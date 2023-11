L'app Orologio predefinita del tuo smartphone non fa per niente al caso tuo: è poco personalizzabile, spesso non la senti e non possiede le caratteristiche che vorresti per la tua sveglia mattutina. Per questa ragione hai deciso di cercare qualche alternativa all'interno dello store presente sul tuo telefono.

Ottima idea, non c'è che dire. Se la l'app sveglia non soddisfa le tue aspettative è più che giusto che tu voglia sostituirla con qualcosa di diverso e più funzionale. Proprio per questa ragione, oggi, ti aiuterò a scoprire quali sono le miglio app per sveglia per Android, iPhone e per computer, nel caso in cui tu voglia avere una certezza in più e impostare sveglie su diversi dispositivi.

É proprio quello che stavi cercando, vero? Allora direi di non perdere ulteriore tempo in chiacchiere e di vedere subito quali sono le soluzioni che hai a disposizione sui differenti terminali. Detto questo non mi resta che augurarti buona lettura e buon divertimento!

Indice

App per sveglia per Android

Cominciamo questa disamina di app per sveglia partendo dagli smartphone Android. Se ti stai quindi chiedendo quali sono le migliori app per sveglia Samsung o qualsiasi altro marchio di device col “robottino verde”, trovi tutto spiegato qui sotto.

App per sveglia personalizzata

Se desideri personalizzare numerosi aspetti della tua sveglia, come i suoni, la modalità di interruzione o di posticipazione, ma anche trovare applicazioni per sveglia parlante, l'elenco qui sotto può fare al caso tuo.

Galarm — si tratta di un'app gratuita di sveglia (disponibile anche in versione Premium a 1,09 euro/mese o 7,49 euro/anno) che permette di impostare numerosi allarmi per le attività più disparate, oltre alla classica sveglia da utilizzare al mattino. Tra le sue funzioni più interessanti ci sono sicuramente la possibilità di selezionare la durata della sveglia (che, in sostanza, suona ad esempio per 30 secondi e poi si stacca in automatico, senza il bisogno di interromperla) e di impostare preventivamente il numero di ripetizioni e l' intervallo di tempo tra una ripetizione e l'altra. Oltre a questo, possiede funzioni sociali: permette di impostare sveglie per i propri contatti singoli che usano Galarm o per dei gruppi di persone, fornendo anche una chat , in modo da potersi coordinare.

— come suggerisce il nome, si tratta di una app sveglia gratuita con pubblicità (che possono essere rimosse al prezzo di 3,59 euro una tantum) che permette di impostare un , cioè un breve testo che l'app pronuncia dopo aver riprodotto il suono della sveglia per un determinato periodo di tempo. In sostanza la sveglia suona, poi pronuncia l' e, se lo hai impostato, il tuo . Si tratta di una funzione utile, per esempio, per sapere immediatamente qual è l'attività del giorno e per trovare la motivazione per cominciare la giornata. Sleepwave — consiste in un'app di monitoraggio del sonno e sveglia intelligente , che suona basandosi su un sensore di movimento nel momento che reputa migliore per il corpo. Inoltre, consente un addormentamento e risveglio delicato , utilizzando suoni rilassanti. Nella sua versione di base, per il monitoraggio del sonno e per le funzioni di sveglia, è gratuita ma possiede anche altre funzioni a pagamento (5,99 euro/mese o 23,99 euro/anno) come i trend e le note sul sonno, ulteriori suoni rilassanti da poter impostare e temi extra.

App per sveglia con musica

Sei stufo dei soliti toni utilizzati per la sveglia e vorresti impostare una delle tue canzoni preferite per svegliarti ogni mattina? Nessun problema, numerose applicazioni per la sveglia consentono di impostare la propria musica. Ne trovi alcune elencate di seguito.

Orologio — forse non ne sei a conoscenza, ma l'app predefinita del tuo smartphone possiede delle funzioni utili per impostare la tua musica preferita come sveglia. L'app, infatti, si collega con YouTube Music e con Spotify e, una volta eseguito l'accesso al proprio account, basta premere sulla voce Predefinita , fare tap sulla scheda YouTube Music o Spotify e selezionare il brano che si desidera venga riprodotto come sveglia.

App per sveglia per sonno pesante

Quando dormi non ti svegliano neanche le cannonate? Allora, qui di seguito, puoi trovare un'elenco di app che, per interrompere la sveglia, richiedono approcci non convenzionali.

Sveglia Estrema — l'app in questione, gratuita con pubblicità e in versione PRO (al prezzo di 5,49 euro), consente di impostare alcuni parametri utili per non rimanere eccessivamente nel letto. Per esempio, con la funzione, Puzzle consente di ignorare la sveglia unicamente risolvendo alcuni problemi matematici, mentre con la funzione Password consente di interrompere la sveglia solo se si inserisce la password visualizzata a schermo. Nella versione PRO o acquistando la singola funzione a 0,99 euro presenta un'altra interessante funzione: genera dei codici QR da stampare e da posizionare lontano dal letto. Così facendo, per interrompere la sveglia, dovrai obbligatoriamente alzarti e scannerizzare il codice.

App per sveglia iPhone

Disponi di un iPhone e ti stai domandando se, per il tuo sistema operativo, esistono delle app per sveglia migliori rispetto a Orologio, quella presente di default su tutti i dispositivi iOS? La risposta è affermativa! Trovi un elenco di app che possono fare al caso tuo nel corso dei prossimi paragrafi.

App per sveglia personalizzata

Molte delle sveglie di cui ti ho parlato in precedenza per Android, sono disponibili per il download anche su iOS come nel caso di Galarm e Sleepwave. Se, però, ne vuoi provare altre le trovi nell'elenco qui sotto.

Sveglia con musica e parlante — se quello che desideri è una sveglia parlante , questa potrebbe fare al caso tuo. Si tratta di un'app gratuita, che consente di impostare — dopo la riproduzione della sveglia — un podcast , una stazione radio o le news .

App per sveglia con musica

Desideri impostare la tua musica preferita come tono d'allarme per la sveglia? Nessun problema, molte app consentono di fare ciò. Trovi le migliori proprio qui sotto.

Orologio – la sveglia predefinita di iOS, consente in maniera nativa di sfruttare le canzoni presenti nell'app Musica come sveglia. Per usare questa funzione, quindi, non devi far altro che premere sulle voci Suono > Scegli un brano e sfruttare la schermata della Libreria che vedi aprirsi per selezionare uno dei brani presenti.

— semplice, intuitiva e gratuita con pubblicità (che possono essere rimosse per 3,99 euro), consente di utilizzare la propria musica per svegliarsi impostando i propri brani tra quelli presenti nell'app di iOS. Morning sveglia per Spotify – l'app in questione possiede un'integrazione con Spotify e consente quindi di poter impostare numerosi brani come toni per la sveglia, ma anche di poter collegare la propria libreria musicale nell'app Musica e i podcast nell'app Podcast . Nella sua versione PRO, a 29,99 euro/anno con prova gratuita di 7 giorni, offre funzioni aggiuntive come l'accesso completo alle playlist, agli artisti, agli album e ai brani di Spotify.

App per sveglia per sonno pesante

Tendi ad avere difficoltà durante il risveglio? Allora le app sveglia che si disattivano solo compiendo azioni particolari sono quelle che fanno per te. Qui di seguito ne trovi un elenco.

Alarmy — come ti ho spiegato anche precedentemente, Alarmy consente — nella sua versione gratuita — di staccare la sveglia solo compiendo alcune azioni particolari come: risolvere problemi matematici , scuotere il telefono a ripetizione in maniera piuttosto forte, scattare una foto a un oggetto o a un luogo selezionato, scnsionare un codice a barre collocato in qualche altra stanza o risolvere un rompicapo mnemonico . In versione Premium, al prezzo di base di 3,99 euro/mese, consente di sbloccare la sveglia con azioni multiple e ulteriori metodi rispetto a quelli visti in precedenza.

App per sveglia per PC

Per essere proprio certo di svegliarti alla giusta ora hai deciso di impostare una sveglia anche sul tuo fidato PC. Per farlo, innanzitutto, puoi affidarti alle applicazioni installate di default su Windows e macOS, come ti ho spiegato nel mio tutorial su come impostare la sveglia sul PC.

Nel caso in cui, però, le applicazioni predefinite non dovessero fare al caso tuo, puoi optare per qualcos'altro. Su Windows, per esempio, puoi utilizzare Sveglia gratuita, che consente di impostare anche i brani presenti nella propria libreria musicale e attiva automaticamente il suono anche quando quest'ultimo è stato abbassato per errore, oppure Orologio (Riquadro, Sveglia, Contaminuti) che offre tutte le normali funzionalità di una sveglia.

Per quanto riguarda app sveglia per Mac, invece, puoi fare affidamento sull'applicazione Orologio predefinita, che trovi nel Launchpad o nella cartella Applicazioni. Ti basta selezionare la scheda Sveglie e premere il pulsante + in alto a destra. In alternativa puoi usare anche Siri.

Come alternativa, puoi valutare Sveglia: Orologio digitale, un'applicazione semplice e intuitiva che consente di impostare sveglie, modificarne il suono e, passando alla versione PRO al prezzo di 2,99 euro/mese, 29,99 euro/anno (con tre giorni di prova gratuita) o 25,99 euro una tantum, consente anche di sbloccare tutti i design, ulteriori suoni, di poter attivare la sveglia anche in assenza del volume su macOS e compiere altre operazioni. Se disponi di un'abitazione smart gestita dall'app Casa, puoi impostare sveglie tramite l'applicazione Wake Up Light e far sì che le luci della tua abitazione si accendono gradatamente in concomitanza con la sveglia, per simulare l'alba. Maggiori info qui.