Il calcio è una tua grande passione fin da piccolo, così come i videogiochi hanno sempre accompagnato il tuo tempo libero. Hai dunque deciso di unire questi due mondi giocando ai vari capitoli della serie FIFA, ovvero la proposta calcistica di Electronic Arts che puntualmente ogni anno attira l'interesse degli appassionati.

Hai tuttavia sempre giocato senza approfondire troppo le meccaniche, in quanto hai semplicemente intenzione di divertirti con questa tipologia di videogiochi (non ti interessa molto partecipare attivamente al mondo eSport). Per questo motivo, devi ancora comprendere per bene come palleggiare su FIFA.

Vorresti infatti mostrare questa abilità ai tuoi amici, ma non hai la più pallida idea di come fare. Alla fine sei quindi alla ricerca di indicazioni approfondite in merito a come funziona questa specifica meccanica di gioco. Non preoccuparti, sei arrivato nel posto giusto: di seguito puoi trovare tutte le rapide indicazioni del caso. Detto questo, a me non resta altro da fare, se non augurarti buona lettura e soprattutto buon divertimento!

Informazioni preliminari

Prima di scendere nel dettaglio della procedura su come palleggiare su FIFA, ritengo possa interessarti saperne di più in merito alle possibilità offerte dalla serie calcistica videoludica di Electronic Arts.

Ebbene, nell'ambito del classico fraseggio calcistico, a volte c'è qualcuno che potrebbe voler tenere un po' di più la palla. Questo in determinati casi può essere visto come una sorta di azione egoistica, ma in realtà nel calcio vale un po' di tutto: compresi dei palleggi in piena partita per divertimento (si intende però su FIFA, in quanto in una partita vera potrebbe non essere l'ideale).

Non è un caso il fatto che Electronic Arts abbia implementato nella sua serie di videogiochi dedicata al calcio la possibilità di eseguire un buon numero di skill, ovvero di abilità che dimostrano per certi versi la bravura di un giocatore. D'altronde, il calcio “champagne”, dinamico e veloce, è apprezzato da buona parte del pubblico.

Quando un calciatore effettua la giocata, che si tratti di una rabona, di un doppio passo o per l'appunto di una serie di palleggi, in genere gli applausi non mancano. Eppure, non si fa riferimento solamente ad azioni egoiste, in quanto comprendi bene che in determinati contesti un'azione offensiva di questo tipo potrebbe portare a ottimi risultati.

D'altronde, il calcio è uno sport in cui può accadere di tutto. Per questo motivo, oltre alle indicazioni relative al palleggio che ti fornirò nell'ambito di questo tutorial, ti invito caldamente a fare riferimento ai miei tutorial su come skillare su FIFA e come migliorare su FIFA. Infatti, in questi ultimi ho fatto riferimento a svariate possibilità offerte dalla serie videoludica di Electronic Arts per disorientare l'avversario.

Sì, hai capito bene: spesso azioni come il palleggio vengono viste come una sorta di perdita di tempo da parte di alcuni giocatori, in quanto ritengono che si tratti di qualcosa di fine a sé stesso. In realtà, gli utenti più abili sanno che per risultare competitivi su FIFA bisogna imparare a padroneggiare un po' tutte le stratificazioni del gameplay. Certo, se sei giunto fin qui probabilmente non stai cercando di diventare un pro player, ma semplicemente di divertirti con un po' di calcio spumeggiante, magari sorprendendo i tuoi amici in una serata particolarmente divertente.

Ci tenevo però a farti sapere che in realtà il palleggio può risultare utile sotto diversi punti di vista nel corso di una partita di FIFA. Si tratta infatti di un'azione che l'avversario potrebbe non aspettarsi e non saper dunque come fronteggiare: questo potrebbe permetterti di effettuare un buon possesso palla e raggiungere in men che non si dica l'area di rigore, provando poi a impensierire l'estremo difensore.

Esistono poi diversi tipi di palleggio: quello da fermo e quello in movimento (che su FIFA è spesso più semplice da effettuare combinando vari sombreri). Il primo può disorientare l'avversario, ad esempio, prima di un passaggio o un cross, mentre il secondo può essere chiaramente utile per effettuare un dribbling in modo agevole. Qui ritorna in gioco il concetto di calcio champagne, veloce e dinamico.

Insomma, prima di procedere all'analisi delle varie possibilità generalmente offerte in ambito di gameplay dalla serie videoludica di Electronic Arts per quel che concerne il palleggio, ho ritenuto interessante spiegarti come in realtà quella che potrebbe sembrare una semplice azione fine a sé stessa potrebbe tornare utile nell'ambito delle imprevedibili partite di FIFA.

Come si palleggia su FIFA

Dopo averti spiegato l'esistenza di varie skill su FIFA, direi che è giunto il momento di spiegarti effettivamente come puoi palleggiare su FIFA. Semplificando il concetto così da rendertelo chiaro anche se non hai ben presente le meccaniche di gioco, nella serie di Electronic Arts esistono due tipologie di palleggio: quello da fermo e quello in movimento. Mi appresto dunque a spiegarti come procedere in entrambi i casi.

Tuttavia, prima di entrare nel dettaglio, ci tengo a precisare che questa è una guida generica dedicata un po' a tutti i capitoli di FIFA. Che tu ti stia chiedendo, dunque, ad esempio, come palleggiare su FIFA 22, come palleggiare su FIFA 21 o come palleggiare su FIFA 20, probabilmente troverai pane per i tuoi denti in questa sede (per completezza di informazione: il tutorial è stato realizzato basandosi su FIFA 22).

Palleggio da fermo

Il modo più conosciuto dai giocatori di FIFA per raggiungere il tuo obiettivo è quello relativo al palleggio da fermo, ovvero al far alzare la palla al calciatore coinvolto e iniziare a mostrare le proprie abilità in questo modo.

A volte quest'azione viene utilizzata come una sorta di “sbeffeggio” amichevole, in quanto magari il tuo amico che sta giocando seduto a fianco a te sul divano non sa come contrastare questa tipologia di azione, dato che non conosce bene il gameplay di FIFA a palla alta e non riesce dunque a sottrarti il pallone.

Se vuoi divertiti un po' in questo modo (ovviamente senza esagerare, in quanto poi il tuo amico potrebbe seguire qualche altra guida, ad esempio quelle su come switchare su FIFA e come difendere su FIFA, avendo una rivincita totale le prossime volte), ti basta semplicemente premere la giusta combinazione di tasti, che varia a seconda della piattaforma da cui stai giocando. Ti faccio subito un esempio pratico relativo a FIFA 22.

Se vuoi allenarti da solo sul palleggio da fermo, ti consiglio di avviare il gioco e recarti nel percorso Gioca > Modalità Veloci > Arena Allenamento, così da entrare in una modalità in cui tu controlli un singolo giocatore e hai a che fare solamente con il portiere controllato dall'intelligenza artificiale. In parole povere, qui puoi fare tutte le prove che vuoi senza venire disturbato da nessuno (ti consiglio dunque di usare questa modalità ogni qualvolta hai bisogno di effettuare un po' di allenamento).

Per il resto, una volta che ti sei posizionato in un punto a tua scelta, per effettuare un palleggio da fermo su PlayStation e Xbox ti basta semplicemente tenere premuto il tasto L2/LT e premere a ritmo il pulsante R1/RB. In questo modo, vedrai il giocatore che stai controllando effettuare una serie di classici palleggi.

Insomma, non dovresti avere alcun tipo di problema nel riuscire a mettere in atto quest'operazione, chiaramente al netto di eventuali cambiamenti effettuati dagli sviluppatori o divergenze relative ai singoli capitoli, nonché al preset di comandi scelto (in questa sede sto facendo riferimento alle impostazioni di default, ovvero a quelle che si hanno a disposizione quando si avvia il gioco la prima volta).

Tuttavia, generalmente questo è il metodo più semplice per effettuare palleggi su FIFA e in linea generale non sono in pochi coloro che sono riusciti a imparare a effettuare quest'operazione in autonomia, semplicemente effettuando test nella modalità di allenamento che ti ho consigliato di usare in precedenza.

Palleggio in movimento

Come dici? Hai sentito dire che è possibile sfruttare il palleggio anche in movimento, in modo così magari da saltare qualche difensore? Non ti hanno mentito: è effettivamente possibile direzionare dove vuoi il palleggio, così da provare a sbilanciare ulteriormente l'avversario.

Ebbene, in realtà è tutto estremamente semplice. Infatti, se vuoi effettuare il sombrero, che può per certi versi diventare una sorta di palleggio verso l'alto ripetuto pensato per saltare l'avversario, devi sapere che quest'ultimo rappresenta sicuramente una delle skill più rapide da mettere in atto su FIFA, tanto che alcuni giocatori hanno imparato a svolgere quest'operazione senza nemmeno dover cercare guide su tasti da usare e simili.

Tuttavia, se non hai ancora ben compreso come funziona il tutto, non c'è problema: tutto ciò che devi fare è semplicemente premere l'analogico destro, spostando in seguito il pallone tramite quest'ultimo nella direzione che vuoi. Così facendo, potrai agevolmente effettuare il sombrero, mantenendo il ritmo e facendolo diventare una sorta di palleggio in movimento.

C'è tuttavia da dire che, come d'altronde accade per pressoché ogni aspetto del gameplay della serie FIFA, bisogna chiaramente effettuare tutto con il giusto tempismo, in quanto sbagliando quest'ultimo è possibile che questa tipologia di skill non funzioni come si deve. Inoltre, ovviamente i capitoli della serie FIFA sono molto stratificati (in questa sede mi sono soffermato solamente sulle possibilità più semplici, ovvero quelle che si possono utilizzare facilmente) e in continua evoluzione, quindi potrebbero esserci cambiamenti in tal senso.

Per questo motivo, sia per rimanere aggiornato in merito alla questione che per approfondire le procedure da mettere in atto, potresti voler effettuare qualche ricerca su YouTube in merito a video legati al palleggio su FIFA, sfruttando parole chiave come palleggio FIFA o juggle FIFA (in inglese). Ti posso assicurare che sul Web puoi trovare tantissimi contenuti legati alla serie videoludica di Electronic Arts, quindi non dovresti avere troppi problemi a trovare indicazioni specifiche su ciò che cerchi.

Per il resto, ti consiglio anche di dare un'occhiata alla pagina del mio sito dedicata a FIFA, in cui sono presenti molteplici altre guide che potrebbero fare al caso tuo, dato che sei un appassionato del videogioco calcistico di EA.