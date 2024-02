Per la tua spesa alimentare sei solito recarti presso il supermercato Coop vicino casa. Proprio mentre eri impegnato a fare compere, hai sentito dire da altri clienti che esistono diverse applicazioni per smartphone che permettono non solo di salvare la propria carta socio ma anche di visualizzare offerte e addirittura di fare la spesa online. Purtroppo, però, non sei riuscito a capire il nome di queste app e, per non essere troppo indiscreto, hai preferito non intrometterti.

Le cose stanno così, dico bene? Allora lascia che sia io a indicarti quali sono le app per Coop che puoi scaricare sul tuo smartphone. Oltre a indicarti tutte le applicazioni disponibili per salvare la propria tessera, visualizzare le offerte, fare la spesa online e prendere parte ad altre iniziative indette da Coop, sarà mia premura indicarti quali sono quelle che puoi utilizzare presso i supermercati disponibili nelle tue zone.

Se sei d'accordo, direi di non perdere altro tempo prezioso ed entrare nel vivo di questo tutorial. Mettiti comodo, ritagliati cinque minuti di tempo libero e dedicati alla lettura dei prossimi paragrafi. Individua la tipologia di applicazione più adatta a quelle che sono le tue necessità e ti assicuro che, seguendo le mie indicazioni e provando a metterle in pratica, riuscirai a scaricarla e usarla senza riscontrare alcun tipo di problema. Buona lettura!

Indice

App Coop per tessera

Tra le prime app per Coop che puoi prendere in considerazione ci sono quelle che permettono di salvare la propria carta socio affinché questa possa essere usata anche quando non hai con te la tessera fisica.

Se, dunque, vuoi sapere quali sono le app Coop per tessera, ti segnalo che sono disponibili ben due diverse applicazioni ufficiali dedicate ai clienti Coop. La prima si chiama semplicemente Coop, è disponibile per dispositivi Android (anche su store alternativi, per i device senza servizi Google) e iPhone/iPad e consente di salvare la propria tessera per averla sempre a disposizione.

Dopo aver scaricato e avviato l'app in questione, seleziona l'opzione Avanti, premi sul pulsante Accetto e continuo e, se lo desideri, consenti all'app Coop di accedere alla tua posizione e mostrarti i supermercati nelle tue vicinanze in modo da impostare il tuo negozio preferito.

Fatto ciò, premi sul pulsante Accedi, inserisci le credenziali del tuo account Coop nei campi Email e Password e premi sul pulsante Accedi. Se, invece, non hai ancora un account, seleziona l'opzione Registrati, premi sul pulsante Sì per indicare che hai già una carta socio, inseriscine i dati nei campi Carta Socio Coop e Data di nascita e segui le indicazioni mostrate a schermo per completare la registrazione.

Una volta effettuato l'accesso al tuo account Coop, automaticamente la tua tessera sarà visibile nella sezione Socio Coop alla quale puoi accedere premendo sull'apposita voce collocata nel menu in basso. Se così non fosse, puoi aggiungere la carta manualmente selezionando l'opzione Aggiungi carta socio.

I clienti Coop che sono soliti recarsi presso un supermercato che fa parte della catena UniCoop Firenze, possono utilizzare l'applicazione ufficiale SalvApp (Android/iOS/iPadOS) che permette non solo di salvare la propria tessera Coop e visualizzarne i relativi dettagli (come i punti accumulati) ma anche di fare la spesa utilizzando il proprio smartphone al posto del Salvatempo, il dispositivo che permette di scansionare il codice a barre dei prodotti da acquistare e di pagare la spesa in autonomia senza rivolgersi a un addetto alla cassa.

Anche in questo caso, per aggiungere la tua carta socio è sufficiente avviare l'app, selezionare l'opzione Registrati o Accedi e accedere con il tuo account Coop o crearne uno: automaticamente la tessera sarà disponibile nella sezione Home.

Oltre alle applicazioni ufficiale di Coop, ti segnalo che esistono numerose altre app per salvare le tessere dei supermercati sviluppate da terze parti. Per saperne di più, puoi dare un'occhiata alla mia guida dedicata alle applicazioni per tessere supermercati.

App Coop per offerte

Se sei alla ricerca di app Coop per offerte, anche in questo caso puoi affidarti all'applicazione ufficiale di Coop che ti ho indicato in precedenza per salvare la tua carta socio. Infatti, tramite l'app in questione puoi anche sfogliare il volantino delle offerte e visualizzare le promozioni disponibili nel punto vendita che hai impostato come negozio preferito.

Se, dunque, la tua intenzione era quella di scaricare app Coop Centro Italia, app Coop Liguria o app Coop Lombardia, puoi affidarti a questa applicazione ufficiale di Coop in quanto attualmente include le Cooperative Coop Lombardia, Nova Coop, Coop Liguria, Coop Alleanza 3.0, Coop Reno e Unicoop Tirreno.

Così come ti ho indicato in precedenza per salvare la tua carta socio, anche in questo caso tutto quello che devi fare è accedere con il tuo account Coop o, se non ne hai ancora uno, avviare la procedura di registrazione.

Fatto ciò, potrai indicare il tuo punto vendita preferito e, accedendo alla sezione Scopri, visualizzare le offerte in evidenza e sfogliare il volantino.

Anche in questo caso, ti sarà utile sapere che esistono app di terze parti per sfogliare online i volantini dei supermercati. Per conoscere applicazioni di questo genere, ti lascio alla mia guida dedicata alle app per offerte supermercati.

App Coop spesa online

Come dici? Vorresti sapere qual è l'app Coop per spesa online? In tal caso, ti informo che l'app per fare la spesa da usare varia a seconda del luogo in cui ti trovi.

Per fare la spesa online con Coop in Emilia Romagna, Veneto e a Roma puoi utilizzare l'app EasyCoop (Android/iOS/iPadOS), mentre in Lombardia, Piemonte e Liguria è necessario utilizzare l'app Coopshop (Android/iOS/iPadOS).

Coloro che, invece, sono soliti recarsi in un supermercato Coop che fa parte della cooperativa UniCoop Firenze, possono fare la spesa online tramite il servizio Prenota la spesa, accessibile da Web.

In ogni caso, il funzionamento dei servizi in questione è pressoché identico: a grandi linee, tutto quello che devi fare è creare un account, se non ne hai ancora uno, e iniziare ad aggiungere i prodotti che intendi acquistare nel tuo carrello virtuale.

Una volta terminata la spesa assicurandoti di aver raggiunto l'importo minimo necessario (su Prenota la spesa è pari a 40 euro), puoi procedere al pagamento selezionando l'opzione che preferisci (solitamente è disponibile il pagamento tramite PayPal e carta di credito/debito).

Se disponibile per il servizio al quale ti sei affidato, puoi anche programmare la data e l'orario della consegna, specificando tutti i dati relativi al tuo indirizzo.

App Coop per la scuola

Coop per la scuola è un'iniziativa di Coop che permette a tutti i clienti di ottenere buoni ogni 15 euro di spesa o con l'acquisto di determinati prodotti. I buoni in questione possono essere donati alle scuole o alle società sportive che hanno preso parte all'iniziativa, che successivamente potranno richiedere, in forma totalmente gratuita, materiali didattici, informatici e tante attrezzature utili per le attività sportive.

Se, dunque, hai ottenuto uno o più di questi buoni e vuoi donarli a una specifica scuola o attività sportiva, puoi sia consegnarli manualmente che farlo tramite l'app Coop per la scuola, disponibile per dispositivi Android (anche su store alternativi) e iPhone/iPad.

Una volta scaricata e avviata l'app in questione, indica il colore del buono scuola in tuo possesso, premi sul pulsante Cerca scuola o Cerca società sportive, inserisci i dati richiesti nei campi Regione, Provincia, Comune e Nome scuola/Nome società e seleziona la scuola/società di tuo interesse tra quelle disponibili.

Fatto ciò, premi sul pulsante Scansiona buoni, per scansionare il buono con la fotocamera del tuo smartphone, o inserisci manualmente il codice riportato sul buono nel campo apposito. Premi, poi, sull'icona dell'aeroplano per donarlo e il gioco è fatto.

App Coop per bottiglie plastica

Tutti i soci Coop in possesso della tessera del supermercato, hanno la possibilità di ottenere un punto Coop in cambio di ogni singola bottiglia in PET (polietilene tereftalato) riciclata tramite un'apposita macchina disponibile in alcuni punti vendita Coop.

Per partecipare a questa iniziativa e iniziare a riciclare le proprie bottiglie, è necessario scaricare un'apposita applicazione e creare il proprio account: l'app utilizzata si chiama Coripet ed è disponibile per dispositivi Android (anche su store alternativi) e iPhone/iPad.

Dopo aver avviato l'app in questione, premi sul pulsante Registrati, seleziona l'opzione Non mi sono mai registrato a Coripet e vorrei farlo ora, inserisci tutti i dati richiesti nella schermata Registrati e premi sul pulsante Prosegui, per procedere alla creazione di un nuovo account.

Una volta creato ed effettuato l'accesso al tuo account, premi sull'icona dell'omino collocata nel menu in basso, seleziona l'opzione Collega le tue card e premi sul pulsante Aggiungi una card. Inserisci, quindi, il numero della tua tessera Coop nel campo Numero card e seleziona l'opzione di tuo interesse (Coop Centro Italia, Coop Lombardia, Coop.fi ecc.) nel menu a tendina Tipo di carta fedeltà, per collegare la tessera Coop e iniziare ad accumulare punti.

Premendo sull'icona del segnaposto collocata nel menu in basso, puoi visualizzare gli ecocompattatori disponibili nelle tue vicinanze nei quali puoi portare le tue bottiglie di plastica: dopo esserti recato di persona presso l'ecocompattatore di tuo interesse, segui le indicazioni mostrate a schermo e, quando richiesto, scansiona il codice a barre che trovi nella sezione Home dell'app Coripet.

Sempre procedendo dall'app Coripet, puoi visualizzare i punti accumulati premendo sull'icona del buono collocata nel menu in basso e associare altre carte fedeltà. Infatti, ti segnalo che con Coripet puoi accumulare punti in cambio di bottiglie anche presso altri supermercati (es. Carrefour, Conad, Crai, Esselunga ecc.) e negozi (es. Leroy Merlin, Brico ecc.)