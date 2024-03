Ultimamente, hai deciso di iniziare a spostarti nella città di Roma, nonché in alcune sue zone limitrofe e della Regione Lazio, con i mezzi pubblici, utilizzando quindi quelli gestiti dall'ATAC, il principale concessionario del trasporto pubblico della Capitale. Ti sei di conseguenza dotato, o hai intenzione di farlo, di un abbonamento sottoscritto online, ma nutri ancora qualche dubbio sulle modalità di attivazione dello stesso.

Per evitare di incorrere in sanzioni o di riscontrare difficoltà in fase di accesso ai servizi in questione, prima di adoperarlo vorresti quindi capire come attivare abbonamento ATAC fatto online. Ebbene, sono lieto di comunicarti che oggi è proprio il tuo giorno fortunato!

Nel corso dei prossimi capitoli, infatti, oltre a mostrarti le varie soluzioni previste dall'operatore della mobilità urbana di Roma in questione per acquistare un abbonamento o dei carnet di biglietti online (le quali includono diversi servizi partner che possono essere utilizzati dal Web oppure tramite apposite app), ti spiegherò come convalidare il titolo di viaggio e cosa fare in caso di problemi. Allora, hai qualche minuto da dedicarmi? Sì? Perfetto, in tal caso a me non resta che augurarti buon proseguimento!

Indice

Come fare abbonamento ATAC online

Per iniziare, credo sia opportuno fare una panoramica delle varie tipologie di card previste dal servizio e dei relativi abbonamenti acquistabili online che l'ATAC mette a disposizione dei suoi utenti per rispondere alle diverse esigenze di trasporto.

Come forse già saprai, le varie tipologie di abbonamenti mensili e annuali Metrebus Roma e quelli annuali Metrebus Lazio sono attualmente disponibili esclusivamente su supporti elettronici, dove possono essere caricate anche diverse tipologie di biglietti (BIT, 2-Bit, 3-Bit, 5-Bit, 10-Bit, ROMA 24/48/72 ore e la Carta Integrata Settimanale CIS).

Occorre quindi dotarsi preventivamente di una delle tessere elettroniche utili allo scopo. Una delle più diffuse è la Metrebus Card, che permette di acquistare tutte le tipologie di abbonamenti online previsti. Questa può però essere ottenuta solo in una delle biglietterie abilitate compilando un modulo che trovi su questa pagina (cliccando, appunto, sul link modulo, oppure cliccando qui) al quale va allegata la fotocopia del documento di identità. La tessera va poi necessariamente personalizzata scrivendo nei campi dedicati nome, cognome e data di nascita.

In questo caso, dunque, la ricarica online può essere eseguita ad esempio tramite il servizio MyATAC. Se non l'hai mai fatto prima, per iscriverti ti basta collegarti al link fornito poc'anzi, premere il pulsante Registrati dal menu di sinistra e compilare il modulo ivi presente con i vari dati richiesti.

Una volta confermato di aver preso visione dell'informativa sulla privacy (basta apporre il segno di spunta nell'apposita casella) e dopo aver premuto il pulsante Registrati, dovrai cliccare sul link inviato per email alla casella di posta elettronica da te comunicata per completare la procedura, immettendo il codice di verifica menzionato nel testo nel messaggio e specificando al passaggio seguente la password del tuo nuovo account.

Successivamente, potrai eseguire il login sul sito MyATAC tramite la funzione Accedi con le credenziali appena definite, dopodiché ti basterà cliccare sul bottone Ricarica la card per acquistare un abbonamento: andrà innanzitutto specificato il codice seriale della tessera (lo trovi riportato sul retro della scheda in basso – è quello sulla destra), quindi ti verrà dato modo di scegliere una delle opzioni di abbonamento disponibili, che potrai poi pagare tramite carta di credito o conto PayPal.

Se desideri comprare uno degli abbonamenti agevolati, puoi farlo premendo l'apposita voce nella sezione Richieste abbonamento. Ovviamente, prima di compilare la domanda di adesione e inoltrarla, assicurati di essere in possesso dei relativi requisiti.

In alternativa, se preferisci procedere da smartphone e tablet, puoi ricorrere all'utilizzo di alcune risorse collegate a servizi partner per effettuare il pagamento dei titoli di viaggio online.

Una di queste è l'app MooneyGO (ex Cicero), compatibile con dispositivi Android (verifica su store alternativi se il tuo device non ha i servizi Google) e iOS/iPadOS, grazie alla quale è possibile effettuare anche la prenotazione di un parcheggio e pagare il telepedaggio.

Al primo avvio, dopo aver effettuato la registrazione di un account e aver fornito tutti i consensi necessari al suo funzionamento (se hai dei dubbi sulla procedura consulta la guida dedicata al servizio che ti ho linkato al paragrafo precedente), fai tap sulla voce Acquista, quindi seleziona l'opzione Trasporto pubblico nella sezione Servizi in città.

Al passaggio successivo, scegli l'opzione ATAC Roma, quindi fai tap sulla voce Abbonamenti e compila il modulo che ti viene mostrato per associare la tessera, caricando o scattando anche una tua foto personale. Pigia poi il bottone Continua e attendi qualche istante che venga recuperata la card relativa al tuo codice fiscale, dopodiché sfiora il pulsante Usa Tessera.

Ora non ti resta che individuare la tipologia di abbonamento che ti occorre fra quelli disponibili (mensile o annuale) e completare il pagamento con uno dei metodi previsti, ossia carta di credito/debito, Satispay (con cui, se ti registri con il codice ARANZULLA, puoi ottenere anche del credito extra) o Postepay.

È possibile comprare ticket e abbonamenti ATAC seguendo una procedura molto simile a quella appena esposta anche su queste altre piattaforme.

DropTicket (Android/iOS/iPadOS) — servizio che permette di acquistare comodamente dallo smartphone ticket e abbonamenti relativi a diversi servizi di trasporto pubblico e sosta auto, nonché biglietti per parchi tematici e eventi di intrattenimento, accessibile anche dal Web.

(Android/iOS/iPadOS) — servizio che permette di acquistare comodamente dallo smartphone ticket e abbonamenti relativi a diversi servizi di trasporto pubblico e sosta auto, nonché biglietti per parchi tematici e eventi di intrattenimento, accessibile anche dal Web. TicketAppy (Android/iOS/iPadOS) — questa app consente l'acquisto sia dei biglietti orari e giornalieri del trasporto pubblico a Roma, sia dell'abbonamento mensile.

(Android/iOS/iPadOS) — questa app consente l'acquisto sia dei biglietti orari e giornalieri del trasporto pubblico a Roma, sia dell'abbonamento mensile. Tabnet (Android/iOS/iPadOS) — l'app ufficiale della Federazione Italiana Tabaccai consente la sosta a pagamento e l'acquisto di varie tipologie di titoli di viaggio ATAC.

(Android/iOS/iPadOS) — l'app ufficiale della consente la sosta a pagamento e l'acquisto di varie tipologie di titoli di viaggio ATAC. Telepass Pay (Android/iOS/iPadOS) — la nota piattaforma per il pagamento automatico dei pedaggi autostradali permette di acquistare anche titoli di viaggio ATAC, ma anche ad esempio i rifornimenti nelle stazioni di servizio convenzionate, la sosta sulle strisce blu, il bollo dell'auto e le corse dei taxi. Maggiori info qui.

Le procedure di cui ti ho parlato valgono anche per la carta èRoma, mediante la quale è però possibile comprare solo abbonamenti mensili, biglietti BIT, CIS e biglietti turistici. Questa può essere acquistata esclusivamente presso una rete di rivenditori autorizzati (come tabaccai ed edicole) al costo di 3 euro. Maggiori info qui.

Se sei interessato esclusivamente all'acquisto di biglietti BIT e Carta Integrata Settimanale, ti segnalo infine per completezza di informazioni la possibilità di acquistare le tessere +Roma contactless card, realizzata con le immagini dell'Archivio Storico Fotografico di ATAC (disponibile nelle biglietterie ATAC o nelle rivendite autorizzate al costo di 1,00 euro) e Nuova +Roma contactless card, la quale è gratuita per acquisti uguali o superiori a 4,50€ (per quelli di importo inferiore ha un costo di 0,50 euro). Quest'ultima è disponibile esclusivamente nelle nuove biglietterie automatiche con la ricarica contestuale di uno dei suddetti titoli di viaggio.

Come attivare Abbonamento ATAC acquistato online

Se vuoi sapere come attivare abbonamento ATAC acquistato online, in quanto hai già utilizzato una delle soluzioni di cui ti ho parlato nel precedente capitolo e, dunque, la tua card è stata correttamente ricaricata con il titolo di viaggio in questione, considera innanzitutto che questo sarà disponibile a partire dal giorno successivo alla data di pagamento.

Detto ciò, l'attivazione si compie semplicemente validando la tessera all'inizio del viaggio (e ogni volta che si trasborda in metropolitana) presso i varchi della metro e le obliteratrici installate su autobus, tram, filobus e treni delle ferrovie regionali inclusi nell'abbonamento, compresi quelli Trenitalia.

Tieni anche conto del fatto che Il titolo di viaggio deve essere conservato per l'intera durata del viaggio e va mostrato su richiesta del personale di controllo, corredato all'occorrenza da un documento di identità.

In caso di malfunzionamento del sistema di validazione, puoi rivolgerti all'autista o all'operatore di stazione in biglietteria se stai viaggiando tramite bus, tram, metropolitana, linee Cotral e ferrovie regionali, oppure in biglietteria o al capotreno in caso di utilizzo dei mezzi Trenitalia.