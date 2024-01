Stai pensando da un po’ di tempo di mettere sotto controllo il cellulare dei tuoi figli. Ti fidi di loro, ma hai comunque dei timori circa il comportamento che potrebbero avere sui social network oppure ti preoccupi delle trappole social in cui potrebbero cadere. Non sei l’unico genitore che raggiunge un compromesso con i figli: va bene lo smartphone, purché si facciano controllare. Così stai valutando al momento una serie di servizi per il parental control e ti sei imbattuto in mSpy.

Se stai leggendo questa mia guida è proprio perché vuoi scoprire come funziona mSpy. Mi sono arrivate diverse domande sull’argomento, per questo ho deciso di dedicare un approfondimento accurato a questa app che consente il parental control. In effetti ci sono un po’ di cose da chiarire in merito, anche il suo funzionamento su smartphone Android così come su iPhone.

ATTENZIONE: spiare lo smartphone di un’altra persona rappresenta una grave violazione della privacy e può rivelarsi anche un reato. Io non voglio incentivare questo tipo di attività e non mi assumo alcuna responsabilità su come userai le informazioni presenti in questo post, che è da intendersi a solo scopo informativo.

Indice

Come funziona mSpy gratis

Se necessiti di un programma di monitoraggio genitoriale, mSpy è la risposta che fa per te. In commercio dal 2010, consente di tenere monitorare tutte le attività del telefono dei figli dai tuoi dispositivi, che sia da smartphone o da PC. Ma cosa potrai monitorare? Non solo potrai tenere d’occhio dove si trova il bambino tramite il Localizzatore GPS, ma potrai sbirciare su WhatsApp, Facebook Messenger, Instagram, Snapchat, Telegram e leggere SMS e iMessage.

Grazie alla funzione Keylogger, inoltre, potrai leggere ciò che viene digitato sullo smartphone. Attraverso la funzione Screenrecorder, invece, ti consentirà di visualizzare ciò che fanno sul telefono direttamente dal tuo Pannello di controllo. E ancora riuscirai a monitorare le chiamate, vedere i file multimediali, controllare la cronologia di navigazione e le applicazioni installate. Insomma, potrai controllare e monitorare davvero tutto.

Nonostante mSpy sia stato pensato e progettato per funzionare con tutti i tipi di dispositivi, non tutte le funzioni sono disponibili sia su smartphone Android sia su iPhone, ma ne parleremo nei paragrafi dedicati.

Il suo funzionamento è simile a un qualsiasi programma per controllare il telefono dei figli: mSpy raccoglie i dati sullo smartphone del bambino tramite il software installato e le invia all’account mSpy del genitore, in modo che possa controllare e monitorare le attività. Sullo smartphone del figlio viene installata l’app mSpy Lite, mentre il genitore può accedere al proprio account tramite browser, sia da smartphone sia da PC.

Alla luce di tutte queste funzioni, sono certo che ora ti starai chiedendo se e come funziona mSpy gratis. Capirai bene che un servizio così ricco di strumenti non potrà essere gratuito, infatti per usarlo sono previsti dei costi di abbonamento.

Un altro dubbio potrebbe riguardare la legalità: mSpy assicura che il suo software di controllo parentale è del tutto legale, ma c’è anche un avviso circa il consenso del bambino nel momento in cui viene installata l’app sul suo smartphone. Lo vedremo più avanti.

Circa la compatibilità di mSpy, invece, posso dirti che è compatibile con i telefoni Android e con iPhone. Non è compatibile con modelli Android e smartphone acquistati prima del 2010/2011.

Iscriversi a mSpy e login

Per cominciare a usare questo servizio di monitoraggio genitoriale è necessario effettuare l’iscrizione, come primo passaggio. Quindi per iscriverti a mSpy, collegati a questa pagina, clicca sul pulsante per provare il software e scegli come creare il tuo account. Puoi scegliere Continua con Google per effettuare l’accesso con il tuo account Google, scegliendo in seguito l’indirizzo email corrispondenti, oppure iniziare l’iscrizione partendo dal tuo indirizzo email, da inserire nel campo Inserisci il tuo indirizzo email, per l’appunto.

Assicurati che ci sia la spunta alla casella relativa alle condizioni d’uso e politica sulla privacy, quindi premi su Continua. Seleziona il dispositivo che dovrai monitorare tra iPhone e Android, oppure scegli Decidi più tardi. A questo punto devi scegliere il tuo piano di abbonamento, di cui ti parlerò nei prossimi paragrafi. Per terminare l’iscrizione, premi su Acquista ora.

Al termine di questa prima fase di iscrizione riceverai un’email con il tuo login e la tua password, in più troverai un link su cui cliccare per accedere. Dopodiché dovrai effettuare l’accesso con i dati ricevuti e verrai guidato nell’installazione per cominciare a usare il servizio.

Dopo esserti abbonato, in qualsiasi momento tu abbia bisogno di effettuare il login su mSpy puoi farlo collegandoti a questa pagina, sia da smartphone sia da PC. Ti basterà inserire il login e la password e premere su Accedi.

Come installare mSpy

Come già detto in precedenza, per monitorare lo smartphone in qualità di genitore devi accedere al tuo Pannello di controllo sul sito Web. A proposito di come installare mSpy, invece, riceverai le istruzioni dopo esserti abbonato. Devi sapere che dopo esserti iscritto al servizio riceverai una guida passo dopo passo per l’installazione del software e potrai avvalerti del supporto tecnico in chat in qualsiasi momento.

Quindi dopo l’iscrizione, procedi con l’installazione del software sullo smartphone di tuo figlio, come da istruzioni ricevuti. Su un iPhone avrai bisogno dell’ID Apple e della password del telefono per iniziare il monitoraggio, inoltre dovrai attivare il backup di iCloud.

In seguito all’installazione dovrai accedere con l’account genitore e premere sul pulsante bambino in alto a sinistra per attivare il monitoraggio. Quando richiesto, acconsenti alla condivisione della posizione e dei contatti.

Una volta installato mSpy, tuo figlio non si accorgerà che è attivo, perché opera in modalità background. Inoltre il bambino non potrà disinstallare mSpy: è nascosto e impossibile da rintracciare. Per procedere con la disinstallazione di mSpy bisogna seguire le istruzioni ricevute dopo aver acquistato mSpy, dunque solo il genitore sa come fare.

Costi mSpy

Prima di vedere i costi di mSpy occorre precisare che con un piano di abbonamento è possibile monitorare un solo dispositivo. Non esistono degli abbonamenti che permettono di monitorare più dispositivi, per cui dovrai sottoscriverne uno per ogni smartphone da monitorare.

Veniamo ai prezzi. Ci sono tre tipi di abbonamenti tra cui scegliere: 1 mese al costo di 59,99 euro al mese, 3 mesi al costo di 33,66 euro al mese, 12 mesi al costo di 14,17 euro al mese.

Spesso troverai questi prezzi scontati. Nel momento in cui scrivo questa guida, per esempio, i piani vengono proposti a prezzi pari a 41,99 euro/mese, 23,56 euro/mese, 9,92 euro/mese. Ma potresti anche trovare i pacchetti scontati del 50%.

Il prezzo scontato è valido solo per il primo abbonamento acquistato. Ciò vuol dire che dal rinnovo successivo viene addebitato il prezzo pieno.

In caso di problemi con il software potresti aver diritto a un rimborso: puoi consultare la Politica di Rimborso qui.

Come funziona mSpy Extreme

Dopo esserti abbonato a mSpy puoi optare per un piano Extreme, che fornisce non soltanto un servizio di monitoraggio sul dispositivo ma anche del mondo reale, per esempio attraverso il microfono.

Vuoi saperne di più su come funziona mSpy Extreme? Si tratta della versione più avanzata del programma di parental control, dunque include tutti gli strumenti visti finora in questa guida e tanti altri. Potrai infatti ascoltare ciò che dice e ciò che succede intorno a tuo figlio ma anche vederlo tramite la fotocamera. Sono tutti strumenti che puoi attivare dal tuo Pannello di controllo. Inoltre, grazie al servizio Keyword di mSpy, con la versione Extreme verrai avvisato anche quando tuo figlio pronuncerà la parola in questione.

Dovrai acquistare un abbonamento mSpy e attendere le istruzioni per procedere con l’installazione. Nella stessa email sono contenute anche le credenziali di accesso che userai per accedere su mSpy Extreme sul sito Web.

Come funziona mSpy su Android

Per quanto riguarda mSpy su Android, è compatibile con i dispositivi a partire dalla versione 4 e successive. Per alcune funzioni, tra cui l’intero monitoraggio di Instant Messenger, è necessario effettuare il root sullo smartphone. Per esempio, effettuando il root, riuscirai anche a vedere tutti i messaggi cancellati su qualsiasi social.

Se devi monitorare un dispositivo Android dovrai avere l’accesso fisico allo smartphone per procedere con l’installazione del software, che poi funzionerà in background.

Gli aggiornamenti sulle attività, in caso di Android, vengono inviate all’account mSpy ogni 5-30 minuti. Maggiori info qui.

Come funziona mSpy su iPhone

Parliamo ora di come funziona mSpy su un iPhone. Come primo dato importante da conoscere, ti informo che è compatibile con iOS 7 e versioni successive. Inoltre, per accedere a tutte le funzioni dovrai effettuare il jailbreak sul dispositivo iOS, ma tante sono disponibili anche senza jailbreak.

Per installare il software su un iPhone senza jailbreak hai bisogno di credenziali e backup di iCloud. In caso fosse attiva la verifica a due fattori, allora sarà necessario l’accesso fisico al “melafonino”. A distanza di 14 giorni di sincronizzazione attiva ti verrà chiesto di effettuare di nuovo il login. Per saperne di più sull’uso su un iPhone senza jailbreak, visita questa pagina.

Sempre a proposito del funzionamento su iPhone, mSpy rende noto che gli aggiornamenti sulle attività dal dispositivo saranno inviati 24 ore sul suo account mSpy.

Come funziona mSpy Lite

Come funziona mSpy Lite? Come una qualsiasi app di monitoraggio o di geolocalizzazione figli,è la versione Lite di mSpy disponibile per iPhone, ma non per Android.

Puoi scaricare l’app per iOS, è gratuita ma consente acquisti in-app a partire da 8,99 euro. Consente di tracciare fino a 10 dispositivi contemporaneamente.

Funziona come localizzatore GPS e registra una cronologia delle posizioni degli ultimi 3 mesi, da consultare quando vuoi. Permette anche di creare delle zone di tuo interesse per sapere quando tuo figlio arriva in quella zona o quando va via. Puoi monitorare i contatti ed è dotata di un pulsante antipanico da poter aggiungere sullo smartphone. Quando tuo figlio preme questo pulsante ti arriverà un avviso per un intervento tempestivo.

A differenza di mSpy, però, mSpy Lite è visibile sullo smartphone: tuo figlio quindi si accorgerà che lo stai monitorando.

Per quanto riguarda i dispositivi Android, invece, non c’è un’app mSpy Lite che potrebbe essere confusa con mLite, disponibile su Play Store. Devi installare l’app sia sul tuo smartphone sia su quello del bambino. La prima volta dovrai procedere anche con l’iscrizione, quindi devi creare un account. Ti verrà chiesto di scegliere un piano di abbonamento tra quelli proposti, a partire da 8,30 dollari/mese, e potrai usufruire di un periodo di prova di 3 giorni.

Quando effettui l’accesso, inoltre, ti viene chiesto di selezionare il profilo Genitore o il profilo Figlio: fai la tua scelta in base allo smartphone sul quale stai installando l’app. Maggiori info qui.