Hai iniziato a giocare da poco a Minecraft, l’iconico videogioco dei cubetti ideato da Markus “Notch” Persson, e finora non ti sei mai spinto oltre a determinate modalità. In particolare, hai adocchiato quella Creativa, che ti sembra molto divertente: hai letto anche molti tutorial che la citano, ma non hai ben capito come puoi accedere a quest’ultima e in cosa consiste. Nessun problema, sei nel posto giusto!

Infatti, in questa guida ti spiegherò proprio come andare in modalità Creativa su Minecraft. Nel caso te lo stessi chiedendo, prenderò in esame varie versioni del gioco, in modo da consentirti di esprimere la tua creatività da ognuna di esse. Ovviamente, non mancherò anche di spiegarti un po’ meglio in cosa consiste questa modalità.

Che ne dici? Sei pronto per iniziare a giocare al titolo di Mojang in modalità Creativa? Secondo me non vedi l’ora di scoprire tutto ciò che quest’ultima ha da offrire. Forza allora, quello che devi fare è semplicemente seguire le rapide istruzioni che trovi di seguito. A me non resta altro da fare, se non augurarti buona lettura e buon divertimento!

Indice

Informazioni preliminari

Prima di entrare nel dettaglio della procedura su come andare in Creativa su Minecraft, ritengo possa interessarti saperne di più in merito a questa modalità e scoprire in quale modo si differenzia dalle altre presenti all’interno del titolo di Mojang.

Ebbene, la modalità Creativa si differenzia dalla classica modalità Sopravvivenza per via del fatto che non ci sono né vita né fame. Questo significa che puoi scorrazzare in giro per il mondo di Minecraft senza dover temere le ostilità generalmente presenti in esso.

A cosa serve tutto questo? Beh, a prendere confidenza con gli elementi presenti nel gioco e, come si può evincere dal nome della modalità, a esprimere la propria creatività tramite questi ultimi. Infatti, in modalità Creativa si hanno a disposizione tutti gli elementi del gioco all’interno dell’inventario, senza nemmeno doverli costruire.

Questo significa che è possibile realizzare strutture particolarmente complesse in relativamente poco tempo, dato che non si deve andare alla ricerca dei materiali necessari, operazione che a volte può richiedere anche svariate ore di gioco.

Se vuoi degli esempi di strutture avanzate che si possono costruire su Minecraft, ti consiglio di dare un’occhiata ai miei tutorial su come costruire una fattoria in Minecraft e come costruire un campo da calcio su Minecraft. Ovviamente, questi sono solamente alcuni esempi, ma il limite in questo caso è la fantasia, dato che gli oggetti del titolo di Mojang possono essere utilizzati in miriadi di combinazioni.

Un altro aspetto importante legato alla modalità Creativa è la possibilità di volare. Infatti, il giocatore può muoversi rapidamente per il mondo di gioco e raggiungere qualsiasi elemento presente all’interno della mappa di Minecraft, anche in altezza.

Insomma, sicuramente avrai compreso il motivo per cui gli appassionati del titolo di Mojang apprezzano e si divertono in modalità Creativa, che tra l’altro è molto utilizzata anche per accedere rapidamente agli elementi introdotti dalle mod create dalla community. Questo senza contare il fatto che sono in tanti a provare la costruzione di una struttura complessa prima in modalità Creativa e solamente poi in modalità Sopravvivenza, in modo da non sprecare materiali.

Infine, va detto che, generalmente, una partita di questo tipo ha i comandi attivati. Questo significa che è possibile utilizzare i “trucchi”: un altro aspetto molto apprezzato dagli appassionati. Tuttavia, la modalità Creativa spesso non è impostata di default su Minecraft e bisogna, dunque, attivarla manualmente. Questo è l’obiettivo del tutorial che ti appresti a seguire.

Come si va in Creativa su Minecraft

Dopo averti illustrato in cosa consiste la modalità Creativa di Minecraft, direi che è giunta l’ora di passare all’azione e comprendere come entrare in una partita di questo tipo. Qui sotto trovi tutte le indicazioni del caso per le varie piattaforme su cui è disponibile il titolo di Mojang (ora di proprietà di Microsoft).

Come andare in Creativa su Minecraft PC

Minecraft è molto giocato su computer tramite la popolare edizione Java del titolo. Se anche tu la utilizzi, ecco come devi procedere.

Per creare una partita in questa modalità, ti basta avviare il gioco, fare clic sul pulsante Giocatore singolo e premere sul tasto Crea un nuovo mondo. A questo punto, scegli il nome della partita, premi sul tasto Modalità fino a quando non compare la voce Creativa e fai clic sul pulsante Crea un nuovo mondo, per proseguire.

In questo modo, verrai catapultato nel mondo di Minecraft in modalità Creativa. Tieni conto del fatto che le voci per creare una nuova partita potrebbero differire leggermente a seconda della versione del gioco utilizzata, ma non dovresti avere particolari problemi seguendo le indicazioni che ti ho fornito in precedenza.

Se, invece, hai già a disposizione una partita avviata in un’altra modalità e vuoi “trasformarla” in Creativa, puoi farlo in un modo altrettanto semplice: ti basta entrare nella partita in questione, premere il pulsante Esc della tastiera e fare clic sul tasto Apri in LAN.

Dopodiché, imposta l’opzione Comandi su Sì e premi sul pulsante Avvia il mondo in LAN. In questo modo, non abiliterai i comandi solamente per gli altri giocatori, ma anche per te.

Ti basta, dunque, premere il pulsante T della tastiera, digitare il comando /gamemode creative e premere Invio. Il gioco ti avvertirà che la modalità è stata cambiata correttamente.

A questo punto, se non vuoi rimanere in LAN, ti basta uscire e rientrare dalla partita. Vedrai che la modalità Creativa rimarrà impostata. Nel caso ciò non avvenga, devi semplicemente ripetere la breve procedura che ti ho illustrato in precedenza.

Perfetto, hai correttamente raggiunto il tuo obiettivo: adesso sai come andare in modalità Creativa per quanto riguarda l’edizione Java per PC di Minecraft.

Come andare in Creativa su Minecraft Bedrock Edition

Se hai acquistato la versione Bedrock di Minecraft, la procedura per accedere alla modalità Creativa differisce leggermente rispetto a quella legata all’edizione Java per PC. In questo capitolo ti farò un esempio pratico in merito a come accedere alla succitata modalità da dispositivi mobili, ma i passaggi da compiere sono pressoché identici anche su Windows 10 e console per videogiochi (cioè le altre piattaforme per le quali è disponibile Minecraft Bedrock).

Per creare una partita in modalità Creativa, devi seguire il percorso Gioca > Crea nuovo > Crea nuovo mondo, digitare il nome della partita, cambiare l’opzione Modalità di gioco predefinita in Creativa e premere sui pulsanti Continua (per accettare che non riceverai trofei) e Crea. In questo modo, entrerai in una partita in modalità Creativa.

Per quanto riguarda, invece, la modifica di una partita già avviata in un’altra modalità, ti basta semplicemente recarti nel menu principale in cui sono presenti tutti i mondi, premere sull’icona della matita presente sulla destra rispetto alla partita che vuoi modificare, cambiare la modalità di gioco predefinita in Creativa e schiacciare il pulsante Gioca.

Come già detto prima, la versione Bedrock di Minecraft è disponibile sia per dispositivi mobili che per altre piattaforme, ad esempio Windows 10 e console per videogiochi. Questo significa che se ti stai chiedendo, ad esempio, come andare in Creativa su Minecraft per Nintendo Switch o come andare in Creativa su Minecraft per PS4, la procedura che ti ho illustrato qui sopra è valida anche per queste piattaforme.

Infine, dato che ti piace il videogioco sviluppato da Mojang, mi sento di consigliarti di dare un’occhiata alla pagina del mio sito dedicata a Minecraft, nella quale puoi trovare parecchie guide che potrebbero fare al caso tuo. Ad esempio, potrebbe interessarti dare un’occhiata al mio tutorial su come iniziare Minecraft, in cui ho spiegato un po’ tutto quello che c’è da sapere sulle varie modalità disponibili.