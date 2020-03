Hai comprato da poco un nuovo PC e ti ritieni abbastanza soddisfatto dell’acquisto fatto. Adesso, però, vorresti personalizzarlo con uno sfondo originale e di impatto, ma non hai la più pallida idea di quali siti utilizzare per ottenere dei wallpaper interessanti. Non preoccuparti: se vuoi posso aiutarti io.

Nei prossimi paragrafi di questo tutorial, avrò modo di parlarti di alcuni siti Web che permettono di individuare in modo piuttosto semplice quelli che sono i migliori sfondi desktop in circolazione. Sono sicuro che, grazie ai portali in questione, riuscirai a trovare esattamente ciò che fa al caso tuo: devi solo prenderti il tempo di sfogliare i vari wallpaper disponibili, individuare quelli che ti aggradano di più e scaricarli.

Allora, sei pronto per iniziare? Sì? Fantastico! Coraggio: mettiti bello comodo, prenditi tutto il tempo di cui hai bisogno per concentrarti sulla lettura di questa guida e, cosa ancora più importante, cerca di attuare le “dritte” che sto per darti, così da riuscire a navigare senza problemi sui siti elencati qui sotto. Ti auguro buona lettura e, soprattutto, buon divertimento!

Indice

Migliori sfondi desktop per PC

Passiamo subito all’azione e vediamo i siti che ospitano alcuni dei migliori sfondi desktop per PC. Li trovi elencati di seguito: non devi fare altro che consultare i database di questi ultimi e individuare i wallpaper che ti piacciono di più.

Wallhaven

Il primo portale a cui ti consiglio di rivolgerti per scaricare sfondi per il desktop è Wallhaven.cc. Si tratta, in buona sostanza, della “versione 2.0” dello storico Wallbase, noto portale che raccoglieva immagini provenienti da tutta la Rete, caricati direttamente dagli utenti. Wallhaven.cc offre un database piuttosto ricco di immagini di vario genere che possono sicuramente abbellire il desktop del tuo computer.

Per avvalertene, recati sulla sua pagina principale e sfoglia gli sfondi disponibili in base alla loro data di pubblicazione, facendo clic sulla voce Latest (in alto). Altrimenti, se vuoi affidare al caso la scelta di un nuovo wallpaper, clicca sul pulsante Random; se hai intenzione di individuare gli sfondi più popolari, fai clic sulla voce Toplist; mentre se vuoi eseguire una ricerca diretta, usa la barra di ricerca che è situata in alto.

Nella pagina che viene aperta, hai la possibilità di filtrare i risultati ottenuti usando i menu preposti: Resolution, per selezionare la dimensione desiderata; Ratio, per specificare l’aspect ratio dello sfondo; Date added, per scegliere la data di aggiunta e così via.

Una volta individuato uno sfondo di tuo interesse, per scaricarlo, clicca sulla sua miniatura, attendi che l’immagine venga visualizzata in dimensione intera, fai clic destro su di essa e seleziona la voce Salva immagine con nome dal menu apertosi. Più facile di così?

Unsplash

Un altro portale che ti invito a consultare è Unsplash. Caratterizzato da un’interfaccia “pulita”, questo sito ospita immagini liberamente utilizzabili (anche in progetti commerciali), tutte di altissima qualità e, dunque, anche un’infinità di wallpaper adatti a tutti i gusti. Il sito è disponibile anche come app per iOS/iPadOS, qualora la cosa ti interessasse.

Per servirtene, recati su questa pagina e affina la ricerca dello sfondo avvalendoti dei filtri che sono collocati nella parte superiore della stessa (es. Texture & Partners, Nature, Animals, etc.). Volendo, puoi anche cercare manualmente uno sfondo, digitando delle parole chiave nella barra di ricerca in alto (es. “wallpaper desktop”) e premendo poi Invio sulla tastiera.

Una volta individuato lo sfondo di tuo interesse, clicca sulla sua miniatura, così da visualizzare l’immagine a dimensione intera. Nel riquadro apertosi, poi, fai clic sul pulsante verde Download free, collocato nell’angolo in alto a destra dello stesso, per scaricarlo.

Simple Desktops

Simple Desktops è un sito che merita una visita se si desidera scaricare sfondi per PC, soprattutto per chi è amante del minimalismo. Questo portale, infatti, raggruppa numerosi wallpaper gratuiti, caratterizzati da uno stile essenziale e semplice (come intuibile dal suo nome).

Recati, dunque, sulla pagina principale di Simple Desktop e fai clic sulla voce Browse posta in alto a destra, così da poter navigare tra i suoi contenuti. Dopodiché cerca di individuare lo sfondo che ti aggrada di più: scorri la pagina e, per caricare ulteriori contenuti, fai clic sul pulsante (+).

Una volta individuato lo sfondo di tuo interesse, passa con il cursore del mouse di esso e clicca sul simbolo della lente d’ingrandimento che compare a schermo. In seguito, fai clic sul simbolo (⌵), per visualizzare l’immagine nelle sue dimensioni originali ed effettuarne il download, facendo clic destro su di essa e selezionando la voce Salva immagine con nome dal menu che si apre.

Wallpapers Wide

Se non sei ancora riuscito a individuare uno sfondo che faccia al caso tuo tramite le soluzioni elencate nelle righe precedenti, fatti un “giretto” su Wallpapers Wide. Non ne hai mai sentito parlare? Rimediamo subito! Si tratta di sito che integra una molteplicità di sfondi gratuiti adatti a tutti i gusti.

Dopo esserti recato sulla sua home page, clicca su una delle categorie elencate sulla sinistra della pagina, in base a quelli che sono i tuoi personalissimi gusti: Animals, per trovare immagini di animali; Nature, per trovare wallpaper dedicati alla natura; City, per cercare sfondi dedicati alle principali metropoli mondiali; Motors, per individuare wallpaper di auto e moto e così via.

Altrimenti, clicca sui pulsanti Latest wallpapers e Top wallpaper, nella parte superiore della pagina, che consentono di accedere, rispettivamente, agli sfondi pubblicati di recente e a quelli più popolari o, se preferisci, avvaliti del campo di ricerca posto in alto per eseguire una ricerca “manuale”.

Non appena avrai individuato lo sfondo che fa al caso tuo, fai clic sull’icona della freccia rivolta verso il basso che compare a schermo, indica la risoluzione che più preferisci impostare, avvalendoti dell’apposito menu a tendina, e poi clicca sul bottone Download per avviare lo scaricamento dello sfondo.

Altri siti per sfondi desktop

Ci sono tanti altri siti per sfondi desktop che meritano di essere presi in considerazione. Ti esorto, pertanto, a dare un’occhiata anche a quelli che trovi elencati qui sotto.

Desktop Nexus — sito in cui è possibile trovare tanti sfondi, ordinati in categorie ben precise. Dal momento che il portale è organizzato in modo molto ordinato, non sarà affatto difficile trovare la tipologia di wallpaper che si ha intenzione di scaricare.

— sito in cui è possibile trovare tanti sfondi, ordinati in categorie ben precise. Dal momento che il portale è organizzato in modo molto ordinato, non sarà affatto difficile trovare la tipologia di wallpaper che si ha intenzione di scaricare. WallHere — altro sito appartenente alla categoria in oggetto che permette di trovare sfondi ottimizzati per il desktop del proprio computer in modo facile e veloce.

— altro sito appartenente alla categoria in oggetto che permette di trovare sfondi ottimizzati per il desktop del proprio computer in modo facile e veloce. DeviantArt — sito piuttosto famoso appartenente alla categoria in oggetto, che ospita creazioni digital realizzate da vari artisti provenienti da tutto il mondo. Oltre a wallpaper, comprende anche icone, temi per il desktop, poster e molto altro ancora.

— sito piuttosto famoso appartenente alla categoria in oggetto, che ospita creazioni digital realizzate da vari artisti provenienti da tutto il mondo. Oltre a wallpaper, comprende anche icone, temi per il desktop, poster e molto altro ancora. Google Immagini — come ben sai, Google non è un sito per scaricare sfondi, ma il motore di ricerca più usato del pianeta può tornarti utile per cercare siti di questo tipo: basta che effettui una ricerca, definendo la tipologia di immagini che stai cercando. Maggiori info qui.