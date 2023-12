Dopo aver tanto studiato l'inglese, ti sei reso conto che pur essendo molto preparato su termini ed espressioni, la comprensione della lingua e la pronuncia sono ancora perfettibili sotto molti aspetti. Per questo motivo, hai deciso di velocizzare l'apprendimento tramite la pratica, dialogando online con persone madrelingua o comunque in grado di esprimersi molto bene nella lingua d'Albione.

Ebbene, concordo con te sul fatto che non c'è modo migliore di imparare una lingua e, se vuoi, posso anche aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi suggerendoti alcune app per parlare inglese con persone che reputo particolarmente funzionali ed efficaci.

Alcune delle soluzioni che ti proporrò nei prossimi capitoli sono del tutto gratuite, mentre altre rientrano in un percorso di apprendimento offerto da alcuni servizi di insegnamento online dell'inglese che, pur essendo a pagamento, hanno dei costi assolutamente accessibili. Allora, che ne pensi? Interessante, vero? Allora direi di passare sùbito al dunque. Ti auguro una buona lettura, e ti faccio un grande in bocca al lupo per tutto!

Indice

App per parlare inglese con madrelingua

Per cominciare, desidero illustrarti le principali caratteristiche di alcune app per parlare inglese con madrelingua, collegate a piattaforme di insegnamento della lingua che permettono di conversare con insegnanti anglofoni, i quali ti sapranno senz'altro dare indicazioni specifiche sugli aspetti da migliorare a livello di comprensione e dizione.

Cambly (Android/iOS/iPadOS)

Se desideri assomigliare quanto più possibile a un “native speaker”, ti raccomando vivamente di prendere in considerazione Cambly, una piattaforma di insegnamento online specializzata nell'inglese che consente di partecipare a videolezioni con tutor madrelingua esperti e selezionati.

Il servizio offre corsi strutturati per diverse esigenze di apprendimento, anche in ambiti specifici di lavoro o di studio (ad esempio per la preparazione a esami IELTS o TOEFL), e idonei a qualsiasi livello, dal principiante all'avanzato. Inoltre, è prevista la possibilità di partecipare a lezioni di gruppo, mentre per i bambini è stato sviluppato un percorso ad hoc che si svolge tramite la piattaforma Cambly Kids.

Le lezioni avvengono mediante l'app per dispositivi Android e iOS/iPadOS, oppure sul sito Web di Cambly. È inoltre possibile avvalersi di un sistema di traduzione istantaneo che semplifica molto il dialogo, e della funzione di registrazione video (facoltativa), che consente di rivedere la sessione di insegnamento quando necessario.

I prezzi sono assolutamente abbordabili e, oltre a ciò, ti segnalo che registrandoti con il codice SALVATORE-ARANZULLA puoi ottenere 15 minuti di prova gratuita, 10% di sconto sui piani a 3 mesi e 25% di sconto sui piani annuali.

Se la cosa ti interessa, collegati a questa pagina del sito ufficiale di Cambly e segui la semplice procedura di iscrizione. Per maggiori informazioni ti invito a consultare la mia guida interamente dedicata a come funziona Cambly.

Preply (Android/iOS/iPadOS)

Preply è un'altra eccellente piattaforma di apprendimento delle lingue che offre corsi online di inglese a prezzi del tutto accessibili (il costo medio va dai 10 ai 20 euro l'ora) con insegnanti madrelingua, i quali impostano le lezioni individuali in base alle specifiche esigenze dello studente.

Il servizio permette di scegliere il proprio tutor, suggerendo quelli che risultano maggiormente compatibili sulla base di appositi criteri (la selezione avviene infatti tramite un sistema machine-learning), e di definire in maniera molto flessibile i giorni e gli orari preferiti.

È inoltre possibile richiedere una lezione di prova gratis, da svolgere comodamente mediante l'app per dispositivi mobili Android e iOS/iPadOS o sul sito Web ufficiale di Preply. Ti segnalo poi che è sempre prevista una garanzia 100% soddisfatti o rimborsati, che consente di ricevere una sostituzione gratuita con un altro insegnante se il tutor non si è presentato o non è risultato all'altezza delle tue aspettative.

Per avvalerti della prova gratuita, collegati dunque alla home page del sito di Preply e seleziona la lingua inglese, quindi rispondi ad alcune domande preliminari affinché il sistema possa individuare i tutor migliori per te. Una volta visualizzata la pagina dei risultati, filtra gli insegnanti adoperando il menu posto in alto.

Per concludere, non appena individui il tutor che pensi possa fare al caso tuo, clicca sul relativo pulsante Prenota una lezione di prova e, dopo aver completato la registrazione (tramite indirizzo email o associando il tuo account Google o Facebook) scegli giorno e ora nel quale si svolgerà. Potrai poi ovviamente adoperare l'app per partecipare alla videolezione.

MosaLingua (Android/iOS/iPadOS)

MosaLingua è una piattaforma di e-learning che offre corsi di lingua particolarmente efficaci e, allo stesso tempo, convenienti (a partire da 4,97 euro al mese). L'approccio in questo caso è molto diverso rispetto alle soluzioni che ti ho proposto finora, in quanto viene utilizzato un metodo di apprendimento esclusivo, denominato Mosa-Learning, basato su principi di psicologia e scienza cognitiva.

In sostanza, per agevolare l'acquisizione delle nozioni il sistema propone esercitazioni e diverse tipologie di materiali di studio digitali idonei al livello di preparazione preventivamente definito e all'ambito nel quale l'utente intende specializzarsi.

Il tutto si svolge tramite la relativa app per Android o iOS/iPadOS oppure dal sito ufficiale di MosaLingua. Di base, dunque, non è previsto alcun contatto diretto con insegnanti. Tuttavia, è stata prevista anche una formula, denominata MasterClass Coaching+ che, oltre ai moduli e ai contenuti di cui ti ho appena parlato, include nel pacchetto anche 5 sessioni di conversazione da 45 minuti su Skype con i tutor madrelingua della piattaforma.

Se reputi che questa possa essere una soluzione valida per te, considera anche che puoi provare MosaLingua gratuitamente per 15 giorni e decidere poi se abbonarti. _Usando questo mio link, inoltre, potrai ottenere uno sconto del 20% sull'abbonamento grazie al codice pre-applicato “SALVATORE-ARANZULLA”_.

Altre app per parlare inglese con madrelingua

Per fornirti una panoramica quanto più esaustiva delle soluzioni a tua disposizione, ho preparato un elenco con altre app per parlare inglese con madrelingua che ritengo altrettanto valide.

italki (Android/iOS/iPadOS) — questa piattaforma online connette studenti di lingue straniere con insegnanti madrelingua o altamente qualificati attraverso lezioni individuali che si svolgono tramite videochiamata . Il costo varia da tutor a tutor, ed è sempre possibile prenotare una lezione di prova gratuita .

(Android/iOS/iPadOS) — questa piattaforma online connette studenti di lingue straniere con insegnanti madrelingua o altamente qualificati attraverso che si svolgono tramite . Il costo varia da tutor a tutor, ed è sempre possibile prenotare una . ABA English (Android/iOS/iPadOS) — questo servizio offre dei piani di apprendimento che includono tutto il necessario per imparare a parlare inglese in modo efficace. Oltre a un corso completo, sono previste anche lezioni dal vivo e il supporto da insegnanti madrelingua. I costi partono da 19,99 euro al mese .

(Android/iOS/iPadOS) — questo servizio offre dei piani di apprendimento che includono tutto il necessario per imparare a parlare inglese in modo efficace. Oltre a un corso completo, sono previste anche lezioni dal vivo e il supporto da insegnanti madrelingua. I costi partono da . Babbel (Android/iOS/iPadOS) — questa nota piattaforma di apprendimento delle lingue prevede una soluzione, denominata Babbel Live, che permette di partecipare a videolezioni di gruppo live (massimo 6 persone) per esercitarsi nella conversazione e migliorare la pronuncia. Vi sono diverse opzioni di abbonamento, tutte con lezioni illimitate, con costi a partire da 79 euro al mese.

App per parlare inglese con persone gratis

Preferisci utilizzare delle app per parlare inglese con persone gratis, collegate ad esempio a community o piattaforme social sviluppate appositamente per favorire gli scambi culturali con l'estero? Allora dai un'occhiata alle soluzioni che ti propongo nei prossimi capitoli.

HelloTalk (Android/iOS/iPadOS)

HelloTalk è una interessante piattaforma di scambio linguistico accessibile tramite la relativa app per dispositivi Android (verifica su store alternativi se il tuo device non ha i servizi Google) e iOS/iPadOS, o il suo sito Web ufficiale, sviluppata appositamente per agevolare l'apprendimento di una lingua straniera tramite conversazioni online (video, voce o testo) singole o di gruppo con i membri che ne popolano la community.

È inoltre dotata di alcuni utili e intuitivi strumenti linguistici (traduttore, verifica della pronuncia e altro) che supportano lo studio e l'interazione con gli utenti, nonché di funzioni social per condividere i propri interessi con i madrelingua che si esprimono nella lingua da te prescelta.

Il servizio è gratuito, ma è possibile sottoscrivere un abbonamento VIP con costi a partire da 6,58 euro al mese per sbloccare alcune funzionalità aggiuntive (come sottotitoli e traduzioni illimitate) e ottenere dei privilegi speciali nell'utilizzo di determinate feature.

Per avvalerti del servizio dal tuo smartphone/tablet, scarica e avvia l'app di cui ti ho fornito i riferimenti poc'anzi, quindi effettua l'accesso associando il tuo account Google o di una delle altre piattaforme social mostrate nella schermata iniziale, oppure iscriviti tramite indirizzo email.

Dopo aver completato la procedura di registrazione, che prevede l'inserimento di alcuni dati personali (genere e data di nascita) e delle informazioni relative ai propri obiettivi di apprendimento, ti verranno proposti nella sezione Connettiti i profili degli utenti compatibili con le tue esigenze, che in molti casi sono a loro volta interessati a imparare la tua lingua nativa.

Ti basterà quindi fare tap sull'immagine di anteprima di un utente per visualizzarne il profilo, dopodiché potrai inviare una richiesta per iniziare a chattare con quest'ultimo mediante l'apposito pulsante.

Ti segnalo poi la sezione Live, dove potrai visualizzare lo streaming di eventi in diretta, accedere alle Voiceroom (stanze virtuali nelle quali è possibile dialogare con gruppi di utenti) e prenotare delle lezioni a pagamento con tutor provenienti da tutto il mondo.

Altre app per parlare inglese con sconosciuti

Oltre alla soluzione menzionata nel precedente capitolo, puoi ovviamente fare riferimento a molte altre app per parlare inglese con sconosciuti, e di seguito te ne riporto alcune che ho trovato particolarmente adatte allo scopo.

Tandem (Android/iOS/iPadOS) — app mobile progettata per consentire agli utenti di imparare nuove lingue conversando con utenti provenienti da diverse parti del mondo, accomunate dal desiderio di migliorare le proprie capacità linguistiche e conoscere nuove persone. Il servizio permette di scambiarsi messaggi , effettuare chiamate vocali o video e, ove possibile, incontrarsi di persona . Di base è gratuito , ma c'è la possibilità di sottoscrivere un abbonamento Pro per sbloccare alcune limitazioni, con costi a partire da 7,49 euro al mese .

(Android/iOS/iPadOS) — app mobile progettata per consentire agli utenti di imparare nuove lingue conversando con utenti provenienti da diverse parti del mondo, accomunate dal desiderio di migliorare le proprie capacità linguistiche e conoscere nuove persone. Il servizio permette di scambiarsi , effettuare o e, ove possibile, . Di base è , ma c'è la possibilità di sottoscrivere un abbonamento per sbloccare alcune limitazioni, con costi a partire da . Interpals (Android/iOS/iPadOS) — questa piattaforma offre un servizio di scambio linguistico e culturale , con l'obiettivo di connettere persone per facilitare l'apprendimento reciproco delle lingue e fare nuove amicizie.

(Android/iOS/iPadOS) — questa piattaforma offre un , con l'obiettivo di connettere persone per facilitare l'apprendimento reciproco delle lingue e fare nuove amicizie. Lingbe (Android/iOS/iPadOS) — si tratta anche in questo caso di un'app gratuita di scambio linguistico (con acquisti in-app) alimentata da una vivace community, la quale integra apposite funzioni di chat o chiamata vocale per dialogare online con altri utenti.