul genere del massaggiatore. Indica, poi, il giorno e l'orario che preferisci per il massaggio fornendo fino a un massimo di tre opzioni.

Se, invece, hai selezionato l'opzione In studio, inserisci il tuo indirizzo nel campo Inserisci una posizione in modo da trovare uno studio ShapeMe nelle tue vicinanze e scegliere quello di tuo interesse. Anche in questo caso, dovrai indicare la data e l'orario dell'appuntamento selezionando una delle opzioni disponibili in prossimità della voci Scegli quali giorni sei disponibile e Scegli quali fasce orarie sei disponibile.

Fatto ciò, clicca sul pulsante Avanti, seleziona la tipologia di carta di credito/debito da utilizzare per il pagamento nel menu a tendina Tipo di pagamento e inseriscine i relativi dati nei campi Numero della carta, CVC/CCV2, Scadenza Mese e Scadenza Anno. Infine, premi nuovamente sul pulsante Avanti, per autorizzare il pagamento e confermare la prenotazione.

Nel giro di pochi istanti riceverai un'email di conferma della tua richiesta e, non appena un professionista accetterà il tuo appuntamento, riceverai una seconda email con tutte le informazioni dettagliate. Se, invece, non è disponibile alcun professionista, ti verrà comunicata la mancata presa in carico della richiesta e, ovviamente, non ti verrà addebitato alcun costo.

Come dici? Sei un massaggiatore professionista e vorresti collaborare con ShapeMe? In tal caso, collegati al sito ufficiale del servizio e, per prima cosa, verifica nelle sezioni Chi stiamo cercando? e Dove? quali sono le figure ricercate e in quali città.

Successivamente, compila il modulo Collabora con noi con tutti i tuoi dati e le informazioni richieste. Clicca, poi, sul pulsante Invia e, nella nuova schermata visualizzata, procedi a caricare e inviare anche il tuo curriculum. Se la tua candidatura risulta idonea, sarai contattato direttamente dallo staff di ShapeMe entro 10 giorni.

Chronoshare

Chronoshare è un sito che mette in comunicazione clienti alla ricerca di uno specifico servizio e professionisti in grado di offrirlo. Sono disponibili servizi di ogni genere, compresi centro massaggi e professionisti che offrono trattamenti a domicilio.

Il funzionamento di Chronoshare è piuttosto semplice: dopo aver creato un account gratuito, è possibile indicare la tipologia di servizio richiesto e ricevere fino a 4 preventivi gratuiti da parte dei professionisti interessati, scegliendo poi quello più adeguato anche in base alle recensioni degli altri utenti. Il pagamento è gestito direttamente tra il cliente e il professionista. Maggiori info qui.

Se ritieni questa una valida soluzione per prenotare un massaggio a domicilio, collegati al sito ufficiale di Chronoshare e, tramite il menu a tendina Di quale servizio hai bisogno?, seleziona l'opzione di tuo interesse (Centri massaggi, Massaggi a domicilio, Massaggi, Chiromassaggio sportivo, Chiromassaggio a domicilio ecc.) tra quelle elencate nella sezione Bellezza e benessere.

Clicca, poi, sui pulsanti Continua e Successivo e rispondi alle domande Che tipologia di massaggio desideri?, Su quale parte del corpo vuoi realizzare il massaggio?, Quante sessioni di massaggio vuoi realizzare?, Che durata preferisci per il massaggio? e Hai preferenze sul sesso dell'operatore?.

Indica, poi, la data che preferisci per l'appuntamento, inserisci eventuali informazioni utili nel campo C'è altro che il professionista dovrebbe sapere? e specifica la tua città e il relativo CAP. Adesso, inserisci il tuo nome, indirizzo email e numero di telefono nei campi appositi e indica come preferisci essere contattato dal professionista apponendo il segno di spunta accanto alle opzioni di tuo interesse tra Email, WhatsApp e Telefono.

Infine, apponi il segno di spunta accanto a una delle opzioni disponibili tra Relazione qualità/prezzo, La miglior qualità e Il miglior prezzo per ottenere un preventivo basato sulla tua preferenze e clicca sul pulsante Successivo: inserisci, poi, il codice che ti è stato inviato tramite SMS nel campo apposito e premi sul pulsante Confermare.

A questo punto, riceverai una prima email di conferma per la tua richiesta di preventivo per il servizio selezionato e contenente i dati che puoi usare per accedere a Chronoshare. Dopo che la tua richiesta verrà approvata dallo staff del servizio, verrà inoltrata ai professionisti idonee che potranno inviarti il loro preventivo.

Non appena inizierai a ricevere i preventivi, che ti saranno comunicati tramite email e/o telefono a seconda della preferenza scelta in precedenza e che puoi gestire anche accedendo alla sezione Richieste del tuo account Chronoshare, potrai valutare il professionista che preferisci e prendere accordi direttamente con lui. Tieni presente, però, che dovrai comunicare la scelta a Chronoshare seguendo le istruzioni che ti verranno fornite tramite email.

Se, invece, sei un massaggiatore professionista e vuoi offrire i tuoi servizi tramite Chronoshare, collegati alla pagina principale del servizio, fai clic sulla voce Sei un professionista? collocata nel menu in alto, digita “massaggio” nel campo Quali sono i servizi che offri? e premi sul pulsante Inizia, per avviare la procedura di registrazione come professionista su Chronoshare.

Professione Massaggio

Professione Massaggio è un ecommerce completamente dedicato al mondo dei massaggi che permette ai professionisti (e non solo) di acquistare ogni tipologia di attrezzatura e prodotti necessari per svolgere la professione.

Inoltre, consente anche di acquistare corsi da svolgere online o direttamente in aula, in quest'ultimo caso con la possibilità di ottenere un Diploma Nazionale di Specializzazione. Coloro che ottengono il diploma in questione, con un pagamento aggiuntivo pari a 90 euro, possono essere inseriti nella sezione Professionisti Certificati di Professione Massaggio, che si propone come una vetrina per i massaggiatori certificati che desiderano ottenere maggiore visibilità.

Per quanto riguarda l'acquisto di prodotti su Professione Massaggio, è necessario creare un account gratuito direttamente in fase di acquisto. Il pagamento avviene tramite PayPal, carta di credito/debito, bonifico bancario o contrassegno e la spedizione è gratuita per ordini superiori a 100 euro. Maggiori info qui.

Altri siti per massaggi

Se oltre ai servizi che ti ho indicato nelle righe precedenti di questa guida vorresti conoscere altri siti per massaggi, ecco un ulteriore elenco di soluzioni che puoi prendere in considerazione.

Oligenesi — oltre a consentire l'acquisto di oli, abbigliamento, attrezzatura e altri prodotti per massaggi, questa piattaforma si propone come una vera e propria accademia per coloro che desiderano diventare massaggiatori o consulenti estetici. Infatti, propone oltre 130 corsi specializzati con la possibilità di seguire le lezioni direttamente in aula in oltre 60 città alla presenza di docenti e tutor o direttamente online.

— oltre a consentire l'acquisto di oli, abbigliamento, attrezzatura e altri prodotti per massaggi, questa piattaforma si propone come una vera e propria accademia per coloro che desiderano diventare massaggiatori o consulenti estetici. Infatti, propone oltre 130 corsi specializzati con la possibilità di seguire le lezioni direttamente in aula in oltre 60 città alla presenza di docenti e tutor o direttamente online. Treatwell — è una piattaforma che consente di trovare centri massaggi e massaggiatori professionisti e prenotare un appuntamento. Consenta anche di prenotare altre tipologie di servizi sempre legati al mondo del benessere e dell'estetica.

— è una piattaforma che consente di trovare centri massaggi e massaggiatori professionisti e prenotare un appuntamento. Consenta anche di prenotare altre tipologie di servizi sempre legati al mondo del benessere e dell'estetica. Smartbox — permette di acquistare pacchetti prepagati (sia in formato digitale che in formato fisico) di qualsiasi tipologia, compresi massaggi e centri benessere, e consente di usufruire di un servizio o un prodotto che è stato già pagato. La soluzione ideale per chi vuole regalare un massaggio ad amici o conoscenti. Per saperne di più, ti lascio alla mia guida su come funziona Smartbox.