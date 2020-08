Dopo lunghe e attente riflessioni, sei giunto alla conclusione che è arrivato il momento di “mandare in pensione” le tue vecchie cuffie col cavo ed entrare, finalmente, nel mondo delle cuffie Bluetooth. Beh, devo dirlo, hai preso davvero un’ottima decisone! Le cuffie Bluetooth, infatti, rappresentano una soluzione molto pratica che consente di potersi allontanare dal dispositivo al quale si è connessi senza troppi problemi (entro un raggio prestabilito, di solito di 10 metri).

Essendo la prima volta che ti appresti a utilizzare questo tipo particolare di cuffie, però, stai cercando di capire bene come connetterle ai tuoi dispositivi per poterle usare a dovere. Ho indovinato, vero? Allora non preoccuparti, sono qui proprio per aiutarti. Continuando nella lettura di questa guida, infatti, ti mostrerò come connettere cuffie bluetooth, indipendentemente dal dispositivo che possiedi.

Entrando più nel dettaglio, nei prossimi paragrafi ti mostrerò come connettere le cuffie Bluetooth allo smartphone, al tablet, al PC e ad altri dispositivi, come la TV e le console di gioco, al di là delle marche e dei sistemi operativi. Come dici? Non vedi l’ora di cominciare? Allora mettiti bello comodo e leggi attentamente quanto sto per dirti. Una volta giunto alla fine della lettura, sono sicuro che rimarrai sorpreso dalla semplicità della procedura e dalla facilità di utilizzo delle tue nuove cuffie. Detto questo, non mi resta che augurarti buona lettura e buon divertimento!

Come connettere cuffie Bluetooth a smartphone e tablet

Hai acquistato il tuo primo paio di cuffie Bluetooth per utilizzarle insieme al tuo smartphone o al tuo tablet (se, invece, devi ancora acquistarle ti consiglio di dare un’occhiata a questa guida all’acquisto)? Allora sono felice di dirti che puoi connetterle ai tuoi dispositivi tramite una procedura davvero semplice, che potrai portare a termine nel giro di pochi minuti. Trovi spiegato tutto in dettaglio qui sotto.

Nota bene: una volta effettuata la prima connessione, accendendo le cuffie Bluetooth, se queste si trovano nel raggio d’azione dello smartphone o del tablet, la connessione tra i dispositivi sarà automatica. Ciò invece non avverrà se prima hai connesso le cuffie ad altri device (alcune cuffie supportano il salvataggio di più profili hardware e lo “switch” rapido da un dispositivo all’altro tramite appositi tasti): in questo caso, per ripristinare l’associazione, dovrai accendere le cuffie, recarti nel menu del Bluetooth sul dispositivo al quale vuoi connetterle e selezionare il loro nome. Chiarito anche questo, passiamo all’azione.

Come connettere cuffie Bluetooth ad Android

Se vuoi scoprire come connettere le cuffie Bluetooth al tuo smartphone o tablet Android, segui le indicazioni riportate qui di seguito. La procedura è applicabile a tutti i dispositivi Android. Se, dunque, ti stai chiedendo come connettere cuffie Bluetooth a Huawei, come connettere cuffie Bluetooth a Samsung o come connettere cuffie Bluetooth a Xiaomi o qualsiasi altra marca, sappi che devi procedere sempre allo stesso modo.

Come prima cosa, devi attivare il Bluetooth: per farlo, sblocca il tuo dispositivo, fai tap sull’icona delle Impostazioni (l’icona dell’ingranaggio che si trova in Home screen o nel drawer delle app), premi sull’opzione Bluetooth e, come ultima cosa, sposta su ON la levetta posta proprio in corrispondenza della voce dedicata al Bluetooth.

Adesso puoi connettere le cuffie Bluetooth allo smartphone o al tablet attivando la modalità di pairing (cioè la modalità di abbinamento) su queste ultime: la procedura in questione può variare da modello a modello, ma di solito basta tenere premuto il tasto di accensione per qualche secondo o premere una combinazione di tasti indicata nel libretto di istruzioni.

Per essere sicuro che tutto stia procedendo nella maniera corretta, controlla le presenza di una spia LED lampeggiante e/o nota se senti un segnale acustico che dice, appunto, “pairing”.

Ora non ti resta che affrontare l’ultimo step: creare il collegamento tra i due dispositivi. Per farlo, seleziona il nome delle cuffie comparso nel menu del Bluetooth sullo smartphone o del tablet e attendi qualche secondo: quando comparirà la scritta “Connesso”, la procedura sarà ultimata. Semplice, vero?

Come connettere cuffie Bluetooth ad iPhone

Utilizzi un iPhone o desideri collegare le cuffie Bluetooth al tuo iPad? Allora, puoi sincronizzare le cuffie su entrambi i dispositivi, servendoti della stessa semplice procedura.

Per riuscirci, quindi, attiva il Bluetooth sul tuo dispositivo facendo tap sull’icona delle Impostazioni (contrassegnata dal simbolo di un ingranaggio) e premi sull’opzione Bluetooth; dopodiché, nella nuova schermata che si è aperta, sposta la levetta relativa alla voce Bluetooth su ON e attendi che diventi verde.

Una volta fatto ciò, attiva la modalità di pairing delle cuffie, tenendo premuto il tasto di accensione oppure utilizzando la combinazione di tasti indicata sul libretto di istruzioni e, quando vedrai un LED lampeggiante accendersi o sentirai un segnale acustico che dice “pairing”, passa allo step successivo.

Con la modalità di pairing attiva, l’iPhone o l’iPad riconosceranno la presenza delle cuffie: Per connetterle, non ti resta che premere sul nome delle cuffie presente nel menu Bluetooth di iOS/iPadOS, sotto la voce Altri dispositivi e attendere per qualche secondo che la connessione vada a buon fine.

Se hai acquistato un paio di cuffie a marchio Beats (prodotte da Apple), grazie a uno speciale chip integrato nelle stesse, puoi eseguire l’abbinamento in maniera ancora più veloce: attiva la modalità di pairing delle cuffie (con le stesse modalità che ti ho indicato in precedenza) e avvicinale al dispositivo (senza bisogno di sbloccarlo).

Dopodiché, rispondi affermativamente al messaggio che comprare sul display del tuo iPhone o iPad, relativo all’abbinamento. Portando a termine questa semplice procedura, le cuffie non saranno connesse unicamente al dispositivo che hai appena abbinato, ma verranno associate a tutti i device Apple connessi tramite lo stesso ID Apple. Piuttosto comodo, non trovi?

Come connettere cuffie Bluetooth al PC

Scommetto che ti piacerebbe utilizzare le tue cuffie Bluetooth, oltre che con il telefono, anche con il tuo PC per poter ascoltare musica o guardare film e serie TV senza disturbare gli altri. Allora, in questo caso, puoi avvalerti della connessione Bluetooth del tuo computer Windows o del tuo Nac per collegare facilmente le cuffie e cominciare a utilizzarle, seguendo le procedure presenti nei prossimi paragrafi.

Attenzione, però: non tutti i PC dispongono di questa tecnologia integrata. Alcuni modelli di computer, specie quelli desktop, sono infatti sprovvisti di supporto Bluetooth. Ad ogni modo, non è nulla di cui preoccuparsi. Esistono, infatti, delle soluzioni semplici ed economiche per far fronte al problema: degli adattatori Bluetooth in formato chiavetta USB o formato scheda di espansione (più difficili da installare) che risolvono il problema brillantemente.

Per maggiori informazioni in merito, ti lascio alla mia guida su come accendere il Bluetooth sul PC.

Come connettere cuffie Bluetooth a Windows

Connettere le cuffie Bluetooth a un PC Windows è un’operazione piuttosto semplice che puoi portare a termine compiendo pochi passaggi. Innanzitutto, devi accendere il Bluetooth del PC, cosa che puoi fare in due diversi modi: tramite il tasto Bluetooth presente sulla tastiera (quello con sopra una “B” stilizzata, in alcuni casi da premere in contemporanea con il tasto Fn per farlo funzionare correttamente) e attendendo poi la comparsa di una spia luminosa o dell’icona del Bluetooth nell’area di notifica di Windows, oppure tramite le Impostazioni di Windows.

Se il modello del tuo PC non possiede il tasto Bluetooth, procedi così: clicca sul pulsante Start (la bandierina di Windows) e premi sull’icona delle Impostazioni (quella rappresentata da un ingranaggio) presente nel menu che ti viene proposto. Ora, nella finestra apertasi, seleziona la voce Dispositivi e ancora, nella pagina sulla quale sei stato reindirizzato, clicca sulla voce Bluetooth e altri dispositivi. Infine, sposta su ON la levetta accanto alla voce Bluetooth.

Ora che il Bluetooth è attivo, non ti resta che abilitare la modalità di pairing (abbinamento) delle cuffie e collegare i due dispositivi. Per farlo, tieni premuto il tasto di accensione delle cuffie o serviti della combinazione di tasti da premere per attivare tale modalità, come indicato sul libretto di istruzioni. Dopodiché, controlla la presenza di un LED luminoso o di un segnale acustico, per essere certo che la modalità si sia attivata.

Una volta attiva, se hai scelto la prima modalità di accensione del Bluetooth, premi sull’icona del fumetto (nell’area di notifica, in basso a destra) e poi clicca il pulsante Connetti posto vicino al nome delle cuffie. Se hai agito tramite le Impostazioni, invece, nella pagina relativa all’accensione del Bluetooth devi premere sulla voce Aggiungi dispositivo Bluetooth o di altro tipo, quindi su Bluetooth e selezionare il nome delle cuffie.

Se, per effettuare la connessione, ti venisse chiesto di inserire un codice, digita nell’apposito spazio “0000” oppure controlla se c’è un codice differente da utilizzare all’interno del libretto di istruzioni delle cuffie.

Come connettere cuffie Bluetooth a Mac

Hai un Mac e ti stai chiedendo come connettere le cuffie Bluetooth a quest’ultimo? Allora segui questi semplici passaggi: attiva il Bluetooth, metti le cuffie in modalità di pairing (abbinamento) e collega i due dispositivi.

Per attivare il Bluetooth, accedi alle Preferenze di sistema, cliccando sulla relativa icona (quella rappresentata da un ingranaggio) all’interno della Barra Dock. Nella nuova finestra che si è aperta, seleziona l’opzione Bluetooth e premi il pulsante Attiva.

A questo punto, per abbinare le cuffie al computer, devi attivare la modalità di pairing (abbinamento) tenendo premuto per qualche secondo il tasto di accensione delle stesse o utilizzando la combinazione di tasti fornita dal produttore (controlla, quindi, il libretto di istruzioni). Dopo aver fatto ciò, attendi la comparsa di una spia LED lampeggiante oppure la riproduzione di un segnale acustico.

Poi, sempre nella finestra di Preferenze di sistema relativa al Bluetooth, vedrai comparire il nome delle cuffie: premi sul pulsante Connetti relativo a queste ultime, attendi qualche secondo che la connessione vada a buon fine e, se richiesto, inserisci il codice (digitando “0000” o controllando nel libretto di istruzioni, nel caso non dovesse essere il codice corretto).

Come connettere cuffie Bluetooth alla TV

Hai acquistato le tue cuffie Bluetooth per utilizzarle abbinate alla tua Smart TV? Allora, in tal caso, la procedura di connessione non è diversa da quelle descritte in precedenza.

Per effettuare le connessione, recati nel menu delle Impostazioni (contrassegnato, solitamente, da un ingranaggio), dopodiché, mediante l’uso delle frecce direzionali del telecomando, recati sulle voci relative all’Audio e al Bluetooth (potresti dover prima accedere al menu Tutte le impostazioni). I menu di ogni televisore sono differenti, quindi queste indicazioni potrebbero non rispecchiare al 100% quando da te visualizzato su schermo (anche se i passaggi da compiere sono, più o meno, sempre gli stessi).

Adesso, attiva la modalità di pairing sulle cuffie tenendo premuto per qualche secondo il tasto di accensione o la combinazione di tasti che puoi trovare all’interno del libretto di istruzioni. Quando la modalità di pairing sarà attiva, potrai avviare la ricerca dei dispositivi sulla tua smart TV premendo sul pulsante Selezione dispositivo, dando OK e attendendo il rilevamento delle cuffie.

Una volta che la TV avrà trovato le cuffie, premi sul nome di queste ultime comparso sullo schermo e schiaccia il pulsante OK del telecomando per completare la procedura di connessione.

Hai scoperto, a malincuore, che la tua TV non possiede il Bluetooth integrato? Allora, per connettere ugualmente le cuffie a quest’ultima, puoi avvalerti di un trasmettitore Bluetooth da collegare al jack da 3.5 mm della TV, utile per convertire il segnale audio che esce dal jack in un segnale Bluetooth. Per saperne di più, comunque, ti lascio alla mia guida su come collegare le cuffie Bluetooth alla TV, dove troverai tutte le informazioni necessarie per eseguire questo particolare tipo di collegamento.

Come connettere cuffie Bluetooth alle console

Le cuffie Bluetooth, oltre a tutti i dispositivi che ti ho indicato – smartphone, tablet, PC e TV – possono essere abbinate anche alle console di gioco, per godere di un’esperienza immersiva durante le sessioni di gaming. In questo caso, però, bisogna spesso ricorrere a soluzioni un po’ articolate, in quanto il collegamento diretto non è sempre supportato. Per maggiori dettagli, continua a leggere.

Come connettere cuffie Bluetooth alla PS4

Connettere le cuffie Bluetooth alla PS4 può sembrare una missione impossibile. Sono pochissimi, infatti, i modelli di tali cuffie che risultano essere compatibili (solo quelli con tecnologia Bluetooth 4.0 e il protocollo HSP).

Se quelle che possiedi non dispongono dei requisiti minimi per essere connesse con facilità, non disperare. Esiste comunque un modo per collegarle che consiste nell’acquistare un adattatore Bluetooth esterno.

Ora ti spiego meglio come utilizzarlo: una volta acquistato, collega l’adattatore alla porta USB della PlayStation 4 e inserisci l’adattatore per il microfono nell’entrata audio presente nel controller. Dopodiché, attiva la modalità pairing delle cuffie tramite il tasto di accensione o la combinazione di tasti necessaria (se non la conosci, o sei in dubbio, consulta il libretto di istruzioni delle cuffie).

A questo punto, recati nel menu dei dispositivi audio della PS4, seguendo il percorso Impostazioni > Dispositivi > Dispositivi audio, premi sulla voce Dispositivo di uscita e seleziona il nome delle cuffie. Sempre tramite lo stesso menu, se le cuffie sono dotate anche di microfono, seleziona la voce Dispositivo di ingresso, premi sul nome delle cuffie e regola il volume di entrata e di uscita, per godere di un suono migliore.

In caso di problemi, o per informazioni aggiuntive, ti lascio alla mia guida su come collegare le cuffie all PS4, dove troverai tutte le informazioni che cerchi.

Come connettere cuffie Bluetooth alla Xbox

Connettere le cuffie Bluetooth all’Xbox è un’operazione che, per il momento, non può essere eseguita. I vari modelli di Xbox, infatti, non supportano la tecnologia Bluetooth, fatta eccezione per alcuni controller che possono essere collegati al PC o ad altri dispositivi mediante questa tecnologia.

L’unico modo, quindi, per collegare le cuffie Bluetooth è avvalersi del jack da 3.5 mm da collegare alle cuffie e al controller oppure, se in questo modo le cuffie non dovessero funzionare per questioni di compatibilità, acquistare un adattatore specifico per Xbox da connettere al controller e al quale, poi, collegare le cuffie (sempre tramite il jack).

Microsoft, comunque, non esclude che la possibilità di connettere le cuffie tramite Bluetooth possa essere fornita, in futuro, tramite i periodici aggiornamenti.

Nota: su alcuni dispositivi più avanzati, dotati di tecnologia Bluetooth 5.0, è possibile connettere due paia di cuffie diverse in contemporanea. Per saperne di più su questa possibilità, dai un’occhiata alla mia guida su come collegare entrambe le cuffie Bluetooth a uno stesso device.