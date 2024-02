Hai sempre avuto l'impressione di essere una persona in grado di farsi ascoltare? Ti senti in grado di poter dire la tua o hai voglia di farti sentire? Dovresti iniziare un podcast. Se queste parole non ti sono nuove, direi che è arrivato il momento di assecondarle e darsi da fare per tentare quest'avventura creativa!

Ma da dove cominciare? Da dove parte il processo creativo dietro alla scrittura di una trasmissione radiofonica? Se sei alla ricerca di una risposta a tutti questi dubbi, allora ti trovi nel posto giusto. Nel corso delle prossime righe ti mostrerò come scrivere un podcast, fornendoti gli strumenti e i consigli necessari per creare un programma che possa — almeno potenzialmente — interessare il pubblico.

Sei pronto? Allora prepara carta e penna, perché ci sarà molto da annotare e, soprattutto, da mettere in pratica. Ti auguro buona lettura e buona fortuna per il tuo futuro podcast. Cominciamo!

Indice

Come scrivere un podcast

Scrivere un podcast di proprio pugno non è un'impresa da poco e che richiede uno sforzo creativo non indifferente, oltre che a una particolare attenzione nel modo in cui si scrive rispetto a ciò che si vuole dire durante la trasmissione. Ma niente panico, nel corso dei prossimi capitoli ti fornirò diversi suggerimenti che potrai leggere e rileggere quante volte vorrai durante la produzione del tuo primo podcast.

Individuare un tema originale

La prima cosa da fare, quando si sviluppa l'idea di un podcast, è quella di individuare un tema originale e accattivante per chi poi dovrà ascoltarti. Cosa ti motiva? Quali idee hai in testa? Di cosa vuoi parlare? Questi sono solo alcuni suggerimenti iniziali che puoi seguire. Tuttavia, è utile anche avere una particolare conoscenza dei trend del momento e dei contenuti già presenti all'interno delle varie piattaforme. Per esempio, se la tua idea è quella di scrivere un podcast sulla NBA o sul basket in generale, conviene farti un giro alla scoperta dei temi già affrontati più e più volte e coprire le “zone d'ombra” parlando di personaggi o squadre meno gettonate dei Los Angeles Lakers o dei Chicago Bulls all'epoca di Micheal Jordan.

In alternativa, puoi utilizzare uno strumento tanto semplice quanto funzionale per la ricerca di trend e temi a cui attingere come Google Trends, il sito interno al motore di ricerca dedicato all'analisi e individuazione delle ricerce più effettuate nell'ultimo periodo. Collegandoti alla pagina principale e cliccando su Le ultime tendenze potrai utilizzare la barra di ricerca e visualizzare statistiche aggiornate in tempo reale oppure risalenti a un periodo di tempo a tua scelta.

In questo modo potrai trovare temi caldi su cui scrivere nell'esatto momento in cui accadono, oppure ripescare argomenti dimenticati ma che secondo te potrebbero essere interessanti. Per ulteriori approfondimenti, ti consiglio di dare un'occhiata alla mia guida su come usare Google Trends.

Effettuare una ricerca approfondita

Una volta trovato il tema che vuoi affrontare, il passo successivo è quello di approfondire e scavare a fondo alla ricerca di storie da raccontare, retroscena particolari oppure curiosità interessanti che possono arricchire il tuo podcast e renderlo vario. Tornando sull'esempio della NBA, potresti guardare indietro e raccontare la storia di una particolare stagione del campionato di basket americano, parlando quindi degli eventi che l'hanno caratterizzata o di un particolare giocatore.

Per farlo, avrai bisogno di informarti e studiare il materiale reperibile in giro, tra documentari, archivi di vecchie partite o magari anche libri sull'argomento. Nel caso di un podcast dedicato alle news o ad argomenti di natura politica, ti conviene anche seguire le principali fonti di notizie, magari utilizzando le migliori app in circolazione.

Suddividere gli argomenti in episodi

Una volta trovato l'argomento ed effettuato le dovute ricerche, è arrivato il momento di impostare il ritmo del podcast. Trattandosi di programmi in grado di raccontare così tanto materiale e storie, non puoi aspettarti che la maggior parte degli utenti resti in ascolto per un lasso di tempo superiore a quello di un film, soprattutto all'inizio della tua carriera “web-fonica”. Per questo, è necessario che tu suddivida ciò che hai da dire in vari episodi, ognuno focalizzato su una particolare porzione del tema di cui vuoi parlare.

Ritornando all'esempio del basket fatto in precedenza, questo ipotetico podcast su una stagione sportiva può essere divisa in episodi che riguardano le varie partite o eventi significativi accaduti durante, magari aggiungendo questi ultimi come “episodi extra”. In entrambi i casi, assicurati — sia durante la scrittura che durante la registrazione della trasmissione — di focalizzarti sul tema principale del singolo episodio, mandando veloci e brevi rimandi a episodi precedenti oppure a quelli che verranno registrati in futuro. Una volta strutturata la “tabella di marcia” del podcast, è arrivato il momento di mettersi al lavoro e scrivere il testo del podcast.

Come scrivere il testo di un podcast

Ora che hai sviluppato la tua idea per un podcast, è arrivato il momento di mettere tutto su carta digitale e scrivere il testo della trasmissione. Per farlo, avrai bisogno di un programma per scrivere, a tua discrezione fra Microsoft Word, LibreOffice, Pages o qualsiasi altra alternativa ti venga in mente. Inoltre, puoi anche utilizzare il programma per prendere appunti preferito e continuare a usarlo senza scaricare altro. Una volta trovato il programma che fa al caso tuo, è arrivato il momento di metterti al lavoro e scrivere il podcast dei tuoi sogni. Ma prima di farlo, continua a leggere questo articolo perché sto per illustrarti alcune dritte per rendere la tua scrittura più fluida e facile da comprendere durante la registrazione del podcast. A seconda del genere o degli argomenti che andrai a trattare infatti, dovrai utilizzare diversi stili di scrittura, ognuno adatto a un particolare genere rispetto che a un altro.

Per esempio, se nella tua trasmissione prevedi la partecipazione di un ospite speciale con cui intraprendere una chiacchierata o un'intervista, la soluzione ideale sarebbe quella di appuntarsi le domande da porgli, in modo da impostare fin da subito un argomento specifico ed evitare di trovarsi impreparati e perdere tempo prezioso per la trasmissione.

Un altro esempio consiste — soprattutto quando si tratta di trasmissioni didascaliche o piene di monologhi in cui l'unica protagonsita è la tua voce — nell'utilizzo di elenchi puntati e ulteriori suddivisioni in capitoli, in modo da prenderti le giuste pause tra una parte e l'altra del discorso e montare il tutto con estrema facilità. Ovviamente, queste sono solo delle linee guida, e in questo caso puoi sempre affidarti al tuo personale stile di scrittura o provare a sperimentare nuovi metodi. Sbizzarrisciti e dai al tuo podcast una firma distintiva e originale.

Come pubblicare un podcast

Ora che hai finalmente scritto un podcast tutto tuo, è arrivato il momento di pubblicarlo e condividerlo con tutti i tuoi amici e il mondo intero. Per farlo, ho qui per te una serie di guide che potrai utilizzare per produrre la tua trasmissione. Prima di pubblicarlo infatti, avrai sicuramente bisogno di creare un podcast utilizzando strumenti per registrare il podcast e montarlo per renderlo abbastanza scorrevole e piacevole all'ascolto prima di caricarlo e pubblicarlo all'interno delle varie piattaforme come Spotify. Una volta che avrai letto ed eseguito quanto scritto su queste guide, avrai pubblicato con successo il tuo primo podcast. Congratulazioni!