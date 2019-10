Sei un grande appassionato di Minecraft e, grazie alla tua fantasia e creatività, hai costruito dei progetti veramente interessanti per il tuo rifugio, che possono facilitare la tua esperienza di gioco. Dato che hai deciso di costruire una casa su più livelli, stai cercando un modo per raggiungere i piani superiori dell’abitazione, sfruttando dei metodi facili e veloci da implementare.

Ho indovinato? Bene, allora che ne diresti di creare delle scale? Ti va? Perfetto, allora lascia che sia io a spiegarti come si fanno le scale su Minecraft, così da poter costruire anche dei palazzi altissimi senza faticare a raggiungere i vari piani che li compongono. Come prima cosa, ti indicherò dunque le procedure per costruire delle scale a pioli o delle normali scale con gradini. Successivamente, ti illustrerò la procedura per creare, invece, una scala a chiocciola, nel caso in cui volessi risparmiare spazio. Ti suggerirò, poi, delle mod che possono ampliare la scelta di scale da usare e, se sei una persona “pigra”, ti darò anche dei suggerimenti su come creare una scala mobile.

Bene: direi di non perdere altro tempo prezioso, perché hai diverse informazioni da consultare per realizzare i tuoi progetti. Siediti, dunque, bello comodo e presta attenzione a tutti i consigli che ti fornirò nel corso dei prossimi capitoli, in modo da metterli in pratica. A me non resta che augurarti una buona lettura e, soprattutto, un buon divertimento!

Come fare scala a pioli su Minecraft

Se vuoi sapere come fare una scala a pioli su Minecraft, in questo capitolo ti illustrerò la procedura per realizzare delle scale a pioli, che consentiranno all’avatar di arrampicarsi fino a raggiungere un luogo più in alto o, se installati in un rifugio, di accedere ai diversi piani di cui esso è costituito.

Prima di spiegarti la procedura per la creazione delle scale a pioli, è importante che tu raccolga i materiali necessari per la realizzazione di questo progetto. A tal proposito, dovrai fare scorta di legname, in quanto potrebbe servirtene in grande quantità, in base al numero di scale che devi posizionare.

Le scale a pioli si costruiscono a partire dai Bastoni. Questa risorsa può essere creata facilmente utilizzando delle Assi di legno, ricavabili dai Tronchi di legno. Procediamo, però, in modo ordinato, per evitare di confondere le idee sulle procedure da seguire.

Dopo aver trovato un albero e interagito su di esso a mani nude o con un’ascia, riceverai i Tronchi di legno che, se inseriti nello slot Fabbricazione dell’inventario dell’avatar o in un banco da lavoro, ti permetteranno di ricavare gli Assi di legno.

Aggiungendo 2 unità di Assi di legni nello slot Fabbricazione dell’inventario dell’avatar o nel banco da lavoro, ricaverai i Bastoni, con i quali potrai creare le scale a pioli. I bastoni possono anche essere fabbricati, usando 2 unità di Bambù (che puoi trovare nella giungla). In un banco da lavoro, inserisci 7 unità di Bastoni, in modo da ottenere 3 unità di Scala a pioli.

Queste scale possono essere applicate soltanto su un piano verticale: ogni unità di scale a pioli occupa un blocco della superficie della parete. Pertanto, se per esempio hai creato una casa sull’albero, ti serviranno diverse unità di scale a pioli per raggiungere la sommità.

Non ti resta, dunque, che applicare le procedure che ti ho indicato nei paragrafi precedenti, per fabbricare tutte le scale a pioli di cui hai bisogno.



Come si fanno gli scalini su Minecraft

Se non vuoi utilizzare le scale a pioli, di cui ti ho parlato nel capitolo precedente, ma vuoi invece costruire delle normali scale con gradini, ti consiglio di leggere le procedure che ti indicherò nei prossimi paragrafi.

Innanzitutto, devi sapere che su Minecraft esistono più di 30 varianti di scalini che puoi creare in base al materiale di cui sono costituite. Ad esempio, puoi creare gli scalini di legno, di cui sono disponibili sei tipologie differenti, in base, appunto, al legno che stai utilizzando.

In generale, puoi creare scalini di legno, di mattoni, di pietra, di arenaria, di granito, di diorite, di andesite, di quarzo, di prismarino oppure di purpur. Una volta che hai scelto il materiale che vuoi impiegare per la realizzazione di questo progetto, dovrai creare i blocchi di quello specifico materiale che, generalmente, si ottengono da 4 unità della stessa risorsa.

Dopo che hai reperito tutto il materiale che ti serve, è il momento di passare alla fabbricazione degli scalini. Per prima cosa, interagisci su un banco da lavoro e posiziona 6 unità di blocchi del materiale che hai scelto, disponendoli in modo da formare un triangolo.

Così facendo, potrai raccogliere 3 unità di Scalini, da impiegare nel progetto che stai realizzando, come una casa oppure un castello, così da raggiungere i piani più in alto.



Come fare scale a chiocciola Minecraft

Nel caso in cui tu voglia costruire una scala a chiocciola su Minecraft, quello che devi fare è seguire le indicazioni che ti darò nelle prossime righe. Per prima cosa, però, dovrai munirti degli Scalini, di cui ti ho parlato nel capitolo precedente.

La prima cosa che devi fare è posizionare una riga di blocchi uno sopra l’altro, fino ad arrivare all’altezza che preferisci, in modo da creare un pilastro. Per quanto riguarda il materiale da utilizzare, puoi scegliere quello che desideri: quello che ti consiglio, però, e di impiegare lo stesso materiale sia per i blocchi che per gli scalini.

Fatto ciò, posiziona sul terreno uno scalino a fianco del pilastro e aggiungi poi un blocco a fianco. Fatto ciò, colloca un altro scalino a fianco di quest’ultimo, avendo cura però di salire di un livello.

A questo punto, aggiungi un altro blocco a fianco di quest’ultimo gradino posizionato e, successivamente, colloca uno scalino a fianco del blocco, salendo ancora di un altro livello.

Quello che devi fare, adesso, e continuare con questa sequenza fino a raggiungere l’altezza che hai scelto. Se hai eseguito alla lettera la procedura che ti ho indicato, avrai costruito una scala a chiocciola per raggiungere i piani rialzati del tuo rifugio o per scalare una torre.



Come fare le scale mobili su Minecraft

Se vuoi costruire una scala mobile su Minecraft, quello che posso consigliarti è di utilizzare i Blocchi comandi, che permettono di eseguire degli script per automatizzare o, in generale, espandere l’interazione del mondo di questo videogioco.

Grazie a McMakistein, un utente appassionato di Minecraft che ha deciso di mettere le sue conoscenze e abilità a disposizione degli altri giocatori, è possibile realizzare una scala mobile in modo semplice e immediato. Tutto quello che devi fare è raggiungere il sito Web ufficiale di quest’utente, relativamente alla sezione dedicata al progetto della scala mobile.

Fatto ciò, premi sull’icona Resourcepack, per scaricare un file .zip, che dovrai spostare nella cartella resourcepacks, che trovi nella directory principale di Minecraft (C:\Users\[nome]\AppData\Roaming\.minecraft).

Dopo aver fatto ciò, avvia Minecraft e accedi a una sessione già esistente o creane una nuova. A questo punto, digita la stringa di comando /give @p minecraft:command_block nella chat, in modo da ottenere il Blocco comandi.

Se non hai precedentemente abilitato l’uso dei trucchi, metti il gioco in pausa e, nella schermata che ti viene mostrata, seleziona la voce Apri in LAN. Adesso, premi sul tasto Comandi, in modo da cambiarlo in Sì, confermando poi la procedura tramite il pulsante Avvia il mondo in LAN.

Arrivato a questo punto, posiziona il Blocco comandi sul terreno e interagisci su di esso, per visualizzare l’interfaccia di configurazione. Adesso, torna sul sito Web dal quale hai scaricato precedentemente il resourcepack e premi sul tasto Copy the command, in modo da copiare tutto il codice, che poi dovrai inserire all’interno della casella Comando del Blocco comandi.

Adesso, fai clic sul tasto Serve redstone in modo da cambiarlo in Sempre attivo. Conferma poi la procedura, facendo clic sul tasto Fatto. Se tutto è andato a buon fine, vedrai improvvisamente comparire una nuova struttura al posto del blocco comandi.

Quello che devi fare adesso è avvicinarti ad essa e interagire sul cartello che riporta la dicitura Give spawneggs, per ricevere due oggetti che ti consentiranno di creare una scala mobile in salita e una in discesa. Equipaggiando uno di questi oggetti, devi semplicemente interagire con questi sul terreno, in modo da fabbricare immediatamente una scala mobile.

Se desideri creare scale mobili di lunghezze differenti, puoi utilizzare un Blocco di redstone sul terreno, che verrà identificato come un segnaposto per la regolazione della lunghezza della scala mobile.



Mod per fare scale su Minecraft

In aggiunta alle soluzioni di cui ti ho parlato nei capitoli precedenti, ti posso consigliare l’utilizzo di alcune mod, che consentono di aggiungere più tipologie di scale, tra cui alcune con caratteristiche uniche, come la possibilità di salire più velocemente.

A tal proposito, in questo capitolo, ti illustrerò due mod che possono sicuramente fare al caso tuo: Speedy Ladders, una mod che aggiunge delle scale a pioli in pietra, ferro, oro e diamante, ognuna con una velocità di scalata sempre maggiore e Pl3xStairs che, invece, permette di aggiungere oltre 170 varianti di scalini nel gioco.

A prescindere dal componente aggiuntivo che vuoi utilizzare su Minecraft, dovrai prima scaricare Minecraft Forge, uno strumento che permette la gestione delle mod. Per fare ciò, raggiungi il sito Web di Minecraft Forge e premi sul tasto Installer, per prelevare il relativo file .jar. Dopo averlo scaricato, fai doppio clic su di esso e, nella schermata che ti viene mostrata, fai clic sul tasto OK.

Adesso è il momento di scaricare una delle mod che ti ho consigliato: puoi prelevare il file .jar di Speedy Ladders da questo link oppure scaricare quello di Pl3xStairs da quest’altro link. In entrambi i casi, premi il tasto Scarica per avviare la procedura di download.

Fatto ciò, sposta il file appena scaricato all’interno della cartella mods, che trovi nella directory principale di Minecraft (C:\Users\[nome]\AppData\Roaming\.minecraft). Se non dovessi trovare la cartella menzionata, puoi crearla manualmente seguendo i consigli che ti ho dato in questa mia guida.

Arrivato a questo punto, avvia Minecraft e fai clic sull’icona▲, che trovi a fianco del tasto Gioca. Nel riquadro che ti viene mostrato, seleziona quindi la dicitura Forge e premi sul pulsante Gioca. Se hai eseguito alla lettera le indicazioni che ti ho fornito, avrai avviato Minecraft con il supporto alle mod.

Adesso, crea un nuovo mondo o accedi a uno già presente nella tua lista e, nell’inventario dell’avatar in modalità Creativa, troverai le scale a pioli o gli scalini aggiuntivi, in base alla mod che hai installato.