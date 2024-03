Migliori marche allarmi professionali (marzo 2024)

Alcuni conoscenti e amici hanno recentemente subìto furti nel proprio appartamento e, dato che vivi più o meno nella stessa zona in cui si sono concentrati i “tipi d'appartamento” temi che la prossima vittima possa essere tu. Proprio per questo motivo vorresti ricorrere a un allarme professionale che possa quantomeno scoraggiare visite indesiderate in casa.

Non essendo molto ferrato dell'argomento, però, non hai la più pallida idea di quali siano le migliori marche di allarmi professionali ed è per questo che hai deciso di affidarti alla mia guida all'acquisto sull'argomento, così da riuscire a fare un acquisto che sia il più oculato possibile.

Oltre a elencarti alcuni modelli delle migliori marche presenti sul mercato, sappi che ti spiegherò praticamente anche quali sono i fattori da tenere in considerazione nella scelta di un sistema d'allarme. Solo così potrai fare un acquisto pienamente consapevole. Ciò detto, procediamo!

Migliori marche allarmi professionali

Tra le migliori marche di allarmi professionali che puoi trovare attualmente su Amazon e altri store ci sono sicuramente PGST, YISEELE, LWOHSI, Bosch e SimpliSafe ma si tratta solo di qualche nome fra i tanti affidabili. Lascia, quindi, che ti segnali alcuni dei migliori prodotti del settore in termini di rapporto qualità-prezzo.

Hikvision Axiom Pro

L'Hikvision Axiom Pro è un kit di allarme wireless professionale, progettato per offrire una sicurezza domestica completa e senza interruzioni. Il prodotto si distingue per la sua connettività wireless a 868MHz, che garantisce una comunicazione stabile e affidabile tra i vari componenti del sistema.

Il cuore del sistema è la centralina AX Pro DS-PWA96-M-WE. Questa unità centrale è in grado di gestire fino a 96 zone diverse, permettendo di creare un sistema di sicurezza personalizzato e adattabile alle specifiche esigenze dell'utente. La centralina è dotata di un design elegante e compatto, con dimensioni di 25,4 x 5,1 x 6,9 cm, che la rendono discreta e facilmente integrabile in qualsiasi ambiente domestico.

Uno degli aspetti più notevoli dell'Hikvision Axiom Pro è la sua versatilità. Grazie alla tecnologia wireless, l'installazione del sistema è semplice e non richiede cablaggi complicati. Inoltre, la possibilità di gestire fino a 96 zone diverse offre una flessibilità ineguagliabile, permettendo di proteggere ogni angolo della casa.

Un altro punto di forza del prodotto è il suo sistema di avviso. L'Hikvision Axiom Pro è dotato di un sofisticato sistema di rilevamento del movimento e di un potente allarme audio. Questo significa che, in caso di intrusione, l'utente sarà immediatamente avvisato e potrà agire di conseguenza.

Il prodotto si distingue anche per la sua qualità costruttiva. Realizzato da Hikvision, uno dei leader mondiali nel settore della sicurezza, l'Axiom Pro è un prodotto robusto e affidabile, progettato per durare nel tempo. Il colore nero dona al sistema un aspetto elegante e professionale, che si adatta perfettamente a qualsiasi stile di arredamento.

Hikvision DS-PDMC-EG2-WE

Il Hikvision DS-PDMC-EG2-WE è un dispositivo di sicurezza domestica professionale che si distingue per la sua versatilità e l'ampia gamma di funzionalità. Questo prodotto multicolore, dal design elegante e moderno, si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente domestico o ufficio, garantendo una protezione ottimale.

Una delle caratteristiche più notevoli del Hikvision DS-PDMC-EG2-WE è la sua sorgente di alimentazione con cavo elettrico. Questa soluzione garantisce un funzionamento continuo e ininterrotto del dispositivo, senza il rischio di interruzioni dovute a batterie scariche. Inoltre, grazie al suo peso di soli 80 grammi, questo dispositivo è estremamente leggero e facile da installare.

Un altro punto di forza del Hikvision DS-PDMC-EG2-WE è la sua portata massima di 1600 metri. Questa caratteristica lo rende ideale per monitorare ampi spazi, come grandi abitazioni o uffici. Puoi stare tranquillo sapendo che ogni angolo della tua proprietà è sotto controllo.

Ma ciò che veramente distingue il Hikvision DS-PDMC-EG2-WE dagli altri dispositivi di sicurezza sul mercato sono i suoi detector di inclinazione e impatto. Questi sensori avanzati sono in grado di rilevare qualsiasi movimento sospetto o tentativo di intrusione, inviando immediatamente un avviso al sistema di sicurezza. Questa funzionalità ti offre un ulteriore livello di protezione, aumentando la tua tranquillità.

Amazon Kit Ring Alarm S

Il Kit Ring Alarm - S, prodotto da Amazon, è un sistema di allarme domestico pensato per appartamenti e case con una camera da letto. Il kit include una stazione base, un tastierino, un sensore di contatto, un sensore di movimento e un amplificatore di portata per wifi.

La sua principale caratteristica è la possibilità di gestire il sistema di allarme ovunque ti trovi, grazie all'app Ring. Con un semplice clic, puoi attivare o disattivare l'allarme, monitorando in tempo reale la sicurezza della tua casa.

I sensori di contatto sono compatti e sicuri, ideali per essere montati su porte e telai delle finestre. Questi rilevano quando le aperture vengono aperte, inviando immediatamente una notifica all'app Ring. Anche i sensori di movimento sono discreti e possono essere posizionati negli angoli della stanza o sulle pareti piane. Essi rilevano qualsiasi movimento in casa, inviando notifiche in tempo reale.

L'installazione del Ring Alarm è veloce e semplice, guidata passo dopo passo dall'app Ring. È possibile aggiungere altri sensori di movimento, sensori di contatto o una sirena esterna per personalizzare la protezione in base alle dimensioni e alla conformazione della casa.

Un ulteriore vantaggio offerto dal Kit Ring Alarm - S è la compatibilità con Alexa. Puoi infatti associare i dispositivi compatibili per attivare e disattivare il sistema di allarme con la voce, rendendo ancora più semplice e immediata la gestione della sicurezza domestica.

Infine, con un abbonamento Ring Protect Plus, puoi beneficiare di servizi aggiuntivi come il monitoraggio assistito e il backup cellulare. Il monitoraggio assistito offre un aiuto extra da parte dei tuoi contatti designati in caso di emergenza, mentre il backup cellulare mantiene il tuo dispositivo di allarme Ring Alarm online anche in caso di interruzione della connessione wifi.

Wolf Guard W4Q-W03

Il Wolf Guard W4Q-W03 è un kit di allarme antifurto domestico wireless che offre una soluzione completa per la sicurezza della tua casa. Il suo design elegante e moderno, in bianco, si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente domestico.

La caratteristica principale del Wolf Guard W4Q-W03 è la sua connessione WiFi + 4G. Questa funzionalità permette di utilizzare il sistema con una scheda SIM 4G, tramite l'app o entrambe le opzioni. In caso di allarme, il sistema invia chiamate e SMS tramite la scheda GSM. Puoi anche gestire completamente l'impianto dal tuo smartphone, grazie all'applicazione gratuita "Smartlife" disponibile per Android e IOS. Con questa app, puoi inserire, disinserire, cancellare telecomandi e sensori, rinominare i sensori, visualizzare la cronologia degli allarmi e ricevere notifiche.

Un altro punto forte del Wolf Guard W4Q-W03 è la sua batteria incorporata. L'allarme antifurto e la sirena sono dotati di funzione di allarme anti-smontaggio e di batteria tampone. In caso di interruzione di corrente, il sistema continuerà a funzionare per diverse ore e ti avviserà via SMS dell'interruzione e del ritorno della corrente.

Il Wolf Guard W4Q-W03 supporta vari tipi di allarmi, come l'interruzione dell'alimentazione principale, la batteria di backup insufficiente, l'allarme anti-strappo, ecc. Inoltre, supporta diverse impostazioni di zone di accesso, come la zona di accesso, la zona interna, la zona perimetrale, la zona 24 ore e il campanello.

Il pacchetto del Wolf Guard W4Q-W03 include 4 sensori di movimento a infrarossi Anti-Pet, 8 sensori magnetici per porte/finestre, 4 telecomandi antifurto wireless, 1 sirena wireless alimentata con doppio buffer magnetico antifurto da 110 Db, 1 centralina WIFI + 4G, 1 mini sirena filare da interno da 110 Db, 4 schede Rfid, 1 adesivo di segnalazione allarme e 2 Alimentatori (1 per host, 1 per sirena).

ITALIAN ALARM FUTURA

L'ITALIAN ALARM è un kit antifurto allarme casa senza fili, modello FUTURA, che offre una soluzione di sicurezza domestica completa e altamente tecnologica. Il suo design elegante e moderno, in un colore bianco neutro, si integra perfettamente con qualsiasi stile di arredamento.

Connessione WiFi e controllo tramite app sono le caratteristiche principali di questo prodotto. Grazie alla connessione alla rete WiFi domestica, l'ITALIAN ALARM consente di ricevere notifiche push direttamente sul tuo smartphone o tablet. L'applicazione "Smartlife" e "Tuya", facilmente scaricabile, permette una gestione totale dell'antifurto da qualunque parte del mondo.

Un'altra funzionalità degna di nota è la compatibilità con scheda SIM GSM. Questo permette al sistema di effettuare chiamate e inviare SMS in caso di allarme. Inoltre, grazie all'applicazione gratuita "S-HOME", puoi utilizzare il tuo smartphone per gestire completamente l'impianto: armare, disarmare, gestire i tempi di ritardo, cancellare telecomandi e sensori, rinominare sensori, visionare lo storico degli allarmi e ricevere notifiche.

Il kit comprende, oltre alla centralina, 6 sensori di movimento, 12 sensori magnetici wireless e 4 telecomandi. La sirena interna filare e la sirena esterna sono già associate alla centralina, quindi l'installazione è semplice e immediata. Il sistema supporta fino a 100 sensori wireless e dispone di 2 zone filari, offrendo così una copertura completa per la tua casa.

Un altro aspetto rilevante è che l'antifurto e la sirena sono entrambi dotati di batteria tampone. Questo significa che in caso di mancanza di corrente, il sistema continuerà a funzionare per parecchie ore. Inoltre, sarai avvisato tramite SMS della mancanza e del ritorno di corrente, garantendo così un livello di sicurezza costante.

ITALIAN ALARM MICRO TOUCH 2024

L'ITALIAN ALARM - KIT Antifurto Allarme Casa Senza Fili WiFi Wireless mod. MICRO TOUCH 2024 è un sistema di sicurezza domestica all'avanguardia che offre una protezione completa e affidabile per la tua casa. Questo kit antifurto, prodotto da ITALIAN ALARM, è caratterizzato da un design elegante e moderno, con una finitura bianca che si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente domestico.

La connettività wireless è uno dei punti di forza di questo prodotto. Il kit utilizza la rete wifi domestica per inviare notifiche push direttamente sul tuo smartphone o tablet. Grazie all'applicazione dedicata, potrai gestire completamente l'antifurto da qualunque parte del mondo, offrendoti un controllo totale sulla sicurezza della tua casa.

Il kit è composto da 6 sensori di movimento, 4 telecomandi wireless, 12 sensori porta, 1 sirena da esterno e 1 minisirena filare. Tutti i componenti sono già associati alla centrale e provvisti di batteria, garantendo un'autonomia di 18/24 mesi. Questa caratteristica rende il kit estremamente pratico e facile da installare, senza la necessità di interventi tecnici complicati.

Un altro aspetto importante è la possibilità di utilizzare il kit con una scheda SIM GSM. In caso di allarme, il sistema effettua chiamate e invia SMS attraverso la scheda GSM. Inoltre, tramite l'applicazione gratuita, puoi utilizzare il tuo smartphone per la gestione totale dell'impianto: armare e disarmare il sistema, gestire i tempi di ritardo, cancellare telecomandi e sensori, rinominare i sensori, visionare lo storico degli allarmi e ricevere notifiche.

Infine, ITALIAN ALARM offre un'assistenza telefonica dedicata per risolvere qualsiasi problema o dubbio che potrebbe sorgere durante l'uso del prodotto. Inoltre, sono disponibili videotutorial su YouTube che guidano passo dopo passo nell'installazione e nella configurazione del kit.

Arlo Ultra 2 + Base, 4K UHD, 180° Visione Notturna Colori, Sirena, Rilevamento Movimento

Il prodotto in questione è l'Arlo Ultra 2, una telecamera di sicurezza wireless che offre un'ampia gamma di funzionalità per garantire la massima protezione della tua casa. Questa telecamera, progettata sia per uso interno che esterno, offre video in 4K UHD, garantendo immagini nitide e dettagliate.

Una delle caratteristiche più impressionanti dell'Arlo Ultra 2 è la sua visione notturna a colori. Questa funzione permette di osservare chiaramente visitatori desiderati e indesiderati in qualsiasi situazione, grazie all'illuminazione fino a 5 metri. Inoltre, la telecamera è dotata di una batteria ricaricabile a lunga durata, che può durare fino a sei mesi, rendendola ideale per un utilizzo continuativo senza la necessità di frequenti ricariche.

L'Arlo Ultra 2 offre anche un sistema di rilevamento del movimento avanzato, capace di rilevare movimenti fino a 7,5 metri di distanza. Questo, combinato con l'audio bidirezionale, consente di monitorare e comunicare con chiunque si trovi nelle vicinanze della telecamera. La possibilità di visualizzare le immagini in tempo reale attraverso l'app Arlo Secure aumenta ulteriormente il livello di controllo e sicurezza offerto da questo dispositivo.

La compatibilità con il WiFi dual-band (2.4GHz & 5GHz) assicura una copertura estesa, permettendo di monitorare aree ampie come il giardino. Inoltre, l'ampia visuale di 180° consente di avere una visione completa dell'area circostante.

Un altro punto di forza dell'Arlo Ultra 2 è la sua resistenza all'acqua e la presenza di una sirena integrata. Questa funzione può essere utilizzata per dissuadere eventuali intrusi, aumentando ulteriormente il livello di sicurezza offerto da questo dispositivo. La telecamera può funzionare in un range di temperature che va da -20°C a 45°C, rendendola adatta a tutte le condizioni meteorologiche.

L'integrazione con dispositivi intelligenti e piattaforme come Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit con Smart Hub, Samsung SmartThings e IFTTT rende l'Arlo Ultra 2 un dispositivo versatile e facilmente gestibile attraverso vari dispositivi.

Infine, l'installazione dell'Arlo Ultra 2 è semplice e veloce, grazie alle istruzioni dettagliate fornite. La telecamera offre anche uno zoom 12x, permettendo di ingrandire i dettagli degli ospiti indesiderati. L'Ultra 2 include inoltre la cancellazione del rumore e una stazione base con microSD da 128GB per un'ampia memoria locale, proteggendo i tuoi video da eventuali furti.

Ajax Home Allarme StarterKit

L'Ajax Home Allarme StarterKit bianco - Kit 11 è un sistema di allarme professionale anti-intrusione che combina tecnologia avanzata e design elegante. Prodotto dal rinomato marchio AJAX, questo kit offre una soluzione completa per la sicurezza domestica o commerciale.

Il cuore del sistema è l'Ajax Hub, una centrale di allarme wireless che gestisce tutti i dispositivi collegati. Questo dispositivo comunica tramite Ethernet e/o GPRS, garantendo così una connessione stabile e affidabile. L'Hub è in grado di supportare fino a 100 dispositivi, permettendo quindi di personalizzare il sistema di sicurezza in base alle esigenze specifiche dell'utente.

Il kit include 5 rilevatori di movimento MotionProtect pet-friendly, ideali per ambienti con animali domestici. Questi sensori sono in grado di distinguere tra il movimento di un animale e quello di un intruso, riducendo al minimo i falsi allarmi.

Inoltre, il kit comprende 9 rilevatori di apertura DoorProtect wireless. Questi dispositivi avvisano immediatamente l'Hub se una porta o una finestra viene aperta. Sono semplici da installare e possono essere posizionati su qualsiasi tipo di apertura.

Per garantire un avviso sonoro in caso di allarme, il kit include una sirena da esterno StreetSiren e una sirena da interno HomeSiren. Entrambe le sirene sono controllate dall'Hub e possono emettere un segnale acustico di allarme fino a 85 decibel.

Infine, il kit include anche 2 rilevatori di apertura wireless aggiuntivi, per una protezione ancora più completa.

Un punto di forza di questo sistema è la sua comunicazione bidirezionale senza fili. Questa caratteristica garantisce un'elevata affidabilità grazie all'avanzato protocollo Jeweller con crittografia AES ad alta sicurezza. Inoltre, la possibilità di gestire il sistema tramite l'applicazione dedicata rende l'Ajax Home Allarme StarterKit estremamente user-friendly.

Wolf Guard WT4R-W03 2

Il Wolf Guard WT4R-W03 è un kit di allarme antifurto di sicurezza domestica che offre una protezione completa per la tua casa. Il sistema utilizza sia la connessione WiFi che 4G, offrendo così una doppia modalità di funzionamento.

La caratteristica principale di questo prodotto è la sua capacità di essere completamente gestito tramite l'applicazione "Smart Life". Grazie a questa app, riceverai notifiche push direttamente sul tuo smartphone ogni volta che il sistema rileva un potenziale problema. Inoltre, con l'applicazione, puoi controllare completamente il sistema di allarme da qualsiasi parte del mondo.

Una delle sue peculiarità è la possibilità di utilizzare una carta SIM 4G. Questo ti permette di ricevere chiamate e SMS in caso di allarme tramite scheda GSM. Oltre a ciò, grazie all'applicazione gratuita "Smartlife" per Android e IOS, puoi utilizzare il tuo smartphone per la gestione totale del sistema: armare e disarmare l'allarme, eliminare telecomandi e sensori, rinominare i sensori, visualizzare la cronologia degli allarmi e ricevere notifiche.

Il Wolf Guard WT4R-W03 è dotato di una batteria integrata e di una funzione anti-smontaggio. In caso di interruzione di corrente, il sistema continuerà a funzionare per diverse ore e ti avviserà via SMS dell'interruzione di corrente e del suo ritorno. Questa è una caratteristica molto importante, poiché garantisce che la tua casa sarà sempre protetta, anche in caso di blackout.

Il sistema supporta l'impostazione di diverse zone di accesso, come la zona di accesso, la zona interna, la zona perimetrale, la zona 24 ore e il campanello. Puoi impostare diversi nomi per le zone di difesa, come porta d'ingresso, corridoio, aiuto, camera da letto, finestra, balcone, perimetro, fumo, gas, monossido di carbonio, perdite d'acqua, ecc.

La confezione include una serie di componenti che ti permettono di personalizzare il tuo sistema di sicurezza in base alle tue esigenze specifiche. Questi includono quattro sensori di movimento a infrarossi, otto sensori magnetici per porte/finestre, quattro telecomandi wireless, una sirena wireless alimentata con doppio buffer magnetico antieffrazione da 120 Db, un'unità di controllo WIFI + 4G, una mini sirena cablata per interni da 110 Db, quattro schede Rfid, un adesivo di segnalazione allarme e due adattatori di alimentazione.

Come scegliere migliori marche allarme professionali

Andiamo a vedere, ora, quali sono i fattori da valutare per scegliere le migliori marche di allarme professionali. Come ti accennavo nell'introduzione, questo è il modo migliore per fare un acquisto pienamente consapevole.

Tipologie di allarmi

Un primo aspetto da comprendere è quale tipologia di allarme professionale acquistare. Già, perché ce ne sono di vario genere, ognuno con vantaggi differenti in grado di soddisfare varie esigenze d'utilizzo.

Sostanzialmente, è possibile reperire allarmi cablati, che vengono fisicamente collegati ai vari componenti tramite dei cavi, e quelli wireless, che sono in grado di collegarsi ai componenti senza ricorrere all'uso di un cavo fisico.

I “classici” allarmi cablati, utilizzano la corrente elettrica per comunicare con i vari dispositivi collegati (es. telecamere da esterno, sensori di movimento, etc.) e sono generalmente considerati tra i sistemi più affidabili e sicuri, merito del fatto che a differenza di quelli wireless (di cui ti parlerò tra poco) sono meno soggetti a interferenze che potrebbero comprometterne il corretto funzionamento. Alcuni modelli, inoltre, sono dotati di schede SIM che vanno a effettuare chiamate o inviare messaggi verso numeri precedentemente registrati, così da allertare in caso di presunte violazioni dell'abitazione.

Il più grande svantaggio dei sistemi d'allarme cablati riguarda la loro installazione: solitamente bisogna andare a eseguire dei lavori di muratura che vadano ad adattare la casa all'allarme, cosa che fa lievitare tantissimo i costi d'installazione. Per non parlare poi del fatto che una volta installato il sistema, non lo si potrà andare a rimuovere (se non eseguendo nuovi lavori di muratura). Altro svantaggio degli allarmi cablati riguarda il fatto che, in caso di blackout, potrebbero smettere di funzionare.

Gli allarmi wireless, invece, funzionano tramite connessione alla Rete tramite Wi-Fi o cavo Ethernet e solitamente sono dotati di pannelli fotovoltaici oppure da batterie a lunga durata, che vanno a garantirne il corretto funzionamento anche quando la corrente viene a mancare (purché siano a doppia frequenza). A differenza dei modelli cablati, sono semplici da installare e configurare e permettono l'aggiunta di molteplici sensori, telecamere e altri componenti.

I migliori allarmi wireless, inoltre, possono garantire il controllo a distanza degli ambienti di proprio interesse grazie all'uso di apposite app per smartphone e tablet che ricevono notifiche dalla centralina. Anche in questo caso in alcuni modelli è possibile disporre di schede SIM per ricevere avvisi di eventuali violazioni di domicilio.

Anche i sistemi d'allarme wireless, tuttavia, presentano alcuni svantaggi. Quello più importante riguarda il fenomeno dello jamming (interessa specialmente i modelli più economici), tramite cui i malintenzionati potrebbero manomettere l'allarme causando delle interferenze “mirate”. La cosa può essere scongiurata optando per modelli più avanzati, che sfruttano la tecnologia anti-inibizione del segnale per ovviare al problema. Un altro svantaggio potrebbe riguardare il fatto che, a causa dell'uso del segnale Wi-Fi, il sistema potrebbe far fatica a coprire ambienti molto grandi.

Le due grandi “famiglie” di allarmi possono poi diramarsi in tante altre “sotto-specie”. Possiamo, ad esempio, classificarli in impianti misti o integrati: la prima tipologia è strutturata in modo tale che le connessioni tra le varie parti dell'allarme abbiano un collegamento “ibrido” (ad esempio la centralina e le sirene potrebbero comunicare tramite cavi, mentre i sensori di movimento tramite onde radio); la seconda tipologia, invece, sfrutta misure di sicurezza attive e passive per prevenire i danni o limitarne l'effetto qualora siano già avvenuti (ad esempio impiegando un sistema di bloccaggio delle porte in caso di tentata intrusione).

Un'altra classificazione potrebbe riguardare l'area che il sistema d'allarme riesce a proteggere. Se questa si limita ad alcune zone esterne dell'abitazione (ad esempio finestre e balconi), l'impianto è di tipo perimetrale; se, invece, protegge zone interne della casa sfruttando sensori di movimento e quant'altro, l'impianto è di tipo volumetrico.

Tieni presente, inoltre, che i sistemi di allarme solitamente vengono suddivisi anche in classi da 1 a 4. Le classi 1 e 2 di solito vengono impiegate in ambito domestico, mentre le classi 3 e 4 vengono impiegate per la protezione di ambienti sensibili, con una probabilità d'intrusione più elevata (come musei e banche).

Funzioni avanzate

Una cosa importante che devi valutare in relazione all'acquisto di sistemi d'allarme professionali è la presenza di funzioni avanzate, che garantiscano un'adeguata protezione.

Tra queste ci sono i vari programmi di attivazione/disattivazione del sistema, come quello che permette di attivare e disattivare agevolmente tutti i sensori esterni e interni dell'abitazione (in molti casi conosciuto come programma totale. Anche la presenza di un programma notturno è molto utile, visto che permette di andare ad attivare i sensori esterni e disattivando quelli interni, così da non far scattare l'allarme quando si è in casa (ad esempio quando si dorme) e al tempo stesso garantendo una ragionevole protezione dalle intrusioni esterne.

In relazione ai sistemi di tipo wireless, come ti ho già anticipato nelle righe precedenti, assicurati che sia presente la tecnologia anti-inibizione del segnale per evitare che pratiche di jamming perpetrate da potenziali malintenzionati mandino KO il tuo sistema: in presenza di questa tecnologia, inoltre, l'allarme scatta e il ladro viene scoraggiato dall'intrusione, cosa che costituisce un ulteriore protezione nei tuoi confronti.

Nell'acquistare il sistema d'allarme, inoltre, ti suggerisco di optare per i modelli che permettono il collegamento diretto con le forze dell'ordine (così da avviare una telefonata a uno dei numeri di emergenza, come il 112 o il 113) e che integrano sistemi anti-manomissione, che vadano dunque ad attivare l'allarme quando c'è una manomissione alla rete elettrica oppure quando si tenta il danneggiamento di un componente dell'allarme.

Valutare le proprie esigenze di sicurezza specifiche

In ultima analisi dovresti valutare le esigenze di sicurezza specifiche che tu e la tua famiglia avete. Queste possono essere determinate sostanzialmente da due fattori.

Zona in cui è ubicata la casa — valutare bene questo aspetto può determinare il tipo di allarme da acquistare. Per intenderci, se la tua casa è in una zona con una densità abitativa elevata, l'ideale sarebbe acquistare un sistema dotato di sirene con una buona rumorosità ; se la zona in cui abiti è periferica o addirittura isolata, invece, la funzione di collegamento diretto con le forze dell'ordine dovrebbe essere prioritaria. Anche la valutazione del potenziale rischio di intrusioni dovrebbe aiutarti nella scelta del sistema, optando per le classi 1 e 2 se abiti in una zona con un basso rischio di intrusioni oppure per i sistemi che rientrano nelle classi 3 e 4 , se il tasso di criminalità nella tua zona è più elevato.

— valutare bene questo aspetto può determinare il tipo di allarme da acquistare. Per intenderci, se la tua casa è in una zona con una densità abitativa elevata, l'ideale sarebbe acquistare un ; se la zona in cui abiti è periferica o addirittura isolata, invece, la dovrebbe essere prioritaria. Anche la valutazione del potenziale rischio di intrusioni dovrebbe aiutarti nella scelta del sistema, optando per le se abiti in una zona con un basso rischio di intrusioni oppure per i sistemi che rientrano nelle , se il tasso di criminalità nella tua zona è più elevato. Composizione della casa — dal momento che i kit di allarme (specialmente quelli di tipo wireless) hanno un numero di pezzi prestabilito che potrebbero non adattarsi bene alla conformazione del tuo ambiente domestico, prima di acquistarne uno fai la conta del numero di porte e finestre da mettere in sicurezza, così da acquistare un kit che abbia un numero di elementi sufficiente.

Per una valutazione del rischio completa, comunque, è possibile rivolgersi a chi di competenza, per ideare una soluzione di sicurezza che si adatti perfettamente a tutti i parametri appena espressi, con una classe idonea e i giusti elementi.

Valutare il costo complessivo

In relazione nel capitolo costi complessivi, ti consiglio di valutare bene non solo il costo iniziale d'acquisto, ma anche i costi d'installazione, manutenzione e monitoraggio.

Tieni presente che i costi possono variare molto in base alla tipologia di allarme acquistato, in base al listino prezzi applicato dall'installatore e in base ai servizi di manutenzione e monitoraggio che potresti andare a richiedere. L'esborso iniziale può comportare una spesa di alcune migliaia di euro e richiedere costi di mantenimento ricorrenti di alcune centinaia di euro all'anno, o anche più.

In ogni caso, ti suggerisco vivamente di chiedere una consulenza specifica a un installatore professionista, così che possa farti un preventivo preciso circa i costi necessari per installare l'impianto.

Standard di sicurezza e certificazioni

Non dimenticarti anche di verificare che il sistema d'allarme rispetti eventuali standard di sicurezza locali o internazionali e che disponga delle necessarie certificazioni. In questo modo potrai avere la certezza che il sistema d'allarme sia in linea con le tue necessità di sicurezza. A questo riguardo può tornare utile la consulenza di un installatore professionista.

Facilità d'utilizzo

Nell'acquisto di un allarme professionale non trascurare la facilità d'utilizzo di quest'ultimo. Questo per diversi motivi, in primis la riduzione al minimo degli errori. Se un sistema è estremamente complicato da utilizzare, le probabilità di commettere errori nell'attivarlo o nel disattivarlo aumentano, con potenziali rischi di sicurezza, come falsi allarmi o, peggio ancora, mancate attivazioni del sistema stesso.

Per non parlare poi del fatto che un sistema facile da usare contribuisce a ridurre perdite di tempo e stress e può essere utilizzato anche dagli altri membri della famiglia che non hanno una grandissima dimestichezza con sistemi di questo genere.

Compatibilità con altri dispositivi

Nella scelta del sistema d'allarme, verifica che questo sia compatibile con altri dispositivi e sistemi di domotica, che eventualmente hai già in casa, come telecamere di sicurezza e sistemi di gestione della smart home.

Il sistema di allarme che intendi installare, infatti, oltre a essere compatibile con i protocolli di comunicazione standard più comuni (es. Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, Z-Wave, etc.), dovrebbe essere compatibili con altri dispositivi e sistemi domotici che possiedi o intendi acquistare (es. Google Home, Alexa, etc.). In questo modo potrai controllare e gestire agevolmente l'allarme insieme agli altri dispositivi che hai (es. luci smart, prese intelligenti, etc.) sfruttando un'unica interfaccia.

