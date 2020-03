Ogni volta che giochi a Minecraft, sei consapevole del fatto che uno dei luoghi più sicuri è il tuo rifugio. Purtroppo, però, rinchiuderti al suo interno spesso non è la soluzione migliore! A tal proposito, hai pensato di munirti di una struttura che ti consenta di poter tenere d’occhio l’area circostante e, contestualmente, poter attaccare i nemici a distanza, il tutto rimanendo protetto da possibili attacchi.

Come dici? È proprio quello a cui stavi pensando? Allora so io qual è la soluzione che può fare al caso tuo: un bunker! Sì, hai letto bene: nella guida di oggi, infatti, ti illustrerò come costruire un bunker in Minecraft attraverso dei semplici passaggi. Tutto ciò che dovrai fare è recuperare i materiali necessari e poi mettere in pratica, passo dopo passo, tutte le indicazioni che ti fornirò nei prossimi capitoli.

Se sei pronto a cominciare, non devi fare altro che metterti bello comodo e prestare attenzione alle procedure che ti indicherò. Ti servono soltanto alcuni minuti del tuo tempo libero per leggere i consigli che ho preparato per te! Detto ciò, direi di iniziare subito: ti auguro una buona lettura e, soprattutto, un buon divertimento!

Indice

Materiali necessari

Prima di passare alle procedure da mettere in atto per costruire un bunker in Minecraft, è importante vedere quali sono le risorse di cui c’è bisogno. Diciamo che ti servirà soltanto una risorsa di base, da usare come materia per costituire i blocchi del bunker.

Nel progetto che ti mostrerò nel prossimo capitolo, utilizzerò i Mattoni di Pietra, ma puoi impiegare qualsiasi risorsa, come il calcestruzzo o il legno, giusto per farti qualche esempio. La scelta sta a te, in base al progetto che vuoi mettere in atto: ad esempio, se vuoi mimetizzare un bunker in una foresta, potresti crearlo in legno, se invece ne vuoi costruire uno resistente, potresti anche impiegare l’ossidiana.

Nel caso specifico delle procedure che troverai nel prossimo capitolo, per creare dei Mattoni di Pietra, devi innanzitutto raccogliere del Pietrisco, una risorsa che puoi trovare facilmente nel mondo di Minecraft in grandi quantità: per individuarla, devi semplicemente scavare il sottosuolo.

Successivamente, devi porre il Pietrisco in una Fornace, in modo tale da convertire questa risorsa in Blocchi di Pietra. Fatto ciò, in un banco da lavoro, posiziona 4 unità di Pietra per ottenere 4 unità di Mattoni di Pietra.

Per questo progetto ti consiglio di utilizzare anche gli Scalini: si tratta di blocchi più piccoli che possono essere utili per fare delle decorazioni nel bunker. Per fabbricare degli Scalini di Mattoni di Pietra, in un banco da lavoro, aggiungi 6 unità di Mattoni di Pietra e il gioco è fatto.



Come costruire un bunker in Minecraft

Adesso che hai un’idea di quelli che sono i materiali da impiegare per costruire un bunker in Minecraft, è il momento di vedere nel dettaglio come realizzarne uno.

Innanzitutto, individua un’area delle dimensioni 8×6. Questa dimensione è però indicativa e si riferisce a quella utilizzata da me per realizzare questo progetto. Puoi anche decidere di costruire un bunker più piccolo o addirittura più grande. Sta soltanto a te la scelta.

Dopo aver individuato l’area, posiziona i blocchi di Mattoni di Pietra, in modo da costruire l’intero perimetro del bunker. Successivamente, devi collocare su questo perimetro gli Scalini di Mattoni di Pietra: un bunker solitamente consente di poter avere una visione ampia su alcuni lati, lasciandone cechi gli altri. In questo progetto verrà lasciato cieco soltanto uno dei lati lunghi.

Prima, però, di utilizzare gli scalini, sul lato che hai stabilito che sia quello cieco, posiziona una linea di blocchi di Mattoni di Pietra, così da alzare il lato di un ulteriore livello. Dovrai effettuare quest’operazione per altre due volte, in modo da avere una parete alta quattro blocchi.

Fatto ciò, usa gli Scalini di Mattoni di Pietra sui tre lati rimanenti, creando una linea che chiuda il perimetro. Gli scalini dovranno essere rivolti verso l’esterno.

Arrivato a questo punto, lascia libero dai blocchi il livello che si trova proprio sopra gli scalini appena collocati, in modo da tenere libera un’area tramite la quale potrai osservare l’esterno. Fatto ciò, nel livello superiore, posiziona gli Scalini di Mattoni di Pietra, in modo speculare rispetto a quelli precedentemente collocati.

Adesso, costruisci un’intera linea di blocchi di Mattoni di Pietra su tutto il livello successivo, così da chiudere il perimetro.

Infine, aggiungi un altro livello di blocchi lungo il perimetro, utilizzando gli Scalini di Mattoni di Pietra e poi chiudi il tetto del bunker con dei Mattoni di Pietra.

Se hai seguito alla lettera le indicazioni che ti ho fornito, avrai completo la costruzione di un bunker. Non ti rimane che decorarlo al suo interno e creare un varco per accedervi. Per quanto riguarda l’accesso, puoi ricavare un’apertura sul lato cieco del bunker, aggiungendo una porta in ferro.

In alternativa, puoi anche creare un tunnel sotterraneo che si affaccia proprio all’interno del bunker, aprendo l’accesso in un’altra parte più isolata. A tal proposito, ti consiglio di leggere la mia guida su come fare una porta segreta su Minecraft.

All’interno del bunker, devi costruire un cornicione che ti consenta di poter guardare all’esterno. Infatti, l’area di visione risulta essere su un livello superiore rispetto all’altezza del tuo avatar. Per risolvere questo inconveniente, ti consiglio di aggiungere una linea di scalini su tutti e tre i lati.

Pertanto, colloca gli Scalini di Mattoni di Pietra su un lato, assicurandoti che siano rivolti verso l’interno. È importante che siano posizionati in questo modo, perché dovrai avere la possibilità di salirci facilmente. Continua, dunque, la costruzione degli scalini sugli altri due lati e avrai completato il progetto del bunker!