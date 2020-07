Giochi spesso a Minecraft, il celebre titolo sandbox sviluppato da Mojang e ora di proprietà di Microsoft. Ormai sei riuscito a creare quasi tutto all’interno del suo mondo, tuttavia ti manca ancora una struttura da realizzare, una stalla, e stai cercando informazioni su come procedere in tal senso. Le cose stanno così, vero? Allora sappi che sei nel posto giusto!

In questa mia guida, infatti, ti illustrerò nel dettaglio come fare una stalla su Minecraft indicandoti tutti i materiali e le procedure necessarie per raggiungere il tuo scopo. E sì, ci sarà anche modo di vedere come realizzare una struttura pensata appositamente per i cavalli. Insomma, nei prossimi minuti ti accompagnerò in un’esperienza interessante, che mira a farti realizzare la stalla che tanto aspiri a creare nel titolo di Mojang.

Coraggio: perché sei ancora lì fermo a fissare lo schermo? Hai intenzione di creare questa struttura che manca all’appello delle tue costruzioni? Mi sembra proprio di sì, quindi bando alle ciance e mettiti all’opera: ti basta seguire le rapide indicazioni presenti qui sotto per raggiungere il tuo obiettivo. A me non resta altro da fare, se non augurarti buona lettura e buon divertimento!

Informazioni preliminari

Prima di entrare nel dettaglio della procedura su come fare una stalla su Minecraft, ritengo possa interessarti saperne di più in merito alle possibilità offerte, in tal senso, dal titolo di Mojang.

Innanzitutto diciamo che in Minecraft sono presenti molti animali diversi. Per fare un esempio concreto, però, prenderemo in esame i cavalli: questi ultimi possono essere addomesticati e utilizzati come “mount” per salirci in sella e cavalcarli.

In parole povere, i cavalli possono consentirti di esplorare molto più velocemente del solito la mappa. Tuttavia, come avviene per qualsiasi altro animale, lasciandoli “liberi” in un posto qualunque potresti non riuscire più a trovarli.

Per questo motivo, è bene creare una stalla, utile proprio per non far scappare i cavalli e al contempo prendersi cura di essi. In passato ho già spiegato su questa pagine come costruire una fattoria su Minecraft, fornendo anche delle indicazioni utili per quanto riguarda la costruzione di un recinto per animali.

Se sei interessato, ti consiglio di dare un’occhiata prima a quel tutorial e poi di proseguire con questo, dato che possiamo considerare la stalla come una struttura aggiuntiva per la fattoria.

In ogni caso, il mio consiglio per questa tipologia di struttura è quello di realizzare le costruzioni inizialmente in modalità Creativa, in modo da comprendere bene quali elementi utilizzare e non commettere errori “trasportando” poi il tutto in modalità Sopravvivenza.

In questa guida realizzerò la stalla in modalità Creativa, spiegandoti man mano quali sono gli elementi necessari. Ti ricordo che in questa modalità di Minecraft hai già tutto a disposizione nell’inventario.

Tuttavia, se vuoi partire subito con la costruzione in modalità Sopravvivenza, ti consiglio di fare riferimento a un comodo tool in grado di farti comprendere al volo come reperire tutti gli elementi che citerò nel corso della procedura.

Mi riferisco a MineSearch, un portale in grado di fornire le combinazioni per creare qualsiasi oggetto presente nel titolo di Mojang. Per utilizzare questo strumento, ti basta collegarti al sito Web di MineSearch, premere sulla barra di ricerca presente in alto a destra, digitare il nome dell’elemento che stai cercando e selezionare il risultato più pertinente.

In questo modo, comparirà a schermo la combinazione di oggetti da utilizzare per fabbricare l’elemento di cui hai bisogno. Perfetto, adesso hai a disposizione tutte le indicazioni del caso per proseguire correttamente con il tutorial.

Come fare una stalla su Minecraft

Dopo aver analizzato le possibilità offerte da Minecraft, direi che sei pronto per passare all’azione.

La prima cosa che devi fare è piazzare sul terreno 4 colonne fatte di 3 tronchi l’una, posizionandole a quadrato (lasciando 3 blocchi liberi tra l’una e l’altra).

A questo punto, prendi delle lastre di quercia scura e collega tra di loro le colonne partendo dall’ultimo blocco in alto, lasciando “vuoto” solamente un lato della struttura.

Dopodiché, posiziona degli scalini di abete coprendo ogni angolo in alto della struttura. Lascia “liberi” i blocchi al centro.

Adesso, piazza per ogni angolo uno scalino che vada verso l’esterno della struttura a partire dagli ultimi scalini verso il centro.

Successivamente, prendi delle lastre di abete e posizionale in modo da realizzare il “tetto” della struttura. Lascia “vuoto” solamente il blocco centrale.

A questo punto, circonda di lastre di abete il blocco centrale e “chiudi” in questo modo la struttura, creando un ulteriore “strato”.

Ora puoi scendere dalla struttura e posizionare delle lastre di abete in ogni angolo in alto della stessa, in modo da abbellirla un po’.

Inoltre, un altro metodo per rendere più gradevole alla vista la struttura è quello di piazzare una staccionata di acacia sotto a ogni lastra messa negli angoli alti dell’edificio.

Una volta fatto ciò, è giunta l’ora di realizzare il “recinto”, chiudendo la struttura in basso con delle staccionate di abete e piazzando delle botole di abete sopra di esse.

Sei agli ultimi ritocchi. Posiziona, dunque, una lanterna nel blocco al centro in alto.

Infine, piazza dei cancelletti di acacia nella parte anteriore della struttura, in modo da poterci entrare semplicemente all’interno.

Perfetto, adesso hai creato il tuo recinto/stalla, utile per tenere buono ogni animale. Ovviamente, quella che ti ho illustrato è una struttura “di base” pensata, ad esempio, per un singolo cavallo, che può essere modificata a piacimento.

L’edificio coinvolto non è pensato a caso, ma è replicabile quante volte lo si desidera e, realizzandone uno accanto all’altro, è possibile dar vita a un complesso molto grande.

Come fare una stalla per cavalli su Minecraft

Come dici? Vorresti un esempio pratico in merito a come utilizzare la struttura che ti ho illustrato nel capitolo precedente? Non preoccuparti: ti spiego subito come fare, prendendo in esame i cavalli.

Per procedere, entra nella stalla e piazza 3 balle di fieno sull’angolo a sinistra della struttura.

Dopodiché, rompi un blocco di terreno nell’angolo a destra e posiziona un calderone, riempiendolo tramite un secchio d’acqua.

A questo punto, ti consiglio di posizionare un’altra balla di fieno a sinistra del calderone e magari di posizionare qua e là qualche blocco di terra brulla.

Ottimo, a questo punto non ti resta che montare in sella al cavallo, aprire i cancelletti e lasciarlo all’interno.

Sicuramente si troverà bene in questa nuova “casa”. Ovviamente, puoi creare un complesso molto più grande semplicemente creando più strutture di questo tipo e portandoci più cavalli.

Ti ricordo che per addomesticare un cavallo ti basta togliere tutti gli oggetti dal tuo inventario rapido e provare a interagire più volte con esso, fino a quando non vedrai comparire a schermo dei cuoricini.

Dopodiché, dovrai prendere una sella e posizionarla nell’inventario del cavallo. Solamente in questo modo potrai utilizzarlo come “mount”. Se non hai le idee ben chiare su come fare, ti consiglio di dare un’occhiata alla mia guida su come si fa la sella su Minecraft.

Perfetto, ora hai a disposizione tutte le indicazioni del caso per creare una stalla gradevole alla vista all’interno del titolo di Mojang.

Dato che sei un appassionato di quest’ultimo, mi sento di invitarti, infine, a consultare la pagina del mio sito dedicata a Minecraft, in cui puoi trovare parecchie guide che potrebbero fare al caso tuo.