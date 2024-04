Spesso ti capita di dover viaggiare per la penisola italiana e, per tua comodità, preferisci sempre spostarti in treno utilizzando la rete di Trenitalia. Chiaramente, i costi dei tuoi spostamenti spesso non sono di certo economici e, chiaramente, ti piacerebbe poter risparmiare qualcosa.

Mentre eri alla ricerca di sconti e coupon per pagare meno il tuo viaggio con Trenitalia, hai trovato spesso la dicitura Welfare Plus che dovrebbe garantire uno sconto variabile tra il 10 e il 20%. Il problema e che non sai proprio di cosa si tratti e, soprattutto, non hai la minima idea su come attivare Welfare Plus Trenitalia.

Non ti preoccupare, sei capitato nel posto giusto al momento giusto. Nel corso di questo tutorial ti andrò a parlare dell'iniziativa Welfare Plus di Trenitalia e ti mostrerò anche la procedura da seguire per poter attivare tale scontistica. Tutto quello che devi fare è metterti comodo, prenderti cinque minuti di tempo libero e proseguire con la lettura dei prossimi paragrafi. Non mi resta che augurarti una buona lettura!

Indice

Cosa è Welfare Plus Trenitalia

Prima di entrare nel vivo del tutorial, voglio spiegarti cosa è Welfare Plus Trenitalia. Welfare Plus è un'offerta che Trenitalia riserva a determinati dipendenti (ad esempio del Ministero dell'istruzione) o a studenti e docenti di alcune università. Lo sconto viene applicato sull'acquisto di biglietti per viaggi privati, quindi risulta essere una buona opportunità per tutti gli studenti fuori sede che desiderano rientrare a casa per le vacanze estive o per determinate festività.

Per poter ottenere lo sconto, però, bisogna essere titolari di una CartaFRECCIA, che poi deve essere associata all'ente o all'università che offre la possibilità di usufruire dello sconto Welfare Plus. Il titolare della CartaFRECCIA può usufruire dello sconto per sé e per le persone che viaggiano con lui (fino a un massimo di 6 accompagnatori più il titolare) e può essere applicato sull'acquisto di biglietti a tariffa Base, Economy e Super Economy sui treni Frecce (Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca). Dunque, sono esclusi gli acquisti di biglietti per i treni intercity e regionali.

Come attivare offerta Welfare Plus Trenitalia

Adesso che sai cosa è il Welfare Plus di Trenitalia, immagino che tu non veda l'ora di scoprire come attivare offerta Welfare Plus Trenitalia. Purtroppo, in questo caso, non posso essere preciso, in quanto ogni ente e università prevede una procedura differente. Tuttavia, ti darò alcune informazioni generiche per capire come procedere.

Prima di tutto, devi essere titolare di una CartaFRECCIA, per cui se non ne possiedi una dovrai richiederla eseguendo la registrazione sul sito di Trenitalia. Te ne ho parlato nel dettaglio nel mio tutorial su come attivare la CartaFRECCIA.

Fatto questo, per scoprire se l'ente presso cui lavori o l'università presso la quale sei iscritto prevede la possibilità di utilizzare il programma Welfare Plus di Trenitalia, non devi far altro che effettuare una ricerca su Google e utilizzare le parole chiave “welfare plus trenitalia [nome ente o università]”.

Ad esempio l'Università degli Studi di Milano riserva a studenti e dipendenti la possibilità di accedere a tale programma recandoti su questa pagina Web. Da qui, fai clic sul link Trenitalia Welfare Plus — Dipendenti o Trenitalia Welfare Plus — Studenti e, nella pagina che si apre, esegui l'accesso con le credenziali che solitamente utilizzi per accedere ai servizi dell'università in questione. Fatto questo, ti basta seguire le indicazioni a schermo per associare la tua CartaFRECCIA al programma Trenitalia for Business e, di conseguenza, ottenere accesso all'offerta Welfare Plus. Solitamente, basta digitare il numero della tua CartaFRECCIA o eseguire l'accesso con le credenziali del tuo account Trenitalia.

La medesima procedura è valida anche per altri istituti, come ad esempio il Politecnico di Milano, l'Università degli Studi di Milano Bicocca, l'Università degli Studi di Napoli Federico II o l'Università del Piemonte orientale.

Una volta eseguita l'associazione della tua CartaFRECCIA, per ottenere lo sconto non devi far altro che prenotare un biglietto seguendo la normale procedura. Dunque, apri il sito di Trenitalia recandoti su questa pagina Web , oppure scarica l'app al download gratuitamente per dispositivi Android (anche su store alternativi) e su iPhone.

Successivamente, se utilizzi il sito Web, esegui l'accesso al tuo account (lo stesso a cui è abbinata la tua CartaFRECCIA) facendo clic sulla voce Area riservata che trovi in alto a destra: inserisci i dati di accesso e clicca sul pulsante Accedi. Fatto questo, torna nella schermata principale del sito e ricerca un treno impostando stazione di partenza, quella di arrivo, giorno, orario e numero di passeggeri. Nella schermata che si apre, seleziona il treno che più si adatta alle tue esigenze in termini di orario e costo e clicca sull'icona della freccia rivolta verso il basso per aprire la schermata relativa alle tariffe e scegli quella più adatta alle tue esigenze: fai clic sul pulsante Continua per proseguire.

Nella schermata successiva, troverai un riepilogo di tutti i passeggeri (dovrai aggiungere tu manualmente gli altri qualora non viaggiassi da solo) e clicca sul pulsante Conferma posto in basso per proseguire. Giunto in questa schermata, vedrai subito che il prezzo del tuo biglietto ha subito uno sconto (solitamente del 10%), per cui procedi al pagamento scegliendo una delle tante soluzioni disponibili (PayPal, Google Pay, Satispay e altro ancora) e finalizza l'acquisto del biglietto.

Se, invece, utilizzi l'app, una volta scaricata e installata, aprila e premi sul pulsante Accedi: inserisci le credenziali del tuo account (lo stesso a cui è abbinata la tua CartaFRECCIA) e premi sul pulsante Accedi. Giunto nella schermata principale dell'app, premi sul pulsante Orari e Biglietti riconoscibile dall'icona della lente di ingrandimento, scegli stazione di partenza e di arrivo e, successivamente, giorno, orario, numero di passeggeri e pigia sul pulsante Ricerca. Da qui, non ti rimane che scegliere il treno che preferisci seguendo le medesime indicazioni che ti ho dato poc'anzi per la versione Web di Trenitalia. Anche in questo caso lo sconto verrà applicato poco prima del pagamento del biglietto.

Se hai bisogno di ulteriori informazioni sulla procedura di acquisto di un biglietto, ti rimando al mio tutorial su come acquistare biglietti treno online.