Giocando a Minecraft, hai notato che sono presenti diverse creature e PNG (personaggi non giocanti) di dimensioni più piccole, a indicare che sono disponibili sia nella versione “adulta” che in quella “bambino”. Così come accade per questi personaggi, anche tu vorresti trasformare il tuo avatar, rendendolo più piccolo. Purtroppo però, sebbene tu abbia cercato in tutti i modi di riuscire in questo tuo intento, non ne sei venuto a capo.

Beh, non ti demoralizzare: questa volta la fortuna ha girato dalla tua parte! In questa mia guida, infatti, ti illustrerò come diventare piccoli su Minecraft utilizzando alcune mod adibite proprio a questo scopo. La prima cosa che farò è spiegarti come fare in modo che il gioco possa gestire questi componenti aggiuntivi, grazie a un apposito strumento. Successivamente, ti indicherò alcune mod che fanno sicuramente al caso tuo, illustrandoti nel dettaglio il loro funzionamento.

Che ne dici, dunque, di cominciare immediatamente la lettura di questa mia guida? Sì? Allora non perdiamo altro tempo prezioso e mettiamoci subito al lavoro: quello che devi fare è sederti bello comodo e leggere con attenzione tutti i suggerimenti che ti indicherò nei prossimi capitoli. A me non resta altro che augurarti una buona lettura e, soprattutto, un buon divertimento!

Indice

Informazioni preliminari

Se vuoi fare in modo che il tuo avatar su Minecraft possa diventare di dimensioni più piccole rispetto a quelle di default, devi sapere che quest’operazione non è possibile. L’unico modo che hai a disposizione per riuscire in questo tuo intento è quello d’installare delle specifiche mod.

Prima di elencarti le mod che puoi utilizzare per ridurre le dimensioni del tuo avatar, è importante spiegarti quali sono le operazioni preliminari che devi effettuare affinché tutto possa funzionare correttamente.

Poiché nei prossimi paragrafi ti fornirò tutte le informazioni che ti serviranno per agire su Minecraft Java Edition, sebbene sia scontata come operazione, ti invito innanzitutto ad assicurarti di avere installato questa versione del gioco: a tal scopo, ti consiglio di leggere le mie guide su come avere la licenza per Minecraft e come installare Minecraft sul PC.

Se sei già in possesso di questa edizione di Minecraft, invece, puoi procedere direttamente all’installazione di Minecraft Forge. Non lo conosci? Non devi preoccuparti, ti spiego io a cosa serve: è uno strumento che consente a Minecraft di poter gestire i contenuti aggiuntivi, quindi le mod, che possono ampliare di molto l’esperienza di gioco.

Fatta questa breve premessa, quello che devi fare è installare Minecraft Forge. Come? Te lo spiego subito. Innanzitutto, raggiungi il suo sito Web ufficiale del progetto e procedi con il prelievo del relativo file .jar, premendo il tasto Installer.

Ti avviso che non devi scaricare necessariamente l’ultima versione di questo strumento, ma quella che corrisponde alla versione della mod di tuo interesse. Ovviamente, anche la versione di Minecraft deve essere identica a quella indicata dalla mod. Troverai quest’informazione nella pagina Web di dettaglio delle mod che ti indicherò nei prossimi capitoli.

Dopo aver scaricato il file .jar di Forge, devi aprirlo e premere il tasto OK, nel riquadro che ti viene mostrato a schermo: così facendo, avrai effettuato l’installazione di tutti i file necessari, affinché Minecraft possa gestire i componenti aggiuntivi.

Adesso, devi raggiungere la directory principale di Minecraft (C:\Users\[nome]\AppData\Roaming\.minecraft) e assicurarti che, in esso, sia presente la cartella mods. Se non dovessi trovarla, procedi manualmente con la sua creazione, seguendo i consigli che ti ho dato in questa mia guida.

La cartella che hai appena creato è indispensabile per l’installazione delle mod, cioè i componenti aggiuntivi che consentono di ampliare il funzionamento di Minecraft: nei prossimi capitoli te ne indicherò alcune che saranno utili per raggiungere il tuo obiettivo. Per avvalertene, dovrai semplicemente posizionare i loro file .jar all’interno della cartella mods, in modo che possano essere “visti” da Minecraft.

Dopo che avrai collocato i file .jar dentro la cartella mods, non dovrai per nessuna ragione fare doppio clic su di essi. L’unica cosa che dovrai fare sarà avviare Minecraft e fare clic sull’icona▲, situata a fianco del tasto Gioca. Nel riquadro che visualizzerai, dovrai poi selezionare la dicitura Forge e premere sul pulsante Gioca, per fare in modo che Minecraft venga avviato con il supporto alle mod.

Tutto chiaro fino a questo punto? Bene, ma nel caso in cui volessi approfondire l’argomento, ti consiglio di consultare con attenzione tutti i suggerimenti che ti ho fornito nella mia guida su come installare le mod su Minecraft.

Detto anche questo, direi di procedere con i prossimi capitoli, nei quali ti parlerò delle mod che ti consentiranno di modificare le dimensioni del tuo avatar in Minecraft, rendendolo più piccolo del normale.



Resizing Potion

La prima mod che ti consiglio di utilizzare per ridimensionare il tuo avatar in Minecraft è Resizing Potion. Questa mod implementa nel gioco delle pozioni che modificano alcune statistiche del personaggio, come la velocità, l’attacco e anche le sue proporzioni, rendendolo più grande o più piccolo.

Il lato positivo di Resizing Potion è che la modifica all’avatar avviene proprio tramite pozione e, dunque, è limitato nel tempo: allo scadere del potenziamento ricevuto tramite la pozione, gli effetti svaniscono, facendo tornare l’avatar alle sue condizioni normali.

Se sei interessato alla mod Resizing Potion, quello che ti consiglio di fare è raggiungere questo link, che rimanda alla sua scheda su CurseForge.com. Fatto ciò, devi semplicemente premere il tasto Scarica, per effettuare il prelievo del relativo file .jar, che poi dovrai installare secondo le procedure che ti ho indicato nel capitolo precedente.

In aggiunta a questa mod, affinché possa funzionare correttamente, dovrai installare anche un’altra mod, ArtemisLib, sempre da CurseForge.com, la quale è una libreria di componenti necessari che la mod Resizing Potion sfrutta per svolgere il suo scopo.

Dopo aver installato le due mod e avviato Minecraft, accedendo alla modalità Creativa, troverai nell’inventario dell’avatar, sotto la scheda Distillazione, le pozioni di ridimensionamento dell’avatar.

La prima tipologia di pozione si chiama Potion of Resizing, che applica modifiche all’avatar per 3, 4 oppure 8 minuti. Gli attributi che infonde al personaggio sono: proporzioni -40%, velocità d’attacco +50%, danni per colpo -25%, resistenza al contraccolpo -100%. Nella sua versione potenziata di livello 2, invece, le statistiche sono: proporzioni -80%, velocità d’attacco +100%, danni per colpo -50%, resistenza al contraccolpo -200%.

Questa tipologia di pozione è disponibile anche in un’altra versione (Lingering Potion of Resizing) che presenta le stesse caratteristiche che ti ho menzionato nel capitolo precedente, ma ha una durata dell’effetto ridotta, che va dai 45 secondi ai 2 minuti.



Gulliver Reborn

Un’altra mod che ti consiglio di usare per rimpicciolire il tuo avatar in Minecraft è Gulliver Reborn, che consente di cambiarne le proporzioni del personaggio tramite una semplice stringa di comando.

A differenza della mod di cui ti ho parlato nel capitolo precedente, quando applichi la trasformazione all’avatar, questa non sarà temporanea, ma dovrai modificarla di volta in volta, utilizzando l’apposito comando nella chat.

Innanzitutto, procedi con il download della mod, raggiungendo la sua scheda sul sito Web CurseForge.com e premendo il tasto Scarica. Dovrai anche scaricare la mod ArtemisLib, essenziale per garantirne il corretto funzionamento.

Dopo che avrai collocato questi due componenti aggiuntivi nella cartella mods, nella directory principale di Minecraft, avvia Minecraft e accedi a un qualsiasi mondo o creane uno nuovo. Fatto ciò, apri la chat, premendo il tasto T sulla tastiera.

Adesso, quello che devi fare è digitare la stringa /mysize o /ms, seguita da un numero compreso tra 0.125 e 1. Ad esempio, digitando /ms 0.125 il tuo avatar sembrerà piccolo quanto una formica; impostando il comando /ms 0.5, sarà simile a un piccolo bambino; usando la stringa /ms 1, invece, l’avatar tornerà alle dimensioni normali.

Quando modificherai i parametri, noterai anche che i punti salute verranno ridotti, fino a diventare soltanto due, nel caso in cui impostassi il valore minimo nelle proporzioni.



More Player Models

In aggiunta alle mod di cui ti ho parlato nel dettaglio nei precedenti capitoli, voglio consigliarti anche More Player Models. Questa mod è molto particolare, in quanto non permette soltanto di modificare le proporzioni dell’avatar, ma anche di cambiarne completamente l’aspetto, trasformandolo in una qualsiasi creatura di Minecraft.

Mentre le mod di cui ti ho parlato in precedenza modificavano anche l’hit box dell’avatar, cioè lo spazio occupato da quest’ultimo (2 blocchi verticali di default), questa invece mantiene completamente inalterato questo elemento, alterandone soltanto l’aspetto.

Per capire meglio questo discorso, devi pensare che, se dovessi ridurre le dimensioni al minimo dell’avatar, questo sarà comunque capace di saltare i blocchi, situazione invece non possibile nelle altre mod, perché limitano anche le capacità del tuo personaggio.

Se sei interessato alla mod More Player Models, quello che devi fare è scaricarla dal sito Web di CurseForge.com, premendo il tasto Scarica. Dopo aver effettuato la procedura d’installazione della mod, avvia Minecraft e accedi a una nuova sessione o a una già esistente.

Per alterare le dimensioni del tuo avatar, devi semplicemente premere il tasto F12 della tastiera, per aprire il pannello di configurazione di questa mod. Dopo aver fatto ciò, premi sul tasto + e seleziona la voce Normal, seguita poi dalla pressione del pulsante Fatto.

Arrivato a questo punto, seleziona la voce New e premi il tasto Modifica. Bene: adesso, se vuoi rendere il tuo avatar più piccolo, imposta valori sotto il 100% relativamente a tutte le opzioni che ti vengono mostrato sotto le schede Head, Body, Arm Left, Arm Right, Leg Left e Leg Right. Il mio consiglio è quello di impostare un valore uniforme, per evitare di rendere l’avatar deforme.

Non ti resta, ora, che uscire dalla schermata di configurazione, e vedrai l’avatar di dimensioni più piccole rispetto al normale. Non puoi impostare valori sotto il 50%: questo è un valore minimo ideale per rendere il tuo personaggio simile a un bambino.

In aggiunta a quanto ti ho spiegato nei paragrafi precedenti, puoi sperimentare nuovi aspetti: nella sezione Entity del pannello di configurazione della mod, puoi trovare tutte le creature di Minecraft. Per alcune di esse è disponibile, nella scheda Extra, la voce Child, per rendere il personaggio più piccolo.