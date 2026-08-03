La tua azienda utilizza Zucchetti per gestire le buste paga, le presenze e altri servizi dedicati ai dipendenti e ti è stato indicato di utilizzare un'apposita piattaforma Web per accedere alle informazioni che ti riguardano. Il problema è che non ti è chiaro come si accede e quali sono le credenziali da utilizzare: prima di rivolgerti direttamente al tuo datore di lavoro, hai dunque effettuato alcune ricerche sul Web per avere maggiori informazioni a tal riguardo, finendo dritto su questa mia guida.

Se le cose stanno come le ho appena descritte, lasciati dire che sei capitato nel posto giusto al momento giusto. Nei prossimi paragrafi di questo tutorial, infatti, ti mostrerò come accedere al portale Zucchetti fornendoti tutte le informazioni di cui hai bisogno. Oltre alle indicazioni relative al portale HR, che consente di accedere ai vari servizi aziendali, troverai anche la procedura per entrare nelle piattaforme MyZucchetti e Zucchetti Store.

Senza dilungarci oltre, direi di non perdere altro tempo prezioso e vedere insieme come procedere. Mettiti comodo, prenditi tutto il tempo che ritieni opportuno e dedicati alla lettura delle prossime righe. Seguendo attentamente le indicazioni che sto per darti e provando a metterle in pratica, sono sicuro che riuscirai a comprendere come accedere al portale Zucchetti a seconda di quelle che sono le tue esigenze. Buona lettura e in bocca al lupo per tutto!

Indice

Come accedere al portale HR Zucchetti

Per accedere al portale Zucchetti, se la tua intenzione è quella di consultare cedolini, presenze, ferie e altri servizi legati alla gestione del rapporto di lavoro, devi fare riferimento a HR Portal, la piattaforma che Zucchetti mette a disposizione di aziende, dipendenti, collaboratori, manager e personale HR. Il portale offre un unico punto di accesso ai diversi servizi disponibili, che possono variare in base al profilo e alle autorizzazioni assegnate dall'azienda.

Come accedere a Zucchetti buste paga

Per accedere al portale HR Zucchetti e consultare la tua busta paga o usufruire di altri servizi per cui sei abilitato, non posso fornirti una procedura dettagliata poiché questa varia in base alla configurazione scelta dall'azienda. Infatti, è l'azienda a gestire le utenze dei propri dipendenti e a stabilire le modalità di autenticazione al portale.

Non è quindi prevista una procedura di registrazione autonoma a HR Portal: per poterlo utilizzare, la tua utenza deve essere prima abilitata dall'azienda. Sarà quindi il tuo datore di lavoro, o il referente che si occupa della gestione del portale, a fornirti le indicazioni necessarie per effettuare il primo accesso, comunicandoti l'indirizzo del portale e le modalità di autenticazione previste.

A seconda della configurazione adottata, potresti utilizzare credenziali specifiche per HR Portal, con un nome utente e una password associati alla tua utenza, oppure accedere utilizzando le credenziali aziendali già in tuo possesso. Zucchetti, infatti, consente di gestire l'autenticazione direttamente tramite HR Portal oppure di integrarla con i sistemi aziendali, come Active Directory/LDAP, o tramite Single Sign-On (SSO).

In quest'ultimo caso, non devi far altro che collegarti alla pagina del portale che ti è stata comunicata e accedere con le credenziali che già utilizzavi per accedere agli altri servizi aziendali. Se, invece, ti sono state fornite credenziali specifiche per HR Portal (che possono essere comunicate, ad esempio, tramite email), anche in questo caso dovrai collegarti alla pagina principale del portale e inserire i dati in questione nei campi appositi.

Tieni presente che la tua azienda potrebbe aver previsto l'uso di una password temporanea, da cambiare dopo il primo accesso. In tal caso, dovrai seguire le indicazioni mostrate a schermo per impostare una nuova password.

Una volta effettuato l'accesso, potrai utilizzare i servizi messi a disposizione dalla tua azienda e per i quali sei stato abilitato. Tra questi può essere presente anche quello dedicato alla consultazione delle buste paga, insieme ad altri servizi relativi e documenti aziendali. La disponibilità e la posizione dei singoli servizi possono variare in base alla configurazione del portale e alle autorizzazioni associate alla tua utenza.

Come accedere a Zucchetti da casa

Se ti stai chiedendo come accedere a Zucchetti da casa, non devi seguire una procedura diversa da quella prevista per l'accesso al portale HR dalla sede di lavoro. Infatti, HR Portal è un servizio accessibile via Web, che permette ai dipendenti di consultare le informazioni e i documenti messi a disposizione dall'azienda anche da remoto.

È quindi sufficiente collegarsi tramite browser all'indirizzo del portale HR comunicato dalla propria azienda e utilizzare le modalità di autenticazione previste. Eventuali limitazioni o modalità di accesso aggiuntive dipendono dalla configurazione adottata dalla singola azienda.

Come accedere all'app Zucchetti

Se vuoi sapere come accedere all'app Zucchetti in modo da entrare nel portale HR da smartphone o tablet, puoi utilizzare l'applicazione ZConnect Enterprise Edition disponibile per dispositivi Android (anche su store alternativi, per i device senza servizi Google) e iPhone/iPad.

Dopo aver scaricato e avviato l'app in questione, premi sul pulsante Scansiona codice QR e inquadra il codice QR necessario per autorizzare l'accesso: per generare il codice in questione, dovrai accedere al portale HR tramite browser, premere sul pulsante ☰, in alto a sinistra, e selezionare l'opzione Genera QR code. Ti segnalo che potresti trovare il codice QR anche nella parta bassa del tuo cedolino.

Una volta inquadrato il QR code, inserisci anche il nome utente e la password che utilizzi per accedere al portale HR nei campi appositi e seleziona l'opzione per effettuare l'accesso.

In alternativa, se la tua azienda utilizza una diversa modalità di configurazione, puoi selezionare la voce Utilizza un altro metodo di configurazione, inserire i dati richiesti nei campi Server URL, Codice ambiente e Codice istanza SSO e premere sul pulsante Salva configurazione. Tali informazioni devono essere fornite dall'azienda o dal referente che gestisce ZConnect, in quanto dipendono dalla configurazione adottata.

Una volta completato l'accesso, potrai utilizzare dall'app le funzionalità di ZConnect che la tua azienda ha messo a disposizione, tra cui la consultazione di cedolini, fogli presenze e altri documenti personali, oltre a comunicazioni, presenze, assenze e altri servizi per la gestione del rapporto di lavoro. Le funzioni disponibili possono variare in base alle autorizzazioni associate alla tua utenza.

Come accedere a Infinity Zucchetti

Infinity Zucchetti è la piattaforma Web di Zucchetti che riunisce in un unico ambiente diverse soluzioni per la gestione dei processi aziendali. La piattaforma è modulare e comprende applicativi e strumenti dedicati, tra gli altri, alla gestione amministrativa, alle risorse umane, alla gestione documentale, al CRM, alla business intelligence e alla collaborazione aziendale.

Le soluzioni disponibili e le modalità di utilizzo di Infinity Zucchetti vengono configurate in base alle esigenze della singola azienda. Di conseguenza, anche le modalità di accesso possono variare in base all'ambiente Infinity adottato e ai servizi a cui sei stato abilitato.

Come accedere a MyZucchetti

My Zucchetti è l'area riservata del sito Zucchetti dedicata a clienti, distributori, dipendenti e collaboratori dell'azienda. Al suo interno è possibile trovare informazioni tecniche e commerciali, servizi post-vendita e altre novità relative al proprio rapporto con Zucchetti.

Per accedere a MyZucchetti, collegati al sito ufficiale dell'azienda, clicca sulla voce Area riservata, in alto a destra, e seleziona l'opzione di tuo interesse tra Clienti, Distributori, Dipendenti, Collaboratori, Clienti, Distributori Infinity Communication, Clienti Codepainter Sitepainter e Distributori Infinity Zucchetti, ad hoc, Alter Ego dal menu apertosi.

A prescindere dall'opzione scelta, inserisci i tuoi dati nei campi Username e Password e premi sul pulsante Accedi, per effettuare il login. Se sei un cliente o un partner Zucchetti e non hai ancora un account, puoi crearne uno selezionando l'opzione Registrati e specificando il tuo codice cliente.

Come accedere a Zucchetti Store

Zucchetti Store è un altro portale collegato al Gruppo Zucchetti. In particolare, si tratta di un e-commerce tramite il quale è possibile consultare il catalogo e acquistare diverse soluzioni e servizi Zucchetti dedicati ad aziende, professionisti, studi e piccole e medie imprese, con servizi che spaziano dalla fatturazione elettronica alla gestione del personale, dai gestionali alle soluzioni di business intelligence.

Inoltre, ti segnalo che puoi accedere anche come privato avendo la possibilità di acquistare servizi di firma digitale e marche temporali e ottenere il software FirmaCheck PRO, che appunto consente di apporre tutti i principali tipi di firma e marca, previsti dalla normativa nazionale e comunitaria, anche su più file contemporaneamente.

Per effettuare l'accesso, collegati al sito ufficiale di Zucchetti, seleziona l'opzione Accedi a Store, in alto a destra, inserisci i dati associati al tuo account nei campi Login e Password e clicca sul pulsante Accedi a Zucchetti Store.

Se non hai ancora un account, invece, scegli la voce Registrati, compila il modulo di registrazione inserendo tutti i dati richiesti nelle sezioni Login e Password, Dati Richiedente e Dati Fatturazione e premendo sulla voce Completa la registrazione.

Non riesco ad accedere al portale Zucchetti

Se riscontri problemi nell'accesso al portale HR Zucchetti, il primo riferimento a cui rivolgerti è l'azienda presso cui lavori o il referente che si occupa della gestione del portale. Come detto in precedenza, infatti, è l'azienda a gestire le utenze e a stabilire le modalità di autenticazione: se non conosci l'indirizzo del tuo portale HR, non hai ricevuto le credenziali necessarie oppure queste non funzionano, dovrai quindi richiedere assistenza al tuo datore di lavoro o al referente aziendale.

Se, invece, i problemi riguardano l'accesso a MyZucchetti, ti segnalo che nella schermata nella quale puoi inserire le tue credenziali è disponibile un assistente virtuale, che puoi attivare cliccando sull'icona della nuvoletta in basso a destra, tramite il quale puoi ottenere supporto relativo alla procedura d'accesso, alla password MyZucchetti e alla creazione di nuovo account.

Inoltre, così come specificato direttamente nella pagina di accesso, in caso di problemi puoi anche richiedere supporto inviando un'email all'indirizzo myz.support@zucchetti.it.

Infine, se riscontri problemi di accesso a Zucchetti Store, puoi richiedere assistenza tramite l'apposita pagina del sito Zucchetti, compilando il modulo per l'apertura di un ticket.