Da quando Oculus è arrivata sul mercato della realtà virtuale ed è poi diventata parte di Meta, non ti sei lasciato sfuggire nessuno dei suoi visori, soprattutto Meta Quest 2, perciò hai pensato bene di acquistare anche il suo successore. Forse lo hai appena tolto dalla sua confezione e prima di avviarlo per la prima volta, vorresti sapere quali sono i titoli disponibili o quelli che hanno ricevuto upgrade grafici e altri miglioramenti, perciò sei andato in giro in cerca di più informazioni o di una lista specifica.

Può essere anche che sia la prima volta che usi un visore VR e la tua scelta è ricaduta proprio sul terzo visore di realtà virtuale e realtà mista di Meta. In ogni caso, oggi non potevi capitare in un posto più adatto, perché oggi voglio parlarti proprio dei migliori giochi Meta Quest 3. Vedrai, qualsiasi sarà il tuo tipo di approccio e qualsiasi siano le tue preferenze in ambito gaming e VR, in questa guida troverai tutto quello di cui hai bisogno.

Infatti, oltre a farti un elenco delle migliori esperienze da vivere indossando il terzo Quest, ti parlerò delle migliorie grafiche e delle innovazioni VR e AR che puoi trovare nei titoli Meta Quest, sia esclusivi che non. Troverai giochi di tutti i generi più amati, sia single player che multiplayer, di cui ti specificherò gli eventuali vantaggi legati alle specifiche tecniche del visore. Che ne dici? Se sei pronto a scoprire tutti i migliori giochi Meta Quest 3, non mi resta che augurarti buona lettura e buon divertimento!

Migliori giochi Meta Quest 3

Il Meta Quest 3, rispetto al suo predecessore, ovvero il Meta Quest 2, ha diverse migliorie tecniche. Le più notevoli sono: una risoluzione migliore del 30% per occhio, 2064 x 2208 pixel; un campo visivo ampio di 110 gradi in orizzontale e 96 gradi in verticale; una frequenza di aggiornamento delle lenti che può andare dai 90 Hz ai 120 Hz a seconda dei titoli o delle esperienze VR/AR.

Quindi, nel caso fossi in possesso già di una libreria per Quest, avresti un motivo in più per rigiocare i titoli che avevi provato sul Quest 2. Poi ci sono altre esperienze, che hanno ricevuto aggiornamenti anche con funzionalità Mixed Reality, quindi con una realtà mista tra virtuale e aumentata, grazie alle videocamere esterne ad alta risoluzione montate sul terzo visore di Meta. In più, ti ricordo che il Quest 3, così come il predecessore, è compatibile con i PC e la PC VR, ma in questa guida elencherò i migliori titoli disponibili sul Meta Store, da giocare in stand alone, quindi solo tramite il visore, senza collegarlo ad altri hardware.

Vediamo quindi quali sono i migliori giochi Meta Quest 3 sia esclusivi che migliorati per ogni genere.

Migliori giochi Meta Quest 3: Avventura e azione

Partendo dalla categoria migliori giochi Meta Quest 3 azione e avventura, ce ne sono un bel po' che andrebbero annoverati come titoli imperdibili, ma ti parlerò di quelli che si distinguono per ragioni tecniche o per il gameplay più divertente, ma anche per il successo tra i fan. In più ti citerò altri titoli ben noti che potrai goderti al massimo con la VR di Meta.

Assassin's Creed Nexus VR : il primo Assassin's Creed in realtà virtuale. Il gioco fa tornare i giocatori a impersonare alcuni degli Assassini più amati della serie, ovvero Ezio Auditore , Connor e Kassandra , lasciando rivivere alcuni dei loro ricordi nell'Italia rinascimentale, negli Stati Uniti coloniali e nell'Antica Grecia, per contrastare l'Abstergo. Corsa acrobatica, furtività e agguati con il pugnale, combattimenti con arco e frecce o ad armi bianche e l'immancabile Salto della Fede , sono parte del gameplay come nei titoli classici, ma con l'immersione che solo la VR sa regalare.

: il primo in realtà virtuale. Il gioco fa tornare i giocatori a impersonare alcuni degli Assassini più amati della serie, ovvero , e , lasciando rivivere alcuni dei loro ricordi nell'Italia rinascimentale, negli Stati Uniti coloniali e nell'Antica Grecia, per contrastare l'Abstergo. Corsa acrobatica, furtività e agguati con il pugnale, combattimenti con arco e frecce o ad armi bianche e l'immancabile , sono parte del gameplay come nei titoli classici, ma con l'immersione che solo la sa regalare. Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord : il primo titolo che permette di essere un Ghostbuster in VR . Con questo gioco è possibile indossare lo zaino protonico e acchiappare decine di fantasmi negli ambienti di New York e San Francisco, impersonando Ray Stantz nella serie di missioni della campagna oppure nella modalità multiplayer con 5 amici coi quali fare team per liberare le città infestate. Altra chicca: si può entrare nella mitica stazione dei Ghostbusters di New York, ricreata fedelmente, dove si può recuperare tutto l'occorrente per essere dei veri acchiappafantasmi , il tutto anche con la mixed reality in modalità esclusiva per Quest 3 .

: il primo titolo che permette di essere un in . Con questo gioco è possibile indossare lo zaino protonico e acchiappare decine di fantasmi negli ambienti di New York e San Francisco, impersonando nella serie di missioni della campagna oppure nella modalità multiplayer con amici coi quali fare team per liberare le città infestate. Altra chicca: si può entrare nella mitica stazione dei di New York, ricreata fedelmente, dove si può recuperare tutto l'occorrente per essere dei veri , il tutto anche con la in modalità esclusiva per . Marvel's Iron Man VR: l'unico gioco che fa sentire di essere nell'armatura di Iron Man, guidati da J.A.R.V.I.S. e i suoi alleati. Di fatto è uno sparatutto d'azione in prima persona e immersivo come pochi, che fa vivere una storia originale del supereroe Marvel, direttamente nell'armatura di ferro. Si può volare tramite i propulsori e attaccare i nemici volanti in un cielo virtuale, in cui orientarsi grazie all'IA e ai consigli di Pepper Potts e Nick Fury. L'armatura è personalizzabile con varie armi, gadget ed equipaggiamenti direttamente nel garage di Tony Stark, ricreato con fedeltà rispetto a film e fumetti.

In questa categoria, infine, impossibile non citare anche Resident Evil 4, la trasposizione in realtà virtuale del quarto capitolo della serie Resident Evil, fedele all'originale ma con un gameplay rivisitato per la tecnologia più immersiva.

Migliori giochi Meta Quest 3: Sparatutto

Per quanto riguarda i migliori giochi Meta Quest 3 sparatutto, ci sono nomi noti anche ai possessori di Quest 2 e grandi ritorni di titoli molto apprezzati.

Superhot VR : lo sparatutto dove il tempo scorre diversamente dalla realtà. Infatti, la particolarità di questo gioco è che il tempo avanza solo se ci si muove nell'ambiente virtuale e quindi se il personaggio muove le braccia per sparare o lanciare oggetti per sconfiggere i proprio nemici. In pratica, ci si ritrova nella “mente” di un software che deve combattere i suoi nemici digitali a suon di armi da fuoco, attraverso le quali in tempo passa come in una serie di slow-motion che terminano abbattendo l'ultimo nemico. Con la frequenza di aggiornamento del Quest 3 , l'immersione è ancora più assicurata e il divertimento aumenta fino all'ultimo livello.

: lo sparatutto dove il tempo scorre diversamente dalla realtà. Infatti, la particolarità di questo gioco è che il tempo avanza solo se ci si muove nell'ambiente virtuale e quindi se il personaggio muove le braccia per sparare o lanciare oggetti per sconfiggere i proprio nemici. In pratica, ci si ritrova nella “mente” di un software che deve combattere i suoi nemici digitali a suon di armi da fuoco, attraverso le quali in tempo passa come in una serie di slow-motion che terminano abbattendo l'ultimo nemico. Con la del , l'immersione è ancora più assicurata e il divertimento aumenta fino all'ultimo livello. Dead Hook 2 : un titolo che mescola una storia avvincente, all'azione frenetica di sparatutto e rogue-like in stile Doom Eternal . L'ambientazione è quella di Resaract, un pianeta governato da più intelligenze artificiali, in cui col protagonista Adam Stone bisogna farsi strada per salvare l'altro protagonista. Proprio come nei rogue, col mercenario bisogna andare di arena in arena, sconfiggendo in combattimenti frenetici, sia terresti che aerei, decine di nemici che difendono le loro stesse tombe, facendogli guadagnare man man sempre più potenziamenti permanenti da gestire nell'hub virtuale.

: un titolo che mescola una storia avvincente, all'azione frenetica di sparatutto e rogue-like in stile . L'ambientazione è quella di Resaract, un pianeta governato da più intelligenze artificiali, in cui col protagonista Adam Stone bisogna farsi strada per salvare l'altro protagonista. Proprio come nei rogue, col mercenario bisogna andare di arena in arena, sconfiggendo in combattimenti frenetici, sia terresti che aerei, decine di nemici che difendono le loro stesse tombe, facendogli guadagnare man man sempre più potenziamenti permanenti da gestire nell'hub virtuale. Arizona Sunshine 2: il secondo capitolo di uno degli sparatutto survival più amati nella VR. Riprende tutti gli elementi del primo capitolo, ma con una fisica migliorata per tutte le oltre 40 armi utilizzabili e un corpo a corpo ottimizzato proprio per il visore di Meta, in cui col protagonista si brandiscono katane, arti mutilati degli zombi e diversi altri oggetti. La storia è sempre avvincente con tinte ironiche, grazie ai dialoghi del protagonista, unico sopravvissuto in mezzo alla stessa apocalisse di zombi, e gli attacchi del suo cagnolino Buddy, sempre pronto a difendere il suo umano. Molto apprezzate sono la presenza della modalità coop con un amico e della modalità orda da affrontare con altri 4 giocatori.

In questa categoria, una menzione speciale va fatta per Population: One, il titolo che fa vivere le atmosfere di Warzone e altri sparatutto classici, ma in realtà virtuale. Include esperienze sia PVE che PVP, da giocare in singolo o in multiplayer online, in varie modalità sia battle royale che in team ristretti, come nella modalità Duo. Le mappe sono caratterizzate e studiate in modo diverso, rendendo lo shooting ancora più immersivo e coinvolgente grazie ad ambienti che vanno da quelli terrestri a quelli spaziali. Credo sia uno degli imperdibili tra i migliori giochi gratis Meta Quest 3.

Migliori giochi Meta Quest 3: GDR

Per quanto riguarda i migliori giochi Meta Quest 3 GDR c'è vasta scelta, ma ce ne sono tre che sono imprescindibili per ogni amante dei giochi di ruolo e per ogni possessore di un visore in realtà virtuale.

Asgard's Wrath 2 : un tripla A sotto tutti i punti di vista, perfetto per gli amanti dei GDR e della mitologia. Di fatto si tratta di un open-world fantasy a tema mitologico in VR , con il quale si impersona un eroe chiamato a cercare Loki , il dio degli inganni intenzionato a squarciare il tessuto della realtà per comprometterlo per sempre. Il gameplay è incentrato sul combattere tutte le creature mitologiche e le divinità, in particolare quelle egizie, in scontri con una fisica realistica e una varietà di situazioni mai viste in un titolo VR, il tutto con una grafica di ultima generazione quasi pari a quella dei titoli flat. Imperdibile esperienza da vivere con la qualità di Quest 3 .

: un tripla A sotto tutti i punti di vista, perfetto per gli amanti dei e della mitologia. Di fatto si tratta di un open-world fantasy a tema mitologico in , con il quale si impersona un eroe chiamato a cercare , il dio degli inganni intenzionato a squarciare il tessuto della realtà per comprometterlo per sempre. Il gameplay è incentrato sul combattere tutte le creature mitologiche e le divinità, in particolare quelle egizie, in scontri con una fisica realistica e una varietà di situazioni mai viste in un titolo VR, il tutto con una grafica di ultima generazione quasi pari a quella dei titoli flat. Imperdibile esperienza da vivere con la qualità di . Demeo : il titolo per chi desiderava Dungeons & Dragons in VR. Infatti si tratta di un gioco da tavolo a turni, con sistema di carte integrato, con tanto di pedine e miniature da spostare, ma ricreato in ambiente completamente virtuale: è come stare letteralmente dentro un gioco da tavolo classico, condividendone l'esperienza anche con gli amici, sia stando contro che cooperando. Gli ambienti sono dinamici, così come le miniature, anche da collezionare, e sono appartenenti al mondo di Gilmerra, che va salvato in 5 missioni principali, tutte caratterizzate con creature e ambientazioni diverse.

: il titolo per chi desiderava in VR. Infatti si tratta di un gioco da tavolo a turni, con sistema di carte integrato, con tanto di pedine e miniature da spostare, ma ricreato in ambiente completamente virtuale: è come stare letteralmente dentro un gioco da tavolo classico, condividendone l'esperienza anche con gli amici, sia stando contro che cooperando. Gli ambienti sono dinamici, così come le miniature, anche da collezionare, e sono appartenenti al mondo di Gilmerra, che va salvato in principali, tutte caratterizzate con creature e ambientazioni diverse. Dungeons of Eternity: il GDR action perfetto per chi ama il fantasy. L'avventura è da vivere sia in singolo che in co-op, dove nella seconda dà il meglio, data la grande libertà di azione ma soprattutto di personalizzazione del set di personaggi. Ogni giocatore può scegliere il tipo di personaggio e relativi armamenti e potenziamenti, tra cui si possono elencare tutte le armi tipiche di un fantasy che si rispetti: spade, asce, arco e frecce e vari potenziamenti magici, utili a sconfiggere nemici in dungeon che non annoiano mai e puzzle ambientali alla scoperta di arene e camere segrete.

Migliori giochi Meta Quest 3: Platform

I giochi a piattaforma forse sono quelli che coinvolgono meno facilmente, data la particolarità delle visuali in terza persona o isometriche, che non rendono come la prima persona in realtà virtuale. Nonostante ciò, tra i migliori giochi Meta Quest 3 platform, ci sono alcuni titoli che hanno conquistato in modo particolare i giocatori della VR.

Moss Libro I e II : i titoli VR per chi ama le avventure come La Storia Infinita . Infatti, il gioco inizia in una biblioteca, dove da un vecchio libro si viene catapultati in un regno dove vive la protagonista, la topolina Quill, che da quel momento in poi viene guidata dal giocatore. Lo scopo è quello di aiutarla a sconfiggere Sarffog, il malvagio serpente sputafuoco che tiene sotto scacco il reame di Moss e che ha rapito suo zio. Oltre alle emozioni della storia della topina, la varietà degli ambienti e soprattutto quella dei rompicapo, sono i punti forte delle esperienze, che man mano diventano sempre più divertenti e indimenticabili. Nel secondo capitolo, Moss Libro II , Quill, viene affiancata da nuovi alleati e deve avventurarsi nel Castello dell'Arcano, dove si nascondono altri misteri e insidie per Moss.

: i titoli VR per chi ama le avventure come . Infatti, il gioco inizia in una biblioteca, dove da un vecchio libro si viene catapultati in un regno dove vive la protagonista, la topolina Quill, che da quel momento in poi viene guidata dal giocatore. Lo scopo è quello di aiutarla a sconfiggere Sarffog, il malvagio serpente sputafuoco che tiene sotto scacco il reame di Moss e che ha rapito suo zio. Oltre alle emozioni della storia della topina, la varietà degli ambienti e soprattutto quella dei rompicapo, sono i punti forte delle esperienze, che man mano diventano sempre più divertenti e indimenticabili. Nel secondo capitolo, , Quill, viene affiancata da nuovi alleati e deve avventurarsi nel Castello dell'Arcano, dove si nascondono altri misteri e insidie per Moss. Lego Bricktales : il titolo VR per chi ama i Lego e i diorami . Infatti, in questo particolare gioco è possibile comporre creazioni con pezzetti di Lego, simili a diorami in tutte le forme e in diversi stili estetici. Con l'aiuto di un robottino, lo scopo è quello di riempire di creazioni artistiche il giardino del nonno del protagonista, ospitando mini-abitanti nelle zone in cui installare le opere fatte coi mattoncini. Si possono creare ambienti e biomi tutti diversi, in cui sono nascosti anche rompicapo, che vanno dai deserti alle giungle, dalle isole caraibiche fino alle colline con tanto di castello in cima. La fantasia può non avere limiti e questo titolo lo dimostra in realtà virtuale.

: il titolo VR per chi ama i e i . Infatti, in questo particolare gioco è possibile comporre creazioni con pezzetti di Lego, simili a diorami in tutte le forme e in diversi stili estetici. Con l'aiuto di un robottino, lo scopo è quello di riempire di creazioni artistiche il giardino del nonno del protagonista, ospitando mini-abitanti nelle zone in cui installare le opere fatte coi mattoncini. Si possono creare ambienti e biomi tutti diversi, in cui sono nascosti anche rompicapo, che vanno dai deserti alle giungle, dalle isole caraibiche fino alle colline con tanto di castello in cima. La fantasia può non avere limiti e questo titolo lo dimostra in realtà virtuale. Lucky's Tale: il gioco per chi ama i platform del passato e vuole giocarne uno in VR. Si tratta di un titolo molto simile ai vecchi Crash Bandicoot, dove in livelli a piattaforma 3D tutti diversi, bisogna aiutare Lucky, la piccola volpe protagonista, a salvare la sua amica Piggy dalle grinfie del mostro Glorp. Col coraggioso protagonista bisogna arrampicarsi, evitare ostacoli, saltellare su funghi o altri elementi degli ambienti, svolazzare grazie a getti d'aria improvvisi, raccogliendo monete, diamanti e altri elementi che fanno completare i livelli, fino alla resa dei conti col grande mostro tentacolare.

Migliori giochi Meta Quest 3: Corse e sport

Per finire, non può mancare anche la categoria dei migliori giochi Meta Quest 3 corse e sport, dove ci sono alcuni dei titoli più coinvolgenti e realistici dell'intero catalogo.

Beat Saber: l'unico gioco che ti fa usare le spade laser a ritmo della grande musica internazionale. Non è proprio un titolo sportivo in effetti, rientrerebbe più nel genere dei rhythm game (quelli come Guitar Hero, per intenderci), ma quando si indossa il visore per giocarlo, non si smette mai di muoversi a ritmo di musica, quindi, oltre al divertimento e alla danza, al centro dell'esperienza c'è anche una notevole attività fisica. Il gioco consiste nel completare livelli in cui, in un corridoio virtuale a scorrimento, si devono tagliare con due spade laser più cubi possibili, che rappresentano le note della canzone che nel frattempo si ascolta: in pratica, si danza usando due spade, suonando note tagliandole con le spade. Le canzoni presenti sono oltre 50, ma sono acquistabili in game diversi pacchetti musicali extra, che includono quelli di artisti di fama mondiale tra i più amati come Imagine Dragons, Billie Elish, Lady Gaga e tanti altri ma anche vere e proprie playlist mixate anche per genere musicale.

Eleven Table Tennis: il titolo per chi vuole un tavolo da ping pong da portare con sé ovunque sia. Infatti, si tratta di ping pong vero e proprio, con una fisica realistica della palla e dell'uso delle racchette, quindi incredibilmente coinvolgente. Se non fosse per il peso e la forma differenti dei controller, rispetto alla racchetta da tennis tavolo, il coinvolgimento e il realismo sarebbero totali. Ci sono diverse modalità, sia per allenarsi che per gareggiare in solitaria, anche insieme a un bot, che per giocare in multiplayer. Nelle modalità multiplayer, si può sfidare sia giocatori del proprio livello, quindi nelle partite base, oppure sfidare giocatori di tennis tavolo virtuale molto esperti, ad esempio nelle classificate. Altra chicca: sono presenti diversi ambienti di gioco, che vanno dal salotto casalingo alla palestra di tennis tavolo, i quali si possono personalizzare nel menu di creazione della partita.

Creed: Rise to Glory: il titolo per chi ha sempre voluto provare il pugilato, ma senza farsi male. Si tratta infatti di una vera e propria carriera da boxer, tutta da vivere in realtà virtuale, allenandosi duramente e affrontando oltre 20 avversari per ottenere il titolo di campione. Il tutto può essere ancora più coinvolgente se si conoscono i personaggi della serie cinematografica di Rocky: infatti, il gioco fa impersonare il figlio di Apollo Creed, il celebre rivale e amico di Rocky Balboa, protagonista del film Creed, spin off dei Rocky uscito nel 2015. Con questo titolo quindi, si possono indossare guantoni virtuali, allenandosi con le tecniche tipiche del pugilato e sfidando boxer guidati dall'IA che sono man mano più duri da battere o anche altri giocatori.

Visto che ora conosci i migliori giochi per Meta Quest 3 di tutte le categorie, se sei incuriosito dalla realtà virtuale, potresti essere interessato anche agli altri miei post sui giochi disponibili sugli altri visori, come quello sui migliori giochi PS VR, migliori giochi PSVR2 o anche quello dei migliori giochi Meta Quest 2, il predecessore del Quest 3.

Ti ricordo, infine, che sui visori Meta Quest, è disponibile anche l'app Xbox (trovi maggiori dettagli su questa pagina), dove si possono giocare i titoli del catalogo di Xbox Game Pass in cloud, direttamente su uno “schermo virtuale” indossando il visore. Per questo, anche se non si tratta di giochi in VR, se vuoi provare a giocare i titoli flat del catalogo Xbox sul tuo Quest, potresti essere interessato a leggere il mio post sui migliori giochi Xbox Game Pass per scoprirli tutti.

