Le vacanze si avvicinano e sul calendario già hai segnato i giorni in cui potrai salutare i colleghi di lavoro e andare finalmente in vacanza per rilassarti. Siccome, però, non ci si può ridurre all'ultimo minuto per prenotare, è tempo d'iniziare a dare uno sguardo ai voli per cercare di cogliere le migliori offerte a un prezzo vantaggioso.

Siccome però trovi sempre quell'amico che riesce a pagare i biglietti aerei meno di tutti, prima di spendere i tuoi soldi vuoi cercare di scoprire tutti i trucchi del mestiere per ottenere i prezzi più bassi possibili. Quindi, per questa ragione, sei qui a chiedermi delucidazioni su come pagare meno i voli, alla ricerca di quegli stratagemmi “segreti” del viaggiatore.

Se le cose stano così, sappi che posso darti una mano a raggiungere il tuo obiettivo. Ho infatti scritto questa guida che mette insieme tutte quelle accortezze e qualche trucchetto che ti permetteranno di risparmiare sui voli. Per saperne di più, continua a leggere. Trovi spiegato tutto qui sotto!

Indice

Come pagare meno i voli aerei

Se sei d'accordo, passiamo immediatamente al sodo e vediamo come pagare meno i voli adottando una serie di possibili “strategie vincenti”.

Ognuno di questi stratagemmi può, a seconda dei casi, avere successo o meno. Non vi è alcuna garanzia che funzionino sempre, ma vale la pena tentarli uno per uno (o magari tutti insieme).

Come pagare meno i voli con VPN

Iniziamo da uno degli stratagemmi più astuti e facili da portare a termine, ovvero quello di usare una VPN per collegarsi ai siti di ricerca voli per ottenere degli sconti specifici. Dietro questo sistema non vi è una scienza esatta e, sebbene a volte potrebbe portare a sconti, in altri casi potrebbe farti visualizzare prezzi con rincari, ma è lecito provare.

Iniziando dalle basi, devi prima comprendere cosa sia una VPN. Per fartela breve, questo sistema ti permette di far credere ai vari siti che tu ti stia collegando da una determinata posizione geografica piuttosto che un'altra. In che modo ti è utile? Semplicemente per il fatto che, alcune compagnie aeree o venditori terzi, applicano degli sconti per chi si collega da un dato luogo.

Non esiste una regola esatta o una tabella con le tariffe e gli sconti, semplicemente devi andare per tentativi. Quando guardi i prezzi, prova ad attivare la VPN e collegarti al sito della compagnia (o quello sul quale stavi cercando) prima dal tuo IP originale, poi attivando la VPN e provando con l'IP di altri paesi. Se sarai fortunato, troverai prezzi differenti e (talvolta) più bassi.

Non esiste una VPN migliore delle altre per questo compito, puoi scegliere quella che preferisci. A tal proposito puoi provare servizi come NordVPN (di cui ti ho parlato qui), Surfshark (di cui ti ho parlato qui), Atlas VPN (di cui ti ho parlato qui), Express VPN o Privado VPN. Sono tutte ottime e con server disseminati in tantissimi Paesi diversi.

Navigare in incognito

Una buona consuetudine per evitare d'incorrere in rincari di prezzo durante una ricerca voli che si protrae per più giorni, è quella di navigare in incognito. I cookie sono degli strumenti che i siti Internet usano per tracciare le attività dei visitatori e, spesso, possono tradirti in questo tipo di attività.

Può succedere che, siti che vedono la tua visita ripetuta sulla pagina di un determinato volo o effettuare la ricerca per una determinata tratta, finiscano per applicare automaticamente dei rincari. Queste pratiche sono abbastanza comuni e, per evitarle, devi essere furtivo nella tua navigazione.

Anche nel caso usassi una VPN per coprire le tue tracce ma avessi i cookie di un sito salvati nel browser, tale sito riuscirà a identificarti anche se il tuo indirizzo IP è differente. Quindi, se non cancellerai i dati di navigazione precedenti e userai la navigazione privata, finirai per incorrere in queste pratiche.

Quindi, prima di metterti alla ricerca e ogni volta che stai per andare nuovamente a vedere il prezzo di quel volo su quel sito, fai pulizia e apri una finestra di navigazione in incognito. Siccome non so che browser usi, ti lascio alle mie guide su come navigare in incognito e su come cancellare i dati di navigazione per maggiori dettagli.

Cercare i voli al momento giusto

Anche questo suggerimento non è frutto di una scienza esatta, ma ci sono casi in cui funziona secondo certi criteri, altre volte con altri, altri ancora non funziona affatto. Cercherò di spiegartelo nel modo più semplice possibile, poi dovrai essere tu a fare le prove a seconda del caso.

La teoria secondo la quale comprare i voli in anticipo costa meno è vera, ma non in senso assoluto. Se io volessi comprare oggi un volo che prenderò tra 2 anni, probabilmente non troverò un bel niente. Se volessi comprarlo da qui a un anno, probabilmente troverei opzioni molto limitate. Da qui a 6 mesi, ci saranno invece moltissimi voli.

Quindi 6 mesi è il numero aureo per comprare in anticipo? Non direi. Tutto dipende dalla tratta in questione. Ci sono percorsi aerei che sono solitamente molto frequentati, i quali tendono a riempirsi molto in fretta e laddove i biglietti vanno comprati diversi mesi in anticipo.

Altri ancora hanno poca richiesta, quindi puoi aspettare un po' di più perché le compagnie potrebbero abbassare le tariffe per vendere più biglietti possibile. La cosa varia anche a seconda del periodo dell'anno, laddove le festività costano sempre care e più aspetti peggio sarà il prezzo.

Ci sono davvero tantissimi fattori da considerare, non di meno il fatto che le compagnie low cost spesso mettono in vendita i loro biglietti o inseriscono nuovi voli in prossimità (magari 1 o 2 mesi prima) della partenza. Quindi dare una definizione sul come pagare meno i voli Ryanair è diversa da quella per voli intercontinentali con compagnie di bandiera. Devi essere tu a trovare la finestra temporale giusta per il tuo volo.

Usare motori di ricerca per i voli

Cercare un volo sul sito di una compagnia aerea specifica, a meno tu non voglia volare solo ed esclusivamente con quella, di base è un errore. Al mondo ci sono centinaia di compagnie aeree che si fanno una guerra feroce per conquistare passeggeri, quindi sfrutta la cosa a tuo vantaggio.

Spesso, sui siti di queste compagnie, i prezzi sono gonfiati all'inverosimile proprio perché queste sanno che, quando qualcuno arriva sul sito specifico, è perché vuole quello e non gli importa di pagare un po' (o anche parecchio) di più.

Ci sono motori di ricerca per i voli (es. Google Voli) che aggirano il problema, comparando le migliori tariffe su una determinata tratta tra tutte le compagnie del mondo, ma anche tra i rivenditori terzi che la offrono. Ci crederesti che potresti pagare un volo la metà se lo compri da un rivenditore terzo piuttosto che diretto alla fonte? Ebbene è possibile, addirittura abbastanza probabile.

Il delta di prezzo non è costante e, a volte, i voli costano meno sui siti della compagnia, ma è bene esserne sicuri. Siccome provare 10.000 siti diversi costa tempo e fatica, meglio affidarsi a questi motori di ricerca per voli e lasciare che siano loro a mostrarti chi sta facendo il miglior prezzo.

Non tutti sono affidabili, ci sono però quelli affermati che si rivolgono solo a compagnie e rivenditori affidabili e ai quali puoi affidarti senza alcun timore. Molte persone non li usano per paura di truffe o disservizi, ma questi timori sono spesso infondati e istintivi più che basati su qualcosa di reale. Se cerchi i migliori motori di ricerca per voli affidabili, ti lascio alla mia guida sul tema.

Provare diverse combinazioni

Questo suggerimento è valido fino a un certo punto, si presta bene per coloro che possono avere delle date o dei percorsi di viaggi flessibili piuttosto che delle necessità rigide. Quello a cui mi riferisco è la possibilità di provare diverse combinazioni di percorso, partendo e arrivando in aeroporti differenti.

Se volessi andare dall'Europa all'Asia (per esempio), potresti mettere semplicemente la tratta Roma Bangkok e vedere cosa ti esce come prezzo in un dato giorno. Questo potrebbe essere estremamente favorevole o, com'è più probabile che accada, nella media o anche sotto la media come convenienza.

Qui subentra la flessibilità. Su alcuni motori di ricerca è possibile vedere il prezzo di tale tratta durante un mese intero, andando quindi a scegliere il giorno dove è più economico. Non solo. Oltre alle date flessibili è possibile anche impostare qualunque destinazione.

Puoi, sempre per esempio, mettere come partenza Roma e come destinazione ovunque per il mese di luglio, per poi vedere cosa salta fuori. Facendo questo potresti accorgerti che volare da Roma a Hanoi in Vietnam durante questo mese costa la metà che andare in Thailandia. Se non hai preferenze specifiche e il risparmio guida il tuo destino, questa si trasformerebbe in una ghiotta occasione.

Anche l'ingegneria inversa funziona in questi casi. Magari vuoi viaggiare dall'Italia a Bangkok a luglio ma non hai preferenze sull'aeroporto di partenza. Invece che provali tutti, potresti mettere la tratta Bangkok-Italia Bangkok-Ovunque e vedere dove costa meno. Se in una direzione costa meno, probabilmente anche in quella inversa i prezzi saranno più favorevoli.

Altre soluzioni per pagare meno i voli

Ci sono poi altri accorgimenti per pagare meno il tuo prossimo volo che, a seconda dei casi, potrebbero rivelarsi estremamente utili.

Usa il metodo di pagamento più conveniente — alcuni siti applicano commissioni anche piuttosto alte se si paga con determinate carte o con alcune metodologie, quindi tieni d'occhio le commissioni.

— alcuni siti applicano commissioni anche piuttosto alte se si paga con determinate carte o con alcune metodologie, quindi tieni d'occhio le commissioni. Viaggia leggero — una delle cose che influisce maggiormente sul prezzo dei voli (specialmente quelli brevi), è il prezzo del bagaglio a stiva. Per questa ragione, se possibile, cerca di spostarti leggero.

— una delle cose che influisce maggiormente sul prezzo dei voli (specialmente quelli brevi), è il prezzo del bagaglio a stiva. Per questa ragione, se possibile, cerca di spostarti leggero. Accetta di fare scalo — per le tratte più lunghe, i voli diretti sono sempre l'opzione più vantaggiosa in termini di tempo, ma anche quella più costosa. Fare qualche scalo abbasserà sicuramente i costi, anche se costerà tempo, quindi devi valutare le tue priorità.