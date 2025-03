Da sempre il gioco degli scacchi ti ha particolarmente incuriosito ma, non sapendo giocare e non conoscendo neanche le regole di base, non hai mai avuto modo di fare una partita. Per porre rimedio, hai deciso di scaricare qualche applicazione sul tuo smartphone che ti permetta non solo di capire quali sono le regole di questo gioco e come muovere i vari pezzi sulla scacchiera ma anche di giocare le tue prime partite e mettere alla prova le tue abilità.

Se le cose stanno come le ho appena descritte e, dunque, vorresti sapere quali sono le app per imparare a giocare a scacchi, lascia che sia io a darti una mano e indicarti alcune soluzioni di questo genere che puoi prendere in considerazione. Nei prossimi paragrafi di questa guida, infatti, troverai alcune applicazioni dedicate ai giocatori alle prime armi, che permettono di seguire lezioni guidate e video tutorial per apprendere le basi di questo gioco fino ad affrontare argomenti più avanzati.

Se è proprio quello che stavi cercando, direi di non perdere altro tempo prezioso ed entrare nel vivo di questo tutorial. Mettiti comodo, prenditi tutto il tempo che ritieni opportuno e dedicati alla lettura dei prossimi paragrafi. Così facendo, potrai valutare ogni applicazione che andrò a proporti e scaricare quella che preferisci per imparare a muovere i tuoi primi passi nel mondo degli scacchi. Buona lettura e, soprattutto, buon divertimento!

Indice

App per imparare a giocare a scacchi gratis

Esistono diverse app per imparare a giocare a scacchi dedicate non solo a coloro che desiderano conoscere le basi di questo gioco ma anche ai giocatori principianti che vogliono affinare le proprie strategie. Eccone alcune che puoi scaricare e usare gratuitamente.

Scacchi — Gioca e impara (Android/iOS/iPadOS)

Scacchi — Gioca e impara è la prima app per imparare a giocare a scacchi gratis che ti consiglio di provare. È disponibile per dispositivi Android (anche su store alternativi, per i device senza servizi Google) e iPhone/iPad e dispone di una sezione completamente dedicata ai nuovi giocatori, con lezioni per imparare a giocare e comprendere le basi della strategia.

Tramite questa applicazione, è anche possibile giocare online contro altri principianti o sfidare il computer. Seppur per giocare non sia necessario un account, è invece richiesto per accedere alla sezione dedicata alle lezioni.

Inoltre, ti segnalo che è possibile anche attivare la versione Premium, con costi a partire da 15,99 euro/mese con 7 giorni di prova gratuita, che permette di accedere a lezioni e problemi senza limiti, di rimuovere la pubblicità e sbloccare tutti i bot contro i quali è possibile giocare.

Dopo aver scaricato e avviato l’app in questione, dunque, seleziona l’opzione Inizia e procedi a creare un account gratuito, inserendo i dati richiesti nei campi Email, Password e Nome utente e premendo sul pulsante Crea un account. Ti segnalo che puoi registrarti anche utilizzando un account Facebook, Google o Apple.

Nella schermata Qual è il tuo livello a scacchi, indica il tuo attuale livello selezionando una delle opzioni disponibili tra Neofita o Principiante e premi sul pulsante Continua, per completare la creazione del tuo account.

A questo punto, accedi alla sezione Impara premendo sull’apposita voce collocata nel menu in basso e, poi, seleziona l’opzione Come si gioca, per avviare una serie di lezioni gratuite che ti permetteranno di apprendere le regole di base. Successivamente, potrai anche selezionare l’opzione Impara le basi della strategia in modo da apprendere le principali strategie.

Sempre procedendo dalla sezione Impara, premendo sulla voce Biblioteca delle lezioni, puoi accedere a numerose altre lezioni disponibili che puoi anche filtrare per categoria (Aperture, Strategia, Tattica, Finali ecc.) e livello (Impara a giocare a scacchi, Da principiante a vincente ecc.).

Una volta che avrai compreso le basi del gioco degli scacchi, dalla sezione Home potrai avviare la tua prima partita premendo sul pulsante Gioca e scegliendo se farlo contro altri giocatori online, sfidando un amico o giocando contro il computer.

Per affinare ulteriormente le tue conoscenze, puoi anche accedere alla sezione Problemi premendo sull’apposita voce collocata nel menu in basso nella quale puoi trovare una serie di problemi da risolvere: si tratta di un ottimo modo per esercitarti e migliorare il tuo gioco.

Chess Club (Android/iOS/iPadOS)

Chess Club è tra le app per giocare a scacchi più scaricate e apprezzate, disponibile sia per dispositivi Android (anche su store alternativi) che per iPhone/iPad.

Oltre a consentire di giocare offline, sia contro il computer che con un altro giocatore in locale, dispone anche di una sezione completamente dedicata ai nuovi utenti che desiderano apprendere le basi del gioco. È completamente gratuita con banner pubblicitari, che è possibile rimuovere effettuando un acquisto in app di 2,99 euro.

Se ritieni questa una valida app per imparare a giocare a scacchi, avvia Chess Club e fai tap sul pulsante Accetta e gioca, per accettare l’informativa sulla privacy e accedere alla schermata principale dell’app.

A questo punto, premi sull’opzione Impara gli scacchi e, nella nuova schermata visualizzata, potrai accedere alle lezioni di tuo interesse a seconda dell’argomento che preferisci tra Mosse, Concetti base, Scacco e Mosse speciali. A prescindere dalla scelta fatta, verrà automaticamente avviato un tutorial interattivo che ti aiuterà passo passo a comprendere tutto ciò che devi sapere sull’argomento selezionato.

Una volta che avrai compreso almeno le mosse e i concetti base, accedendo nuovamente alla schermata principale di Chess Club e selezionando l’opzione Gioca vs computer, potrai avviare la tua prima partita e mettere in pratica quanto hai appreso.

Oltre alla possibilità di giocare in locale contro un altro giocatore presente nella tua stessa stanza e dal tuo stesso dispositivo, selezionando l’opzione 2 giocatori, ti segnalo che è disponibile anche la sezione Sfide nella quale puoi mettere alla prova le tue abilità con una serie di sfide sempre più difficili.

ChessKid (Android/iOS/iPadOS)

ChessKid è un’applicazione per dispositivi Android (disponibile anche su store alternativi) e iPhone/iPad che puoi prendere in considerazione se sei alla ricerca di un’app per imparare a giocare a scacchi per bambini.

Questa applicazione può essere scaricata e usata gratuitamente. Tuttavia, chi desidera sbloccare tutte le lezioni e i video disponibili e rimuovere il limite di 3 problemi al giorno, può attivare l’abbonamento Gold con costi a partire da 8,99 euro/mese con 7 giorni di prova gratuita.

Ti segnalo che è possibile usare ChessKid anche senza account, sia per imparare a giocare, selezionando l’opzione Impara a giocare, che per avviare una partita contro il computer, scegliendo l’opzione Gioca con un bot.

Se, invece, vuoi avere accesso a tutte le sezioni disponibili, premi sul pulsante Iscriviti per due volte consecutive e procedi a creare un account gratuito. Scegli, quindi, se creare un account come bambino o come genitore, seleziona uno degli avatar disponibili e, poi, scegli uno degli username proposti a schermo. Fatto ciò, crea una password da associare al tuo account inserendola nel campo apposito, specifica il tuo indirizzo email e premi sul pulsante Let’s go, per completare la registrazione.

Così facendo, potrai accedere alla sezione Lezioni premendo sull’apposita voce collocata nel menu in basso e avviare il tutorial base selezionando l’opzione Impara a giocare. Procedendo da questa stessa schermata, puoi anche avviare la prima lezione disponibile premendo sulla voce Inizia.

Accedendo, invece, alla sezione Video, trovi l’elenco completo dei video tutorial disponibili che puoi eventualmente filtrare per categoria (Regole e nozioni di base, Strategia, Tattiche ecc.). Ci tengo a sottolineare che seppur l’interfaccia di ChessKid sia completamente in italiano, alcune lezioni e la maggior parte dei video sono in lingua inglese.

Infine, ti segnalo anche la sezione Problemi dalla quale, dopo aver compreso le principali dinamiche di gioco, puoi tentare di risolvere alcuni problemi con anche la possibilità di visualizzare la soluzione qualora non riuscissi a trovarla in autonomia.

Altre app imparare a giocare a scacchi

Oltre alle applicazioni gratuite che ti ho indicato nelle righe precedenti di questa guida, sarai contento di sapere che sono disponibili anche altre app imparare a giocare a scacchi, sia gratuite che a pagamento, che puoi valutare. Ecco, dunque, un ulteriore elenco di soluzioni che potrebbero fare al caso tuo.

Chessable (Android/iOS/iPadOS) — è un’app che permette ai principianti di imparare a giocare e ai giocatori esperti di affinare le proprie abilità. Creando un account è possibile sia avviare i tutorial per imparare le basi del gioco che accedere a una sezione dedicata ai corsi e seguire quelli gratuiti. Sono disponibili anche corsi a pagamento: oltre a quelli inclusi nell’abbonamento Pro, è possibile anche acquistare singoli corsi. Nel momento in cui scrivo questa guida, l’app non supporta la lingua italiana e la maggior parte dei corsi sono in lingua inglese.

(Android/iOS/iPadOS) — è un’app che permette ai principianti di imparare a giocare e ai giocatori esperti di affinare le proprie abilità. Creando un account è possibile sia avviare i tutorial per imparare le basi del gioco che accedere a una sezione dedicata ai corsi e seguire quelli gratuiti. Sono disponibili anche corsi a pagamento: oltre a quelli inclusi nell’abbonamento Pro, è possibile anche acquistare singoli corsi. Nel momento in cui scrivo questa guida, l’app non supporta la lingua italiana e la maggior parte dei corsi sono in lingua inglese. Learn Chess with Dr. Wolf (Android/iOS/iPadOS) — questa applicazione consente di avere un vero e proprio insegnante virtuale che, passo dopo passo, aiuta i nuovi giocatori a imparare le basi, conoscere le strategie e individuare i propri errori. Nella versione gratuita consente di accedere a una sezione dedicata alle lezioni e anche di giocare contro il proprio insegnante, ottenendo suggerimenti dopo ogni singola mossa effettuata. È disponibile anche una versione a pagamento (a partire da 5,99 euro/mese con 7 giorni di prova gratuita ) che sblocca tutte le altre funzionalità disponibili, compresa una sezione di allenamento. Nel momento in cui scrivo questa guida, l’italiano non è tra le lingue disponibili.

(Android/iOS/iPadOS) — questa applicazione consente di avere un vero e proprio insegnante virtuale che, passo dopo passo, aiuta i nuovi giocatori a imparare le basi, conoscere le strategie e individuare i propri errori. Nella versione gratuita consente di accedere a una sezione dedicata alle lezioni e anche di giocare contro il proprio insegnante, ottenendo suggerimenti dopo ogni singola mossa effettuata. È disponibile anche una versione a pagamento (a partire da con ) che sblocca tutte le altre funzionalità disponibili, compresa una sezione di allenamento. Nel momento in cui scrivo questa guida, l’italiano non è tra le lingue disponibili. Chess Universe (Android/iOS/iPadOS) — altra app dedicata sia a chi desidera imparare le basi degli scacchi che a coloro che sanno già giocare. È disponibile un’intera sezione dedicate alle lezioni che, attraverso indicazioni dettagliate, guida l’utente a imparare a giocare passo passo anche attraverso giochi ed enigmi, disponibili sia online che offline. Di base l’app è gratuita con annunci pubblicitari, che è possibile rimuovere con un acquisto in app di 5,99 euro . Anche in questo caso non è disponibile la lingua italiana.

(Android/iOS/iPadOS) — altra app dedicata sia a chi desidera imparare le basi degli scacchi che a coloro che sanno già giocare. È disponibile un’intera sezione dedicate alle lezioni che, attraverso indicazioni dettagliate, guida l’utente a imparare a giocare passo passo anche attraverso giochi ed enigmi, disponibili sia online che offline. Di base l’app è gratuita con annunci pubblicitari, che è possibile rimuovere con un acquisto in app di . Anche in questo caso non è disponibile la lingua italiana. Play Magnus (Android/iOS/iPadOS) — questa app permette di avere Magnus Carlsen, campione del mondo di scacchi dal 2013 al 2023, come insegnante virtuale. Oltre alla possibilità di giocare partite indicando il proprio livello, è possibile accedere a una sezione di video tutorial che consentono di imparare a giocare partendo dalle basi. L’app supporta anche la lingua italiana ma i video sono disponibili solo in lingua in inglese. Inoltre, solo i primi video sono gratuiti, poi è necessario abbonarsi con costi a partire da 2,49 euro/mese.