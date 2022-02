Hai effettuato la prenotazione del vaccino anti COVID-19 tramite uno dei numerosi strumenti messi a disposizione dalle autorità sanitarie della tua Regione. Ora, però, hai assoluta necessità di modificare la data dell’appuntamento in quanto è sopraggiunto un imprevisto che non ti permetterà di essere presente nel luogo e nel giorno prestabiliti.

In molti casi, come potrai verificare tu stesso a breve, è possibile eseguire tale variazione direttamente dalla piattaforma messa a disposizione dalla tua Regione di appartenenza, attraverso le apposite funzionalità in essa integrate. In altri, invece, potrebbe essere necessario eseguire prima la disdetta della precedente prenotazione, per poi effettuarne una nuova: in questo caso, però, non ti sarà possibile verificare preventivamente la disponibilità di slot liberi. Un’altra possibilità da tenere in considerazione, infine, è quella di rivolgersi ai Contact Center territoriali dedicati all’emergenza.

Fatte queste opportune premesse, ti lascio subito alla lettura della mia guida su come cambiare data vaccino, augurandoti di risolvere facilmente questa piccola incombenza. A questo punto, non mi resta che augurarti buon proseguimento!

Indice

Come cambiare data vaccino COVID

Come ti ho anticipato nell’introduzione, le modalità di prenotazione del vaccino COVID-19 variano da Regione a Regione e, di conseguenza, anche le operazioni per modificare l’appuntamento possono differire in base alle specifiche esigenze organizzative locali.

Per non lasciare nulla al caso, pertanto, ho deciso di illustrarti come cambiare data vaccino COVID prendendo a riferimento alcune fra le principali e maggiormente popolate Regioni italiane.

Come cambiare data vaccino Lazio

Se stai cercando informazioni su come cambiare data vaccino Lazio, ebbene devi sapere che in questo caso è necessario eseguire preventivamente la disdetta dell’appuntamento in essere per poi procedere a una nuova prenotazione.

L’operazione, ad ogni modo, è molto semplice e puoi eseguirla comodamente da casa tramite la piattaforma Prenota Vaccino COVID-19 gestita dalla Regione Lazio, di cui per comodità ti riporto qui di seguito il link: ti basterà pigiare sulla voce Gestione appuntamenti situata in alto nel menu principale del sito e inserire, nel modulo che ti verrà contestualmente proposto, gli estremi del Codice Fiscale della persona interessata e le ultime 13 cifre del numero di identificazione della Tessera Sanitaria.

A seguire sarà necessario immettere il segno di spunta sia nel box relativo alla presa visione dell’informativa sulla privacy che in quello sottostante per il cosiddetto controllo reCaptcha. Per andare avanti, quindi, premi il pulsante Continua e inserisci il numero della richiesta che ti è stato comunicato via SMS o e-mail dai riferimenti del Servizio Sanitario Regionale (puoi trovarlo anche sotto l’intestazione del documento PDF che ti è stato fornito all’atto della prenotazione), dopodiché pigia il bottone Ricerca appuntamento.

Visualizzerai, in questo modo, una schermata di riepilogo con tutti i dettagli dell’appuntamento: ora non devi fare altro che premere il pulsante Disdici situato in alto a destra e pigiare il bottone Conferma nella notifica che comparirà a schermo.

A questo punto, come anticipato, è necessario eseguire una nuova prenotazione: per farlo ti basterà recarti nuovamente nella pagina principale del servizio che ti ho fornito all’inizio del capitolo e premere, stavolta, la voce Prenota appuntamento collocata in alto, selezionando dal menu contestuale l’opzione più adatta alle tue esigenze.

Ad esempio, se devi completare il ciclo vaccinale con la dose “booster” clicca sulla relativa voce, quindi compila nuovamente il modulo illustrato in precedenza con i dati richiesti (Codice Fiscale e completamento del numero identificativo della Tessera Sanitaria) inserendo anche la spunta sui box sottostanti e premi il pulsante Continua.

Al passaggio successivo potrai selezionare da un apposito menu a tendina presente nel pannello di sinistra il dipartimento sanitario che preferisci e, a seguire, scegliere una delle strutture disponibili fra quelle proposte. Una volta fatto ciò potrai verificare nella schermata centrale l’elenco di date disponibili e prenotare mediante l’apposito pulsante la prestazione, che dovrai successivamente confermare nella pagina seguente.

Se non ti trovi a tuo agio con questa modalità, puoi in alternativa anche contattare il call center dedicato al numero 06.164.161.841, attivo dal lunedì al venerdì con orario 07:30 – 19:30 e il sabato dalle 07:30 alle 13:00. Se, invece, dopo la disdetta desideri ricevere la somministrazione in farmacia, cliccando sul link ‌ELENCO DELLE FARMACIE ADERENTI ALLA CAMPAGNA VACCINALE COVID-19 presente su questa pagina troverai l’elenco di quelle che hanno aderito alla campagna di vaccinazione nella Regione Lazio.

Per qualsiasi ulteriore informazione ti rimando alla pagina dedicata del sito della Regione Lazio nella quale, oltre alle notizie aggiornate sulle direttive relative alla campagna vaccinale, è presente anche una sezione FAQ con le risposte alla domande più frequenti.

Come cambiare data vaccino Lombardia

Nel caso in cui tu abbia la necessità di realizzare come cambiare data vaccino Lombardia, ti farà piacere sapere che ora è possibile spostare l’appuntamento, senza necessità di annullare la prenotazione precedente, direttamente dalla piattaforma messa a disposizione dalla Regione.

Tale opzione è disponibile per qualunque fase del ciclo vaccinale: se, dunque, stai cercando di capire, ad esempio, come cambiare data vaccino Lombardia terza dose, puoi tranquillamente fare riferimento alle istruzioni che sto per fornirti nei prossimi paragrafi.

Una volta collegato al sito che ti ho linkato poc’anzi dovrai premere il pulsante Prenota il vaccino anti COVID-19 ivi presente e compilare, nella nuova pagina che ti verrà mostrata, i campi relativi al numero identificativo della Tessera Sanitaria e al Codice Fiscale della persona che riceverà la prestazione, dopodiché sarà necessario dichiarare di aver preso visione dell’informativa privacy immettendo il segno di spunta nella relativa casella e pigiare il pulsante Accedi.

Potrai subito visualizzare il dettaglio della prenotazione in essere e ti verrà dato modo di eseguire direttamente la modifica della stessa, aderendo contestualmente a uno degli slot disponibili. Il completamento della nuova prenotazione richiederà una successiva verifica aggiuntiva tramite l’inserimento di un codice OTP che verrà recapitato via SMS al numero di telefono indicato.

In alternativa, è possibile contattare anche il numero verde 800.894.545 (disponibile dal lunedì alla domenica dalle ore 08.00 alle ore 20.00), ma in questo caso sarà necessario fornire, oltre ai dati della Tessera sanitaria, del Codice Fiscale e del numero di cellulare, anche l’ID di adesione della prenotazione che si desidera modificare. Per qualsiasi chiarimento o delucidazione non posso fare altro che rimandarti alla pagina di supporto della piattaforma in questione.

Come cambiare data vaccino Campania

Se sei interessato a capire come cambiare data vaccino Campania e desideri procedere online, il relativo Servizio Sanitario Regionale ha messo a disposizione la piattaforma Adesione Vaccinazioni Soresa la quale, però, non fornisce particolari indicazioni sulle possibilità di modificare una prenotazione.

Ti consiglio, pertanto, come indicato anche nella pagina di assistenza del portale in questione, di rivolgerti al tuo Centro Vaccinale di riferimento per qualsiasi eventuale problema insorto in seguito alla fase di adesione alla piattaforma: qui, nella sezione Contatti, puoi trovare tutti i riferimenti, sia telefonici che email, delle vari strutture locali. È particolarmente importante includere, in caso di eventuale contatto, tutte le informazioni essenziali per facilitare il lavoro degli operatori, fornendo sia il Codice Fiscale dell’assistito che il codice di prenotazione.

Come cambiare data vaccino COVID Veneto

Il sito per la prenotazione del vaccino anti COVID-19 della Regione Veneto non riporta particolari informazioni in merito alla possibilità di modificare un appuntamento già fissato. Inoltre, le procedure potrebbero variare in base alla ULSS di riferimento presso la quale hai eseguito la prenotazione, alla tipologia di somministrazione richiesta e alla categoria di appartenenza: puoi verificare i vari requisiti previsti accedendo alla pagina principale della piattaforma di gestione delle prenotazioni e cliccando sull’Unità Sanitaria di appartenenza.

Ti consiglio, pertanto, in assenza di eventuali indicazioni specifiche contenute nella ricevuta di conferma dell’appuntamento, di rivolgerti direttamente al Contact Center di riferimento al numero verde 800.462.340 (disponibile tutti i giorni dalle 08:00 alle 20:00) per informarti su come cambiare data vaccino COVID Veneto, specificando gli estremi dell’appuntamento in essere (Codice Fiscale, Identificativo della Tessera Sanitaria e Numero della prenotazione).

Come cambiare data vaccino Piemonte

Se desideri capire come cambiare data vaccino Piemonte, l’operazione in questione è realizzabile mediante la piattaforma di riferimento IlPiemontevaccina: ti basterà accedere alla tua Area personale tramite l’apposito pulsante collocato in alto a destra della pagina di pre-adesione, eseguendo successivamente l’autenticazione con SPID, CIE o Tessera Sanitaria.

La procedura è valida per qualsiasi tipologia di somministrazione, dunque è attuabile sia per la prima che per la seconda o terza dose. Per qualsiasi problema specifico ti rimando alla pagina di assistenza della piattaforma in questione.

Come cambiare data vaccino COVID Marche

La Regione Marche per la gestione online delle prenotazioni online del vaccino si appoggia alla piattaforma messa a disposizione dalla struttura commissariale per l’emergenza COVID-19: dunque, per capire come cambiare data vaccino COVID Marche occorre collegarsi al sito di cui ti ho fornito il link poc’anzi, attendere la disponibilità di uno slot per l’accesso alla prenotazione e, non appena questo viene concesso, inserire il numero di Tessera Sanitaria e il Codice Fiscale nei campi situati nella parte alta della nuova schermata.

A seguire sarà necessario dichiarare di aver preso visione dell’informativa per la privacy immettendo il segno di spunta nella relativa casella e cliccare sul pulsante Accedi sottostante. Al passaggio successivo visualizzerai il dettaglio della prenotazione già fissata, ma potrai eseguirne la modifica mediante il bottone Sposta l’appuntamento ivi presente.

Per qualsiasi dubbio o problema, ad ogni modo, è stato attivato il numero verde 800.936.677 (disponibile dal lunedì alla domenica dalle 08:00 alle 20:00), mentre in questa pagina informativa del sito della Regione Marche dedicata alla campagna vaccinale puoi trovare diverse informazioni utili sull’argomento.

Come cambiare data vaccino Sardegna

Per quanto riguarda la Regione Sardegna, la situazione è del tutto simile a quella esposta nel precedente capitolo relativo alle Marche: è possibile, dunque, gestire la propria prenotazione tramite il sistema sviluppato da Poste Italiane, seguendo gli step già illustrati.

In aggiunta, puoi richiedere informazioni su come cambiare data vaccino Sardegna tramite il Call Center dedicato al numero verde 800.009.966, attivo tutti i giorni dalle 08.00 alle 20.00. Se desideri maggiori informazioni, ti rimando a questa pagina del sito della Regione Sardegna dedicata alla campagna vaccinale per l’emergenza COVID-19.

Per qualsiasi altra informazione relativa ai vaccini per il COVID-19, indipendentemente dalla Regione in cui risiedi, ti suggerisco di fare riferimento alla pagina informativa del sito del Ministero della Salute, dove troverai molte risposte ufficiali e ai quesiti più diffusi sul tema.