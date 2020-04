Hai comprato da poco un nuovo smartphone e, intenzionato a proteggerlo il più possibile da eventuali urti, cadute e graffi, hai ben pensato di applicargli una cover. Quelle attualmente presenti sul mercato, però, non ti soddisfano. Di conseguenza, vorresti crearne una tu, completamente personalizzata. Ma come si fa? Domanda lecita! Se vuoi, posso indicartelo io, con questa mia guida sull’argomento.

Nelle righe successive, infatti, trovi spiegato, per filo e per segno, come fare una cover per cellulare, rivolgendoti ad alcuni servizi online che consentono di selezionare il modello dello smartphone di riferimento, il materiale da usare per il case, i colori, eventuali foto e motivi da imprimervi sopra e tanto altro ancora, il tutto in maniera incredibilmente semplice e veloce.

In alternativa, puoi valutare di realizzare tu stesso una cover, dandoti al fai da te con materiali e supporti vari. Ora, però, basta chiacchierare e passiamo all’azione. Ti auguro, come mio solito, buona lettura e ti faccio un grandissimo in bocca al lupo per ogni cosa. Sono certo che alla fine potrai dirti ben felice di quanto appreso, oltre che, ovviamente, di essere finalmente riuscito nel tuo intento. Che ne dici, scommettiamo?

Indice

Come realizzare una cover per cellulare

Come ti dicevo a inizio guida, per fare una cover per cellulare puoi affidarti a dei siti Internet concepiti appositamente per realizzare custodie per smartphone personalizzate. Qui di seguito, dunque, trovi indicati quelli che a mio modesto avviso rappresentano i migliori della categoria. Mettili subito alla prova, sono certo che non ti deluderanno.

Covershop.it

Il primo servizio online utile per fare una cover per cellulare che voglio suggerirti di prendere in considerazione è Covershop.it. Si tratta di un portale che, come lascia intendere lo stesso nome, permette di acquistare cover per smartphone, tablet e altri dispositivi e di crearne di personalizzate, in silicone morbido, selezionando il colore di base e aggiungendovi foto, testi e vari altri elementi decorativi. I prezzi partono da 14,99 euro e le spedizioni sono sufficientemente rapide.

Per potertene servire, recati sulla home page di Covershop.it, porta il puntatore del mouse sul menu Crea la tua cover personalizzata che si trova in alto e seleziona la marca del tuo smartphone oppure, se non è presente in elenco, scegli la voce Tutti i Modelli e selezionala dalla pagina successiva, dopodiché indica il modello esatto di smartphone per cui vuoi realizzare la custodia.

Nella nuova pagina che a questo punto ti viene mostrata, fai clic sul pulsante Personalizza il prodotto che si trova a destra, dopodiché serviti dell’editor che ti viene proposto per apportare tutte le personalizzazioni del caso alla tua custodia.

Più precisamente, tramite il menu che si trova a sinistra puoi scegliere il colore di base della cover, applicare eventuali clipart, testi, foto e loghi e puoi gestire i livelli dei vari elementi decorativi aggiunti, mentre a destra trovi l’anteprima della custodia e puoi servirti dei comandi disponibili per spostare, ridimensionare, editare ecc. tutte le decorazioni.

Una volta personalizzata la tua cover, fai clic sul pulsante Acquista che si trova in alto a destra e premi nuovamente sul bottone Acquista nel menu che si apre, in modo tale da aggiungere il prodotto al carrello.

Per finalizzare l’acquisto, poi, fai clic sul logo del sito situato in alto a sinistra, in modo tale da ritornare sulla home page, dopodiché porta il puntatore del mouse sull’icona con la busta della spesa situata in alto a destra e fai clic sul pulsante Check-out.

Compila quindi il modulo che ti viene proposto, fornendo le tue informazioni personali (nome, cognome, numero di telefono ecc.) e il tuo indirizzo, indicando il metodo di spedizione di cui vuoi avvalerti e fornendo i dati relativi al pagamento. Successivamente, non dovrai far altro che attendere che la cover che hai creato ti venga recapitata all’indirizzo da te indicato in precedenza.

Personalizzalo.it

Un altro sito Internet a cui puoi valutare di affidarti per fare una cover per cellulare è Personalizzalo.it. Consente di creare custodie per smartphone e altri dispositivi in maniera totalmente personalizzata, oltre che vari altri gadget, come magliette e borse. Le cover possono essere modificate scegliendo il tipo e il materiale, aggiungendovi foto e illustrazioni e vari altri dettagli. I prezzi partono da 19,90 euro e, anche in tal caso, le spedizioni sono piuttosto celeri.

Per creare la tua cover personalizzata su Personalizzalo.it, recati sulla home page del sito, porta il puntatore del mouse sulla voce Crea che si trova in alto e seleziona l’opzione Cover dal menu che si apre. Successivamente, seleziona la marca del tuo cellulare tra quelle disponibili e, in seguito, il modello di smartphone esatto.

A questo punto, indica il tipo di cover che intendi realizzare, scegliendo, a seconda del modello di smartphone da te selezionato, tra: una cover morbida, una cover rigida glossy oppure opaca o, ancora, una custodia a libro.

Fatto ciò, decidi se personalizzare la custodia con una tua foto oppure con una delle grafiche pronte all’uso messe a disposizione direttamente da Personalizzalo.it. Nel primo caso, esegui anche l’upload dell’immagine dal computer, mentre nel secondo scegli la grafica di tuo interesse dal catalogo proposto.

Serviti quindi dell’editor interno al sito per apportare ulteriori personalizzazioni alla tua cover. Più precisamente, a destra, in corrispondenza della sezione Personalizza, trovi i comandi e i menu per spostare, ruotare e ingrandire l’immagine selezionata, mentre nella sezione Avanzato trovi le funzioni utili per aggiungere testi, modificare il colore di sfondo, applicare ulteriori effetti ecc. Nella parte sinistra della schermata, invece, ti viene mostrata l’anteprima della tua cover.

Quando avrai terminato le modifiche, fai clic sulla voce Crea che si trova in basso a destra e, nella nuova pagina che si apre, premi sul bottone Conferma. A questo punto, clicca sul pulsante Login/Registrati situato in basso a destra, dopodiché registrati sul sito digitando indirizzo email e password oppure effettua l’accesso usando l’account Google o quello Facebook.

A registrazione avvenuta, nella nuova pagina che ti viene proposta, fai clic sul pulsante Continua e fornisci il tuo indirizzo di spedizione, compilando gli appositi campi annessi al modulo che si apre. Scegli, dunque, se ricevere lo scontrino fiscale o la fattura, clicca sul pulsante Continua e seleziona il metodi di spedizione e quello di pagamento che vuoi sfruttare. Fatta anche questa, dovrai semplicemente attendere che la tua cover personalizzata ti venga spedita all’indirizzo indicato in precedenza.

Altri siti per fare una cover per cellulare

Unitamente ai siti per fare una cover per cellulare che ti ho già segnalato nelle righe precedenti, puoi valutare di affidarti ai portali inclusi nella categoria che trovi nell’elenco qui di seguito. Sono altrettanto validi, dai prezzi abbordabili e ugualmente celeri nelle spedizioni. Dagli subito un’occhiata, di certo riuscirai a trovare una soluzione in grado di soddisfarti.

GoCustomized – si tratta di un portale che permette di realizzare cover personalizzate per tutti i più diffusi modelli di smartphone, attualmente presenti sul mercato e non. È possibile scegliere tra vari materiali e tipologie, mentre per quel che concerne le decorazioni si possono applicare immagini, pattern, sfondi colorati ecc.

– si tratta di un portale che permette di realizzare cover personalizzate per tutti i più diffusi modelli di smartphone, attualmente presenti sul mercato e non. È possibile scegliere tra vari materiali e tipologie, mentre per quel che concerne le decorazioni si possono applicare immagini, pattern, sfondi colorati ecc. DaPersonalizzare.it – ulteriore portale che permette di realizzare custodie personalizzate per smartphone di vario tipo, oltre che t-shirt, cappelli e altri gadget. Tutte le cover possono essere modificate aggiungendovi foto a piacere, testi e disegni e si può anche selezionare il colore di sfondo e l’opacità.

– ulteriore portale che permette di realizzare custodie personalizzate per smartphone di vario tipo, oltre che t-shirt, cappelli e altri gadget. Tutte le cover possono essere modificate aggiungendovi foto a piacere, testi e disegni e si può anche selezionare il colore di sfondo e l’opacità. Snapfish – si tratta di un famoso portale che consente di ordinare stampe online e che permette altresì di realizzare cover personalizzate per smartphone Samsung e iPhone, decorandole con foto a piacere.

– si tratta di un famoso portale che consente di ordinare stampe online e che permette altresì di realizzare cover personalizzate per smartphone Samsung e iPhone, decorandole con foto a piacere. Photobox – altro servizio Web che consente di ordinare la stampa delle foto e tramite cui è anche possibile realizzare cover personalizzate per dispositivi Samsung e per iPhone, scegliendo il design, le foto da usare, inserendovi una didascalia a piacere ecc.

Come fare una cover per cellulare fai da te

Oltre che tramite i siti Internet appositamente concepiti per la creazione di custodie personalizzate per cellulari, se sei un tipo particolarmente creativo e “ingegnoso”, puoi prendere in seria considerazione l’idea di fare una cover per cellulare fai da te oppure di modificare una cover per cellulare già esistente, in modo tale da abbellirla o riparlarla.

A tal proposito, facendo qualche ricerca su Google e su YouTube si trovano numerosi tutorial che forniscono utili spunti su come realizzare e personalizzare custodie per smartphone utilizzando materiali vari e altri oggetti, come ad esempio palloncini, calzini in spugna, jeans, feltro ecc. Nella maggior parte dei casi, si tratta di soluzioni facilmente attuabili praticamente da parte di chiunque.

Se poi possiedi una stampante 3D, puoi realizzare una custodia nuova di zecca per il tuo cellulare partendo praticamente da zero, sfruttando i tanti modelli disponibili online pronti per la stampa oppure creandone uno direttamente tu. Se non hai ancora una stampante 3D e desideri ricevere qualche consiglio riguardo quale dispositivo parte della categoria comprare, puoi consultare la mia guida all’acquisto: ci trovi numerose dritte riguardo marche, modelli e caratteristiche che di certo potranno esserti d’aiuto.