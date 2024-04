Ti trovi spesso a prendere l'autobus in giorni e orari in cui i tabaccai sono chiusi e quando ti rechi alle macchinette automatiche scopri spesso di non avere monete per pagare, allora ti stai chiedendo se esiste un'app per comprare i biglietti dell'autobus nella tua città, in modo da non avere mai più di questi problemi. Ti farà felice sapere che se abiti in uno dei principali capoluoghi di regione, oppure all'interno della sua provincia, è molto probabile che ci sia un'applicazione che fa al caso tuo.

In questo tutorial, infatti, ti mostrerò quali sono le applicazioni messe a disposizione dalle aziende di mobilità di alcune delle principali città d'Italia e come funzionano per l'acquisto dei biglietti dell'autobus. Scoprirai che non devi più andare a caccia di tabaccherie aperte la domenica pomeriggio oppure perdere tempo davanti ai distributori automatici, ma puoi comodamente comprare i ticket con il tuo smartphone ovunque tu sia, in qualsiasi ora o giorno della settimana.

Quindi sei pronto a scoprire qual è l'applicazione per acquistare i biglietti dell'autobus nella tua città, scaricarla e acquisire i tuoi titoli di viaggio in pochi istanti? Non ti trattengo oltre, ti auguro buona lettura e ti faccio il mio in bocca al lupo per i tuoi spostamenti con i mezzi pubblici.

App per comprare biglietti autobus

Negli ultimi anni le aziende di mobilità delle principali città d'Italia si stanno dotando tutte di app per trasporti pubblici grazie alle quali non è possibile solo scoprire quali mezzi prendere per arrivare in determinati luoghi ma anche acquistare i titoli di viaggio con lo smartphone, senza dover necessariamente comprarli in forma cartacea. Di seguito, quindi, ti offro una panoramica delle app per comprare i biglietti dell'autobus nelle principali città del Paese.

App per comprare biglietti Roma

Sia che tu viva sia che tu ti trovi di passaggio nella capitale, ti sarà certamente utile sapere che c'è un app per comprare i biglietti a Roma. L'applicazione si chiama MooneyGo, un tempo nota come MyCicero, e consente di acquistare i titoli di viaggio ATAC, sia i biglietti che gli abbonamenti, validi per gli autobus e la metropolitana.

Puoi scaricare MooneyGo sia per Android (anche su store alternativi) che per iOS/iPadOS, a seconda del dispositivo in tuo possesso. Dopo aver scaricato e avviato l'app fai tap sul pulsante Registrati e verrai indirizzato sul sito ufficiale di Mooneygo per la registrazione.

Ora accetta i cookie o gestisci le preferenze e compila il modulo di registrazione con Nome, Cognome, Numero di telefono, Indirizzo-email e una Password. Infine seleziona le opzioni relative alle Condizioni generali di contratto e all'Informativa sulla privacy e premi Crea. Per concludere digita il codice di conferma che ti è arrivato via SMS e fai tap su Attiva account e a seguire su Continua.

A questo tornerai automaticamente sull'app e dovrai fare tap su Accedi, ed effettuare l'accesso digitando Indirizzo e-mail e Password. Poi, premi sulla freccia verso destra più volte per visualizzare le schermate di spiegazione del funzionamento dell'app e al termine fai tap su Chiudi. Infine consenti all'app di accedere alla posizione del tuo smartphone in modo che possa consigliarti eventuali mezzi pubblici più utili per te ogni volta che ne hai bisogno.

Ora per comprare i biglietti premi sulla voce del menu in basso Acquista. In evidenza suggeriti per te troverai subito tutti e tre i biglietti dell'ATAC a tempo acquistabili, quello valido 100 minuti, quello da 24 ore e quello da 48 ore. Per acquistarne uno premi su Acquista nel riquadro corrispondente al biglietto che vuoi. A seguire premi sul simbolo + se vuoi acquistare più di un biglietto, finché non raggiungi il numero desiderato, poi fai tap sul tasto Conferma e procedi al pagamento tramite carta di credito, Postepay oppure Satispay (al quale puoi registrarti con il codice ARANZULLA per ottenere 5€ di credito extra).

In alternativa, puoi pagare con il Credito residuo del Borsellino presente all'interno dell'applicazione. Per ricaricarlo fai tap su Ricarica credito, seleziona l'importo, premi su Continua e ricarica con uno dei metodi indicati sopra oppure seleziona Vai in un punto vendita Mooneygo e mostra al rivenditore il codice QR che appare.

Per recuperare i biglietti acquistati fai tap su sulla voce del menu in basso I miei ticket per vedere quelli disponibili e quelli scaduti.

Ti segnalo che l'applicazione Mooneygo, ex MyCicero, ora è disponibile anche per l'acquisto dei titoli di viaggio di altre città d'Italia, come per esempio Napoli. Quindi per vedere se puoi comprare i biglietti di un'altra città, premi sempre sulla voce del menu in basso Acquista e poi su Cambia città. Infine digita il nome della città e verifica se ci sono titoli di viaggio acquistabili in quell'area.

App per comprare biglietti Torino

Per chi si trova nel capoluogo piemontese, l'app per comprare i biglietti a Torino è quella del Gruppo Torinese Trasporti e si chiama TO Move. L'applicazione consente di acquistare i biglietti per viaggiare in autobus, tram e metropolitana a Torino, in area urbana ed extraurbana se si ha un dispositivo dotato di tecnologia NFC.

Puoi scaricare TO Move sia per Android (anche su store alternativi) che per iOS/iPadOS, a seconda del dispositivo in tuo possesso. Dopo aver scaricato e avviato l'app fai tap su OK per fornire i permessi di lettura per convalidare i biglietti acquistati, poi consenti all'app di effettuare e gestire telefonate (su Android).

Ora per comprare i biglietti premi sulla voce del menu in basso Biglietti e Acquista biglietto. A seguire, accetta le condizioni d'uso, premi sul simbolo + corrispondente al biglietto desiderato, se vuoi acquistare più di un biglietto, finché non raggiungi il numero giusto, poi fai tap sul tasto Conferma e paga e completa l'acquisto effettuando il pagamento con carta di credito Nexy Pay, Satispay (al quale puoi registrarti con il codice ARANZULLA per ottenere 5€ di credito extra), Google Pay o Apple Pay.

App per comprare biglietti Firenze

Se ti trovi nel capoluogo toscano, devi sapere che Autolinee Toscane ha messo a disposizione un'app per comprare i biglietti a Firenze che si chiama at bus e che consente di acquistare biglietti e abbonamenti per viaggiare sui mezzi pubblici in tutta la regione.

Puoi scaricare at bus sia per Android (anche su store alternativi) che per iOS/iPadOS. Dopo aver scaricato e avviato l'app, fai tap su OK consenti per permettere all'applicazione di vedere la tua posizione.

Ora per comprare i biglietti premi sulla voce del menu in basso Acquista e poi su Accedi. Se non hai ancora un account at bus premi sul pulsante Creare un account e compila il modulo con i tuoi dati e premi su Creare un account.

Adesso sei abilitato all'acquisto dei titoli di viaggio, quindi prosegui facendo tap sul pulsante Acquista. A seguire indica la tipologia di biglietti che desideri, selezionando dove vuoi viaggiare. Per esempio se devi spostarti in città a Firenze, scegli l'opzione Firenze urbano (come suddetto avrai molte altre opzioni per spostarti anche in altre città e per farlo premi su Urbano capoluogo e poi sulla città tra cui Siena, Arezzo, Pisa ecc.), poi premi sul tasto Aggiungi nel riquadro relativo al biglietto che desideri.

Se vuoi acquistare più di un biglietto, premi sul simbolo + finché non raggiungi il numero desiderato, poi premi su Aggiungi e su Procedi. Dopo aver controllato il tuo ordine, seleziona l'opzione di accettazione dell'Informativa sulla privacy, fai tap sul pulsante Paga ed effettua il pagamento con carta di credito o BANCOMAT Pay.

Una volta acquistati, trovi i titoli di viaggio disponibili facendo tap sulla voce del menu in basso Acquista.

App per comprare biglietti Bologna

Se sei in Emilia Romagna e vuoi spostarti con i mezzi pubblici, ti sarà utile sapere che l'azienda Trasporto Passeggeri Emilia Romagna mette a disposizione un'app per comprare i biglietti a Bologna e in tutto il territorio regionale e che si chiama Roger.

Puoi scaricare Roger sia per Android (anche su store alternativi) che per iOS/iPadOS. Dopo aver scaricato e avviato l'app, indica di aver preso visione e di accettare le condizioni di utilizzo e fai tap sul pulsante Procedi. Poi premi su Iscriviti come nuovo utente, compila il modulo con i tuoi dati e fai tap sul pulsante Procedi. A seguire verifica il tuo numero di cellulare digitando il codice numerico arrivato via SMS e registra la tua carta di credito oppure premi su Lo faccio dopo per rimandare al momento dell'acquisto.

Ora per comprare i biglietti premi sulla voce del menu Trasporto e consenti all'app di accedere alla posizione del tuo dispositivo. Digita la tua destinazione nel campo dove leggi Dove vuoi andare?, consulta e seleziona le opzioni. Se hai già le idee chiare di quale biglietto ti serve premi su Vai alla biglietteria, seleziona l'azienda con cui viaggerai e poi il biglietto tra quelli disponibili. Premi sul simbolo + se vuoi acquistare più di un biglietto, finché non raggiungi il numero desiderato, e poi fai tap sul tasto Scegli come pagare ed effettua il pagamento con carta di credito. Puoi anche fare tap su Ricaricare credito per utilizzare la tua carta di credito per caricare un certo importo sull'applicazione, che verrà scalato a ogni biglietto acquistato.

Un volta acquistati i biglietti, per recuperarli, fai tap sulla voce del menu I miei titoli.

App per acquistare biglietti autobus in altre città

Ci sono anche app per acquistare biglietti autobus in altre città d'Italia e di seguito ti elenco quelle disponibili per altri capoluoghi di regione.

UnicoCampania (Android/iOS/iPadOS) — l'applicazione per comprare i biglietti dell'autobus ANM, EAV e delle principali autolinee del territorio non solo a Napoli ma in tutta la Campania .

(Android/iOS/iPadOS) — l'applicazione per comprare i biglietti dell'autobus ANM, EAV e delle principali autolinee del territorio non solo a ma in tutta la . ATM Milano Official App (Android/iOS/iPadOS) — l'applicazione ufficiale dell' Azienda Trasporti Milanesi per comprare biglietti ordinari, giornalieri e carnet per muoversi con i mezzi pubblici a Milano e dintorni.

(Android/iOS/iPadOS) — l'applicazione ufficiale dell' per comprare biglietti ordinari, giornalieri e carnet per muoversi con i mezzi pubblici a e dintorni. PalerMobilità (Android/iOS/iPadOS) — applicazione con la quale è possibile acquistare velocemente diverse tipologie di biglietti per autobus e tram delle linee AMAT di Palermo, ma anche soste tariffate e pass ZTL .

(Android/iOS/iPadOS) — applicazione con la quale è possibile acquistare velocemente diverse tipologie di biglietti per e delle linee di Palermo, ma anche e . AMT Genova (Android/iOS/iPadOS) — l'applicazione ufficiale dell'Azienda Mobilità e Trasporti di Genova con la quale è possibile acquistare i biglietti ATM di autobus, metropolitane, funicolari e altri mezzi di trasporto urbano e provinciale.