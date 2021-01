Hai acquistato GTA 5 e ami trascorrere parte del tuo tempo libero con questo titolo, che finora ti ha già offerto tantissime ore d’intrattenimento. Dopo aver completato la storia principale, ti sei accorto che la percentuale di completamento del gioco non è al massimo e, pertanto, ti stai chiedendo come riuscire a raggiungere il 100%.

Se le cose stanno così, non ti preoccupare: nella guida che stai per leggere troverai tutte le informazioni che ti servono per sapere come completare GTA 5 al 100%. Ti spiegherò quali attività dovrai svolgere per raggiungere il tuo obiettivo, ottenendo al contempo anche il trofeo per il completamento del gioco e sbloccando la missione “L’ultimo esemplare” con Franklin (è tutto collegato).

Detto ciò, non perdiamoci in altre chiacchiere e veniamo al nocciolo della questione: siediti bello comodo e presta attenzione a tutti i suggerimenti che ti fornirò nei prossimi capitoli. A me non resta che augurarti una buona lettura e, soprattutto, un buon divertimento!

Indice

Come completare GTA 5 al 100%

Se vuoi sapere come completare GTA 5 al 100%, sappi che per raggiungere quest’obiettivo dovrai completare alcune missioni e attività disponibili nel mondo di gioco di Los Santos.

Puoi vedere la percentuale di completamento del gioco proprio sul salvataggio della sessione: per riuscirci, mentre sei in partita, premi il tasto di pausa, seleziona le voci Partita > Carica partita dal menu che si apre e individua il salvataggio più recente. Su quest’ultimo potrai notare una percentuale, che è proprio il valore che stai cercando.

Detto ciò, nei prossimi capitoli ti offrirò una panoramica di tutte le attività richieste su GTA 5 al fine di poter completare il titolo con una percentuale pari al 100%. In bocca al lupo per tutto!

Missioni principali

Per ottenere il completamento al 100% di GTA 5, è importante completare tutte le missioni della storia. Questo titolo contiene più di 60 missioni che coinvolgono i tre personaggi principali: Michael, Franklin e Trevor.

Pertanto, per raggiungere quest’obiettivo, devi aver completato la missione di prologo, cioè la rapina a Ludendorff, che ti introduce ad alcune meccaniche di gioco, e poi proseguire con le missioni successive. La prima inizierà automaticamente subito dopo il prologo e ti metterà nei panni di Franklin, il quale verrà incaricato di rubare delle auto sportive insieme al suo amico Lamar.

Considerato che GTA 5 è un titolo “free roaming”, cioè costituito da una vasta mappa di gioco completamente esplorabile, in generale, per le altre missioni, dovrai raggiungere il segnalino presente sulla mappa. Quest’ultimo è costituito da una lettera dell’alfabeto colorata di azzurro, verde o arancione, rispettivamente se dovrà essere attivata da Michael, Franklin o Trevor.

Non confondere però le icone presenti sulla mappa: le missioni principali sono indicate con una lettera colorata sulla mappa, mentre quelle secondarie appartenenti alla categoria Sconosciuti e folli sono marcate con l’icona di una lettura più piccola con a fianco un punto interrogativo. Di questo genere di missioni, ti parlerò nel dettaglio nel prossimo capitolo.

Inoltre, ti avviso che il completamento delle missioni principali non richiede che tu debba ottenere necessariamente una medaglia d’oro negli obiettivi. Pertanto, dovrai semplicemente concentrarti nel portare a termine le missioni e raggiungere il finale di gioco.

Tra le missioni della storia principale, sono inclusi sia i colpi organizzati, sia le missioni di assassinio di Lester. Per queste ultime, il mio consiglio è quello di avviarle soltanto dopo aver completato tutte le missioni della storia, così da massimizzare i guadagni con la speculazione in borsa, di cui ti ho parlato in questa mia guida.

Sconosciuti e folli

Altre tipologie di missioni che ti vengono proposte su GTA 5, utili al completamento del gioco al 100%, sono quelle denominate Sconosciuti e folli. Questo genere di attività è disponibile subito dopo aver completato le prime missioni e, di volta in volta, ne saranno disponibili di nuove sulla mappa durante la progressione nel titolo.

Le missioni in questione vengono assegnate da specifici PNG (personaggi non giocanti) che, generalmente, non sono legati al filone narrativo della storia principale. Se non hai mai attivato queste missioni per un PNG, questo sarà visibile sulla mappa con un’icona di un punto interrogativo.

Dopo aver completato la missione per il PNG, tutte le sue future missioni saranno marcate con l’icona di una lettera con a fianco un punto interrogativo, in modo da distinguerle da quelle della storia principale. Come per queste ultime, le icone delle missioni Sconosciuti e folli sono marcate con un colore, che identifica il personaggio che può avviarle.

Al fine del conteggio per il completamento di GTA 5 al 100%, non devi completare tutte le missioni Sconosciuti e folli che ti vengono proposte, ma soltanto quelle da svolgere con il personaggio Franklin (20 missioni in totale).

A tal proposito, le missioni Sconosciute e folli che ti verranno proposte con Franklin saranno tutte quelle assegnate da Barry, Beverly, Dom, Dreyfuss, Hao, Mary Ann, Omega e Tonya. Quelle invece da svolgere con Michael e Trevor sono facoltative e puoi giocarle soltanto per il piacere di farlo, non per raggiungere l’obiettivo di completamento di GTA 5 al 100%.

Anche in questo caso, non è necessario che tu ottenga la medaglia d’oro negli obiettivi delle missioni Sconosciuti e folli. Ti basta, pertanto, semplicemente portarle a termine con successo, affinché vengano correttamente conteggiate.

Attività sportive

In GTA 5 sono disponibili diverse attività sportive e hobby che possono essere praticati da Michael, Franklin e Trevor. Sebbene ce ne siano tantissime, soltanto alcune vengono prese in considerazione per il completamento del gioco al 100%. Quali? Te lo dico subito.

Innanzitutto, devi completare gli obiettivi del poligono di tiro: sono in totale 6 le categorie di armi disponibili in quest’attività e, per ognuna di esse, dovrai portare a termine gli obiettivi ottenendo le medaglie di bronzo o di qualità superiore.

Un’altra attività da svolgere è il gioco del golf, per il quale dovrai completare nove buche con un punteggio uguale o sotto il par, cioè il punteggio indicato. In altre parole, è necessario completare una partita intera costituita da nove buche. Inoltre, devi vincere una partita a tennis e una a freccette.

Oltre a queste attività, al fine di raggiungere la percentuale massima di completamento di GTA 5, dovrai conquistare almeno il terzo posto, cioè una medaglia di bronzo, nelle corse su strada, su sterrato e acquatiche, nel Triathlon e negli obiettivi della scuola di volo.

Infine, dovrai completare tutti i salti con il paracadute con Franklin e assistere a uno spettacolo privato allo Strip Club.

Eventi casuali

Vagando per le strade di GTA 5, ci si può imbattere in eventi casuali di vario genere, che consistono nello sventare delle rapine e degli scippi, assaltare un furgone portavalori, sopravvivere a un’imboscata oppure dare un passaggio a degli sconosciuti, giusto per farti qualche esempio.

Questi eventi sono disseminati in tutta la mappa di GTA 5 e si avviano in modo del tutto casuale quando ci si trova nei loro pressi: puoi riconoscerli facilmente dalla comparsa di un pallino azzurro sulla mappa.

In questo caso, tutto ciò che devi fare è avvicinarti al pallino, per capire la tipologia di evento in cui ti sei imbattuto, e completare l’evento stesso. Dopo averlo portato a termine, questo verrà aggiunto alla percentuale di completamento del gioco.

Non serve, tuttavia, completare tutti i 57 eventi presenti su GTA 5: per raggiungere il tuo obiettivo, ti basterà averne portato a termine soltanto 14.

Collezionabili e altre attività

Per concludere, ci sono anche altre attività da svolgere su GTA 5 al fine di poter completare il gioco al 100%. Questo genere di attività includono anche alcuni obiettivi che ti richiedono di raccogliere degli oggetti nascosti nel mondo di gioco. Analizziamoli nel dettaglio.

Innanzitutto, è necessario che tu raccolga tutte le parti di lettera e tutte quelle d’astronave disseminate sulla mappa. In aggiunta, dovrai completare alcune attività specifiche, come le acrobazie folli, cioè le pedane per i salti che trovi in giro per la mappa, i voli sotto i ponti e i voli a coltello.

Non serve completare tutte queste attività: basta portare a termine almeno 25 acrobazie folli, 25 voli sotto i ponti e 8 voli a coltello. Indicarti dove trovare queste attività, una per una, mi risulterebbe difficile, ma ti consiglio di consultare la mappa interattiva presente sul sito Web GTA-5-Map.com, dove puoi trovare la posizione esatta dei collezionabili.

Oltre a questo genere di attività, devi anche acquistare almeno cinque proprietà, rapinare almeno un negozio, portare a spasso Chop e giocare con lui, acquistare online almeno un veicolo e visitare il cinema. Inoltre, utilizzando il telefono in gioco, devi contattare uno dei tuoi amici e svolgere delle attività insieme: andare al bar, guardare un film al cinema, andare allo Strip Club e giocare a freccette.

Infine, le restanti attività da eseguire sono quelle che consistono nell’avere un appuntamento con una spogliarellista e usufruire dei servizi di una prostituta, che puoi trovare nella zona del molo Del Perro.