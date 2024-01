Ultimamente hai un po' di tempo libero a disposizione e, dato che ti senti particolarmente volenteroso e motivato, stai pensando di sfruttarlo in maniera proficua dedicandoti all'apprendimento delle lingue. Sei infatti consapevole del fatto che questa attività non può che portare un miglioramento sia a livello personale, sia per quel che riguarda le tue ambizioni lavorative.

L'unica condizione che hai deciso di porre riguarda la modalità nelle quale andrai a partecipare alle lezioni: il corso, infatti, dovrà essere assolutamente svolto online tramite il PC, affinché tu possa gestire in maniera il più autonoma possibile lo studio. Per questo motivo, ti sei messo su Internet alla ricerca dei migliori siti per imparare lingue, capitando infine proprio dalle mie parti.

Ebbene, sono più che lieto di poterti dare supporto per questa tua bella e lodevole iniziativa. Ho quindi selezionato per te alcune piattaforme per lo studio delle lingue che reputo particolarmente funzionali e ben strutturate, idonee a varie tipologie di esigenze di apprendimento, budget e organizzative. Sono certo che la consultazione dei prossimi capitoli ti aiuterà a trovare una soluzione congeniale alle tue necessità, e che il tuo percorso di formazione proseguirà spedito, riservandoti tante belle soddisfazioni. Allora, sei pronto? Perfetto, in tal caso a me non resta che augurarti buona lettura!

Indice

Siti per imparare lingue straniere

Di seguito, come promesso, ti illustrerò le principali caratteristiche di quelli che, a mio modesto avviso, rappresentano alcuni fra i più interessanti siti per imparare lingue straniere disponibili in Rete. Ciascuna delle soluzioni proposte in questa sezione della guida offre un approccio e una metodologia di insegnamento specifica, affinché tu possa scegliere più facilmente quella che fa maggiormente al caso tuo.

Cambly

Se nello specifico sei alla ricerca di siti per imparare lingua inglese, allora ti raccomando vivamente di prendere in considerazione Cambly, piattaforma di e-learning dedicata in maniera esclusiva all'apprendimento dell'idioma in questione, anche nelle varianti americano, britannico o australiano.

Si tratta, infatti, di una tra le realtà più apprezzate del settore, in quanto offre soluzioni diversificate per varie tipologie di esigenze: puoi, ad esempio, partecipare a video-lezioni individuali orientate alla conoscenza delle basi dell'inglese, oppure scegliere un percorso di approfondimento con un insegnante madrelingua, dedicato magari all'apprendimento di termini ed espressioni relativi a una professione specifica.

Non mancano poi i corsi di preparazione agli esami IELTS e TOEFL, programmi di studio orientati all'apprendimento dell'inglese commerciale, e lezioni di gruppo. Per i più piccoli, invece, è stata realizzata una piattaforma dedicata, denominata Cambly Kids.

Le video-lezioni online possono inoltre essere seguite, oltre che via browser dal sito ufficiale di Cambly, anche tramite la relativa app per dispositivi Android e iPhone/iPad. Il sistema integra poi delle interessanti funzionalità, come un servizio di chat e un tool di traduzione automatico, i quali possono essere utilizzati per comprendere meglio ciò che viene detto dal tutor. Inoltre, ti interesserà sapere che potrai rivedere le lezioni tutte le volte che vorrai accedendo all'apposita sezione del profilo.

Per quanto riguarda i costi, ci tengo a precisare che sono assolutamente abbordabili, e che variano in base alla soluzione prescelta: c'è infatti la possibilità di acquistare un piano completo, con accesso integrale al programma di Cambly, o di prenotare lezioni singole con uno degli oltre 10.000 insegnanti selezionati che fanno parte della piattaforma.

Se vuoi, puoi effettuare una lezione di prova gratuita su Cambly collegandoti al suo sito ufficiale e registrandoti tramite il modulo che ti viene proposto. Immettendo il codice SALVATORE-ARANZULLA durante l'iscrizione, potrai ottenere anche 15 minuti di prova gratis, il 10% di sconto sui piani da 3 mesi e il 25% di sconto sui piani annuali.

A registrazione effettuata, ti verrà dato modo di cercare un insegnante compatibile con le tue esigenze di studio e di organizzazione, e programmare la tua lezione di prova gratuita selezionando l'apposita voce. Se, ad ogni modo, vuoi saperne di più su come funziona Cambly, ti rimando alla lettura della guida dedicata che ti ho appena linkato.

Preply

Stai prendendo in considerazione esclusivamente dei siti per imparare le lingue con madrelingua, in quanto reputi che sia essenziale poter fare conversazione con persone che parlano correntemente l'idioma prescelto per poter vivere un'esperienza di apprendimento quanto più autentica e naturale possibile? Allora ti consiglio caldamente di rivolgerti a Preply, piattaforma di e-learning che consente di svolgere lezioni individuali online con tutor selezionati, molti dei quali, appunto, madrelingua.

Preply permette di scegliere fra molteplici lingue, come inglese, francese, spagnolo, tedesco, italiano, cinese, arabo, giapponese, portoghese e tante altre. Inoltre, offre la possibilità di usufruire di lezioni di prova gratis e garanzia soddisfatti o rimborsati, qualora non dovessi trovarti bene con l'insegnante prescelto. Considera, comunque, che la piattaforma si avvale di un valido sistema di machine-learning, il quale è in grado di abbinare in maniera efficace insegnanti e studenti in base alle rispettive esigenze in termini di orari e apprendimento.

Se le premesse ti allettano, collegati al sito ufficiale di Preply e seleziona la lingua di tuo interesse, quindi rispondi alle domande sul percorso di formazione che desideri intraprendere. Dopo di ciò, potrai sfogliare la lista degli insegnanti disponibili.

Una volta individuato il tutor che pensi possa fare al caso tuo, richiedi una lezione di prova gratuita cliccando sull'apposito pulsante. Provvedi poi a effettuare la registrazione con indirizzo email o associando il tuo account Google o Facebook.

Al termine, se ti riterrai soddisfatto dell'esperienza, potrai proseguire con lo stesso insegnante prenotando singolarmente le successive sessioni didattiche o acquistando pacchetti composti da più lezioni; tieni anche conto del fatto che i corsi potranno essere seguiti online sia dal sito di Preply, sia mediante la relativa app per Android o iOS/iPadOS. Maggiori info qui.

MosaLingua

Non sei particolarmente propenso, almeno in questa fase, a partecipare a lezioni individuali o di gruppo, ma preferiresti piuttosto concentrarti su un percorso che, pur essendo guidato, ti dia modo di gestire lo studio in completa autonomia? Allora MosaLingua potrebbe essere proprio la soluzione che fa per te.

Questa piattaforma, infatti, offre un approccio diverso rispetto alle altre soluzioni proposte finora, in quanto si basa su un metodo esclusivo, denominato Mosa Learning, che applica diversi concetti di psicologia e scienza cognitiva all'apprendimento delle lingue.

Fra questi, ti segnalo in particolare il sistema della ripetizione a intervalli, che consiste nel ripetere più volte termini e concetti chiave di maggior uso, seguendo però uno specifico schema, il quale fa sì che le nozioni vengano assimilate in maniera più veloce ed efficace.

Inoltre, si avvale di una vasta gamma di risorse integrative, come contenuti multimediali (che possono essere comodamente letti, visti o ascoltati in qualsiasi momento libero della giornata), selezionati appositamente perché in grado di migliorare la comprensione scritta e orale della lingua prescelta.

Puoi provare MosaLingua gratuitamente per 15 giorni selezionando una delle numerose lingue proposte dal servizio, ovvero inglese, spagnolo, francese, portoghese, russo, cinese, giapponese, coreano e italiano. Successivamente, potrai scegliere se continuare con prezzi a partire da 9,99 euro/mese. _Inoltre, passando per il mio link otterrai uno sconto del 20% sull'abbonamento grazie al codice pre-applicato “SALVATORE-ARANZULLA”!_

Siti per imparare lingue gratis

Sei appena all'inizio del tuo percorso di apprendimento, e stai dunque pensando di utilizzare dei siti per imparare lingue gratis che ti permettano di prendere confidenza con l'idioma prescelto senza mettere mano al portafoglio? In tal caso, sarai lieto di sapere che in Rete sono disponibili diverse piattaforme e-learning che, di base, non prevedono alcun esborso monetario. Vediamone insieme alcune che reputo particolarmente interessanti.

Duolingo

Duolingo è senza ombra di dubbio una delle migliori soluzioni per studiare una lingua gratis: il suo metodo, infatti, si basa su divertenti lezioni interattive che includono esercizi di ascolto, lettura, scrittura e traduzione.

La piattaforma, per stimolare l'apprendimento, utilizza diversi elementi di gioco come premi, livelli, sfide con gli amici e monitoraggio dei progressi. Per farti un esempio, a ogni esercizio completato gli utenti accumulano punti che gli permettono di guadagnarsi l'accesso al livello successivo.

La scelta delle lingue è davvero ampia, ma se desideri disporre dell'interfaccia in italiano potrai selezionare unicamente inglese, francese, spagnolo e tedesco. Se invece hai già una certa dimestichezza ad esempio con l'inglese, modificando la lingua dal menu posto in alto a destra nella sua home page, le opzioni a tua disposizione includeranno una vasta gamma di idiomi alternativi, come giapponese, olandese, arabo, danese, greco e chi più ne ha più ne ha metta.

Per poter iniziare un corso su Duolingo ti basterà poi cliccare sulla lingua prescelta e premere al passaggio successivo il pulsante Inizia a imparare (o Start learning se utilizzi la versione inglese), dopodiché dovrai eseguire una breve procedura di registrazione, durante la quale verranno definiti i tuoi obiettivi di crescita e il tuo livello di conoscenza di partenza.

Il servizio, oltre che dal Web, è accessibile anche dalla relativa app per Android (la trovi pure su store alternativi se il tuo device non ha i servizi Google) e iOS/iPadOS. Inoltre, offre la possibilità, sottoscrivendo un abbonamento Duolingo Plus con costi a partire da 16,99 euro/mese (e 2 settimane di prova gratuita), di avvalersi di strumenti integrativi, eliminare la pubblicità e disporre di vite illimitate. Se vuoi approfondire l'argomento, leggi pure la mia guida interamente dedicata a come funziona Duolingo.

Altri siti per studiare lingue gratis

Ovviamente, le soluzioni a tua disposizione non si esauriscono con la risorsa di cui ti ho parlato nel precedente capitolo. Ecco per te, dunque, una selezione con altri siti per studiare lingue gratis che sono certo troverai alquanto utile.

EU Academy — si tratta del sito UE per imparare le lingue ufficiale. Digitando la lingua che desideri studiare nel campo Cosa vuoi imparare oggi? presente nella sua pagina principale, potrai accedere gratuitamente a diverse utili risorse finalizzate all'apprendimento dell'idioma prescelto.

— si tratta del ufficiale. Digitando la lingua che desideri studiare nel campo presente nella sua pagina principale, potrai accedere gratuitamente a diverse utili risorse finalizzate all'apprendimento dell'idioma prescelto. Buusu — nota piattaforma di apprendimento online delle lingue che prevede la possibilità di sottoscrivere un piano gratuito per imparare una delle numerose lingue proposte dal servizio. C'è però anche la possibilità di sbloccare diverse funzionalità aggiuntive acquistando un abbonamento Premium con costi a partire da 9,98 euro al mese .

— nota piattaforma di apprendimento online delle lingue che prevede la possibilità di sottoscrivere un per imparare una delle numerose lingue proposte dal servizio. C'è però anche la possibilità di sbloccare diverse funzionalità aggiuntive acquistando un abbonamento con costi a partire da . Loecsen — questa scuola online, accessibile dal Web, offre un corso gratuito per i principianti utile per apprendere i rudimenti della lingua. Alcune funzionalità aggiuntive e l'accesso ai moduli successivi prevedono il pagamento di una quota, con costi a partire da 7,5 euro una tantum .

— questa scuola online, accessibile dal Web, offre un corso gratuito per i principianti utile per apprendere i rudimenti della lingua. Alcune funzionalità aggiuntive e l'accesso ai moduli successivi prevedono il pagamento di una quota, con costi a partire da . Livemocha — questo sito favorisce l'apprendimento delle lingue attraverso la partecipazione ad alcune lezioni interattive utili per studiarne le basi, e proponendo scambi culturali online in chat con altre persone desiderose di fare nuove amicizie in tutto il mondo.