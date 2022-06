Se i videogiochi sono la tua passione non puoi non conoscere o non aver mai giocato almeno una volta a GTA, ovvero Grand Theft Auto, la popolare saga di videogame di Rockstar Games. Si tratta di titoli di tipo free-roaming, in cui si ha la possibilità di controllare liberamente il personaggio, o i personaggi, all’interno di uno spazio di gioco enorme, interagendo con l’ambiente circostante e seguendo gli sviluppi della trama principale, in questo caso a sfondo criminale.

GTA 5 è un fortunatissimo capitolo di questa fortunata serie, disponibile su PC e su varie generazioni di console, da PS3 a PS5 tanto per intenderci. Lasciami indovinare: ne hai sentito parlare tantissimo anche tu e, finalmente, hai intenzione di provarlo. Tuttavia, non sai ancora qual è il modo più conveniente per ottenere il titolo e, soprattutto, avresti bisogno di qualche “dritta” per imparare come giocare a GTA 5.

Ho ragione, non è così? Per tua fortuna ti trovi nel posto giusto. In questa mia guida ti insegnerò, infatti, come affrontare al meglio questo “immenso” gioco, completando la modalità storia e iniziando a prendere familiarità anche con la modalità multigiocatore online. Si tratta di semplici “dritte” e “trucchetti” che potranno tornarti utili sia se hai già giocato ai precedenti capitoli della saga, sia se è la tua prima volta nel mondo costruito da Rockstar. Ti auguro una buona lettura e, soprattutto, un buon divertimento!

Indice

Come scaricare GTA 5

Il primo passo da compiere è sicuramente quello di acquistare GTA 5, che è disponibile sia in versione fisica, su Amazon e store fisici, sia in versione digitale, sugli store di console e PC.

La versione digital è spesso proposta a prezzi più abbordabili di quella fisica. La puoi trovare sugli store di PlayStation (PS3/PS4/PS5) e Xbox, mentre su PC il modo più economico per scaricare GTA 5 è sicuramente utilizzando Steam (mi raccomando, verifica bene i requisiti di sistema prima di procedere all’acquisto). Da sottolineare che oltre alla versione “liscia” del gioco è disponibile ne sono disponibili alcune più costose con contenuti aggiuntivi (acquistabili anche separatamente). Trovi maggior info nel mio tutorial su come scaricare GTA.

GTA Online, la modalità multiplayer online di GTA 5 diventata quasi un gioco a sé stante, è inclusa in GTA 5, ma su console richiede la sottoscrizione degli abbonamenti PlayStation Plus e Xbox Live Gold. Te ne parlerò meglio più avanti.

Come giocare a GTA 5 Modalità Storia

Eccoci arrivati al dunque, cioè come giocare a GTA 5 Modalità Storia. Nei paragrafi successivi ti spiegherò, passo dopo passo, come padroneggiare al meglio i personaggi, affrontare le missioni e completare il gioco al 100%. Sei pronto? Cominciamo!

Ambientarsi a Los Santos

Sei appena sbarcato a Los Santos, la città di gioco di GTA 5, una quasi perfetta ricostruzione digitale della metropoli di Los Angeles. Come avrai notato fin dai primi momenti di gioco, subito dopo aver avviato la Modalità Storia dal menu principale e aver visto il filmato introduttivo, non ti trovi ancora nella città di Los Santos bensì bloccato in una situazione pericolosa a North Yankton! La rapina a cui stai prendendo parte costituisce infatti il pretesto per un tutorial, in cui imparerai le principali funzioni di gioco.

Desidero innanzitutto elencarti i comandi di base per tutte le principali piattaforme, considerando i controller originali di PlayStation e Xbox e tastiera e mouse per il PC.

Camminare – per muovere il personaggio su console usa la levetta analogica sinistra mentre su PC usa i tasti W-A-S-D .

– per muovere il personaggio su console usa la mentre su PC usa i tasti . Visuale – per regolare la visuale in movimento puoi utilizzare la levetta analogica destra sul tuo controller per PlayStation o Xbox, su PC usa invece il mouse

– per regolare la visuale in movimento puoi utilizzare la sul tuo controller per PlayStation o Xbox, su PC usa invece il Correre – premi ripetutamente il tasto X del controller su PlayStation per correre, fai lo stesso con il tasto A su Xbox e Shift sinistro su PC.

– premi ripetutamente il tasto del controller su PlayStation per correre, fai lo stesso con il tasto su Xbox e su PC. Saltare – premi il tasto Quadrato su Ps4, il tasto X su Xbox e la barra spaziatrice su PC. Per saltare devi prima camminare in avanti.

– premi il tasto su Ps4, il tasto su Xbox e la su PC. Per saltare devi prima camminare in avanti. Attacco – sono presenti due tipi di attacchi corpo a corpo. L’attacco leggero si esegue premendo il tasto Cerchio su PlayStation, il tasto B su Xbox e il tasto R su PC. Per eseguire un attacco pesante, più forte ma anche più lento, pigia invece sul tasto X su PlayStation, sul tasto A su Xbox e sul tasto O su PC.

– sono presenti due tipi di attacchi corpo a corpo. L’attacco leggero si esegue premendo il tasto su PlayStation, il tasto su Xbox e il tasto su PC. Per eseguire un attacco pesante, più forte ma anche più lento, pigia invece sul tasto su PlayStation, sul tasto su Xbox e sul tasto su PC. Azione – il comando azione è quello da utilizzare per entrare all’interno dei veicoli. Su PlayStation usa il tasto Triangolo, su Xbox il tasto corrispondente è il tasto Y mentre su PC è il tasto F.

Ti sarai accorto che potrai controllare non uno bensì tre protagonisti: Michael, Franklin e Trevor. Puoi cambiare personaggio quasi in qualsiasi momento di gioco premendo e tenendo premuta la freccia giù sul controller PlayStation o Xbox e scegliendo il personaggio desiderato con la levetta analogica sinistra. Se stai giocando da PC è invece il tasto Alt sinistro che dovrai tenere premuto, usa poi il mouse per completare la tua scelta. Ti ricordo che non puoi cambiare personaggio se stai svolgendo una missione o se sei ricercato.

Come ben saprai, se sei un fan della saga, GTA 5 prevede un vasto uso di armi da fuoco che dovrai utilizzare per sconfiggere i nemici, portare avanti la storia principale o usare semplicemente nella modalità free-roaming del gioco. Per selezionare le armi disponibili tieni premuto il tasto L1 sul controller PlayStation, il tasto LB su Xbox o il tasto Tab della tastiera del PC. Dopo aver selezionato l’arma, allo stesso modo di come puoi fare per selezionare personaggio, usa il tasto L2 per mirare e il tasto R2 per sparare su PlayStation. Su Xbox utilizza i corrispondenti tasti LT-RT mentre su PC mira con il tasto destro del mouse e spara con il tasto sinistro del mouse.

Completare GTA 5 al 100%

Per completare GTA 5 al 100% dovrai innanzitutto concludere la Modalità storia completando tutte le Missioni. Le missioni sono un elemento cardine della saga di GTA, sono infatti simili a dei livelli di gioco autoconclusivi in cui dovrai portare a termine un compito specifico, come sconfiggere nemici, vincere delle gare o trasportare qualcosa. Per fare ciò ti basterà seguire il normale svolgimento del gioco, individuare i punti di missione sulla mini mappa (in basso a sinistra sullo schermo, le missioni sono contraddistinte da lettere dell’alfabeto colorate corrispondenti all’iniziale del “mandante” della missione) e soddisfare i requisiti richiesti.

Rispetto a altri capitoli della saga, in GTA 5 potrai prendere delle scelte, dunque decidere tu come concludere determinate missioni. Senza voler fare alcuno spoiler, sarà facile capire come le tue scelte andranno man mano a influenzare lo svolgimento del gioco, finendo per determinare anche il finale.

Per completare GTA 5 al 100% non dovrai però “semplicemente” completare tutte le missioni di gioco della storia principale. Sarà infatti necessario completare anche tutte le missioni secondarie Sconosciuti e folli e ricercare gli Eventi casuali dispersi per la mappa di gioco. Nel primo caso sto parlando di brevi missioni simili in tutto e per tutto a quelle della storia principale, con la differenza che saranno attivabili incontrando casualmente personaggi sulla mappa o attivando determinati eventi secondari. Ti basti sapere che dovrai completare almeno 20 missioni secondarie sulle 58 totali. Nel secondo caso ti parlo di eventi aleatori, programmati nel gioco per attivarsi in specifiche occasioni, e attivabili al passaggio del tuo personaggio in quello specifico luogo, come rapine o eventi di salvataggio. Dovrai completare almeno 14 dei 57 eventi casuali.

Ma il difficile non è ancora arrivato! I giochi della serie GTA sono famosi per il gran numero di Oggetti collezionabili da trovare durante la partita. GTA 5 non fa eccezione, dovrai dunque identificare e collezionare nella mappa di gioco un gran numero di oggetti o azioni da svolgere, come le 50 parti di astronave e i 50 pezzi di lettera che, senza svelarti nulla, sono connessi a alcune sotto-trame e segreti di gioco. In ultimo dovrai completare anche parte di Hobby e passatempi.

Esistono diverse guide che possono aiutarti a completare GTA 5 al 100%, per esempio possono essere davvero utili nella ricerca dei collezionabili.

Se non vuoi dunque perdere tempo e completare il gioco il prima possibile ti consiglio di acquistare la Guida Ufficiale di GTA 5 e di consultare il mio tutorial su come completare GTA 5 al 100%.

Cosa fare dopo aver completato il gioco

Dopo non poca fatica sei riuscito a completare GTA 5 al 100%! Complimenti, non si tratta di un compito facile. Temi dunque di non sapere più cosa fare dopo aver completato il gioco? Tranquillo, il divertimento non è ancora finito. Come ti ho già spiegato, GTA 5 è un gioco di tipo free-roaming, vale a dire che potrai andare a spasso per la mappa a tuo piacimento, esplorandola per filo e per segno e divertendoti con le armi collezionate durante la modalità storia.

Il gioco è inoltre disseminato, come da tradizione della serie, di un gran numero di Easter egg, vale a dire misteri che contribuiscono a incrementare il tempo di gioco. Potrai dunque andare a caccia di essi, documentandoti online o sulle guide per trovare la loro posizione. Gli sviluppatori di GTA 5 hanno nascosto nel mondo di gioco diversi segreti, ti anticipo solo che tra i più particolari potrai trovare alcuni UFO e perfino cacciare il Bigfoot!

Una buona alternativa per divertirsi, senza nessun limite, nel mondo di GTA 5 è quella di usare i trucchi. Si tratta di combinazioni di tasti che, se premuti in successione, attivano speciali effetti di gioco come “invincibilità”, “ridurre il livello di ricercato” e persino “modificare il meteo”. Attenzione però, perché questi vanno usati solo in modalità giocatore singolo e, possibilmente, senza salvare la partita, in quanto compromettono la regolarità del gioco e in modalità online possono comportare il ban. Per maggiori informazioni, leggi il mio tutorial su come attivare i trucchi su GTA 5.

Come giocare a GTA 5 Online

Hai terminato il gioco e esaurito tutte le possibili attività da fare? Non dirmi che non sai che GTA 5 dispone anche di una ricchissima modalità online! Collegandoti a Internet avrai infatti modo di affrontare missioni insieme a altri giocatori o sfidarli in combattimento.

Quello che dovrai fare è innanzitutto creare il tuo personaggio online. GTA 5 ti mette a disposizione uno strumento completo per personalizzare a tuo piacimento il tuo alter ego digitale. Effettuando le missioni online e sconfiggendo gli avversari andrai poi a guadagnare, di volta in volta, punteggio salendo quindi di livello e guadagnando sempre più denaro.

Per tutti i dettagli su come giocare a GTA 5 online ti invito a leggere con attenzione la guida che ho dedicato interamente a questa modalità, che come detto è ormai divenuta quasi un gioco a sé stante.