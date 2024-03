Ultimamente, ti capita spesso di dover utilizzare il trasporto pubblico della tua città per gli spostamenti quotidiani. Purtroppo, però, in diverse occasioni hai riscontrato qualche difficoltà a reperire il titolo di viaggio necessario per poter salire sui mezzi: ad esempio, non c'erano rivenditori aperti nelle vicinanze, oppure lo sportello automatico non era funzionante.

Hai saputo, però, che ora è possibile anche acquistarli tramite il proprio smartphone in diverse modalità, e vorresti quindi approfondire l'argomento per capire come fare il biglietto del bus online nella tua località, e cosa occorre fare per poterlo convalidare.

Ebbene, come vedrai a breve le possibilità in tal senso sono molteplici: in tantissimi casi è ad esempio possibile comprare i ticket via SMS, oppure avvalersi di specifiche app per la mobilità affiliate ai servizi di trasporto urbano, o ancora utilizzare le piattaforme ecommerce ufficiali delle varie aziende che operano nel settore. Come dici? Sono tutte soluzioni che in effetti ti permetterebbero di risparmiare tempo e fatica, e non vedi l'ora di saperne di più? In tal caso ti lascio sùbito alla lettura dei prossimi capitoli, augurandoti buon proseguimento!

Indice

Come acquistare il biglietto del bus online

Per semplificarti la consultazione di questa guida, ho realizzato dei capitoli dedicati a come acquistare il biglietto del bus online nelle principali città italiane attraverso i servizi delle aziende di trasporto locali.

Prima, però, desidero porre alla tua attenzione alcune soluzioni che sono trasversali a varie località, le quali permettono ovvero di comprare i ticket in diversi Comuni italiani grazie ad appositi accordi con le rispettive società di trasporto pubblico. Ci tengo a precisare che, in tutti i casi, dovrai ovviamente avere a disposizione una linea di rete dati mobile o Wi-Fi attiva per poter procedere.

Ad esempio, devi sapere che gli operatori di telefonia mobile WINDTRE, Vodafone e TIM permettono di acquistare i biglietti con il credito telefonico tramite invio di SMS. Alcuni, poi, integrano nelle rispettive app delle funzioni di mobile ticketing che consentono di comprare titoli di viaggio con pochi tap, senza dover comporre il messaggio.

Se sei un cliente WINDTRE, ad esempio, l'acquisto può dunque essere effettuato utilizzando l'app WINDTRE ufficiale, compatibile con dispositivi Android (anche su store alternativi) e iOS/iPadOS. Per accedere al servizio, ti basta fare login con le tue credenziali WINDTRE, pigiare sul simbolo [☰] collocato in alto a destra e selezionare dal menu contestuale la funzione MyTicket.

Dovrai quindi scegliere la località di interesse dall'elenco delle città italiane disponibili, dopodiché sarà necessario confermare l'ordine nella schermata di riepilogo, dove sarà riportata la tariffa nominale del ticket e il costo del servizio offerto dall'operatore.

Premendo il pulsante per l'acquisto ivi presente, verrai dunque rimandato alla schermata di composizione del SMS, con i campi Messaggio e Destinatario già compilati in base alle specifiche del servizio prescelto. Dopo averlo inviato, nell'arco di pochi secondi riceverai un messaggio di conferma con un eventuale link per l'attivazione del biglietto, le cui modalità variano in base alla tipologia di titolo di viaggio e al servizio offerto.

Con una procedura del tutto simile, è possibile eseguire la medesima operazione anche dall'app TIMPersonal per Android (disponibile anche su @@åltt) e iOS/iPadOS.

Un'altra valida soluzione consiste nell'utilizzo del servizio Tap&Go, il quale dà modo di acquistare il biglietto direttamente a bordo con carta di credito/debito contactless, oppure con dispositivi dotati di NFC (smartphone o indossabili) opportunamente configurati. I mezzi abilitati a tale funzionalità, attualmente disponibile solo a Milano, Roma, Napoli e Torino, sono riconoscibili per la presenza del classico simbolo delle onde wireless.

Basta quindi avvicinare la carta o il device ai validatori contactless e aspettare che compaia un messaggio di conferma o, ad esempio, una luce verde sullo schermo. In alcune situazioni specifiche, potrebbe essere necessario avvicinare nuovamente la carta prima di scendere. Ti invito dunque a leggere le disposizioni relative alla tua città a partire da questa pagina del sito ufficiale del servizio.

Un altro sistema al quale puoi fare riferimento per acquistare i biglietti online per il trasporto pubblico consiste nell'utilizzo di alcune app affiliate ai servizi di mobilità, le quali permettono di comprare il ticket per il bus in tantissime città italiane con carta di credito/debito o altri servizi di pagamento come PayPal e Satispay (con cui puoi ottenere 5€ di credito extra registrandoti con il codice ARANZULLA).

Una delle più comode e funzionali è senz'altro MooneyGo, compatibile con dispositivi Android (cercala anche su store alternativi se il tuo device non ha i servizi Google) e iOS/iPadOS. Se vuoi sapere come usarla e, in particolare, come comprare i biglietti tramite questo servizio, ti consiglio di leggere la guida dedicata all'argomento che ti ho appena linkato.

Per completezza di informazioni, di seguito ti riporto i riferimenti di altre app che offrono questo genere di servizi.

DropTicket (Android/iOS/iPadOS) — applicazione utile per l'acquisto di titoli di viaggio per il trasporto urbano ed extraurbano in diverse località, nonché per il trasporto sui treni di Trenitalia e il pagamento della sosta sulle strisce blu .

(Android/iOS/iPadOS) — applicazione utile per l'acquisto di titoli di viaggio per il trasporto urbano ed extraurbano in diverse località, nonché per il trasporto sui treni di e il pagamento della sosta sulle . TABNET (Android/iOS/iPadOS) — servizio che, a seguito di registrazione , permette di viaggiare sui mezzi pubblici di diverse città italiane pagando con carta di credito o borsellino elettronico, e di acquistare la sosta sulle strisce blu.

(Android/iOS/iPadOS) — servizio che, a seguito di , permette di viaggiare sui mezzi pubblici di diverse città italiane pagando con carta di credito o borsellino elettronico, e di acquistare la sosta sulle strisce blu. TicketAppy (Android/iOS/iPadOS) — nel momento in cui scrivo, questa app permette di acquistare titoli di viaggio per i mezzi pubblici di ATAC a Roma e SGM a Lecce.

Come fare il biglietto del bus online Milano

Se cerchi informazioni su come fare il biglietto del bus online a Milano, sarai lieto di sapere che il capoluogo della Lombardia offre molte comode opzioni, adatte a diverse tipologie di necessità. La prima soluzione che ti consiglio di prendere in considerazione è quella di inviare un SMS con testo ATM al numero 48444 poco prima di salire sui mezzi dell'Azienda Trasporti Milanesi.

Così facendo, nell'arco di pochi istanti riceverai un messaggio di conferma con il biglietto, che sarà già convalidato (la sua validità parte dalla data/ora riportata nel testo) e avrà una durata di 90 minuti. L'importo del ticket e l'eventuale costo di servizio relativo all'operatore mobile di riferimento verranno scalati direttamente dal credito telefonico.

In caso di viaggi in metropolitana, pigiando sul link presente nel messaggio potrai visualizzare il codice QR necessario per il passaggio ai tornelli.

In alternativa, se vuoi utilizzare altri metodi di pagamento o comprare differenti tipologie di biglietti, puoi scaricare e installare l'app ATM, compatibile con dispositivi Android e iOS/iPadOS. Quest'ultima, infatti, permette di acquistare sùbito i ticket validi per viaggiare a Milano e nei comuni della provincia di Monza e Brianza che fanno parte del sistema tariffario STIBM, in modo da averli sempre con sé nello smartphone.

Una volta avviata, fornisci i necessari permessi per l'accesso alla posizione e l'invio di notifiche, quindi fai tap sul simbolo dell'omino posto in alto a sinistra nella schermata Home e sfiora il bottone Registrati al passaggio successivo. Compila quindi il modulo di iscrizione con i tuoi dati personali e apponi il segno di spunta nella casella per l'accettazione dell'informativa sul trattamento dei dati, dopodiché premi il pulsante Registrati.

A seguire, recati nella casella di posta elettronica da te comunicata e conferma la registrazione tramite il link di attivazione presente nell'email che ti è stata contestualmente inviata. Torna poi sull'app ATM ed effettua il login con le credenziali appena definite.

A questo punto, pigia sulla voce Home per tornare alla schermata principale dell'app e tocca la funzione Biglietti ivi presente, dopodiché sfiora l'opzione Compra via app situata in basso a destra e scegli il titolo di viaggio che desideri acquistare fra quelli proposti dal servizio premendo il relativo bottone Acquista [prezzo], oppure utilizza la funzione Scegli le zone per selezionare le aree tariffarie che devi attraversare.

Ora, non ti resta che definire la quantità di biglietti, e premere il pulsante Aggiungi al carrello prima e Vai al pagamento poi, in modo da finalizzare la transazione sul sito del sistema di pagamento utilizzato come tramite, il quale permette di scegliere fra carta di credito/debito, PayPal e Satispay (con cui puoi ottenere 5€ di credito extra registrandoti con il codice ARANZULLA).

Per convalidare il biglietto ti basterà accedere nuovamente alla sezione Biglietti vista poc'anzi, selezionare il titolo di viaggio che ti occorre e pigiare su di esso nella schermata dedicata. Anche in questo caso, per i viaggi in metropolitana, bisognerà avvicinare il codice QR che ti viene mostrato al lettore.

Se riscontri problemi con il validatore, il servizio permette anche di stampare il biglietto ai distributori automatici in stazione collocati nei pressi dei tornelli: occorre semplicemente selezionare sul display della macchina la voce Biglietti con codice PIN/PNR e digitare tale codice (è riportato sotto al QR code del biglietto). Tieni conto che il biglietto selezionato verrà contestualmente rimosso dall'app.

Come fare il biglietto del bus online Roma

Abiti nella Capitale o sei in procinto di fare un viaggio per ammirare le sue bellezze e, dunque, vorresti sapere come fare il biglietto del bus online a Roma? Nessun problema, ti accontento sùbito.

Innanzitutto, puoi ricorrere all'utilizzo del servizio SMS&GO che consente, mediante l'invio di un messaggio con testo BIT al numero 48018, di acquistare in tempo reale in Biglietto Integrato a Tempo emesso dall'ATAC, la principale azienda per il trasporto urbano di Roma.

Questo ha una durata di 100 minuti dal momento dell'attivazione, o vale per una sola corsa in metro (anche su più linee, senza uscire dai tornelli). Verrà scalato il credito telefonico e, oltre al costo nominale del biglietto, saranno applicate le tariffe del servizio relative all'operatore mobile di riferimento (circa 0,29 euro).

Per quanto riguarda il suo utilizzo, è presto detto: una volta ricevuto il messaggio di conferma, devi cliccare sul link ivi presente per aprire la pagina Web di attivazione, e scegliere poi fra Bus, Metro o Treno. Per la precisione, mediante l'opzione Bus potrai viaggiare in superficie sugli autobus e sulla Metro C, ma in quest'ultimo caso dovrai scansionare il codice QR appena generato sui lettori ottici delle stazioni.

Selezionando Metro A e B, invece, potrai superare i tornelli delle suddette linee usando sempre il QR Code entro i 2 minuti successivi. Questa opzione può essere utilizzata anche dopo aver attivato il biglietto per il bus, ovviamente solo se ti trovi nel periodo di validità. La modalità Treno, infine, consente di attraversare i varchi delle stazioni di alcune linee ferroviarie regionali abilitate per una sola corsa.

Ovviamente, le soluzioni a tua disposizioni non si esauriscono qui: se non l'hai già fatto, ti consiglio di dare un'occhiata nel capitolo preliminare di questa guida per ulteriori opzioni di acquisto dei titoli di viaggio per i servizi di trasporto pubblico a Roma.

Come fare il biglietto del bus online Firenze

Hai bisogno di informazioni su come fare il biglietto del bus online a Firenze e, in generale, per viaggiare sui mezzi di Autolinee Toscane? Ebbene, il modo più veloce consiste nell'inviare un SMS con su scritto il nome della città in cui ti trovi (in questo caso, appunto, Firenze) al numero unico 4880105.

Ricordati di acquistare il biglietto almeno 2 minuti prima di salire a bordo. Questo, al momento della ricezione del messaggio, risulterà già convalidato per il viaggio, e ti basterà mostrare il QR code che trovi aprendo il link presente nel testo del SMS in caso di verifica a bordo. Il costo è di 2 euro più la commissione dell'operatore di telefonia mobile (0,29 euro).

Per quanto riguarda Firenze, la durata del biglietto è di 90 minuti (70 minuti negli altri capoluoghi della Regione Toscana) e permette di utilizzare anche tramvia e treni regionali.

In alternativa, puoi utilizzare l'app at bus per dispositivi Android (verifica anche su store alternativi) e iOS/iPadOS. Una volta avviata, dovrai dapprima fornire i consensi per l'accesso alla posizione e alla ricezione di notifiche, dopodiché sarà necessario effettuare la registrazione al servizio. Per procedere, premi la voce Menu posta in basso a destra, quindi fai tap sulla funzione Accedi a my at e, a seguire, sul bottone Creare un account.

Provvedi quindi a compilare il modulo di iscrizione in tutti i suoi campi, accetta i termini del servizio apponendo il segno di spunta nell'apposita casella e premi il sottostante pulsante per finalizzare la registrazione.

A seguire, recati nel menu Acquista e premi il bottone Acquista ivi presente. Scegli quindi la tipologia di biglietto dall'apposito menu a tendina e, al passaggio successivo, premi il pulsante Aggiungi relativo al titolo di viaggio che desideri acquistare. Indica poi la quantità nel pannello che compare in basso e pigia la funzione Aggiungi situata a fianco.

Ora, sfiora il pulsante Visualizza il mio ordine posto in fondo alla schermata e pigia il bottone Procedi per accedere alla schermata di riepilogo, dopodiché accetta l'informativa sulla privacy e fai tap sulla voce Paga.

Definisci infine la carta di credito/debito che intendi utilizzare premendo sull'apposita funzione e compilando il modulo con gli estremi della stessa, quindi pigia il pulsante Prosegui per finalizzare l'ordine. I ticket acquistati saranno disponibili nella sezione Acquista vista in precedenza, dove potrai anche attivarli prima di salire a bordo dei mezzi di Autolinee Toscane o della tramvia di Firenze.

Come fare il biglietto del bus online Napoli

Se ti stai chiedendo come fare il biglietto del bus online a Napoli, le soluzioni a tua disposizione comprendono anche in questo caso il canale SMS o l'utilizzo di alcune specifiche app che integrano servizi di mobile ticketing.

Per quanto riguarda l'erogazione dei biglietti via SMS, il numero al quale inviare il messaggio è 4868680. Il servizio è valido per le linee di superficie e la Funicolare di Chiaia. Nel testo del messaggio occorre scrivere la dicitura ANM seguita dal numero della linea, oppure dal codice fermata per utilizzare una qualsiasi delle linee che transitano nella fermata prescelta: questo per i biglietti di autobus, filobus e tram. Per quanto riguarda la Funicolare di Chiaia, invece, basta scrivere il testo ANM FCH.

Entro pochi secondi riceverai un SMS di risposta contenente il biglietto e l'indicazione di data e ora di attivazione. Questo è dunque già validato ed è utilizzabile entro 10 minuti. Il costo del ticket viene scalato dal credito telefonico, assieme ai costi di servizio previsti dall'operatore di telefonia.

In alternativa, se ad esempio non hai un contratto con uno dei suddetti provider o preferisci utilizzare un metodo di pagamento differente, puoi utilizzare l'app Unico Campania per dispositivi Android (verifica su store alternativi se il tuo device non ha i servizi Google) e iOS/iPadOS.

Una volta avviata, dopo aver acconsentito alla ricezione di notifiche, sposta su ON il selettore per confermare la presa visione delle condizioni di utilizzo, quindi premi il bottone Procedi e sfiora la dicitura Iscriviti come nuovo utente: è infatti necessaria la registrazione per poter acquistare titoli di viaggio.

A seguire, compila il modulo che ti viene mostrato con le varie informazioni richieste, dopodiché accetta l'informativa sulla privacy e premi il pulsante Procedi.

Non appena visualizzi la schermata principale dell'app, premi la funzione Acquista Ticket ivi presente, quindi scegli dall'elenco che ti viene mostrato il servizio di trasporto di tuo interesse. Puoi anche avviare una ricerca per Città selezionando la relativa modalità in alto a destra e compilando il campo sottostante con le necessarie informazioni. Nel caso di Napoli, dunque, troverai come risultato ANM Napoli.

Ai passaggi successivi, scegli la tipologia di ticket che ti occorre fra quelli compresi nella sezione Biglietti a tariffa fissa (espandendo a seguire le opzioni Urbano Napoli, Servizi Turistici o Biglietti Extraurbani per individuare quella più idonea) o in modalità Acquisto da soluzioni di viaggio, che permette di definire località di partenza e arrivo.

Dopo aver selezionato il biglietto, definisci la quantità, quindi pigia il pulsante Scegli come pagare: le soluzioni previste sono carta di credito/debito, Satispay o Postepay, mediante l'omonima app. Dovrai quindi seguire la relativa procedura per finalizzare l'acquisto.

Puoi anche scegliere di ricaricare il borsellino elettronico dell'app Unico Campania per avere del credito da poter utilizzare direttamente, senza dover effettuare ogni volta la procedura di checkout con i suddetti metodi di pagamento.

Oltre alle soluzioni appena fornite, ti ricordo che a Napoli puoi adoperare anche il servizio Tap&Go per acquistare i biglietti con carta di credito/debito o dispositivi dotati di NFC, oppure utilizzare le app MooneyGo e DropTicket. Puoi trovare le relative informazioni nel capitolo preliminare di questa guida.

Come si convalida il biglietto del bus online

Hai dei dubbi su come si convalida il biglietto del bus online, e prima di procedere all'acquisto in tale modalità vorresti qualche esempio pratico? Beh, innanzitutto considera che la procedura varia in base al canale utilizzato per comprare i titoli di viaggio: ad esempio, quelli acquistati via SMS di norma sono già attivi.

Il messaggio di risposta, tuttavia, solitamente contiene un link che permette di visualizzare un codice QR necessario per il superamento dei tornelli alle stazioni di metro e treni, utile anche in caso di spostamenti combinati. In alcune località (come Roma) tale collegamento permette di selezionare anche la modalità di trasporto, operazione essenziale per convalidare il biglietto.

Ove necessario, dunque, dovrai avvicinare il QR code visualizzato sullo smartphone al lettore ottico per far sì che vengano sbloccati i passaggi per l'accesso alla stazione.

Per quanto riguarda il servizio Tap&Go, va semplicemente avvicinata la carta di credito/debito o il dispositivo NFC al validatore contactless per acquistare un biglietto già “vidimato”, ma come ti ho spiegato in un capitolo precedente, in alcune località sarà necessario eseguire nuovamente l'operazione all'uscita del mezzo per far sì che il servizio calcoli la giusta tariffa.

Quando compri un biglietto mediante le app di mobile ticketing del servizio di trasporto urbano della tua località o quelle affiliate, invece, nella maggior parte dei casi dovrai procedere preventivamente all'attivazione del biglietto poco prima di salire a bordo premendo l'apposito pulsante presente nella schermata che riporta i titoli di viaggio acquistati.