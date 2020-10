Hai deciso di acquistare un paio di cuffie Bluetooth per poter andare in palestra e ascoltare liberamente la tua musica mentre svolgi gli esercizi, oppure per sederti comodamente sul divano ed evitare fili collegati al tuo telefono. O, ancora, adori fare lunghe passeggiate, dove un paio di cuffie di questo tipo risultano preziose e comodissime.

Bene, hai proprio fatto una scelta azzeccata! Tuttavia, trattandosi di una tipologia di prodotto con la quale non hai mai avuto a che fare (finora hai sempre usato le classiche cuffie con cavo), ti stai chiedendo come si accendono le cuffie Bluetooth per il loro primo avvio e il successivo abbinamento a smartphone, tablet o altri tuoi device: un passaggio da non dare per scontato e che potrebbe crearti qualche grattacapo, vista la tua poca dimestichezza con la tecnologia.

Immagino tu non veda l'ora di approfondire l’argomento e scoprire come ascoltare musica o podcast con le mani libere e nessun cavo che ti finisce in tasca. Non preoccuparti: come potrai immaginare anche tu, non è nulla di particolarmente complesso e, inoltre, oggi sono qui proprio per spiegarti come muoverti e illustrarti passo dopo passo come accendere le tue cuffie Bluetooth. Buona lettura e… buon ascolto!

Indice

Come accendere cuffie Bluetooth

Le cuffie Bluetooth, come suggerisce il nome, hanno il grande pregio di poter permettere una connessione senza fili ai propri dispositivi, siano essi smartphone, tablet, PC o altri device muniti di supporto a tale standard. Se conosci anche solo un poco il mondo dell'informatica e della telefonia, avrai di sicuro sentito nominare la tecnologia Bluetooth, che nel corso degli anni è diventata una componente fondamentale per la comunicazione tra device.

Il Bluetooth permette, infatti, a due dispositivi di comunicare tra loro e trasmettersi informazioni a vicenda: nel caso particolare delle cuffie Bluetooth il dispositivo trasmette alle cuffie la musica — o qualsiasi altra fonte sonora — senza la necessità di una connessione via cavo.

Ma come accendere le cuffie Bluetooth, quindi? In linea di massima, una paio di cuffie Bluetooth, così come gli auricolari Bluetooth con filo (quelli che cioè hanno un cavo che collega i due auricolari tra di loro) dispongono di un pulsante apposito, che bisogna tener premuto per poter accendere il dispositivo: dopo qualche istante, si dovrebbe vedere uno o più LED accesi, che indicano l'effettiva accensione delle cuffie.

Nella maggior parte dei casi, sia il tasto di accensione che i LED si trovano sotto uno dei padiglioni, nel caso delle cuffie, o sul piccolo telecomando sul cavo, nel caso degli auricolari Bluetooth con cavo.

Mi raccomando: fai sempre attenzione al tempo di pressione del pulsante. Le cuffie Bluetooth di solito si accendono tenendo premuto il pulsante di accensione soltanto per un paio di secondi: Se tieni premuto il pulsante per più tempo, potresti attivare la modalità di pairing, vale a dire la modalità di associazione che permette, la prima volta, di far riconoscere le cuffie al dispositivo con il quale si desidera abbinarle (es. lo smartphone o il tablet).

Il discorso è diverso per quanto riguarda l’accensione degli auricolari Bluetooth true wireless: si tratta di tutti quegli auricolari Bluetooth senza alcun filo che li collega tra di essi (né, chiaramente, ad altri dispositivi). Ne sono dei pratici esempi gli AirPods di Apple o i FreeBuds Pro di Huawei.

Gli auricolari true wireless sono generalmente muniti di una piccola confezione, all'interno della quale vengono sempre riposti per essere custoditi in maniera sicura ed essere ricaricati. Ebbene, per accenderli è spesso sufficiente aprire la custodia in questione. Per eseguire il pairing, poi, a seconda dei dispositivi di destinazione, può bastare avvicinarsi al device con cui stabilire il collegamento e rispondere al pop-up che compare automaticamente sul suo schermo (è il caso degli AirPods quando li si avvicina a un iPhone, per esempio) oppure può essere necessario tenere premuto un tasto apposito, presente sempre sulla custodia degli auricolari.

Queste sono indicazioni generiche che valgono nella maggior parte dei casi, ma lascia che ti faccia alcuni esempi pratici, relativi ad alcune tra le più famose marche di cuffie Bluetooth.

Come si accendono le cuffie Bluetooth Apple

Apple, la celebre casa produttrice con il logo della mela morsicata, è nota in tutto il mondo per i suoi dispositivi di altissima qualità. Da qualche anno, il colosso statunitense con sede a Cupertino ha acquisito ufficialmente il marchio Beats, promuovendo quindi le sue cuffie Bluetooth come dispositivi “ufficiali” per l'ascolto di musica su iPhone, iPad, Mac e tutti gli altri dispositivi compatibili.

Le cuffie Bluetooth Beats e gli auricolari Bluetooth con filo dello stesso marchio prevedono una procedura di accensione molto simile a quella “generica” che ti ho illustrato poc’anzi: puoi accenderli, infatti, tenendo premuto il pulsante di accensione per un secondo o poco più.

Entrando più nel dettaglio, nel caso delle cuffie, il pulsante di accensione è posto sul padiglione auricolare destro (e più sotto ci sono anche i LED di accensione con lo stato della carica). Nel caso degli auricolari, invece, il tasto può trovarsi sul cavo (es. Beats Flex o Beats X) o sull'auricolare sinistro (es. Powerbeats).

I Powerbeats Pro, invece, essendo auricolari true wireless, si accendono semplicemente aprendo la custodia di ricarica, proprio come spiegato nel capitolo precedente del tutorial.

Come si accendono le cuffie Bluetooth CellularLine

CellularLine è un marchio molto diffuso nel mondo della tecnologia e, assieme a molti altri prodotti, offre anche cuffie Bluetooth, auricolari Bluetooth con filo e auricolari Bluetooth true wireless.

Per quanto riguarda le cuffie o gli auricolari Bluetooth, il procedimento è identico a quello spiegato in precedenza: ti è sufficiente tenere premuto il pulsante d'accensione per massimo due secondi e le cuffie si accendono. Il tasto si trova su uno dei padiglioni nel caso delle cuffie o sul cavo, nel caso degli auricolari con filo. Puoi verificare l’accensione controllando i LED, se sono presenti sulla cuffia: dovrebbero accendersi con luce fissa.

Nel caso degli auricolari Bluetooth true wireless, invece, è sufficiente aprire la confezione: saranno così pronti per il collegamento Bluetooth ai tuoi dispositivi.

Non si accendono le cuffie Bluetooth: cosa fare

Come dici? Hai già seguito le indicazioni di cui sopra ma a te non si accendono le cuffie Bluetooth? Non temere, non è detto che siano guaste. Potresti infatti dover controllare il livello di carica delle stesse, magari provando ad alimentarle per qualche minuto con il cavo di ricarica in dotazione e poi ripete la procedura di accensione.

Proprio come uno smartphone, infatti, anche le cuffie Bluetooth sono munite di batterie integrate che si scaricano con qualche ora di utilizzo e necessitano di essere ricaricate. E proprio come negli smartphone, anche le batterie contenute in cuffie e auricolari sono soggette a un progressivo deterioramento: questo significa che, dopo qualche anno di utilizzo, la loro autonomia si ridurrà in maniera drastica, portandoti a una sostituzione della stessa o dell’intero paio di cuffie.

A tal proposito, nel caso in cui avessi bisogno di un nuovo paio di cuffie, puoi orientarti meglio nella scelta consultando la mia guida all’acquisto sulle migliori cuffie Bluetooth.

Come associare le cuffie Bluetooth

Bene, ti ho appena illustrato i procedimenti generali per accendere le cuffie Bluetooth e renderle a tutti gli effetti pronte all'uso.

Il prossimo step che devi compiere è associare le cuffie Bluetooth al tuo PC, smartphone o a qualsiasi altro dispositivo compatibile. tablet che sia, così da cominciare ad utilizzarle a tutti gli effetti. Vediamo come procedere.

Come associare le cuffie Bluetooth al PC

Collegare le cuffie Bluetooth al PC è molto semplice, a patto che questo, però, sia dotato di compatibilità con tale tecnologia. I PC più recenti, in particolar modo i portatili, possiedono un modulo Bluetooth integrato che li rende perfettamente compatibili con cuffie, auricolari e altri dispositivi che usano questo standard di comunicazione.

Alcuni PC, però — in special modo quelli “fissi” -, potrebbero esserne sprovvisti. In questi casi, è necessario acquistare un adattatore esterno Bluetooth, di solito USB, che permetta di aggiungere il supporto a questa tecnologia al computer. Puoi acquistarli per pochi euro, anche online.

Detto ciò, per associare le tue cuffie Bluetooth al PC su Windows 10, devi compiere due passaggi. Il primo è attivare il Bluetooth sul tuo computer: per farlo, clicca sull’icona del fumetto posto in fondo alla barra delle applicazioni (generalmente nell'angolo in basso a destra dello schermo) e individua la casella Bluetooth che si trova nella parte bassa del menu laterale appena apertosi; se questa è impostata su Disattivato, cliccaci sopra, per attivare il Bluetooth. Se non vedi proprio il pulsante del Bluetooth, fai clic sulla voce Espandi, per farlo comparire.

A questo punto, per accedere al menu delle impostazioni Bluetooth su Windows 10, fai clic destro sul tassello del Bluetooth e scegli l'opzione Vai a impostazioni dal menu che compare.

Ora devi attivare il pairing, ossia la modalità di associazione, sulle tue cuffie. Per fare ciò, come già visto in precedenza, premi per almeno tre secondi il tasto di accensione sulle stesse. Potresti notare qualche segnale che indica l'effettiva attivazione del pairing: di solito si tratta di LED lampeggianti oppure di segnali acustici.

Tornando al PC, dovrebbe essere comparsa la finestra Bluetooth e altri dispositivi: appena sotto al titolo, in alto, premi sull'opzione Aggiungi dispositivo Bluetooth o di altro tipo, frase scritta a fianco di un quadrato con simbolo [+].

Fai ora clic sulla voce Bluetooth e il PC avvierà la ricerca dei dispositivi disponibili: non ti resta che premere sul nome cuffie Bluetooth per completare il procedimento.

Da questo momento in poi, quando accenderai le tue cuffie in prossimità del PC (e quest’ultimo sarà acceso e con il Bluetooth attivo), il collegamento tra i due dispositivi verrà eseguito in automatico. Nel caso in cui volessi associare le cuffie ad altri device, dovrai ripetere la procedura di pairing su questi ultimi. Maggiori info qui.

Come associare le cuffie Bluetooth al Mac

Sei in possesso di un Mac? Ecco allora a te la procedura per completare l'associazione delle cuffie Bluetooth con quest’ultimo. Per prima cosa, recati sulla Barra Dock, quindi premi sull'icona di Preferenze di sistema, rappresentata da un ingranaggio. Ora, nella finestra che ti si è aperta, fai clic sull'opzione Bluetooth, poi sul pulsante Attiva (se il Bluetooth è disattivato).

Adesso, è fondamentale attivare la modalità di pairing sulle cuffie, seguendo la medesima procedura già illustrata in precedenza. Fatto ciò, torna sul tuo Mac e, nella schermata Bluetooth prima aperta, comparirà il nome delle tue cuffie. Fai clic sul pulsante Connetti, a fianco del nome delle cuffie, per completare l'associazione. Anche in questo caso, le associazioni successive saranno automatiche, se cuffie e computer si troveranno vicini.

C'è una cosa importante che devi sapere. Se possiedi un paio di AirPods o cuffie Beats e li hai già associati in precedenza a un dispositivo iOS/iPadOS, la procedura richiede qualche step in meno. Il pairing delle cuffie che fanno parte dell'ecosistema di Cupertino è associato all'ID Apple e, per questo motivo, troverai già le cuffie nel menu del suono, pronte per essere usate.

Come associare le cuffie Bluetooth ad Android

Vuoi utilizzare le tue cuffie Bluetooth su un dispositivo Android, smartphone o tablet che sia? Ebbene, di seguito ti illustrerò gli step da seguire.

Dal tuo dispositivo Android, pigia sull'icona delle Impostazioni, rappresentata da un ingranaggio e presente in Home screen o nel drawer delle app; quindi premi sull'opzione Bluetooth e, se necessario, fai tap sulla levetta a destra dell'opzione Bluetooth, per attivare tale connettività.

A questo punto, dopo aver avviato la modalità di pairing sulle tue cuffie, nella schermata del Bluetooth di Android, in basso, dovresti vedere la sezione Dispositivi disponibili. Non appena il tuo smartphone o tablet avrà rilevato le cuffie, dovrai fare tap sul nome delle stesse, per completare il pairing.

Le cuffie compariranno così nella sezione Dispositivi associati, sempre all'interno della schermata Bluetooth delle impostazioni, pronte per essere richiamate all’occorrenza (anche se i collegamenti successivi dovrebbero avvenire in automatico, come spiegato per gli altri dispositivi prima). Maggiori info qui.

Come associare le cuffie Bluetooth a iPhone e iPad

La tua necessità è quella di collegare le cuffie bluetooth a un iPhone o un iPad? La procedura da seguire è simile a quanto vista in precedenza per Android.

Anzitutto, fai tap sul pulsante delle Impostazioni presente in Home screen o nella Libreria app (l'icona è un ingranaggio), quindi premi sull'opzione Bluetooth presente nella schermata che si apre. Fatto ciò, sposta la levetta a destra della scritta Bluetooth in modo che diventi di colore verde (se necessario): ciò indica che il modulo Bluetooth è acceso.

Ora, tieni premuto il pulsante di accensione sulle tue cuffie Bluetooth per avviare la modalità pairing, dunque torna sul tuo iPhone o iPad. Nella schermata Bluetooth, potrai vedere il nome delle tue cuffie sotto alla sezione Altri dispositivi: non ti resta che fare tap su di esso, per portare a termine la procedura di associazione (i collegamenti successivi saranno automatici, se i due dispositivi saranno vicini tra loro).

Prima ti ho spiegato come accendere le cuffie Beats, ricordi? Ebbene, dato il particolare chip di cui sono dotate, sviluppato appositamente per i dispositivi Apple, hai la possibilità di effettuare l'associazione in un battibaleno. Dopo aver attivato la modalità di pairing che ti ho già illustrato, ti è sufficiente avvicinare le cuffie all'iPhone o iPad e rispondere affermativamente al messaggio che appare sul dispositivo.

In questo modo, le tue cuffie verranno associate in maniera automatica a tutti i tuoi dispositivi Apple, grazie all'aggancio all'ID Apple. Maggiori info qui.

Come associare le cuffie Bluetooth a TV

Oggigiorno, sempre più persone acquistano una Smart TV per la propria casa, e probabilmente anche tu ne possiedi una. Oltre ad offrire una visione avanzata, grazie ad esempio a tecnologie come il 4K, esse possiedono una serie di funzionalità, per l’appunto, Smart che le rendono capaci di accedere a Internet, riprodurre contenuti multimediali di ogni sorta e comunicare in modalità wireless con altri dispositivi.

Molti modelli di Smart TV dispongono di modulo Bluetooth integrato e, dunque, consentono anche il collegamento con le cuffie Bluetooth: per saperne di più sui passaggi da compiere per stabilire la comunicazione, ti rimando alla mia guida su come collegare le cuffie Bluetooth alla TV, grazie alla quale potrai approfondire con più chiarezza la procedura per l'associazione su vari marchi e modelli di TV.