Come giocare a Texas Hold’em Poker

Recentemente, ti è capitato di giocare a Poker Texas Hold'em insieme ai tuoi amici. Essendo stata la tua prima esperienza di gioco con questa celebre variante del poker tradizionale, hai fatto fatica a comprenderne tutte le regole ma ti sei comunque divertito al punto che hai promesso ai tuoi amici di voler nuovamente giocare insieme a loro. Nel frattempo, però, vorresti comprendere appieno le dinamiche di gioco e, soprattutto, esercitarti facendo qualche partita online.

Le cose stanno così, dico bene? Allora lascia che sia io a darti una mano e spiegarti come giocare a Poker Texas Hold'em. Nei prossimi paragrafi di questa guida, infatti, sarà mio compito illustrarti quali sono le principali regole di questo gioco di carte e, successivamente, indicarti alcuni servizi online che permettono di giocare sia gratuitamente che con soldi veri.

ATTENZIONE: il gioco del poker e delle relative varianti, se fatto con soldi veri, può essere considerato gioco d'azzardo e come tale può comportare dipendenza patologica e può essere praticato solo dopo il compimento dei 18 anni. Non è assolutamente mia intenzione incoraggiare tale pratica e non mi assumo alcuna responsabilità dell'uso che farai delle informazioni contenute in questo tutorial.

Indice

Come giocare a Poker Texas Hold'em: regole

Prima di iniziare a giocare a Poker Texas Hold'em, soprattutto se hai poca dimestichezza con questo gioco, ti consiglio di aver ben chiare quali sono le principali regole.

Partendo dalle basi, due delle domande più frequenti che si pongono coloro che si affacciano per la prima volta a questa celebre specialità del gioco del poker sono “in quanti si può giocare a Poker Texas Hold'em?” e “quante carte servono per giocare a Poker Texas Hold'em?”.

Ad ogni partita possono prendere parte da un minimo di 2 a un massimo di 10 giocatori e viene utilizzato un mazzo da 52 carte francesi (escludendo i jolly). Il sistema di punteggio è analogo a quello del poker tradizionale:

Scala reale : cinque carte dello stesso seme, dall'asso al 10;

: cinque carte dello stesso seme, dall'asso al 10; Scala colore : cinque carte in ordine numerico, tutte dello stesso seme;

: cinque carte in ordine numerico, tutte dello stesso seme; Poker : quattro carte dello stesso valore e una quinta carta;

: quattro carte dello stesso valore e una quinta carta; Full : tre carte dello stesso valore e due carte di valore uguale fra loro;

: tre carte dello stesso valore e due carte di valore uguale fra loro; Colore : cinque carte dello stesso seme;

: cinque carte dello stesso seme; Scala : cinque carte in ordine numerico;

: cinque carte in ordine numerico; Tris : tre carte dello stesso valore e due carte diverse;

: tre carte dello stesso valore e due carte diverse; Doppia coppia : due carte dello stesso valore in combinazione con altre due carte anch'esse dello stesso valore;

: due carte dello stesso valore in combinazione con altre due carte anch'esse dello stesso valore; Coppia: due carte dello stesso valore e tre carte diverse tra loro.

Il mazziere (colui che gestisce il mazzo durante la partita) fornisce inizialmente a ciascun giocatore 2 carte coperte, cioè che sono visibili esclusivamente dal giocatore.

Dopo aver controllato le carte ricevute, ogni singolo giocatore può decidere di effettuare un “check”, cioè non effettuare alcuna puntata passando l'iniziativa al giocatore successivo, una “call”, cioè mettere sul piatto un numero di fiches sufficienti a coprire la maggiore puntata del giro, un “raise”, cioè effettuare una puntata superiore rispetto alla puntata più alta effettuata fino a quel momento, o un “fold”, cioè passare la mano.

Tieni presente che la prima puntata è obbligatoria: il giocatore che inizia il giro effettua la chiamata detta _ **piccolo buio **_ (o _ **small blind **), che è solitamente la metà della puntata minima necessaria per partecipare al gioco. Tutti gli altri giocatori effettuano la chiamata detta **grande buio **_ (o _ **big blind **_).

A questo punto, dopo aver eliminato dal gioco la prima carta del mazzo, il mazziere distribuisce sul tavolo 3 carte scoperte e ogni singolo giocatore potrà nuovamente scegliere, in base al punteggio delle proprie carte coperte e quelle sul tavolo, se fare check, fold, call o raise.

Il gioco prosegue con il mazziere che svelta altre 2 carte scoperte sul tavolo intervallando ciascuna carta con un ulteriore giro del tavolo affinché ogni giocatore rimasto in partita possa nuovamente fare check, lasciare la mano o rilanciare. Il giocatore che ha la migliore combinazione possibile scegliendo cinque carte delle sette a disposizione vince il turno e l'intera posta in palio.

Come giocare a Poker Texas Hold'em online

Adesso che hai ben chiaro quali sono le regole per giocare a Poker Texas Hold'em, puoi prendere parte alla tua prima partita online. Il mio consiglio è quello di affidarti a soluzioni che consentono di giocare in modo gratuito affinché tu possa imparare a giocare senza alcun rischio. Ecco alcuni servizi di questo genere che puoi prendere in considerazione.

Come giocare gratis a Poker Texas Hold'em

PokerStars è la prima soluzione alla quale puoi rivolgerti per giocare gratis a Poker Texas Hold'em. Infatti, questo celebre servizio consente non solo di giocare con soldi veri (e anche ad altre tipologie di giochi) ma anche di partecipare a singole partite e tornei usando fiches virtuali.

Per prima cosa, collegati alla pagina principale di PokerStars e seleziona l'opzione Scarica PokerStars, per scaricare il software che ti permette di giocare anche senza soldi veri. Per la procedura di scaricamento e installazione, puoi fare riferimento al mio tutorial su come scaricare PokerStars.

Al primo avvio del software in questione, seleziona la lingua di tuo interesse tramite l'apposito menu a tendina, apponi il segno di spunta per dichiarare di avere almeno 18 anni e premi sul pulsante OK. Fatto ciò, clicca sul pulsante Registrati collocato nel menu in alto e segui le indicazioni mostrate a schermo per creare il tuo account gratuito.

Completata la registrazione, per prima cosa apponi il segno di spunta accanto alla voce Soldi virtuali, in alto a destra, e seleziona Hold'em nel menu a tendina Gioco. Così facendo, potrai visualizzare tutti i tavoli disponibili per giocare a Poker Texas Hold'em con fiches virtuali e, dopo aver selezionato quello di tuo interesse, premi sul relativo pulsante Gioca/Entra in lista d'attesa per iniziare a giocare o, se non è disponibile alcun posto, attendere il tuo turno.

Se preferisci giocare da smartphone o tablet, ti sarà utile sapere che PokerStars è disponibile anche fotto forma di applicazione per dispositivi Android (è necessario scaricare il relativo file APK dal sito ufficiale di PokerStars) e iPhone/iPad.

Zynga Poker è un altro servizio al quale puoi affidarti per giocare gratis a Poker Texas Hold'em. Infatti, tutti coloro che creano un account ottengono automaticamente delle fiches che permettono di iniziare a giocare, con la possibilità di guadagnarne ulteriori ogni giorno senza necessariamente mettere mano al portafoglio. I giocatori che lo desiderano hanno comunque la possibilità di acquistare ulteriori fiches in cambio di denaro reale.

Per creare il tuo account gratuito su Zynga Poker e ottenere le fiches di benvenuto, collegati al sito ufficiale del servizio e fai clic sul pulsante Gioca ora. Seleziona, poi, le opzioni Crea un nuovo account e Crea account Zynga Poker e procedi a creare il tuo account inserendo i dati richiesti nei campi Indirizzo email, Password e Conferma password.

Fatto ciò, segui il breve tutorial per imparare a giocare e, poi, premi sul pulsante Ottieni, per ottenere gratuitamente 13 milioni di fiches che potrai utilizzare per giocare su Zynga Poker. Per avviare una nuova partita, premi sulla voce Seleziona un tavolo visibile nel box Hold'em e, dopo aver eventualmente impostato le tue preferenze di gioco, premi sul pulsante Gioca.

Anche in questo caso, ti segnalo che Zynga Poker è disponibile sotto forma di applicazione per dispositivi Android (anche su store alternativi) e iPhone/iPad. Tieni presente, però, che creando un account tramite l'app in questione ti verranno accreditate solo 2 milioni di fiches gratuite.

Infine, se ti stai chiedendo se è possibile giocare a Poker Texas Hold'em gratis online senza registrazione, puoi affidarti a servizi come 24/7 Free Poker e Game Distribution, che permettono di giocare contro il computer. Per conoscere altre soluzioni di questo genere, puoi dare un'occhiata alla mia guida dedicata ai siti per giocare a poker.

Come giocare a Poker Texas Hold'em con soldi

Se vuoi conoscere soluzioni per giocare a Poker Texas Hold'em con soldi veri, ti ho già accennato in precedenza che sia PokerStars che Zynga Poker consentono di farlo. Nel primo caso, infatti, è possibile ricaricare il proprio conto di gioco (minimo 10 euro) tramite PayPal o carta di credito/debito.

Su Zynga Poker, invece, se hai esaurito le fiches gratuite, puoi acquistarne ulteriori scegliendo il pacchetto che preferisci (a partire da 0,99 dollari), anche in questo caso con pagamento tramite carta di credito/debito o PayPal.

Tieni presente, però, che tra i due servizi c'è una grande differenza: su PokerStars, infatti, è possibile prelevare i soldi derivanti dalle eventuali vincite, mentre su Zynga Poker le fiches possono essere utilizzate esclusivamente per continuare a giocare.

Oltre ai servizi in questione, puoi giocare a Poker Texas Hold'em anche su William Hill, un'azienda storica nel mondo delle scommesse sportive e del gioco d'azzardo, che offre una piattaforma online completa per giocare a poker e giochi da casinò, incluse slot, roulette, blackjack e molto altro ancora.

In tal caso, tutto quello che devi fare è collegarti al sito ufficiale di William Hill e selezionare l'opzione Continua/Registrati in modo da aprire il tuo conto di gioco, procedura che prevede l'inserimento dei tuoi dati personali e il caricamento della foto del tuo documento di identità (carta d'identità, patente di guida o passaporto).

Completata l'apertura del tuo conto, procedi a effettuare un primo deposito (importo minimo 10 euro) tramite PayPal, carta di credito/debito o bonifico bancario e, successivamente, clicca sulla voce Poker collocata nel menu in alto: nella nuova pagina apertasi, seleziona l'opzione Gioca nel browser per prendere parte alla tua prima partita.

Ti segnalo che puoi giocare anche da smartphone e tablet scaricando l'app di William Hill per dispositivi Android (è necessario scaricare il pacchetto APK da qui) e iPhone/iPad.