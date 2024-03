Migliori marche di aspirapolvere: guida all’acquisto (2024)

Tempo di pulire la casa e, come ogni volta, si presentano i soliti problemi di logistica. Troppe cose da lavare, mai abbastanza tempo e arnesi che non sempre ci aiutano quanto dovrebbero nelle faccende quotidiane. Uno tra questi è l'aspirapolvere, il miglior amico nella lotta contro gli acari.

Se quello che hai adesso non ti soddisfa o è semplicemente arrivato alla fine della sua corsa, è tempo di guardarsi intorno alla ricerca di un valido sostituto. Con l'evolversi della tecnologia però, ci sono sempre più funzioni e orpelli che vengono aggiunti talvolta per vera necessità, altre volte per fare marketing.

In questa guida ti porterò alla scoperta delle migliori marche di aspirapolvere, in modo tale che tu possa destreggiarti sul mercato. A fine lettura avrai una bella infarinatura per capire quale modello fa al caso tuo, quanto spendere e anche alcuni nomi che potrebbero essere la scelta perfetta per te.

Migliori marche di aspirapolvere

Iniziamo a vedere alcuni modelli delle migliori marche in circolazione, i quali potrebbero essere la soluzione perfetta che stavi cercando.

Migliori marche di aspirapolvere senza fili

Adesso passiamo a una selezione dei migliori aspirapolvere senza fili.

Rowenta RH6838 X-PERT 6.60 Essential

L'aspirapolvere senza fili Rowenta X-PERT 6.60 rappresenta una soluzione innovativa per la pulizia della casa, grazie alla sua versatilità e praticità d'uso. Questo dispositivo si distingue per la sua tecnologia ciclonica, che assicura un'aspirazione potente e costante, in grado di catturare la polvere in una sola passata. Il motore da 100 W, abbinato alle velocità automatiche ECO e SURFACE e alla modalità Turbo, garantisce prestazioni eccellenti su ogni tipo di superficie.

La caratteristica più interessante di questo prodotto è la sua funzione pulizia 3 in 1. Infatti, l'aspirapolvere è progettato per raggiungere ogni angolo della tua abitazione, dal pavimento al soffitto, compresi gli angoli più difficili grazie all'aspirabriciole rimovibile.

Un altro punto di forza è la spazzola con luci LED. Questa spazzola motorizzata, dotata di rullo rimovibile, è sottile solo 2 cm, permettendo di passare anche sotto i mobili più bassi. L'illuminazione con luci LED migliora la visibilità durante la pulizia, rendendo più facile individuare la polvere e lo sporco.

Nonostante le sue elevate prestazioni, l'aspirapolvere Rowenta X-PERT 6.60 è ultra-leggero, pesando solo 2,4 kg. Questo lo rende estremamente maneggevole e confortevole da utilizzare, anche per periodi prolungati. Inoltre, grazie alla posizione Stop&Go, non avrai più bisogno di posizionare la tua scopa elettrica sul pavimento quando usi l'aspirabriciole: il tubo e la spazzola restano in piedi da soli.

L'batteria rimovibile agli ioni di litio da 18 V è un altro elemento che contribuisce all'elevata praticità di questo prodotto. Progettata per offrire un'autonomia a lunga durata, permette di pulire senza interruzioni per fino a 45 minuti.

Infine, l'aspirapolvere Rowenta X-PERT 6.60 viene fornito con una serie di accessori dedicati, tra cui una spazzola per pulire letti e divani in profondità, una bocchetta lancia piatta per fessure e angoli nascosti, due spazzole per pulire le superfici senza graffiarle e una base di ricarica a muro. Questi accessori aumentano ulteriormente la versatilità del dispositivo, permettendoti di affrontare ogni tipo di sporco e di superficie.

Hoover H-FREE 100 HF122GPT

L'aspirapolvere Hoover H-FREE 100 HF122GPT 011 è un dispositivo di pulizia senza fili, ideale per chi cerca una soluzione pratica e versatile per la pulizia della casa. Questo modello si distingue per la sua tecnologia ciclonica, che garantisce un'elevata separazione della polvere dal filtro, riducendo così la necessità di manutenzione.

La caratteristica principale di questo aspirapolvere è la sua autonomia di 40 minuti. Grazie alla batteria removibile e ricaricabile al 100% in 6 ore, puoi pulire tutta la casa senza interruzioni. Inoltre, l'assenza di cavi ti permette di muoverti liberamente da una stanza all'altra, rendendo la pulizia più rapida ed efficienta.

Un altro punto di forza dell'Hoover H-FREE 100 è la mini turbo spazzola, studiata appositamente per rimuovere in profondità i peli di animali domestici da ogni superficie. Se hai un animale domestico, saprai quanto può essere difficile eliminare completamente i suoi peli. Con questa funzione, il problema sarà risolto in modo efficace e senza sforzo.

Il sistema di svuotamento automatico è un altro aspetto degno di nota. Con un semplice click, polveri e detriti vengono rilasciati in modo igienico, rendendo questo aspirapolvere particolarmente adatto per chi soffre di allergie e asma.

Infine, l'Hoover H-FREE 100 viene fornito con una serie di accessori utili, tra cui una spazzola motorizzata, una mini turbo spazzola, una bocchetta per fessure e una spazzola a pennello. Questi strumenti ti permettono di pulire ogni angolo della casa, anche i più difficili da raggiungere.

Greenote GSC50

L'aspirapolvere senza fili Greenote si distingue per la sua potenza e versatilità. Dotato di un motore brushless da 200W, offre una forza di aspirazione di 23000PA, garantendo risultati impeccabili su qualsiasi tipo di superficie. Il suo design 4 in 1 lo rende estremamente flessibile, permettendoti di utilizzarlo come scopa elettrica, aspirabriciole o aspiratore per divani e materassi.

Uno dei punti di forza di questo prodotto è la sua leggerezza. Con un peso di soli 1 kg, l'aspirapolvere Greenote è facile da maneggiare e da trasportare, rendendo le operazioni di pulizia meno faticose. Nonostante la sua leggerezza, la struttura è robusta e resistente, grazie all'utilizzo di materiali di alta qualità come PP, ABS e metallo.

La presenza di una batteria a litio da 2200mAh garantisce un'autonomia di 35 minuti, sufficiente per pulire anche gli ambienti più grandi senza interruzioni. Inoltre, la batteria può essere facilmente rimossa e ricaricata separatamente, offrendo un ulteriore vantaggio in termini di praticità.

L'aspirapolvere Greenote è dotato di una spazzola flessibile con illuminazione LED, che facilita la pulizia delle aree più difficili da raggiungere e permette di individuare facilmente la polvere anche in condizioni di scarsa illuminazione. Inoltre, il sistema di filtraggio ad alta efficienza cattura fino al 99,99% delle particelle fini, contribuendo a mantenere l'aria della tua casa pulita e salubre.

Un altro aspetto da sottolineare è la facilità d'uso. L'aspirapolvere Greenote è dotato di un tubo telescopico che può essere regolato tra 45 e 71 cm, permettendoti di raggiungere facilmente anche le aree più alte. Inoltre, il livello di rumore è molto basso (≤ 65 dB), per una pulizia silenziosa e senza disturbi.

Infine, l'aspirapolvere Greenote offre una serie di accessori utili, tra cui una bocchetta per fessure lunghe, una spazzola per peli di animali domestici e due filtri HEPA lavabili. Questi componenti aggiuntivi aumentano ulteriormente la versatilità del prodotto, permettendoti di affrontare qualsiasi tipo di sporco con facilità.

Migliori marche di robot aspirapolvere e lavapavimenti

Se cerchi consigli su quali sono i migliori robot aspirapolvere, di seguito troverai quello che cerchi.

Philips HomeRun Serie 3000

Il Philips HomeRun Serie 3000 è un robot aspirapolvere e lavapavimenti che offre una pulizia completa ed efficiente grazie alla sua potente aspirazione di 4000 Pa. Questo dispositivo, con la sua capacità di rilevare lo sporco e aumentare automaticamente la potenza di aspirazione su moquette o tappeti, assicura una pulizia approfondita in ogni angolo della casa.

Una delle caratteristiche più impressionanti del Philips HomeRun Serie 3000 è la sua navigazione laser a 360° (LiDAR). Questa tecnologia permette al robot di scansionare l'intera casa e creare un percorso di pulizia efficiente, raggiungendo tutte le stanze, intorno ai mobili e negli angoli, senza tralasciare nulla. Grazie alla sua altezza di soli 96mm, il robot può facilmente pulire anche sotto divani e letti.

La batteria a lunga durata è un altro punto forte di questo prodotto. La potente batteria agli ioni di litio da 4800 mAh consente al robot di pulire fino a 200 minuti o oltre 185 metri quadrati con una sola ricarica. Inoltre, il robot torna automaticamente alla stazione per ricaricarsi quando la batteria si sta esaurendo, per poi riprendere la pulizia dal punto in cui l'aveva interrotta.

Il Philips HomeRun Serie 3000 non solo aspira, ma lava anche i pavimenti in una sola passata. Questa funzione combinata rimuove efficacemente lo strato sottile di polvere accumulato sui pavimenti ogni giorno, garantendo una pulizia più profonda rispetto alla sola aspirazione. Il risultato è un ambiente più pulito e igienico, in cui si può camminare a piedi nudi senza preoccupazioni.

Il robot dispone di quattro livelli di aspirazione: Eco, Normale, Alto e Max. Questa funzionalità consente di adattare la potenza di aspirazione alle esigenze specifiche di pulizia, assicurando sempre il miglior risultato possibile.

Infine, il Philips HomeRun Serie 3000 è compatibile con vari dispositivi come tablet, smartphone e smartwatch. Questo significa che puoi controllare e programmare facilmente il tuo robot aspirapolvere da remoto, rendendo la pulizia della casa ancora più semplice e comoda.

Dreame D10 Plus

Il Dreame D10 Plus è un robot aspirapolvere lavapavimenti che offre una serie di funzionalità avanzate per garantire una pulizia domestica efficace e senza sforzo. Il suo design elegante e compatto, unito alla sua straordinaria capacità di navigazione, lo rendono un'aggiunta ideale a qualsiasi casa moderna.

Una delle caratteristiche più notevoli del Dreame D10 Plus è la sua funzione di svuotamento automatico della polvere. Questo significa che il robot può svuotare autonomamente la polvere raccolta nella base di raccolta da 2.5L, riducendo al minimo le interruzioni e ottimizzando i tempi di pulizia. Inoltre, grazie alla tecnologia DualBoost, è in grado di raccogliere efficacemente la polvere senza intasamenti, bloccando i cattivi odori e impedendo le ostruzioni.

Un altro punto di forza del Dreame D10 Plus è la sua navigazione intelligente laser LiDAR. Questa tecnologia permette al robot di mappare con precisione l'abitazione e di evitare gli ostacoli, garantendo una pulizia efficiente ed efficace. È particolarmente utile in stanze con mobili vicini tra loro, dove altri robot potrebbero avere difficoltà a navigare.

La pianificazione e personalizzazione della pulizia sono ulteriori aspetti che distinguono il Dreame D10 Plus. Tramite l'app dedicata, è possibile impostare i luoghi e gli orari di pulizia del robot, nonché quali punti evitare. Inoltre, grazie all'integrazione con Google Assistant e Amazon Alexa, è possibile avviare, mettere in pausa o arrestare il robot semplicemente con comandi vocali.

Il Dreame D10 Plus offre anche una potente aspirazione di 4000 Pa, che permette di pulire a fondo tappeti e superfici rigide, rimuovendo sporcizia, residui, capelli, peli di animali e altro ancora. La funzione di rilevamento intelligente dei tappeti regola automaticamente la pressione di aspirazione, mentre il design dei rulli della spazzola principale favorisce una pulizia profonda ed efficace.

Infine, il Dreame D10 Plus può anche lavare i pavimenti grazie alla sua funzione 2 in 1 di aspirazione e lavaggio. È possibile impostare l'utilizzo dell'acqua per il lavaggio dei pavimenti secondo le proprie esigenze, scegliendo tra tre diverse opzioni per il volume dell'acqua. Questo, unito alla batteria ad alta capacità da 5.200 mAh, che fornisce un'elevata potenza per la pulizia continua su larga scala, rende il Dreame D10 Plus un vero alleato per la pulizia della casa.

Proscenic 850T

Il Proscenic 850T è un robot aspirapolvere e lavapavimenti che combina funzionalità avanzate con un design elegante. Questo modello, dal colore blu-nero, si distingue per le sue dimensioni compatte (12,8 x 12,8 x 2,87 cm) e il peso contenuto di soli 2,6 kg, caratteristiche che lo rendono facilmente maneggevole e adatto a qualsiasi tipo di ambiente domestico.

La sua principale peculiarità è la super potenza di aspirazione di 3000Pa, una delle più elevate sul mercato, che permette al robot di rimuovere efficacemente polvere, capelli e rifiuti dai pavimenti. Grazie ai suoi tre livelli regolabili, l'aspirazione può essere personalizzata in base alle esigenze specifiche di pulizia.

Un altro punto di forza del Proscenic 850T è la possibilità di aspirare e lavare i pavimenti contemporaneamente. Il robot è infatti dotato di un serbatoio acqua e polvere 2-in-1 che consente di effettuare entrambe le operazioni in un'unica passata, risparmiando tempo e fatica.

In termini di controllo, il Proscenic 850T offre diverse opzioni. Puoi utilizzare l'APP Proscenic, compatibile con smartphone Android e iOS, per gestire tutte le funzioni avanzate del robot. In alternativa, puoi sfruttare i comandi vocali di Alexa, Google Assistant e Siri per controllare le funzioni base. Questa versatilità rende l'uso del robot estremamente comodo e intuitivo.

Il Proscenic 850T si avvale del Sistema di Pulizia Intelligente iPNAS 2.0, una tecnologia di navigazione intelligente che segue una logica specifica per assicurare che nessuna zona venga tralasciata durante la pulizia. Grazie a questo sistema, il robot è in grado di coprire l'intera superficie dell'ambiente in modo uniforme e accurato.

Infine, il Proscenic 850T offre un servizio clienti affidabile con un centro di assistenza locale in Italia. In caso di problemi con il robot aspirapolvere, non esiterai a contattarli per ricevere supporto tempestivo e professionale.

Migliori marche di aspirapolvere senza sacco

Hai bisogno di un migliori aspirapolvere senza sacco? Eccoti una lista di alcuni modelli che vale sicuramente la pena tenere d'occhio.

Philips PowerPro Compact 3000 Series

L'aspirapolvere Philips PowerPro Compact 3000 Series è un dispositivo potente e versatile, ideale per la pulizia di ogni angolo della casa. La sua caratteristica principale è il design compatto che non compromette le prestazioni: infatti, grazie alla sua potenza di 900W, è in grado di raccogliere il 99,9% della polvere, rendendolo l'aspirapolvere perfetto per pavimenti in legno duro.

La spazzola TriActive, inclusa nel prodotto, è un elemento chiave del suo funzionamento. Questa spazzola utilizza tre azioni di pulizia contemporaneamente, permettendo una rimozione profonda della polvere anche dai tappeti. L'efficacia di questa spazzola, combinata con la potenza dell'aspirapolvere, assicura una pulizia accurata e completa.

Un altro aspetto degno di nota è la facilità d'uso dell'aspirapolvere Philips PowerPro Compact 3000 Series. Nonostante la sua potenza, l'apparecchio è estremamente maneggevole e richiede uno sforzo minimo durante la pulizia. Inoltre, è dotato di una spazzola morbida integrata nel manico, adatta a qualsiasi tipo di lavoro di pulizia.

Per coloro che soffrono di allergie, questo aspirapolvere rappresenta una soluzione ideale. Il suo sistema di filtraggio H13 completamente sigillato cattura polline, peli e acari, contribuendo a mantenere l'ambiente domestico più sano. Inoltre, il contenitore da 1,5 litri è facile da svuotare e riduce al minimo le nubi di polvere, evitando la dispersione di allergeni nell'aria.

Infine, l'aspirapolvere Philips PowerPro Compact 3000 Series include diversi accessori utili per una pulizia ancora più efficace. Oltre alla spazzola TriActive, nella confezione troverai una bocchetta a lancia per raggiungere gli angoli più difficili, una spazzola integrata per una pulizia delicata su superfici sensibili e un filtro HEPA lavabile, che assicura una lunga durata all'apparecchio.

Rowenta RO2913 Swift

L'aspirapolvere a traino Rowenta Swift Power Cyclonic è un prodotto che combina efficacia e praticità in un design compatto. Questo modello, nonostante le sue dimensioni ridotte, offre risultati di pulizia profonda grazie alla potenza della tecnologia ciclonica avanzata, che assicura una separazione ottimale tra aria e polvere. Il motore Effitech, abbinato alla spazzola di aspirazione ad alta efficienza, garantisce prestazioni elevate su pavimenti duri, per un ambiente domestico sempre impeccabile.

Uno dei punti di forza di questo aspirapolvere è la sua struttura senza sacco. Questa caratteristica lo rende estremamente pratico e funzionale, eliminando la necessità di acquistare e sostituire i sacchetti. Inoltre, il design compatto e il peso ridotto (circa 5 kg) lo rendono maneggevole e facilmente trasportabile, ideale per chi ha spazi limitati o necessita di un apparecchio che possa essere riposto con facilità.

Il filtro ad alta efficienza dell'aspirapolvere Rowenta è un altro elemento da sottolineare. Questo componente, infatti, riesce a trattenere fino al 99,98% della polvere, contribuendo a creare un ambiente più sano all'interno della casa. La presenza di un filtro così efficiente rappresenta un vantaggio notevole, soprattutto per chi soffre di allergie o ha animali domestici.

L'utilizzo dell'aspirapolvere Rowenta è intuitivo e semplice. Il tubo telescopico flessibile facilita la pulizia, mentre il contenitore della polvere è facile da svuotare e pulire. Il cavo di alimentazione ha una lunghezza tale da garantire un raggio d'azione di 7,6 metri, permettendo di coprire ampie superfici senza dover cambiare presa.

Infine, l'accessorio incluso, una bocchetta lancia piatta 2 in 1, aumenta la versatilità dell'apparecchio, permettendoti di adattarlo alle tue esigenze specifiche. In conclusione, l'aspirapolvere a traino Rowenta Swift Power Cyclonic si distingue per le sue prestazioni elevate, la praticità d'uso e l'efficienza del filtraggio, rendendolo un valido alleato per la pulizia della casa.

Rowenta RO2981 Swift

L'aspirapolvere a traino Rowenta Swift Power Cyclonic è un dispositivo di pulizia domestica che combina potenza e praticità in un design compatto. Questo modello senza sacco, caratterizzato da una capacità di 1,2 litri, offre risultati di pulizia profonda grazie alla sua tecnologia ciclonica avanzata, che garantisce un'elevata separazione di aria e polvere per prestazioni di pulizia durature.

La performance dell'aspirapolvere è notevolmente elevata, con una spazzola di aspirazione ad alta efficienza e un motore Effitech ottimizzato per pavimenti duri. Questa combinazione assicura una pulizia impeccabile dell'ambiente domestico e una scorrevolezza elevata, permettendo una pulizia senza sforzo.

Uno dei punti di forza di questo modello è la sua caratteristica di essere senza sacco. Questo aspetto lo rende particolarmente pratico e affidabile per la pulizia quotidiana. Inoltre, il suo formato compatto, con un peso di circa 5 kg, lo rende maneggevole e ideale anche per gli spazi più limitati, offrendo comodità nell'uso quotidiano.

Un altro elemento degno di nota è l'elevato filtraggio garantito dall'aspirapolvere Rowenta. Il filtro ad alta efficienza filtra il 99,98% della polvere, contribuendo a creare un ambiente domestico sano.

In termini di usabilità, l'aspirapolvere si distingue per la sua facilità d'uso. Il tubo telescopico è flessibile e intuitivo, rendendo la pulizia più semplice che mai. Inoltre, il contenitore della polvere è facile da svuotare e pulire, mentre il lungo cavo assicura un raggio di 7,6 m per una copertura eccezionale.

Infine, l'aspirapolvere Rowenta Swift Power Cyclonic include 5 accessori: una spazzola per pavimenti, una spazzola per parquet, una mini spazzola motorizzata, una bocchetta per imbottiti e una bocchetta lancia piatta. Questa selezione di accessori rende questo modello estremamente versatile, adattandosi a diverse esigenze di pulizia.

Migliori marche di aspirapolvere a vapore

Ecco anche una selezione di scope a vapore che ti consiglio di prendere in esame.

Polti Vaporetto SV440 Double

Il Polti Vaporetto Sv440_Double è una scopa a vapore di alta qualità con doppia funzione, dotata di un pulitore portatile e una spazzola Vaporforce. Questo prodotto si distingue per la sua versatilità e praticità d'uso, permettendo una pulizia veloce e senza l'uso di detersivi. Grazie al filtro anticalcare integrato, può essere utilizzato con semplice acqua di rubinetto, preservando così l'efficienza del prodotto nel tempo.

Una delle caratteristiche principali del Polti Vaporetto Sv440_Double è la sua regolazione del vapore e il serbatoio estraibile che garantiscono un'autonomia di lavoro illimitata. Inoltre, questo modello offre un riscaldamento rapido in soli 15 secondi, rendendolo subito pronto all'uso.

Un altro aspetto distintivo di questo prodotto è il suo dispenser integrato nella spazzola Vaporforce, che permette di deodorare piacevolmente la casa durante la pulizia. Il dispenser è compatibile con il deodorante Frescovapor, offrendo quindi un ulteriore livello di pulizia e freschezza.

La spazzola Vaporforce è flessibile e snodata, permettendo di raggiungere ogni angolo della casa. È adatta a tutti i tipi di pavimenti, anche quelli più delicati come il parquet, e grazie all'apposito accessorio, può rinfrescare tappeti e moquette.

Il Polti Vaporetto Sv440_Double viene fornito con 11 accessori inclusi, che permettono di pulire tutte le superfici della casa. Questa vasta gamma di accessori rende il prodotto estremamente versatile e adatto a una varietà di compiti di pulizia.

Infine, è importante sottolineare che tutti i prodotti Polti Vaporetto vengono rigorosamente testati prima di lasciare la fabbrica del produttore. Questo garantisce l'alta qualità e l'affidabilità del prodotto. Come risultato di questi test, il tuo Polti Vaporetto potrebbe contenere dell'acqua residua nel serbatoio.

Di4 Steamclean Multi10 Max

La Di4 Steamclean Multi10 Max è una scopa elettrica lavapavimenti multifunzione che si distingue per la sua versatilità e potenza. Questo strumento di pulizia 10 in 1 offre un'ampia gamma di funzioni, tra cui la pulizia di pavimenti, tappeti, vetri, mattonelle, bagni e cucine, divani e tende.

Una delle sue caratteristiche principali è l'autonomia illimitata, che ti permette di utilizzare lo strumento per tutto il tempo necessario senza interruzioni. Il suo deposito d'acqua da 380 ml consente una pulizia prolungata senza doverlo riempire frequentemente.

Il manico telescopico estendibile della Di4 Steamclean Multi10 Max rende facile raggiungere anche le superfici più difficili e lontane. Questa caratteristica, insieme alla sua leggerezza, ne fa uno strumento maneggevole e comodo da usare.

Inoltre, questa scopa a vapore ha una potenza di 1500 W, che garantisce una pulizia efficace e profonda. La sua capacità di generare una grande quantità di vapore permette di disinfettare facilmente anche gli angoli più reconditi della casa.

Un altro aspetto notevole della Di4 Steamclean Multi10 Max è la sua velocità. Questo strumento è pronto all'uso in soli 10 secondi, rendendo la pulizia della casa un compito veloce e senza sforzo.

L'ecologia è un altro punto forte di questo prodotto. Essendo un pulitore a vapore ECO, non richiede l'uso di detergenti, contribuendo così a ridurre l'impatto ambientale.

Infine, la Di4 Steamclean Multi10 Max viene fornita con 10 accessori per la casa, tra cui beccuccio per fessure, tergivetro, accessorio pulizia tappeti, spazzola per fughe, raschietto, spazzolina rotonda piccola, beccuccio a 90º, spazzola per tessuti, spazzolina rotonda grande e 2 panni in microfibra. Questa vasta gamma di accessori ne fa uno strumento multifunzionale che può essere utilizzato per una varietà di compiti di pulizia.

Ariete 4164 Steam Mop 10in1

La Scopa a vapore 10in1 Single 4164 di Ariete è un prodotto versatile e potente, ideale per mantenere la tua casa pulita e igienizzata. Questo strumento, dal design elegante in bianco e azzurro, è dotato di una serie di caratteristiche che lo rendono un alleato indispensabile nelle operazioni di pulizia.

Uno dei punti di forza della Scopa a vapore 10in1 Single 4164 è sicuramente la sua potenza di 1500 watt. Questa elevata capacità energetica consente di generare un vapore immediato, pronto in pochi istanti per igienizzare tutta la casa. Il corpo del dispositivo è estraibile, permettendo di scegliere l'accessorio più adatto per pulire la superficie desiderata.

Il vero punto di forza di questo prodotto è la sua versatilità. Come suggerisce il nome, la Scopa a vapore 10in1 Single 4164 offre dieci funzioni in uno, grazie al kit completo di accessori intercambiabili. Puoi utilizzarla su una varietà di superfici, dai tappeti ai pavimenti, garantendo sempre risultati ottimali.

Un altro aspetto importante da sottolineare è la sua capacità di eliminare il 99,9% dei germi e batteri. Grazie alla sola forza del vapore, senza l'utilizzo di detergenti chimici, questa scopa a vapore igienizza e pulisce in modo continuo con un'autonomia di 18 minuti. Questo significa che puoi pulire la tua casa in modo sicuro e naturale, senza dover ricorrere a prodotti chimici potenzialmente dannosi.

La Scopa a vapore 10in1 Single 4164 è anche molto pratica da utilizzare. Il suo corpo snodabile permette di raggiungere facilmente tutte le aree della casa, mentre la sua capacità di 350 millilitri garantisce una lunga durata di utilizzo senza dover riempire frequentemente il serbatoio. Inoltre, con un peso di soli 2,73 kg, è facile da maneggiare e trasportare.

Come scegliere un aspirapolvere

Ora che abbiamo visto chi domina il mercato oggigiorno, andiamo a scoprire le principali caratteristiche che dovrai tenere a mente per la scelta.

Tipologia di aspirapolvere

Iniziamo dalla tipologia, dato che ci sono filosofie molto differenti tra loro che cambiano radicalmente l'utilizzo stesso dell'attrezzo. Mi riferisco ovviamente agli aspirapolvere robot (quelli con forma a disco), le scope elettriche e quelli “classici” con corpo macchina e tubo.

Iniziando dai modelli robot, questi sono tendenzialmente i più costosi e anche più limitati nel loro utilizzo (tanto per partire subito dai lati negativi), ma sono anche i modelli che ti sollevano completamente o quasi dall'incarico della pulizia, lasciandoti un sacco di tempo in più da spendere come vuoi.

Scendendo un po' più in dettaglio, come ben sai i robot fanno tutto da soli. Basta programmarli e loro partiranno periodicamente all'avventura, andando a pulire tutta la tua casa secondo la planimetria registrata. Autonomi anche al 100% (o quasi) se hai i modelli con capienti stazioni di deposito dello sporco, un po' meno se con deposito limitato o con sacchetto da svuotare.

Alcuni modelli inoltre sono anche lavapavimenti oltre che aspirapolvere, con doppia funzione ma anche un costo proporzionale. Proprio il costo è il lato negativo più evidente perché, se per un aspirapolvere o scopa elettrica puoi pensare di cavartela con una cinquantina di euro se vuoi restringere al massimo il budget, qui dovrai metterne in conto almeno 200 per il modello più basilare, con i migliori che vanno parecchio più in su. Altro svantaggio, come menzionato, è che devi avere ampie superfici e pochi ostacoli altrimenti limiterai la capacità di pulizia.

Passiamo ora a qualcosa di “manuale” ma comunque molto versatile, ovvero le scope elettriche. Come potrai facilmente capire dal nome, questi sono i modelli che si tengono con una mano e vanno usati in verticale, proprio come con le scope classiche.

Sono modelli che, generalmente, non brillano per la potenza, in quanto devono mantenere pesi e ingombri ridotti. Meno potenti rispetto a un modello classico, ma più potenti di qualunque scopa elettrica con ogni probabilità. Il principale vantaggio di questi modelli è che stanno ovunque, occupano pochissimo spazio, possono essere anche senza filo (ma di questo parleremo dopo) e sono più semplici da passare.

Quando prendi in mano uno di questi aggeggi, ti sarà estremamente semplice arrivare un po' ovunque, pulire anche superfici verticali e poi mettere a riposo il marchingegno anche nel ripostiglio più affollato della casa o dietro una tenda. Vanno bene per case medio/piccole, per coloro che hanno pavimenti semplici da pulire e cercano il minimo ingombro. Il prezzo solitamente parte dalla cinquantina di euro (ma può salire anche parecchio), quindi sono economici.

I modelli classici con un corpo generalmente dotato di ruote al quale si attacca il tubo invece, sono una scelta saggia per chi ha case grandi o necessita di maggiore potenza. Questi modelli infatti non devono (in linea di massima) sacrificare potenza per spazio, quindi offrono il meglio del meglio. Inoltre gli inserti del tubo permettono di svolgere compiti di pulizia tra i più disparati, rendendoli flessibili sotto questo punto di vista.

Il contro, manco a dirlo, sta tutto negli ingombri. Il corpo non è certamente piccolo, inoltre il tubo sarà sempre in mezzo alle scatole, è una legge della fisica. Quando usi o riponi questo modello da qualche parte, ci dovrai sempre fare i conti e certe volte finirai per odiarlo, un po' come il filo delle cuffiette auricolari.

Autonomia

Quando parlo di autonomia, mi riferisco alla capacità del macchinario di funzionare il più a lungo possibile in maniera continuativa. Questo può voler dire che, se ha una batteria, dev'essere capiente ma non c'è solo questo. Mi riferisco anche al sacchetto, il quale finisce per riempirsi e interrompere la pulizia sul più bello.

Andando anche qui con ordine, i robot aspirapolvere hanno da tenere in considerazione entrambe le tipologie di autonomia. Infatti questi robot possono avere il loro sacchetto interno da svuotare manualmente, oppure la base laddove andranno a dirigersi per scaricare lo sporco. Inoltre questa base serve anche per ricaricare le batterie, le quali non sono certo infinite.

Ora, quale di questi fattori è più importante? A livello oggettivo, ovviamente il sacchetto. Questo perché è ciò che fisicamente ti richiederà di andare a “fare manutenzione” al marchingegno, il quale potrebbe richiederla una volta al giorno oppure una volta al mese. Come potrai facilmente intuire, un robot che richiede spesso l'intervento tuo può essere una seccatura, specialmente se non sei quasi mai in casa.

In questo caso la stazione di scarico bella capiente è il massimo che si possa chiedere, ma costa parecchio. Qui devi decidere in base alle tue finanze e al tempo che trascorrerai in casa. Per quanto riguarda la batteria invece, è davvero così importante?

Il robot pulirà comunque la casa fino a operazione compiuta, andandosi eventualmente a ricaricare a metà opera (o svariate volte). Essendo però un'operazione fatta in autonomia e che non pregiudica il funzionamento, importa davvero? Sì se vuoi una casa pulita nel più breve tempo possibile, no se non hai fretta.

Le scope elettriche anche risentono di questo duplice problema, in quanto possono essere alimentate a filo o a batteria e hanno sacchetti generalmente piuttosto piccini. Partiamo subito con il dire che ci sono i modelli a filo, i quali non risentono dell'autonomia da batteria limitata, ma hanno il filo che può essere un limite.

Non sono adatti se devi pulire lontano dalle prese elettriche, ma sono comunque molto simili ai modelli a batteria per il resto. Quest'ultimi invece, possono diventare un limite molto seccante se la loro batteria permette poco tempo di utilizzo. Potrebbe costringerti a interrompere per una o due ore il tuo lavoro e riprenderlo più tardi che, sebbene risulti un'ottima scusa per una pausa caffè, potrebbe non essere gradita.

Qui una batteria bella capiente vince a mani basse su un sacchetto bello capiente, almeno in linea generale. Questo perché il lavoro lo svolgerai di persona e, fermare un minuto per svuotare il vano della polvere, non dovrebbe essere qualcosa di troppo invasivo. Certo è che rimane una valutazione che può variare in base alle tue esigenze.

I modelli classici invece sono (quasi) tutti a filo e, salvo casi specifici, cercarne uno a batteria non ha molto senso. Quindi l'autonomia rimane quella del sacchetto, il quale è generalmente molto capiente e sufficiente per pulire l'intera casa, quindi difficilmente diventa un fattore molto incisivo.

Piccola nota a margine però, per parlare della differenza tra aspirapolvere (sia classico che scopa elettrica) ciclonico e a sacco. Fanno la stessa cosa in modo diverso perché, quello ciclonico, non usa sacchetti evitandoti di dover comprare ricambi e generare spazzatura. Entrambi però possono avere filtro HEPA per depurare l'aria che reimmettono nell'aria. Se cerchi i migliori aspirapolvere con sacco e senza sacco, ti lascio alle mie guide appena linkate.

Potenza e rumorosità

Ultimo fattore su questa guida, la potenza e il relativo grado di rumorosità dell'arnese. Magari non la prima cosa che ti viene in mente quando pensi al tuo prossimo aspirapolvere, ma probabilmente il primo rimpianto che potrebbe balenarti alla mente appena acceso il tuo nuovo modello appena comprato.

Sì perché il comfort uditivo di chi si trova in casa è importante, così come la potenza di aspirazione del marchingegno. Di base l'equazione è abbastanza semplice, più potenza significa generalmente maggiore rumorosità, ma ci sono eccezioni a questa regola. I modelli più economici potrebbero non aspirare un tubo e fare un gran casino, giusto perché sono realizzati con poca cura.

Partendo dai robot, qui la potenza non è mai troppo elevata. Un po' perché non è possibile infilare un motore molto potente in un corpo così piccolo, un po' perché sono fatti per essere discreti e per pulire solo i pavimenti. In termini un po' più specifici, un buon disco dovrebbe stare almeno sotto i 60 dB (unità di misura del suono) e avere una potenza almeno intorno ai 2.000 Pa (unità di misura della pressione).

Sopra questo rumore o sotto questa aspirazione, sarebbero rispettivamente fastidiosi o inutili, quindi meglio tenersi il più possibile lontano da questa soglia (ma pagandone il prezzo). Se parliamo invece delle scope elettriche, il rumore sale certamente un po' più in alto, ma la potenza anche e di parecchio.

Difficilmente troverai una scopa elettrica sottopotenziata gravemente, quindi non ha nemmeno senso dare un valore di riferimento, ma ricorda che più Pa generalmente è meglio. Questo a patto che non si superi la soglia dei 70 o peggio 80 dB. Stesso discorso per i modelli classici, che non hanno una soglia minima di potenza ma più silenziosi sono meglio è. Certo, sono generalmente più rumorosi delle scope elettriche, ma la soglia degli 80 dB resta comunque un valore soddisfacente da porre come limite, 90 nei casi in cui serve maggiore potenza.

