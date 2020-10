Finalmente hai acquistato anche tu GTA 5, uno dei più famosi capitoli della saga di Grand Theft Auto, e dopo aver provato per un po’ di tempo il titolo in questione, hai cercato informazioni in Rete per scoprire come giocarci al meglio. Sei venuto così a sapere che tra le attività previste nel mondo di gioco ci sono anche le rapine, che consentono di guadagnare una grande quantità di denaro in maniera illecita, immorale ma sicuramente rapida.

Vorresti dunque approfondire la questione e avere dei consigli più precisi su come fare le rapine su GTA 5. Le cose stanno così, vero? Allora sappi che sei arrivato nel post giusto. In questa mia guida, infatti, puoi trovare vari suggerimenti che ti permetteranno di avviare questo genere di attività in GTA 5 Online e nella modalità singola del videogioco.

Scommetto che non vedi l’ora di cominciare e di raggranellare una bella somma di denaro all’interno del mondo di GTA 5, dico bene? In tal caso, non perdiamo altro tempo prezioso e cominciamo immediatamente. Tutto quello che devi fare è sederti bello comodo e prestare attenzione ai consigli che ti fornirò. Ti auguro una buona lettura e, soprattutto, un buon divertimento!

Indice

Informazioni preliminari

In GTA 5 puoi mettere a segno delle rapine che, come già detto, permettono di guadagnare denaro in modo illecito ma rapido, da spendere poi in altre funzionalità del gioco. Mentre nella modalità online di GTA puoi avviare queste attività in piena libertà, nella modalità offline (denominata Storia), i colpi possono essere eseguiti soltanto durante le missioni della campagna principale.

In ogni caso, sappi che le rapine nella modalità Online sono attività che possono essere giocate tutte le volte che lo si desidera e richiedono cooperazione con altri giocatori: non possono essere, dunque, affrontate in solitaria.

Potrai invece affrontare in solitaria e ripetere ogni volta che vorrai le rapine che giocherai nella modalità Storia di GTA (tramite l’apposito pannello del riepilogo delle missioni): in questo modo potrai anche ottenere tutte le medaglie d’oro disponibili e utilizzare approcci differenti per mettere a segno i colpi.

Chiarito ciò, nei prossimi capitoli ti illustrerò come sbloccare queste attività nella modalità online di GTA 5 e ti spiegherò anche come eseguire le rapine nella campagna della modalità Storia del gioco Rockstar.

Come fare le rapine su GTA 5 Online

Se vuoi sapere come fare le rapine su GTA 5 Online, nei prossimi capitoli ti fornirò diversi suggerimenti su come avviare e svolgere queste attività.

Consigli generali

Prima di spiegarti nel dettaglio come organizzare una rapina su GTA 5 Online, ti fornirò alcuni suggerimenti per assicurarti che tutto vada per il verso giusto. Innanzitutto, ti ribadisco che questo genere di attività è pensata per essere giocata insieme ad altri giocatori e non in solitaria.

È poi bene sottolineare che alcune rapine sono facili nel loro svolgimento, mentre altre richiedono una maggiore esperienza e padronanza delle meccaniche del gioco. Pertanto, sebbene sia possibile partecipare a queste attività insieme ad altri giocatori che non si conoscono, il mio consiglio è quello di prediligere gruppi organizzati, magari con la possibilità di comunicare durante le diverse fasi del colpo per una maggiore coordinazione tra giocatori.

Inoltre, ti consiglio di indossare sempre un giubbotto antiproiettile e di tenere sempre il massimo delle munizioni per le armi equipaggiate, così da non rimanerne senza durante i colpi che stai organizzando. Infine, puoi anche pensare di utilizzare dei veicoli corazzati che ti consentano di resistere maggiormente durante le missioni delle rapine.

Organizzare una rapina

Se vuoi organizzare al meglio una rapina su GTA 5 Online, devi sapere che questo genere di attività si sblocca non appena raggiungi il rango 12 e hai acquistato un appartamento di lusso. Ottenuti questi requisiti, riceverai alcune chiamate da Lester, che ti introdurranno a questa attività.

Dopo aver raggiunto il proprio appartamento, sarà disponibile una stanza che ha lo scopo di organizzare i colpi. Interagendo sulla lavagna sul muro, si potranno avviare le missioni dei diversi colpi disponibili: Colpo alla Fleeca, Evasione, Irruzione ai Laboratori Humane, Finanziamento stupefacente e Colpo alla Pacific Standard.

Tutti questi colpi richiederanno delle missioni preliminari essenziali al fine di poter mettere a segno l’atto finale, che consisterà nello svolgimento della rapina vera e propria (che sarà quella più remunerativa).

Il primo colpo introduttivo è quello alla Fleeca, che può considerarsi un tutorial per apprendere le meccaniche delle rapine. Il guadagno sarà basso, in compenso la missione e i preparativi saranno brevi, oltre al fatto che non sarà per nulla difficile portarli a termine.

Dopo aver effettuato con successo questo colpo, potrai accedere a quello successivo presente sulla lavagna nel tuo appartamento. Dopo ogni completamento di una nuova rapina, sulla lavagna sarà disponibile quella successiva. Il Colpo alla Pacific Standard è il colpo finale più remunerativo tra i cinque disponibili.

Pertanto, dopo aver selezionato il colpo da effettuare, potrai interagire con l’apposito pannello che ti consentirà di aggiungere giocatori e personalizzare il tuo equipaggiamento. In linea generale, i colpi sono studiati per essere giocati con almeno quattro giocatori, tranne il Colpo alla Fleeca, che invece ne richiede due.

Ti avviso che mentre i primi quattro colpi ti consentono di ottenere un guadagno fisso al completamento, nel Colpo alla Pacific Standard il guadagno è vincolato alla quantità di denaro che viene portato con successo alla fine dell’obiettivo della missione.

Inoltre, impostando un grado di difficoltà maggiore in ogni colpo è possibile aumentare il potenziale guadagno alla fine della rapina. In questo caso, però, per livelli di difficoltà maggiori è importante organizzare il team e conoscere per bene il ruolo da ricoprire, per evitare di commettere errori che potrebbero compromettere la riuscita della rapina.

Oltre alle rapine disponibili di base in GTA 5, con l’aggiornamento Heists sono stati introdotti anche dei nuovi colpi: il Colpo dell’Apocalisse e il Colpo al Casinò Diamond. Per il primo è necessario che il proprio avatar sia un CEO e che si sia in possesso di una base operativa tra quelle disponibili nel Foreclosures di Maze Bank.

Per il Colpo al Casinò Diamond, invece, oltre ad essere un CEO, è necessario possedere una sala giochi, edifici disponibili anch’essi nel Foreclosures di Maze Bank. Come per i classici colpi, anche in questi ultimi dovranno essere eseguite delle missioni preparative prima di svolgere la rapina finale.

Le modalità di attivazione di queste attività sono simili a quelle che ti ho già mostrato per i colpi classici: come requisito essenziale per accedere a queste attività dovrai interagire sulla lavagna presente nella struttura che hai acquistato.

In ogni caso, se volessi saperne di più su come attivare una rapina su GTA 5 Online e come svolgere le attività richieste al fine del completamento di tutte le missioni necessarie, il mio consiglio è quello di consultare tutti i suggerimenti che ti ho fornito nella mia guida su come fare colpi su GTA Online.

Come fare le rapine su GTA 5 offline

Se stai giocando la modalità Storia di GTA 5, durante le missioni della campagna principale ti imbatterai in rapine, cioè delle missioni che richiedono una specifica organizzazione per essere messe in atto. Queste richiederanno innanzitutto il completamento di obiettivi preliminari, che consisteranno nel recuperare l’attrezzatura utile all’esecuzione della rapina.

In realtà, non appena avviata la modalità Storia di GTA 5, si viene catapultati in una missione di prologo che consiste in una rapina in banca già in atto nella cittadina di Ludendorff. È considerata la missione tutorial che introduce il giocatore ad alcune meccaniche di questo titolo.

Dopo aver, però, giocato circa una decina di missioni su GTA 5, incluso il prologo, Michael dovrà raggiungere Lester per svolgere una sequenza di missioni che porteranno alla prima e vera rapina di questo titolo: il colpo alla gioielleria Vangelico.

Le missioni di preparazione consistono in un sopralluogo della gioielleria e il recupero di attrezzatura. Dopo aver scelto uno dei due approcci disponibili per mettere in atto la rapina, si dovrà recuperare l’equipaggiamento necessario (armi oppure granate fumogene e un furgone della disinfestazione).

Dopo che tutti i preparativi verranno completati, si potrà eseguire la rapina presso la gioielleria Vangelico, irrompendo nel luogo tramite l’approccio scelto in fase di preparazione, raccogliendo tutti i gioielli entro il tempo limite e fuggendo dalla polizia, che tenterà di fermare il giocatore.

Fatto ciò, si susseguiranno un’altra serie di missioni che introdurranno Trevor, il terzo personaggio giocabile in aggiunta a Michael e Frank. Con il nuovo gruppo di personaggi, si passerà all’organizzazione della nuova rapina ai danni della Merryweather.

Anche in questo caso, il colpo richiederà una fase di preparazione: sopralluogo e recupero dell’attrezzatura. In base all’approccio scelto, bisognerà rubare, oltre a un mini sommergibile, anche un elicottero per il trasporto pesante. Fatto ciò, l’obiettivo sarà quello di recuperare uno specifico carico dalla nave della Merryweather ormeggiata al porto.

Durante la campagna di GTA 5 si susseguiranno altre quattro rapine: quella denominata Blitz Play, il colpo alla banca di Paleto Bay, quello al Bureau dell’FIB e, infine, quello alla Union Depository. Mentre per la rapina Blitz Play e per il colpo a Paleto Bay non potrà essere selezionato l’approccio da utilizzare per lo svolgimento dell’obiettivo, per tutti gli altri colpi potrà essere scelto quello che si preferisce tra i due proposti.

Per quanto riguarda il colpo Blitz Play, lo scopo è quello di bloccare un furgone portavalori che contiene documenti importanti da recuperare. Bisognerà quindi recuperare delle maschere, delle tute da lavoro, un camion della spazzatura e un carro attrezzi. Il colpo alla banca di Paleto Bay, invece, richiederà di fermare un convoglio militare per ottenere l’equipaggiamento necessario a mettere in atto la rapina in banca.

Per il colpo al Bureau dell’FIB, gli obiettivi preliminari sono quelli di ottenere l’attrezzatura e il pass dell’inserviente, per accedere ai locali sorvegliati. Inoltre, bisognerà recuperare anche le piantine del palazzo, in modo da poter procedere all’irruzione nella sede dell’FIB. In base all’approccio scelto, sarà necessario anche recuperare un’autopompa.

Il colpo finale è quello alla Union Depository: per questa rapina sarà necessario rubare un furgone della polizia e dei veicoli modificati per la fuga, se si sceglie un approccio più astuto; in alternativa si dovranno rubare una trivella, un’auto per la fuga e un treno per trasportare l’oro fuori dal caveau.