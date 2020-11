Se navighi in Internet da molto tempo, avrai sicuramente sentito parlare di Reddit, uno dei siti Web più famosi al mondo, nonché uno dei più longevi. Scommetto che ti è capitato anche di leggere qualche sua pagina ma che, non comprendendone l’esatto scopo e sembrandoti tutto come un grande, confusionario forum, ti sei chiesto come funziona Reddit, non è vero?

Se ho ragione, sappi che sei capitato sulla guida giusta! Oggi, infatti, voglio spiegarti per filo e per segno come funziona questo “pezzo” importantissimo del Web mondiale, guidandoti nel processo di registrazione e nella scoperta delle sue funzioni principali. Dopo aver letto la mia guida, sono certo che saprai utilizzare il portale per tutte le tue necessità.

Te l’assicuro, Reddit può rivelarsi una miniera di informazioni utili e un’ottima piazza di confronto virtuale per gli argomenti più svariati, da quelli più frivoli a quelli più seri, con la possibilità di interagire con utenti di tutto il mondo (in effetti si riesce a sfruttarlo al meglio se si ha un minimo di padronanza della lingua inglese). Ciò detto, passiamo all’azione: prenditi qualche minuto di tempo libero e avvicinati al mondo di Reddit seguendo le indicazioni che sto per darti. Ti assicuro che non te ne pentirai.

Indice

Informazioni preliminari

Prima di descriverti come funziona Reddit in dettaglio, come registrarti e come interagire con gli altri utenti del sito, lascia che ti spieghi brevemente cos’è Reddit e perché è diventato così famoso sul Web. Il portale, difatti, è nato nel 2005 e ha subìto molti cambiamenti nel corso della sua esistenza, fino a divenire quello che è adesso.

L’obiettivo del portale è quello di ospitare contenuti creati dagli utenti: se vuoi, puoi pensarlo come a un forum composto da migliaia di sottocanali, chiamati Subreddit, dedicati ad argomenti specifici e dedicati ai temi più disparati. In essi, gli utenti possono discutere con messaggi testuali avendo ampia libertà di espressione (in alcuni casi, sono ammessi anche contenuti espliciti, quindi occhio!).

I contenuti inseriti, inoltre, possono essere votati dagli utenti in modo positivo o negativo: si tratta degli upvotes e dei downvotes, che permettono di individuare subito quali sono i contenuti e i commenti reputati validi dalla comunità.

L’insieme dei contenuti, dei voti e della popolarità di un utente permettono allo stesso di guadagnare Karma, che viene inteso come un indicatore della qualità e della capacità di coinvolgere la comunità assegnato ad un utente. Nei prossimi capitoli ti spiegherò anche questo concetto nel dettaglio.

Il punto di forza di Reddit, comunque, è senza dubbio il grandissimo numero di utenti registrati che, attualmente, sono oltre 330 milioni. Grazie al numero elevato di utilizzatori e contando che in media ogni giorno vengono pubblicati più di 50.000 contenuti, il portale vanta numerose interazioni tra gli utenti ed è spesso il punto di riferimento per la ricerca di opinioni e recensioni.

Nonostante questi numeri possano farti pensare a una grande dispersione degli argomenti, il sito Web è organizzato in maniera tale da suddividere gli stessi in precise categorie, gestite dagli utenti stessi, che rendono la navigazione e l’utilizzo di Reddit molto semplice e comodo.

Come già detto, la gran parte dei contenuti riguarda il mondo anglofono, ma c’è anche un’ampia community italiana che ogni giorno propone discussioni interessanti dedicate ai temi più vari.

Come usare Reddit

Fatta la dovuta panoramica generale su Reddit e i meccanismi alla base del suo funzionamento, direi di entrare più nel vivo della guida e scoprire come usarlo.

Come registrarsi su Reddit

Per sfruttare al meglio Reddit, la prima cosa da fare è creare un account su quest’ultimo, anche se la consultazione delle discussioni già aperte dagli altri utenti non lo richiede.

Per procedere, visita dunque la pagina principale di Reddit e fai clic sul pulsante con scritto Sign Up posto in alto a destra. Una volta fatto questo, hai la possibilità di iscriverti utilizzando un account esterno, premendo sul pulsante Continue with Google o sul pulsante Continue with Apple a seconda dell’account che vuoi utilizzare.

Se vuoi iscriverti utilizzando la tua email, invece, inserisci il tuo indirizzo email nel campo proposto e premi il pulsante Continue, in modo da procedere con la registrazione. Scegli ora un nome utente da utilizzare e inseriscilo nel campo Choose a username, dopodiché imposta la tua Password e fai clic sul pulsante Non sono un robot. Premi infine il pulsante Sign Up.

Nella schermata successiva, ti verranno proposti dei Subreddit e delle Community a cui iscriverti. Si tratta di categorie e argomenti specifici che potresti trovare interessanti. Puoi esplorare, inoltre, le categorie dal menu sulla destra e premere il pulsante Join per iscriverti a esse.

Una volta concluse le iscrizioni, o se non vuoi iscriverti immediatamente ma preferisci aspettare ed esplorare il portale, premi il pulsante Finish, in basso a destra, per concludere il processo di registrazione.

Ricordati di verificare la tua email, per attivare in maniera completa l’account: per fare questo, premi il pulsante in alto a destra, Got it, successivamente controlla la tua casella di posta e individua una email proveniente da Reddit avente come oggetto Verify your Reddit email address. Apri, dunque, il messaggio in questione, fai clic sul primo link presente in esso e il gioco è fatto.

Una volta fatto questo, il tuo account sarà attivo e verificato. Non ti resta, quindi, che esplorare il portale e trovare contenuti per te interessanti. Nei prossimi capitoli, ti spiegherò il funzionamento dei Subreddit e del Karma di Reddit, in modo da fornirti tutti gli strumenti essenziali alla tua esplorazione.

Come funzionano i subreddit

Ora che sei iscritto a Reddit e sei un utente verificato, nella home page del portale puoi trovare subito informazioni interessanti. Come prima cosa, lascia che ti spieghi in maniera più precisa il funzionamento dei Subreddit, che definiscono le categorie presenti nel sito.

Guardando in alto a sinistra, puoi notare la dicitura Popular con il disegno di una freccia. Si tratta di un Subreddit che viene proposto a tutti i nuovi utenti: in questa categoria sono raccolti tutti i contenuti più popolari del momento. Al centro della schermata, puoi vedere questi contenuti ed esplorarli come più ti piace.

Nella parte superiore a sinistra di ogni post, inoltre, puoi notare una scritta che inizia con r/ seguita da una dicitura: si tratta dei Subreddit specifici nei quali quel contenuto è stato inserito. Premendo su questa dicitura, puoi esplorare il Subreddit corrispondente e visualizzare i contenuti presenti in esso.

Esplorando i vari Subreddit presenti sul portale è facile trovarne molti interessanti. Proprio per questo, Reddit consente di iscriversi a essi e visualizzarne i contenuti nel proprio feed principale (un po’ come quando si mette like a una pagina su Facebook o a un profilo Instagram, per farti degli esempi che magari ti sono più familiari).

Per iscriverti a un Subreddit, una volta entrato in quest’ultimo, fai clic sul pulsante Join collocato in alto a destra. Ricorda che puoi anche cercare Subreddit specifici utilizzando la barra di ricerca posta in alto, al centro, inserendo ad esempio una parola o una frase di tuo interesse ed esplorando i risultati di ricerca.

Ora che sei iscritto a un Subreddit, puoi visualizzarne i contenuti direttamente dalla tua home page: più Subreddit deciderai di seguire, più la tua home page sarà personalizzata e modellata secondo i tuoi interessi.

Puoi anche decidere di abbandonare un Subreddit: per fare questo, una volta che sei all’interno di esso, posiziona il mouse sul pulsante Joined in alto a destra e premi sulla scritta Leave appena comparsa.

Una volta che ti sarai iscritto a numerosi Subreddit, potrà capitare che la tua home page sia molto popolata di contenuti. In questa circostanza, trovare il Subreddit di proprio interesse può non essere semplice, ma non preoccuparti: in qualsiasi momento puoi utilizzare il menu presente in alto a sinistra, accanto al logo di Reddit, per esplorare i Subreddit ai quali ti sei iscritto o per navigare nelle sezioni predefinite del portale.

Un’altra funzione molto interessante è accessibile premendo, nel menu che ti ho appena indicato, la voce Top Communities: in questa sezione, puoi trovare, infatti, i Subreddit più popolari e in crescita, con la possibilità di ordinarli per vicinanza, categorie o semplicemente per popolarità.

Dopo aver scoperto nuovi contenuti e aver esplorato qualche Subreddit, sono sicuro che ti stai chiedendo come partecipare attivamente ad essi. Sappi quindi che compiere questa operazione è molto semplice. Una volta entrato in un Subreddit, infatti, puoi fare clic sulla scritta Create Post per entrare nell’interfaccia di scrittura di un nuovo post.

Come puoi vedere, hai la possibilità di scegliere se creare un post testuale o di altro tipo. Ti basta premere sul pulsante Post (per creare un post testuale), Images&Video (per creare un post multimediale), Link (per condividere un collegamento esterno) o Poll (per creare un sondaggio) per decidere la tipologia di contenuto che vuoi condividere.

Non tutti i Subreddit accettano queste opzioni, dunque alcune volte potresti avere a tua disposizione meno opzioni. In ogni caso, una volta scritto il tuo post puoi completarlo aggiungendo ad esso diverse opzioni. Nonostante esse cambino spesso, puoi sempre trovare, nella sezione inferiore, alcune opzioni universali tra le quali spicca per importanza il Flair.

Un Flair agisce come una categoria specifica del Subreddit sul quale stai creando il tuo contenuto. Anche se può sembrarti poco importante, sappi che utilizzare il Flair corretto è molto utile per tenere ordinato il Subreddit: assicurati dunque di scegliere quello più adatto, anche per evitare possibili rimozioni del post da parte dei moderatori.

Quando hai finito di creare il tuo contenuto, fai clic sul pulsante Post per condividerlo con la comunità. Puoi anche premere il pulsante Save Draft per salvare una bozza del tuo contenuto e continuare in un secondo momento. Per ultimo, assicurati di selezionare la spunta Send me post reply notifications se vuoi essere informato con una notifica riguardo alle risposte ricevute sul tuo post.

Infine, voglio spiegarti come interagire con i post scritti da altre persone. Devi sapere, infatti, che Reddit mette a tua disposizione diversi metodi per interagire con i post. Sotto e al lato di ogni post, puoi notare alcune opzioni. Non preoccuparti se ti sembrano complicate o se non sai a cosa servono: te le illustro immediatamente.

Innanzitutto, è bene che tu sappia che puoi esprimere apprezzamento o disapprovazione verso un post utilizzando le due frecce presenti in alto a sinistra di ogni post. Queste funzioni, chiamate Upvote e Downvote, sono fondamentali per avere subito un’idea delle reazioni della comunità rispetto a un post.

Se vuoi invece commentare un post, fai clic sulla voce Comments riportante il numero di commenti presenti, posta in basso a sinistra. Puoi inoltre decidere di conferire un premio ad un post particolarmente interessante facendo clic sul pulsante Give Award.

Quest’ultima funzione consente di utilizzare alcuni specifici premi virtuali, che puoi conferire acquistando i Coin, che rappresentano la valuta virtuale circolante su Reddit. Puoi acquistare i Coin direttamente dalla schermata Give Award, oppure premendo il pulsante Get Coins posto in alto a destra, accanto all’immagine del tuo profilo.

Un’altra utile opzione per interagire con i post è disponibile facendo clic sul pulsante Share. Nel menu appena comparso, puoi decidere di copiare il link al post, cliccando su Copy Link, condividere il post su un altro subreddit, facendo clic sul pulsante Crosspost, oppure ottenere il codice HTML per inserire il post su una pagina Web o su uno spazio a tua disposizione, facendo clic sul pulsante Embed.

Se un post ti è particolarmente piaciuto e vuoi conservarlo per il futuro, puoi premere sul pulsante Save. In questo modo, potrai in futuro trovare il post in questione facendo clic sulla tua immagine del profilo, posta in alto a destra, scegliendo la voce del menu My Profile e infine premendo la voce Saved presente in alto al centro.

Per finire, Reddit mette a tua disposizione due funzioni atte a proteggerti dai post che ritieni offensivi o inadatti. Per mostrare queste funzioni, fai clic sul pulsante …. Puoi decidere quindi di nascondere il post, premendo il pulsante Hide, o di segnalarlo ai moderatori, facendo clic sul pulsante Report.

Come funziona il karma su Reddit

Una funzione molto interessante introdotta da Reddit è il Karma. Questo valore è un punteggio dato automaticamente a un utente in base all’attività dello stesso sul portale. In definitiva, il Karma indica il valore di un utente e la qualità dei contenuti creati da esso.

Ottenere Karma è abbastanza semplice, e ti verrà naturale nel corso del tempo. Sappi, comunque, che il Karma aumenta con le interazioni: più contenuti crei, e più i tuoi contenuti, compresi i commenti, vengono votati positivamente, più il tuo Karma cresce. Allo stesso modo, i voti negativi fanno si che il Karma diminuisca.

Gli utenti con il Karma più alto ottengono più visibilità sui propri contenuti. Se, ad esempio, crei un contenuto in un Subreddit molto popolare, sarà più facile per te che il tuo post sia visibile a molti utenti se hai un Karma elevato. Allo stesso modo, guardare al Karma di un utente specifico è un buon modo per capire l’affidabilità dell’utente stesso all’interno della comunità.

Puoi controllare il tuo Karma guardando in alto a destra, appena sotto alla scritta che riporta il tuo nome utente. Per controllare il Karma di un altro utente, invece, ti basta fare clic sul suo nome utente, ad esempio all’interno di un suo post, per entrare nella sua pagina del profilo e avere l’informazione che cerchi sulla parte destra dello schermo.

App per Reddit

Se vuoi utilizzare Reddit da smartphone e tablet, devi sapere che, oltre alla app ufficiale, esistono diverse app in grado di offrirti un’esperienza d’uso comoda e intuitiva. Ho raccolto per te un elenco di app, ufficiali e non ufficiali, diffuse e perfettamente funzionanti.

Reddit (Android/iOS) — si tratta della app ufficiale di Reddit disponibile per dispositivi Android e iOS. Essendo la app ufficiale, possiede tutte le funzioni del portale e offre un’esperienza molto simile a quella disponibile sul PC.

— si tratta della app ufficiale di Reddit disponibile per dispositivi Android e iOS. Essendo la app ufficiale, possiede tutte le funzioni del portale e offre un’esperienza molto simile a quella disponibile sul PC. Apollo (iOS) — questa app non ufficiale è la più diffusa per accedere a Reddit da iPhone e iPad. Il suo punto di forza è il design, che ricalca in maniera molto precisa quello delle app native per iOS. Offre inoltre performance molto elevate e controlli per la riproduzione dei file multimediali migliorati.

— questa app non ufficiale è la più diffusa per accedere a Reddit da iPhone e iPad. Il suo punto di forza è il design, che ricalca in maniera molto precisa quello delle app native per iOS. Offre inoltre performance molto elevate e controlli per la riproduzione dei file multimediali migliorati. Boost for Reddit (Android) — tra le più diffuse app per Reddit utilizzabili su dispositivi Android, offre un’interfaccia intuitiva e modellata sul Material Design tipico del sistema operativo di Google. La possibilità di utilizzare commenti colorati, filtri e modalità di navigazione rapide ed efficaci hanno contribuito a rendere questa app una delle più famose alternative al client ufficiale.