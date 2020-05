Hai appena acquistato Minecraft e vorresti sapere come creare un nuovo mondo per giocare da solo oppure insieme ai tuoi amici? In questo caso, sappi che nella guida di oggi troverai tutte le informazioni di cui hai bisogno per riuscire in questo tuo intento.

Come dici? Non ci credi? Beh! Ti ricrederai, ne sono sicuro! Nei prossimi capitoli, infatti, troverai tutte le informazioni di cui hai bisogno su come creare un mondo su Minecraft e poter, in caso, riuscire ad attivarne la modalità cooperativa per giocare insieme ai tuoi amici. In alternativa puoi decidere di creare un mondo completamente online su un server per permettere a te e ai tuoi amici di connettervi tutte le volte che vorrete.

Scommetto che non vedi l’ora d’iniziare la lettura di questa mia guida, dico bene? Allora mettiti subito bello comodo, avvia Minecraft e metti in pratica tutti i suggerimenti che ti indicherò. A me non resta che augurarti una buona lettura e, soprattutto, un buon divertimento!

Indice

Come creare un mondo su Minecraft

Se vuoi creare un mondo su Minecraft, magari perché è la prima volta che giochi a questo titolo, sappi che nei prossimi capitoli troverai tutte le informazioni che ti servono per agire in tal senso.

Come creare un nuovo mondo su Minecraft

Minecraft è costituito da mondi: questi sono delle aree molto vaste generate in modo procedurale dal gioco stesso. Ciò significa che è veramente difficile che due mondi siano uguali tra loro.

Quando crei un mondo in Minecraft, tutti i progressi che compi al suo interno sono limitati a quell’unica sessione di gioco. Ciò significa che creando altri mondi, i progressi fatti in questi ultimi resteranno vincolati a essi e non potrai trasferirli in altri mondi.

Fatta questa doverosa premessa, è il momento di vedere come creare un nuovo mondo su Minecraft. Per prima cosa, devi sapere che la procedura è leggermente differente in base all’edizione del gioco che usi: Java Edition oppure Bedrock Edition.

Per quanto riguarda Minecraft Java Edition, disponibile solo per PC, dopo aver avviato il gioco tramite la sua icona, premi sul tasto Giocatore Singolo e poi su quello denominato Crea un nuovo mondo. Fatto ciò, immetti il nome che desideri assegnare al mondo nella casella di testo Nome del mondo.

In seguito, seleziona la modalità di gioco da usare, a scelta tra Sopravvivenza, Creativa e Estrema, e poi fai clic sul pulsante Altre opzioni del mondo. Personalizza, dunque, gli altri parametri del mondo di gioco, come la presenza di strutture o l’attivazione della console dei comandi. Infine, premi su Fatto.

A questo punto, non ti resta che premere sul tasto Crea un nuovo mondo, per confermare la procedura. Nel giro di qualche istante, dopo il caricamento della schermata, verrai catapultato nel mondo di Minecraft, con tantissime avventure che ti aspettano!

Se possiedi, invece, Minecraft Bedrock Edition (disponibile su Windows 10, smartphone, tablet e console), la procedura da seguire è simile, ma con qualche differenza. Per prima cosa, dopo aver avviato il gioco, premi sul tasto Gioca presente nella schermata principale. Fatto ciò, seleziona la scheda Mondi e premi sulle voci Crea nuovo > Crea nuovo mondo.

Adesso, nella nuova schermata che ti viene mostrata, immetti il nome che vuoi assegnare al tuo mondo nell’apposita casella posta in alto e seleziona la modalità di gioco che vuoi usare, scegliendo tra le opzioni Sopravvivenza o Creativa, nel menu a tendina Modalità di gioco predefinita.

Arrivato a questo punto, puoi personalizzare il mondo scegliendo di attivare o disattivare le tantissime opzioni che sono presenti scorrendo la schermata: ad esempio, puoi scegliere se mostrare le coordinate, attivare i trucchi oppure disabilitare il meteo o il ciclo giorno/notte. Premi, infine, sul tasto Crea, per confermare la creazione del mondo e accedervi.

Non hai mai giocato a Minecraft? Allora ti consiglio di consultare la mia guida su come giocare a Minecraft, nella quale ti ho spiegato nel dettaglio tutte le informazioni che ti servono per riuscire a muovere i primi passi in questo famoso videogioco.

Come creare un mondo piatto su Minecraft

Quando crei un nuovo mondo in Minecraft, vengono generati i paesaggi e qualsiasi altro elemento caratteristico del gioco. Se vuoi, però, puoi creare un mondo piatto, dove non è presente nessun elemento, magari per testare la costruzione di qualche progetto in modalità Creativa. Tutto ciò che devi fare, per procedere in tal senso, è seguire le indicazioni che trovi qui di seguito.

In Minecraft Java Edition, durante la fase di creazione del mondo di Minecraft (di cui ti ho parlato nello specifico nel precedente capitolo), premi sul tasto Altre opzioni del mondo e, nella sezione che ti viene mostrata, fai clic sul tasto Tipo di mondo, fino a cambiarlo nella dicitura Piatto.

Bene, adesso hai quasi finito. Se vuoi personalizzare la tipologia di mondo piatto che vuoi creare, premi sul tasto Personalizza che trovi proprio in basso. Fatto ciò, premi sul tasto Modelli, per accedere all’elenco dei preset disponibili. Concludi, quindi, facendo clic prima su Fatto e poi su Crea un nuovo mondo.

In Minecraft Bedrock Edition, invece, dopo aver iniziato la procedura di creazione del mondo, così come ti ho spiegato in questo capitolo, seleziona l’opzione Piatto dal menu a tendina Tipo di mondo, premi sul tasto Crea e il gioco è fatto!

Come creare un mondo vuoto su Minecraft

Su Minecraft Java Edition puoi creare un mondo completamente vuoto che puoi costruire da te, blocco per blocco. Questa operazione è possibile eseguirla durante la fase di creazione del mondo stesso, partendo dalla schermata di Minecraft, alla sezione Giocatore Singolo.

Se hai seguito le indicazioni che ti ho fornito in questo capitolo, durante la fase di creazione di un mondo piatto, tra i preset disponibili nella sezione Modelli, scegli quello denominato Il vuoto. Dopo aver premuto sul tasto Usa il modello, premi sul tasto Fatto e poi su Crea un nuovo mondo.

Per questa tipologia di mondo, ti consiglio di attivare la modalità Creativa, in quanto non saranno disponibili blocchi da scavare e risorse da raccogliere.

Come creare un mondo su Minecraft multiplayer

Vuoi giocare insieme ai tuoi amici nel mondo che hai creato o in uno completamente nuovo? In questo caso, sappi che puoi giocare grazie alla modalità LAN presente in entrambe le edizioni di Minecraft (Java e Bedrock).

In tal caso, se vuoi saperne di può su come agire per abilitare la modalità LAN, tutto quello che devi fare è consultare la mia guida su come giocare in LAN su Minecraft, nella quale ti ho spiegato come attivare questa possibilità in Minecraft Java Edition e Minecraft Bedrock Edition.

In alternativa, puoi anche creare un server di Minecraft di cui eseguirai l’host sul tuo PC, consentendo poi ai tuoi amici di accedere tramite il tuo indirizzo IP. In questo caso, puoi leggere tutte le informazioni al riguardo nella mia guida su come fare un server in Minecraft.

Come creare un mondo online su Minecraft

Vuoi creare un mondo online su Minecraft, in modo che sia persistente e possa garantire l’accesso ai tuoi amici in qualsiasi momento, anche quando tu sei offline? In questo caso, devi necessariamente hostare un server di Minecraft o utilizzare il servizio Minecraft Realms.

A prescindere da quella che sia la tua decisione su come giocare online insieme ai tuoi amici, quello che ti consiglio di fare per riuscire in questo tuo intento è consultare la mia guida su come giocare in multiplayer su Minecraft: in quest’ultima troverai alcune informazioni su come giocare sui server di questo videogioco in entrambe le edizioni.

Puoi anche consultare la mia guida su come giocare a Minecraft online gratis, se vuoi approfondire maggiormente questo discorso. Se poi dovessi riscontrare problemi ad accedere a un server, puoi sempre consultare il mio tutorial su come entrare in un server di Minecraft.

Infine, se hai necessità di sapere quali sono i migliori server di Minecraft per giocare online insieme ai tuoi amici, posso consigliarti la mia guida relativa alla lista server di Minecraft Italia oppure quella sui miglior server di Minecraft.