Viaggi spesso in Italia, per lavoro o divertimento, e ti trovi a dover parlare con persone che si esprimono in dialetti che sono per te difficilmente comprensibili. Oppure hai amici e parenti di altre regioni e a volte non riesci a cogliere il significato di alcune parole dialettali. In questo caso, niente paura, perché la tecnologia può venirti in soccorso grazie ad alcune risorse che possono farti la traduzione immediata di espressioni locali che non avevi mai sentito prima.

Se ti trovi spesso ad avere bisogno della traduzione di una frase detta in dialetto stretto, allora questa guida ti sarà molto utile, perché ti mostrerò alcune app per tradurre i dialetti italiani e altre risorse interessanti. Purtroppo non esistono ancora applicazioni per tutti i dialetti italiani, o un'applicazione che può fornire la traduzione di qualsiasi parola dialettale in italiano e viceversa, ma hai a disposizione delle app e dei siti Web interessanti che potrebbero fare al caso tuo ogni volta che ti trovi spiazzato da una parola dialettale che non conosci ancora.

Quindi, se non vuoi più dover chiedere agli altri cosa vuol dire questa o quell'altra parola pronunciata in dialetto o restare a bocca aperta di fronte a un proverbio regionale che non avevi mai sentito prima, non indugiare ancora e leggi questo tutorial. Come sempre, prima di cominciare, ti auguro buona lettura e ti faccio il mio in bocca al lupo per tutto.

App per tradurre i dialetti italiani

Nel momento in cui scrivo, non esistono ancora tante app per tradurre i dialetti italiani, così come esistono tante app per tradurre da una lingua all'altra. I dialetti in Italia, come sappiamo bene, rappresentano una realtà molto complessa nel nostro paese. Ogni regione italiana, infatti, ha almeno un dialetto e in molti casi più di uno. Le lingue locali italiane, però, sono al centro di una progressiva digitalizzazione e quindi stanno comparendo le prime applicazioni con le quali è possibile effettuare la traduzione di parole dialettali dal dialetto all'italiano e viceversa.

Appröu (Android)

Appröu è un applicazione creata da uno studente di Ingegneria del Politecnico di Torino per offrire un dizionario del dialetto sanremasco sempre a portata di mano, per contribuire alla conservazione e alla valorizzazione della lingua locale. Al momento su questa app è possibile ottenere la traduzione di oltre 5.600 parole. L'app Appröu è scaricabile per Android (anche su store alternativi) mentre per iOS/iPadOS è disponibile una versione Web a questo link.

Se hai un dispositivo Android, dopo aver scaricato e avviato l'app, non dovrai fare altro che digitare la parola italiana che vuoi tradurre in Sanremasco nell'apposito campo dove c'è scritto Parole da cercare e fare tap sull'icona della lente di ingrandimento. L'applicazione ti mostrerà subito la traduzione della parola cercata, se l'hai digitata correttamente. Nella parte bassa della schermata potresti anche trovare suggerimenti per effettuare la traduzione di parole simili o correlate a quella che hai appena cercato.

Oltre alla traduzione delle parole, Appröu offre anche degli utili suggerimenti per scrivere in Sanremasco. Per consultarli premi sull'icona con le tre linee in alto a sinistra e poi fai tap su Scrivere in dialetto.

Anche se non esiste ancora un'applicazione per iOS/iPadOS, se hai un dispositivo di casa Apple, puoi comunque usufruire di questo servizio di traduzione in Sanremasco aprendo il browser che utilizzi di solito sul tuo smartphone o sul tuo tablet e poi collegandoti a questo link. Il funzionamento è identico a quello appena descritto per l'applicazione Android. Se vuoi maggiori informazioni su questo servizio puoi visitare anche il sito ufficiale di Appröu.

Il Bergamasco (Android/iOS/iPadOS)

Il Bergamasco è un'applicazione con la quale è possibile tradurre oltre 6.000 vocaboli del dialetto bergamasco, di cui alcuni possono avere più di una traduzione possibile. L'app è stata creata da una software house bergamasca, con l'intento di far conoscere il dialetto locale alle nuove generazioni e migliorare la conoscenza di chi già lo parla.

Puoi scaricare Il Bergamasco per dispositivi Android (anche su store alternativi) e per iOS/iPadOS a seconda del dispositivo in tuo possesso. Dopo aver scaricato e avviato l'app per ottenere la traduzione di una parola italiana in dialetto bergamasco fai tap sul pulsante Italiano-Bergamasco. A questo punto puoi effettuare una ricerca sul dizionario per lettera, premendo sulla lettera con cui comincia la parola che cerchi, nell'elenco a destra, e poi scorrendo finché non trovi la parola che cerchi. Oppure fai tap sull'icona della lente di ingrandimento che si trova in alto, digita la parola che cerchi nell'apposito campo e visualizza immediatamente la traduzione.

Puoi fare la stessa cosa se devi tradurre una parola dal dialetto bergamasco all'italiano: in questo caso premi sul pulsante Bergamasco-Italiano ed esegui una delle procedure descritte sopra.

Dizionario Piemontese (Android)

Dizionario Piemontese è un'applicazione che contiene, come dice appunto il nome, un dizionario piemontese, consultabile in modo interattivo per tradurre parole dal piemontese all'italiano e viceversa. L'applicazione è scaricabile per Android ( anche su store alternativi) mentre al momento non esiste una versione per iOS/iPadOS.

Il funzionamento dell'app Dizionario Piemontese, per tradurre dal dialetto all'italiano e viceversa, è molto semplice. Dopo aver scaricato e avviato l'app puoi accedere immediatamente al Dissionari Italian-Piemontèis che contiene più di 30.000 voci, digitando la parola italiana che vuoi tradurre in piemontese nell'apposito campo dove c'è scritto An italian e poi facendo tap su Serca. Visualizzerai subito sotto la parola digitata e la sua traduzione.

Se, invece, vuoi tradurre una parola dal piemontese all'italiano devi fare tap sul pulsante Dissionari Piemontèis-Italian per accedere al dizionario che contiene oltre 32.000 voci. A questo punto digita la parola piemontese di cui non conosci il significato nello spazio apposito dove c'è scritto Piemontèis e premi su Serca. Anche in questo caso visualizzerai subito sotto la parola digitata e la sua traduzione.

Una cosa interessante di quest'applicazione è la possibilità di collaborare aggiungendo una parola che ancora non è presente all'interno del Dizionario Piemontese interattivo. Per proporre una nuova parola piemontese e la sua traduzione in italiano, basta fare tap sul pulsante Colaboré diretament al Dissionari. Nella schermata che compare ora digita nel primo campo la Paròla an italian (parola in italiano), nel secondo campo la Paròla an piemontèis, quindi la parola corrispondente in piemontese, e nel campo Nòm o sigla del contributor inserisci il tuo nome o il nome dell'azienda o associazione a cui appartieni. Per inviare il contributo, quindi, premi sul pulsante Contribuì al Dissionari.

Altre risorse per tradurre i dialetti italiani

Ci sono anche altre risorse per tradurre i dialetti italiani: siti Web dove è possibile trovare la traduzione di parole dialettali in italiano e viceversa e dove è possibile anche scoprire altre curiosità sulle realtà regionali italiane e di seguito te ne propongo alcune.

Mr Dialect — semplice sito di traduzione dove è possibile digitare una parola e richiedere la traduzione immediata da un qualsiasi dialetto regionale all'italiano e viceversa, ma anche da un dialetto all'altro .

— semplice sito di dove è possibile digitare una parola e richiedere la traduzione immediata da un qualsiasi dialetto regionale all'italiano e viceversa, ma anche . Dialect Converter — altro sito che permette di tradurre — tramite intelligenza artificiale — dall'italiano a vari dialetti regionali.

— altro sito che permette di tradurre — tramite intelligenza artificiale — dall'italiano a vari dialetti regionali. Dialettando — sito Web interamente dedicato ai dialetti italiani dove è possibile consultare parole, proverbi, poesie, racconti e ricette di ogni regione italiana.

— sito Web interamente dedicato ai dialetti italiani dove è possibile consultare parole, proverbi, poesie, racconti e ricette di ogni regione italiana. Giggino , Scuolissima.com e Glosbe — sono tre siti che consentono di tradurre dall'italiano al napoletano, e viceversa.

, e — sono tre siti che consentono di tradurre dall'italiano al napoletano, e viceversa. Linguaveneta.net — sito Web realizzato dal Consiglio Regionale del Veneto interamente dedicato alla lingua veneta. Sul sito è disponibile un traduttore dove è possibile consultare la traduzione di qualsiasi parola dal veneto all'italiano e viceversa.