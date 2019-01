Come trovare offerte voli

Stai organizzando una bel fine settimana fuori porta in una capitale d’Europa e vorresti trovare dei voli low cost per risparmiare sul prezzo finale del viaggio? Quest’estate vorresti visitare qualche meta lontana e ti piacerebbe trovare un volo scontato? Allora direi proprio che sei capitato sulla guida giusta, al momento giusto.

Con questo mio tutorial di oggi, infatti, desideravo spigarti come trovare offerte sui voli, o per meglio dire di quali strumenti puoi avvalerti per riuscirci. Ti anticipo subito che si fa tutto via Web, affidandosi a dei servizi online appositamente adibiti alla ricerca e al confronto delle tariffe su voli. Sono piuttosto semplici da impiegare, gratis e funzionano da qualsiasi browser e sistema operativo.

Come dici? Non hai un computer a portata di mano e vorresti sapere se esiste anche qualche app in grado di assolvere alla funzione in questione? Ma certo che sì! Se la cosa ti interessa, a fine guida trovi dunque segnalate quelle che a parer mio rappresentano le migliori della categoria. Ora però basta chiacchierare e passiamo all’azione. Buona lettura!

Servizi online per trovare offerte sui voli

Come anticipato in apertura, per poter trovare offerte sui voli puoi avvalerti di alcuni servizi online adibiti in via specifica a tal scopo, i quali passano al setaccio le tariffe di tutte le compagnie aree per una determinata tratta permettendo dunque di individuare facilmente il prezzo migliore. Qui sotto trovi indicati quelle che a parer mio costituiscono le migliori soluzioni di questo tipo.

Google Voli

Il primo tra i servizi della categoria che ti invito a considerare è Google Voli. Come intuibile dal nome stesso, si tratta di un servizio offerto dal famoso motore di ricerca grazie al quale è possibile scovare le migliori tariffe per i voli aerei confrontandone i prezzi. Ha inoltre una bella interfaccia ed è incredibilmente semplice da usare.

Per servirtene, collegati alla home page di Google Voli e, usando i menu a tendina in cima, specifica se vuoi cercare voli per l’andata e il ritorno, per la sola andata o per più città, il numero complessivo dei passeggeri e la classe di viaggio. Digita quindi la città di partenza e quella di destinazione negli appositi campi e specifica la data di partenza ed eventualmente anche quella di ritorno. In seguito, fai clic sul pulsante Cerca.

Attendi qualche secondo affinché il servizio individui tutti i voli disponibili, dopodiché potrai consultare le soluzioni migliori. Per impostazione prefinita, i voli sono ordinati in base ad un rapporto qualità-prezzo, ma se vuoi puoi modificare tale parametro scegliendo l’opzione che preferisci dal menu a tendina Ordina posto in alto a destra. Puoi altresì aiutarti nella ricerca sfruttando i filtri che trovi nella parte in alto della pagina (Bagagli, Scali, Compagnie aeree ecc.).

Quando trovi un volo che ti interessa, facci clic sopra per visualizzare tutti i dettagli e per selezionare il sito Internet tramite il quale effettuare la prenotazione.

Ti faccio poi notare che se possiedi un account Google (in caso contrario, puoi rimediare subito leggendo la mia guida su come creare account Google) puoi abilitare il monitoraggio dei prezzi tramite e-mail, portando su ON l’interruttore Monitora prezzo presente nella pagina con tutte le offerte e in quella con i singoli voli.

Skyscanner

Un altro rinomato portale per la ricerca delle offerte sui voli è Skyscanner. Consente di scovare voli a basso costo verso, praticamente, qualsiasi meta e qualunque aeroporto. Da notare poi che è in grado di offrire risultati personalizzati a seconda del Paese dal quale ci si collega.

Per servirtene, tutto quello che devi fare è collegati alla home page del sito e indicare innanzitutto se vuoi cercare voli andata e ritorno, solo andata oppure per destinazioni multiple, selezionando l’opzione corretta in alto. Adesso, specifica la città di partenza (nel campo sottostante la dicitura Da) e successivamente quella di destinazione (nel campo sottostante la voce A).

Scegli se includere nella ricerca anche gli aeroporti eventualmente vicini, spuntando la relativa opzione, indica, poi, mediante i relativi menu, la data di andata e quella di ritorno, il numero, il tipo e la classe di riferimento dei viaggiatori e fai clic sul pulsante Cerca voli. Se necessario, puoi affinare ulteriormente la ricerca spuntando la casella Solo voli diretti.

Attendi qualche secondo affinché il sito individui tutti i voli rispondenti ai tuoi criteri di ricerca, dopodiché potrai finalmente visualizzare in elenco le varie offerte trovate. Tutti i voli sono ordinati per prezzo per adulto, ma eventualmente puoi modificare questo parametro scegliendo un’opzione diversa dal menu a tendina collocato in alto sulla destra.

Se lo ritieni necessario, puoi applicare ulteriori filtri alla ricerca usando la barra a sinistra. Da quest’ultima, puoi indicare, ad esempio, la durata complessiva del viaggio, l’orario di partenza, la le compagnie aeree coinvolte ecc.

Una volta individuato il volo che fa al caso tuo, fai clic sul bottone Vedi offerte per ottenere maggiori dettagli e su quello Vai al sito, in modo tale da essere rimandato al sito Internet della compagnia aerea coinvolta e procedere con l’acquisto.

Kayak

Kayak è un altro dei portali per trovare offerte sui voli che ti suggerisco di provare. Grazie ad esso è possibile trovare voli a basso costo con tutte le compagnie aeree presenti su piazza in maniera incredibilmente semplice. Effettua ricerche tra centinaia di siti di viaggio e fornisce i risultati migliori.

Per usarlo, collegati alla sua home page e seleziona, dal menu a tendina in alto a sinistra, se cercare tra i voli andata e ritorno, quelli solo andata oppure se effettuare una ricerca multitratta.

Indica, quindi, tramite gli ulteriori menu a tendina, il numero e la tipologia dei passeggeri per i quali intendi prenotare il volo e la classe di riferimento, dopodiché compila i campi sottostanti specificando l’aeroporto di partenza e quello di destinazione, la data di partenza ed eventualmente anche quella di ritorno. Avvia dunque la ricerca pigiando sul pulsante con la lente di ingrandimento posto a destra.

Nella nuova pagina che a questo punto i sarà mostrata potrai visualizzare l’elenco completo dei voli disponibili in base ai parametri impostati in precedenza, ordinati per rapporto qualità-prezzo. Se vuoi modificare l’ordine dei voli in base a un parametro diverso, seleziona l’opzione che preferisci dal menu a tendina in alto a destra.

Puoi altresì filtrare i voli disponibili in basa a vari parametri (es. bagaglio extra, numero di scali, orari ecc.) sfruttando le opzioni apposite disponibili sulla sinistra.

Quando trovi un volo che ti interessa, selezionalo, spuntando la relativa casella, e clicca sul pulsante Vedi offerta. Successivamente, verrai rimandato al sito Internet di riferimento per finalizzare l’acquisto.

Ti faccio inoltre notare la disponibilità di una funzione analoga a quella offerta da Google Voli per il monitoraggio dei prezzi. Per attivarla, porta su Si l’interruttore Monitora i prezzi in alto a sinistra, digita il tuo indirizzo e-mail nel campo apposi e pigia sul pulsante Salva un Alert prezzi.

eDreams

Un ulteriore sito Internet che a parer mio faresti bene a mettere alla prova se vuoi trovare sulle prenotazioni aeree è eDreams. È molto famoso e oltre ad adempiere allo scopo in questione consente di trovare offerte relativa a hotel, treni, case vacanza ecc. Eventualmente offre la possibilità di sottoscrivere un abbonamento a pagamento (al costo di 44,90 euro/anno) al servizio Prime che tra i vari vantaggi permette di ottenere sconti sui voli.

Per servirtene, visita la home page del servizio, specifica, spuntando l’opzione corretta, se stai cercando un volo andata e ritorno, solo andata oppure mulitratta. Indica, sfruttando gli appositi menu a tendina, il numero e la tipologia dei viaggiatori per i quali stai eseguendo la ricerca, la classe di riferimento e specifica se vuoi cercare solo voli diretti o meno, spuntando o lasciando deselezionata la relativa casella.

A questo punto, digita il nome del luogo di partenza e quello di arrivo nei campi dedicati sulla sinistra, specifica le date di riferimento usando i menu a destra e fai clic sul pulsante Cerca.

Nella pagina con i risultati di ricerca che a questo punto ti troverai dinanzi potrai visualizzare i vari voli scovati ordinati per rapporto qualità-prezzo. Se lo ritieni opportuno, puoi filtrare i vari voli disponibili servendoti delle opzioni a sinistra in modo tale da, ad esempio, visualizzare solo le offerte che rientrano in uno specifico budget, solo quelle relative a determinate compagnie aeree e via discorrendo.

Una volta individuato il volo che ti interessa, selezionalo, pigia sul relativo bottone Seleziona e fai clic sul pulsante Continua con Prime (se sei iscritto al servizio Prime) oppure su quello Continua senza Prime (se non sei iscritto al servizio Prime). Finalizza poi l’acquisto mediante l’ulteriore pagina che andrà ad aprirsi ed è fatta.

Altri servizi online

Oltre ai siti Internet di cui ti ho già parlato, ci sono altri portali ai quali puoi affidarti per scovare interessanti offerte sul prezzo dei biglietti aerei. Mi chiedi quali? Beh, ad esempio quelli che ho provveduto a indicarti qui sotto.

Hipmunk – sito Internet che consente di effettuare ricerche tra le offerte sui voli mostrando graficamente la disponibilità dei posti e i prezzi per ciascuna meta e compagnia aerea. Da notare che l’interfaccia è in lingua inglese.

– sito Internet che consente di effettuare ricerche tra le offerte sui voli mostrando graficamente la disponibilità dei posti e i prezzi per ciascuna meta e compagnia aerea. Da notare che l’interfaccia è in lingua inglese. Opodo – rinomato sito Web per cercare voli. È semplicissimo da usare, ha una bella interfaccia utente ed effettua ricerche tra le offerte migliori da più di 600 compagnie aeree.

– rinomato sito Web per cercare voli. È semplicissimo da usare, ha una bella interfaccia utente ed effettua ricerche tra le offerte migliori da più di 600 compagnie aeree. Idealo – sito Web famoso soprattutto per il confronto prezzi per lo shopping online che integra una speciale sezione dedicata alle offerte sui voli rese disponibili dalle più importanti compagni aeree nel mondo.

– sito Web famoso soprattutto per il confronto prezzi per lo shopping online che integra una speciale sezione dedicata alle offerte sui voli rese disponibili dalle più importanti compagni aeree nel mondo. Matrix – portale capace di rimpiazzare qualsiasi assistente di viaggio grazie alla sua capacità di indicare il periodo migliore per trovare il volo meno costoso verso una destinazione. Purtroppo non è in italiano, ma non è affatto difficile da usare.

– portale capace di rimpiazzare qualsiasi assistente di viaggio grazie alla sua capacità di indicare il periodo migliore per trovare il volo meno costoso verso una destinazione. Purtroppo non è in italiano, ma non è affatto difficile da usare. Drungil – sito Internet diverso dagli altri già menzionati, in quanto fornendo il solo aeroporto di partenza e il giorno in cui si vuole partire vengono mostrati una serie di possibili località di viaggio con relativo costo.

App per trovare offerte sui voli

Non hai un computer a portata di mano e vorresti dunque che ti consigliasi qualche app per trovare offerte sui voli agendo direttamente da smartphone o tablet? Detto, fatto! Qui sotto, infatti, trovi un elenco di applicazioni di cui puoi avvalerti proprio per lo scopo in questione. Sono quelle che a mio avviso costituiscono le migliori della categoria.