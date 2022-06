Durante il tempo libero ti piace ascoltare la musica in streaming e, tra tutte le app di cui fai uso, Spotify è senz’altro la tua preferita. A tal proposito, hai saputo che su questo servizio si possono ascoltare anche i podcast e, pertanto, vorresti qualche consiglio relativamente a quelli che sono i migliori programmi disponibili.

Come dici? Le cose stanno proprio così e quindi, vuoi sapere quali sono i migliori podcast Spotify? A tal proposito devi sapere che, seppur non esistano i migliori podcast in assoluto, in questo tutorial voglio consigliarti alcuni tra i programmi più noti e ascoltati presenti su questo servizio di musica in streaming i quali, ti ricordo, possono essere riprodotti gratuitamente, in quanto sono fruibili anche da coloro che non hanno l’abbonamento a Spotify Premium.

Detto ciò, se sei impaziente di iniziare, mettiti seduto bello comodo e prenditi giusto qualche minuto di tempo libero, in modo da leggere con attenzione i consigli che sto per proporti; vedrai che scoprirai nuovi podcast e troverai quelli maggiormente di tuo interesse, facendo riferimento alla divisione per generi che troverai nei capitoli che seguono. Ti auguro una buona lettura e un buon ascolto!

Migliori podcast Spotify esclusivi

Inizio questo tutorial dedicato ai migliori podcast Spotify parlandoti di quelli originali ed esclusivi cioè prodotti da Spotify Studios e distribuiti in esclusiva sul suo servizio di musica in streaming.

Batman – un'atopsia: è un audio serie originale Spotify realizzata in collaborazione con Warner Bros. e DC Comics. Racconta una storia inedita di genere thriller psicologico, incentrata sul personaggio di Bruce Wayne/Batman e sul suo scontro con un killer noto con Il Mietitore.

Bello Mondo: il mondo sta cambiando e l'emergenza ambientale è la sfida contemporanea. Cosa possiamo fare per aiutare il pianeta? Bello Mondo è un podcast curato da divulgatori scientifici e climatologi che aiuta ad analizzare, comprendere e contrastare il global warming.

Qui si fa l'Italia: in questo podcast storico e documentaristico Lorenzo Pregliasco e Lorenzo Baravalle raccontano la storia dell'Italia e della politica italiana, aiutando gli ascoltatori a capire alcuni tra i più noti cambiamenti storici.

La libraria tascabile: è un podcast incentrato sulla letteratura che, curato dalla libraria Cristina di Canio, è rivolto agli amanti dei libri e a chi, leggendo, si innamora ogni volta di un personaggio diverso, viaggiando in mondi di finzione.

Vorresti scoprire altri podcast Spotify originali? In tal caso puoi fare riferimento all’apposita categoria che, visibile a questo link, permette di vedere tutti i programmi appartenenti alla stessa.

Migliori podcast Spotify: crescita personale

Stai cercando un elenco dei migliori podcast dedicati alla cresciuta personale, al benessere mentale o alla psicologia, che possano aiutarti a migliorare te stesso? In tal caso sono sicuro che troverai interessanti quelli che trovi elencati qui di seguito.

A51 Crescita personale podcast: è un podcast dedicato al self-help e guida alla scoperta di idee, concetti e insegnamenti che, sviluppati dai più grandi autori di crescita personale, aiutano a migliorare sé stessi, un passo alla volta.

Leader di Te Stesso: è il podcast di Roberto Re, il coach e riformatore più noto d’Italia in cui vengono dati consigli per migliorarsi in diversi ambiti della propria vita.

Psicologia e benessere : se hai dei dubbi riguardanti la psicologia e il benessere personale puoi ascoltare questo podcast che, realizzato dal sito Guidapsicologici.it, il portale dedicato alla psicologia, permette di approfondire alcune tematiche relative al benessere mentale.

Mindfulness in voce: a volte per riuscire a migliorarsi bisogna staccare la spina e questo podcast affronta temi legati alla consapevolezza e al benessere personale con particolare riguardo alle pratiche meditative.

Sei interessato a conoscere altri podcast relativi alla psicologia o finalizzati al miglioramento personale? In tal caso dai un’occhiata alle categorie Formazione e Lifestyle e salute, in modo da trovare altri podcast di Spotify dedicati all’argomento.



Migliori podcast Spotify: tecnologia e business

Vorresti ascoltare un podcast dedicato alla tecnologia, per rimanere aggiornato sulle ultime novità, oppure sta cercando un programma che ti aiuti a migliorare il tuo business? Se vuoi farti ispirare da alcuni comunicatori, quelli che trovi nelle righe che seguono sono i podcast adatti a te.

Marco Montemagno – Il Podcast: il noto divulgatore e imprenditore Marco Montemagno mette a disposizione in formato podcast gli audio dei suoi video di YouTube in cui affronta tematiche relative alla tecnologia, all’innovazione e al personal branding.

Mister Gadget Daily: è un podcast che si caratterizza per audio di breve durata che permettono di restare aggiornati sulle novità e sulle curiosità che riguardano il mondo della tecnologia dell’innovazione e dell’elettronica di consumo.

Storie di Brand: scritto e interpretato da Max Corona è un podcast che racconta i retroscena alcune tra le aziende più famose per i loro prodotti e servizi.

Grano: è un podcast dedicato a chi è interessato all’economia e alla finanza che affronta tematiche relative al denaro in molti ambiti quali il risparmio e l’investimento.

Se vuoi conoscere altri podcast che affrontano argomenti legati al business e alla tecnologia, ti consiglio di esplorare la relativa categoria, in modo da vedere altri programmi che potrebbero fare al caso tuo.



Migliori podcast Spotify: notizie e politica

Per restare sempre aggiornato su quello che succede nel mondo può esserti utile l’ascolto di un podcast, in modo da conoscere le ultime notizie relative ai principali argomenti d’interesse pubblico, quali, per esempio l’attualità, la politica, lo sport e l’economia. A tal proposito, qui di seguito trovi un elenco relativo ai migliori podcast dedicati a questi argomenti.

Lo Zoo di 105: è il podcast ufficiale di Lo Zoo di 105, nota trasmissione radiofonica in onda su Radio 105. Tramite gli audio è possibile riascoltare le puntate del programma radiofonico più irriverente d’Italia.

Buongiorno calciomercato: il giornalista Gianluca di Marzio cura questo podcast dedicato al calciomercato e, grazie ai suoi audio di pochi minuti, permette di scoprire le ultime notizie relative al settore calcistico.

Start – Le notizie del Sole 24 ore: un podcast particolarmente utile per restare aggiornati sulle ultime notizie che, in pochi minuti, racconta tre notizie particolarmente rilevanti della giornata.

Le news di Sky TG 24: è il podcast che racconta in formato audio le ultime notizie di Sky TG24, nel quale vengono letti i titoli delle breaking news oltre alle notizie di politica, economia, esteri e spettacolo.

Conoscevi già i podcast di notizie che ti ho consigliato e vorresti altri suggerimenti in merito? Nessun problema: puoi collegarti alla sezione dedicata alla visualizzazione di tutti i podcast popolari relativi a questa categoria, in modo da esplorarla e individuare altri programmi inerenti all’argomento.



Migliori podcast Spotify: true crime

Le storie di vero crimine sono sempre più popolari: i misteri e i casi di cronaca affascinano le persone. A tal proposito, relativamente al true crime su Spotify sono presenti alcuni podcast dedicati all’argomento. Vuoi sapere quali ti consiglio di ascoltare? In tal caso continua a leggere: qui di seguito trovi i miei suggerimenti.

Demoni Urbani: è un podcast che racconta storie provenienti da tutto il mondo, incentrate sulla capacità del male di possedere le persone, facendole compiere azioni violente. In ogni puntata viene affrontato un caso di vero crimine.

Non aprite quella Podcast: in questo podcast creato da J-Ax e condotto insieme al rapper Pedar e al giornalista e autore Matteo Lenardon si affrontano misteri irrisolti e raccapriccianti, oltre a fatti inspiegabili per la scienza.

Elisa True Crime: è il podcast di Elisa De Marco, nota per il suo canale YouTube dedicato al true crime. In questa versione audio vengono raccontate delle storie di vero crimine incentrate sulle donne, sia come vittime che come killer e anche come figure sempre alla ricerca della verità.

Profondo nero: nelle puntate di questo podcast true crime vengono affrontate storie di vero crimine con particolare attenzione ad alcuni famosi serial killer italiani.

Sei un appassionato di true crime e vorresti conoscere altri podcast simili a quelli che ti ho consigliato? In tal caso dai un’occhiata a questa sezione di Spotify: troverai sicuramente ciò che fa al caso tuo.



Migliori podcast Spotify: commedia

Hai voglia di farti una risata? Vuoi intrattenerti ascoltando un programma di satira? In tal caso dai un’occhiata ai migliori podcast di genere commedia che trovi elencati qui di seguito.

Cose molto Umane: Gianpiero Kesten, autore presso Radiopopolare è la voce di questo podcast veloce, divertente e utile incentrato su fatti, storie e cose interessanti che riguardano gli esseri umani, la scienza e il mondo.

Sei Stanga?: in questo divertente podcast, il creator comedy di TikTok Mattia Stanga racconta le piccole paure, paranoie e disgrazie che accomunano tutte le persone, come gli esami i colloqui e la scelta del giusto taglio di capelli dal parrucchiere.

Biscottis: Ciro, Simone e gli altri membri del gruppo I The Jackal ripercorrono la storia di Internet raccontando inediti e momenti assurdi in cui il Web ha cambiato la vita delle persone.

Fratelli di Crozza: questo podcast è la versione audio del programma Fratelli di Crozza che, con protagonista Maurizio Crozza, mette in scena una satira incentrata su diverse figure della politica e dello spettacolo.

I podcast divertenti di genere commedia sono proprio il tuo genere e vorresti ascoltarne altri simili? Nessun problema: esplora la relativa categoria e vedrai che troverai ciò che stai cercando.



Migliori podcast Spotify in inglese

Vorresti sapere quali sono i migliori podcast in lingua inglese e quali sono quelli che puoi ascoltare, per imparare l’inglese? Nessun problema: qui di seguito trovi un elenco di quelli che ti consiglio di riprodurre.

Easy Stories in English: è un podcast in lingua inglese dedicato all’apprendimento della lingua inglese che permette di imparare divertendosi e intrattenendosi con puntate che raccontano ogni volta una storia diversa.

6 Minute English: se vuoi imparare l’inglese ma hai poco tempo puoi ascoltare questo podcast di BBC Radio che permette di imparare la lingua, destreggiandosi nelle situazioni di tutti i giorni.

Espresso English Podcast: è un podcast dedicato al miglioramento della conoscenza della lingua inglese che si concentra sulle regole di grammatica, sul vocabolario e su altre regole relative al corretto di uso di frasi e idiomi.

Prossima fermata inglese: è un podcast realizzato in lingua italiana e in lingua inglese realizzato da Babbel, che permette di migliorare l’inglese ascoltando delle storie di vita vera.

Hai necessità di conoscere altri podcast in lingua inglese, in aggiunta a quelli proposti nelle righe precedenti? In tal caso la categoria che ti suggerisco di esplorare è quella denominata Formazione, nella quale vi sono raggruppati anche i podcast dedicati all’apprendimento delle lingue straniere.