Minecraft è uno dei videogiochi che più ti appassiona e, quando puoi, dedichi parte del tuo tempo libero a esplorarne il mondo per imbatterti in nuove avventure e costruire nuovi progetti. In questo momento, il tuo obiettivo è quello di realizzare una casa medievale, per rimanere nel tema dell’ambientazione di questo videogioco. Purtroppo, però, non sei sicuro su quali siano i passi esatti da compiere per riuscirci e stai cercando consigli sul Web.

Come dici? Ho centrato esattamente il punto e vorresti sapere se posso spiegarti io come fare una casa medievale su Minecraft. Ma certo che sì, ci mancherebbe altro! Nelle prossime righe di questo tutorial, non solo ti spiegherò come realizzare questo progetto con i materiali a disposizione “di default” nel gioco, ma anche come riuscirci grazie all’utilizzo di mod (cioè di file modificati del gioco).

Detto ciò, direi di non perdere altro tempo prezioso e di metterci subito all’opera! Tutto quello che ti chiedo di fare è di sederti bello comodo e di leggere con attenzione tutti i suggerimenti che ti fornirò nei prossimi capitoli. A questo punto, non mi resta che augurarti una buona lettura e, soprattutto, un buon divertimento!

Come costruire una casa medievale su Minecraft

Se vuoi sapere come fare una casa medievale su Minecraft, a prescindere dalla versione del titolo in tuo possesso e dalla piattaforma dalla quale ci giochi, nei prossimi capitoli ti fornirò tutti i consigli dei quali hai bisogno circa i materiali utilizzare e i passaggi necessari a procedere nella realizzazione di questo progetto.

Materiali necessari

Prima di vedere come eseguire l’operazione di costruzione di una casa medievale su Minecraft, è importante indicarti quali sono i materiali necessari per affrontare il progetto (di cui ti parlerò più nello specifico nel prossimo capitolo).

Innanzitutto, ti serviranno due risorse fondamentali per edificare la casa: il legno e la pietra. Per quanto riguarda il legno, dovrai procurarti degli Assi di legno, che ottieni dalla lavorazione dei Tronchi in un banco da lavoro o nello slot Fabbricazione dell’inventario. Puoi anche costruire degli Scalini di legno, posizionando 6 unità di Assi di legno in un banco da lavoro.

Per quanto riguarda la pietra, invece, puoi trovare il Pietrisco nel sottosuolo, raccogliendolo con un piccone. Successivamente, trasferisci il pietrisco all’interno di una fornace, per convertirlo in Pietra. L’ultimo passaggio da eseguire è quello di mettere 4 unità di Pietra in un banco da lavoro, così da ottenere i Mattoni di Pietra.

Per quanto riguarda gli infissi, puoi creare le finestre utilizzando i Pannelli di vetro, che puoi realizzare facilmente consultando tutti i suggerimenti che ti ho fornito nella mia guida su come fare il vetro su Minecraft.

Infine, ti serviranno una Porta, di cui ti ho parlato nel dettaglio in questa mia guida, e alcune Torce, in modo da generare un’illuminazione all’esterno quando cala la notte. In quest’ultimo caso, ti consiglio di leggere la mia guida su come fare le torce su Minecraft.

Costruire una casa medievale

Adesso che sei in possesso di tutti i materiali che ti servono, vediamo insieme come costruire una casa medievale su Minecraft.

Per prima cosa, individua un’area pianeggiante dove edificare la casa: per l’esempio che ti proporrò nei prossimi paragrafi, l’edificio occuperà una superficie dalle dimensioni 11×6.

Quello che devi fare, ora, è scavare uno strato di blocchi della dimensione 11×6, per poi ricoprire l’area con dei blocchi di Mattoni di Pietra, che andranno a rappresentare le fondamenta e il pavimento della casa stessa.

Fatto ciò, erigi il perimetro della casa, posando una linea di blocchi di Mattoni di pietra e avendo cura di lascia su uno dei lati minori un blocco di apertura, che accoglierà la porta. Agli angoli, invece, posiziona i blocchi di Assi di legno.

Arrivato a questo punto, continua a erigere le pareti della casa di un altro strato di Mattoni di pietra, avendo cura di lasciare libero ancora un blocco di spazio per la porta e lasciando negli altri lati lo spazio per le finestre.

Anche in questo caso, agli angoli continua a posizionare i blocchi di Assi di legno. Ripeti poi la stessa operazione per un altro strano, stavolta senza lasciare lo spazio per la porta.

Fatto ciò, edifica un altro strato di blocchi lungo tutto il perimetro, stavolta utilizzando gli Assi di legno.

Sui lati più corti dell’edificio, aggiungi dei blocchi di Mattoni di pietra: posiziona due blocchi di mattoni agli estremi e poi due vicini sullo strato superiore, così da creare una fessura per una finestra alta.

Adesso passiamo alla costruzione del tetto: sui lati lunghi, posiziona uno strato di blocchi di Scalini di legno avendo cura di posizionarne una unità in più agli estremi, per una lunghezza totale di 13 blocchi (anziché 11).

Quello che devi fare è costruire i tre strati di tetto seguendo questa regola su entrambi i lati. Il mio consiglio è anche quello di creare uno strato di tetto in entrambi i lati nella parte inferiore di tetto.

In seguito, devi utilizzare i Pannelli di vetro per realizzare le finestre e collocare la Porta. Infine, aggiungi le Torce su tutta la facciata per illuminare l’esterno dell’edificio.

È stato facile, dico bene? In aggiunta, se volessi sapere come arredare la casa, ti consiglio la lettura di questo mio tutorial.

Come costruire una casa medievale su Minecraft tramite mod

Se non hai abbastanza tempo a disposizione per costruire una casa medievale su Minecraft, puoi allora optare per la realizzazione di questo progetto tramite l’utilizzo di una mod compatibile esclusivamente con Minecraft Java Edition per PC. Non sai cos’è una mod? Si tratta di un componente aggiuntivo che consente di estendere le funzionalità di questo videogioco.

Tra le mod che puoi utilizzare per tale scopo, quella che ti consiglio è Instant Structures Mod (ISM). Per poterla utilizzare, però, ti servirà Minecraft Forge, uno strumento per la gestione delle mod per la Java Edition. Puoi scaricarlo dal sito Web ufficiale, seguendo le indicazioni che ti ho fornito nella mia guida su come installare Minecraft Forge. Ricorda che la versione di Minecraft Forge deve essere compatibile sia con il client di gioco che con la mod stessa.

Detto ciò, è il momento di installare la mod ISM. Per eseguire quest’operazione, devi semplicemente raggiungere il sito Web ufficiale dello sviluppatore e premere sul tasto Download Instant Structures Mod, scaricando la versione compatibile con Minecraft Forge.

Dopo aver scaricato il file. JAR della mod, spostalo nella cartella mod, che trovi nel percorso C:\Users\[nome utente]\AppData\Roaming\.minecraft su Windows o ~/Library/Application Support/minecraft su macOS. Se non dovessi trovare la cartella mod, creala manualmente.

Adesso è quasi tutto pronto: avvia Minecraft, premi sul pulsante ▼ situato a fianco del tasto Gioca e scegli il profilo Forge. Premi poi il tasto Gioca e avvia una nuova sessione di gioco o una già esistente. Contestualmente, si aprirà la schermata di ISM, per la ricerca in database dei progetti.

In quest’ultima, tramite la barra di ricerca, digita i termini “medieval house”, per ottenere i progetti relativi a case medievali. Seleziona, dunque, quello che più ti piace, facendo clic sulla sua miniatura, e premi prima sull’icona del mattone e poi sul tasto Place Structure, in modo da avviare la costruzione rapida del progetto. Comodo, vero?