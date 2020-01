Migliori difensori FIFA

Dedichi molte sessioni di gioco a FIFA, il noto titolo calcistico di Electronic Arts, e ti diverti parecchio nel cercare di costruire una squadra in grado di vincere contro quelle avversarie. Tuttavia, hai notato che la tua difesa spesso non riesce a tenere testa alle azioni offensive degli avversari, lasciando passare l’altra squadra e consentendo ai tuoi sfidanti di segnare preziosi gol. Hai quindi intenzione di migliorare questo reparto del tuo team, ma non sai proprio da dove iniziare. Le cose stanno così, vero? Beh, allora direi che sei arrivato nel posto giusto!

Nel tutorial di oggi, infatti, ti spiegherò quali sono i migliori difensori di FIFA. Nel caso te lo stessi chiedendo, ti illustrerò tutto quello di cui hai bisogno: dai parametri fondamentali per capire quali sono i giocatori che fanno per te alle classifiche di Electronic Arts, passando per i metodi più validi per riuscire a portarti a casa i calciatori al minor prezzo possibile. Tutto questo ovviamente senza utilizzare alcun tipo di trucco: le procedure presenti all’interno della guida sono infatti ufficiali e consentite dagli sviluppatori.

Coraggio: perché sei ancora lì fermo immobile a fissare lo schermo? Hai intenzione di procedere e scoprire quali sono i difensori più validi per la tua squadra su FIFA? Secondo me sì, visto che sei giunto fin qui e stai leggendo con interesse questo tutorial. Forza allora, devi semplicemente prenderti qualche minuto di tempo libero e seguire le rapide istruzioni che trovi qui sotto. Ti assicuro che riuscirai a capire quali sono i giocatori più validi per il tuo team in un tempo ristretto. Detto questo, a me non resta altro da fare, se non augurarti buona lettura, buon divertimento e farti un grosso in bocca al lupo per le tue trattative calcistiche!

Informazioni preliminari

Prima di spiegarti nel dettaglio quali sono i migliori difensori in FIFA, ritengo sia di fondamentale importanza conoscere i parametri per distinguere un buon giocatore dagli altri.

Quando si parla di difensori, significa che si sta cercando dei calciatori in grado di fermare le azioni offensive avversarie, magari effettuando interventi decisivi all’ultimo istante, far ripartire la squadra e contribuire alle vittorie. Insomma, questo ruolo è molto delicato e per questo motivo è bene analizzare come si deve tutte le statistiche del caso.

Chiaramente, il parametro più importante da tenere in considerazione è quello relativo alla difesa, che attesta le doti del calciatore coinvolto quando si tratta di fermare gli avversari. Non a caso, tutti i difensori ritenuti più validi possiedono dei valori piuttosto elevati in tal senso.

Per farti degli esempi concreti, in FIFA 20 Virgil Van Dijk ha 90 di difesa, Sergio Ramos ha 87, Giorgio Chiellini ha 90, Kalidou Koulibaly ha 89 e Gerard Piqué ha 88. Solitamente un buon difensore possiede un valore superiore all’85 da questo punto di vista.

Un’altra caratteristica di fondamentale importanza per un calciatore di questo tipo è quella del fisico. Infatti, un difensore deve riuscire a imporsi sugli avversari e far capire chi “comanda”, magari cercando di vincere più “spalla contro spalla” possibili.

Anche in questo caso, in FIFA 20 tutti i migliori difensori hanno un valore alto in tal senso. Virgil Van Dijk ha 86, Sergio Ramos ha 85, Giorgio Chiellini ha 82, Kalidou Koulibaly ha 87 e Gerard Piqué ha 80. A livello generale, un buon valore è dall’80 in su.

Per il resto, solitamente i difensori non hanno statistiche elevate. Tuttavia, ci sono dei parametri che possono fare la differenza ed è quindi bene conoscerli. In particolare, la statistica relativa alla velocità può essere importante per far ripartire la squadra, magari correndo con il calciatore sulla fascia.

Per farti un esempio concreto, Jordi Alba ha 90 di velocità in FIFA 20 e può quindi essere particolarmente utile per cogliere di sorpresa il team avversario. Senza contare che il succitato giocatore ha anche 83 di dribbling, quindi può risultare un ottimo compromesso sotto molti punti di vista.

Altra caratteristica che potrebbe tornarti utile per effettuare la tua scelta è quella relativa al passaggio. Infatti, avere un difensore con un buon valore in tal senso può consentirti di far girare la palla come si deve, evitando inutili errori. In FIFA 20, Jordi Alba ha 81 di passaggio, quindi potrebbe risultare interessante per il tuo team.

Insomma, adesso sei a conoscenza dei parametri fondamentali che bisogna tenere d’occhio quando si vuole acquistare un buon difensore in FIFA. Tuttavia, ti ricordo che le valutazioni dei calciatori possono essere modificate da un momento all’altro, a seconda delle decisioni prese da Electronic Arts, e ti invito dunque a prendere le informazioni riportate come puramente indicative.



Classifica dei migliori difensori in FIFA

Gli sviluppatori di FIFA sono soliti pubblicare ogni anno delle interessanti classifiche relative ai migliori giocatori presenti all’interno del gioco. Chiaramente, Electronic Arts conosce bene i calciatori più validi e ti consiglio quindi di tenere particolarmente in considerazione le informazioni divulgate direttamente dall’azienda.

Per accedere classifiche, ti basta collegarti al sito ufficiale di EA utilizzando un qualsiasi browser per la navigazione Web e scegliere la sezione del portale corretta, ovvero quella legata all’edizione del gioco in tuo possesso (es. FIFA 20 o FIFA 19).

Adesso, devi selezionare la voce FIFA ULTIMATE TEAM/ULTIMATE TEAM presente in alto e cercare il collegamento Valutazioni giocatori/Hub Valutazioni o qualcosa di simile: le scritte possono essere diverse a seconda del gioco della serie FIFA in tuo possesso. Non posso dunque essere più preciso con le mie indicazioni, ma ti posso assicurare che non è per nulla difficile trovare le classifiche, in quanto la procedura è sempre simile.

Per farti un esempio concreto, se possiedi FIFA 20, tutto quello che devi fare è collegarti a questa sezione del sito ufficiale di Electronic Arts e scorrere la pagina, in modo da trovare le miriadi di classifiche realizzate dagli sviluppatori. Queste ultime includono indicazioni relative ai migliori attaccanti, ai migliori centrocampisti, ai migliori calciatori di punizioni, ai giocatori più abili nei passaggi e via discorrendo. Interessanti anche le suddivisioni per campionato: ci sono classifiche legate a Premier League, Bundesliga e LaLiga Santander. Ti consiglio di dare un’occhiata anche alla classifica dei 100 giocatori migliori in generale.

Insomma, di certo le informazioni fornite direttamente dagli sviluppatori non mancano. Nel tuo caso, le indicazioni più interessanti sono ovviamente quelle relative ai migliori difensori in FIFA Ultimate Team, accessibili tramite questa pagina del sito Web ufficiale di EA.

Per farti degli esempi concreti, in FIFA 20 gli sviluppatori hanno deciso di premiare Virgil Van Dijk (Liverpool), Sergio Ramos (Real Madrid), Giorgio Chiellini (Piemonte Calcio, ovvero Juventus), Kalidou Koulibaly (Napoli), Gerard Piqué (Barcellona), Diego Godín (Inter), Jordi Alba (Barcellona), Mats Hummels (Borussia Dortmund), Toby Alderweireld (Tottenham Hotspur), Aymeric Laporte (Manchester City), Thiago Silva (Paris Saint-Germain), Jan Vertonghen (Tottenham Hotspur), Joshua Kimmich (Bayern Monaco), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Leonardo Bonucci (Piemonte Calcio, ovvero Juventus), Milan Škriniar (Inter), Samuel Umtiti (Barcellona), Marcelo (Real Madrid), Raphaël Varane (Real Madrid) e Andrew Robertson (Liverpool).

Chiaramente, puoi sfruttare queste informazioni a seconda delle tue esigenze. Ad esempio, se stai cercando i migliori difensori giovani in FIFA, ti basta semplicemente vedere quali sono i calciatori con l’età minore presenti in classifica. Lo stesso puoi fare per quanto riguarda i migliori difensori centrali in FIFA oppure per i migliori difensori della Serie A in FIFA, nel caso tu sia interessato a suddivisioni per ruolo o per campionato.



Migliori difensori FIFA low cost

Una delle considerazioni che vengono naturali prendendo visione delle classifiche citate nel capitolo precedente è quella relativa al costo dei calciatori, che spesso potrebbe risultare troppo alto. Non devi preoccuparti: ti illustro subito quale procedura mettono in atto gli esperti di FIFA per riuscire ad acquistare i giocatori al prezzo più conveniente possibile.

Ebbene, la tecnica più diffusa è sicuramente quella dello sniping. Quest’ultima consiste nell’analizzare il mercato della modalità Ultimate Team alla ricerca di calciatori messi in vendita da utenti che non sono a conoscenza del reale costo di mercato e che commettono quindi degli errori, consentendo a persone come te di portarsi a casa i giocatori a un costo irrisorio, rivenderli subito al giusto prezzo e guadagnare rapidamente crediti.

Le piattaforme più utilizzate per “sniperare”, questo il termine utilizzato dagli appassionati per descrivere la tecnica, sono console e PC, ma anche la Web App di FUT può avere i suoi vantaggi (alcuni utenti sostengono che i calciatori compaiano prima sul mercato utilizzando questa “piattaforma”).

In ogni caso, puoi mettere in atto le basi dello sniping semplicemente impostando un prezzo Compra Ora che risulti al contempo vantaggioso e probabile rispetto all’attuale costo di mercato del giocatore e inserendo un valore elevato (es. 11.000.000) come prezzo massimo, aumentandolo ad ogni ricerca. Così facendo, consentirai alla pagina di effettuare il refresh in un tempo ristretto e riuscirai a mettere le mani sui calciatori inseriti a prezzi vantaggiosi prima degli altri utenti.

Per informazioni dettagliate su questo metodo, ti consiglio di dare un’occhiata alla mia guida su come sniperare su FIFA. Esistono diverse “teorie” su come rendere più efficace questa tecnica e gli appassionati del calcistico di Electronic Arts sono alla continua ricerca di metodi per riuscire a portarsi a casa i giocatori a poco prezzo. Ti consiglio quindi di utilizzare le indicazioni che ti ho fornito come “base”, sperimentando la tecnica che ritieni più valida.

