Ogni tanto anche tu ti diverti a staccare la spina con una bella partita a poker con gli amici e sei perciò alla ricerca di un sito affidabile che ti permetta di giocare online comodamente da casa. Il problema però è che i casinò online sono moltissimi e non sai quale scegliere tra i tanti, motivo per cui sei venuto a cercare il mio aiuto sperando che io potessi darti qualche consiglio in questo senso.

Come dici? Ho proprio ragione? Se le cose stanno così lasciami dire che hai fatto proprio la scelta giusta, perché nella guida di oggi ti farò vedere quali sono i migliori siti poker online. Ti mostrerò infatti quali sono le piattaforme più affidabili dove giocare online a poker sia con soldi veri che usando le fiches virtuali per affinare la tua tecnica senza rischi.

ATTENZIONE: prima di iniziare voglio però ricordarti che il gioco d'azzardo può portare dipendenza patologica, inoltre secondo la legge italiana giocare ti è permesso solo se hai già compiuto 18 anni. Perciò non è assolutamente mia intenzione spingerti a scommettere e non mi assumerò alcuna responsabilità dell'uso che farai delle informazioni contenute in questo tutorial.

Migliori siti poker online Italia

Adesso è il momento di entrare nel vivo di questa guida e mostrarti quali sono i migliori siti online di poker con cui partecipare a tanti cash game e tornei.

William Hill

William Hill è una delle aziende più longeve nel mondo del gioco d'azzardo con una vasta piattaforma online dove puoi giocare non solo a poker, ma anche piazzare le tue scommesse sportive e giocare ai principali giochi da casinò come slot, roulette, blackjack e tanto altro.

Per giocare a poker online con William Hill, non devi far altro che collegarti al sito ufficiale dal browser del tuo PC o scaricare l'app sul tuo dispositivo mobile, che è disponibile per Android (dal sito ufficiale in formato APK, che dovrai installare seguendo le istruzioni che ti ho fornito in questo tutorial) e per iOS/iPadOS.

In ogni caso, per poter iniziare a giocare il primo passo che devi compiere è registrarti e creare un conto di gioco con William Hill, ma per portare a termine questa operazione devi anche verificare la tua identità caricando la foto di un tuo documento personale.

Dopo l'apertura del conto di gioco potrai inoltre riscattare il tuo bonus di benvenuto, che, al momento in cui scrivo, comprende 400 free spin + fino a 1.000 euro di Bonus Cash sul primo deposito. Maggiori info qui.

Dunque, per procedere con la registrazione, collegati al sito di William Hill o, in alternativa, apri l'app sul tuo dispositivo mobile, poi premi su Registrati e procedi compilando tutti i moduli con le tue informazioni personali e, al termine, allegando il tuo documento di identità. La procedura è molto facile, ma se trovi difficoltà puoi consultare questa guida in cui ti spiego ogni passaggio da compiere per la registrazione e anche come effettuare il primo deposito.

Una volta che hai terminato la registrazione al sito, per iniziare a giocare premi su Poker, poi, sia se agisci da PC che se stai usando l'app per dispositivi mobili, sarai reindirizzato in un'altra pagina del browser. Qui, per iniziare subito a giocare e sfidare altri giocatori, premi su Gioca nel browser, quindi, se non hai ancora effettuato l'accesso, inserisci username e password scelte in fase di apertura del conto di gioco, poi premi su Login.

Successivamente, devi solo scegliere un nickname e premere su OK, quindi decidi a che tipo di gioco vuoi giocare selezionando con le frecce laterali una delle opzioni: Hold'em, Omaha, Twister o Tournaments. Se hai scelto uno dei cash game muovi i simboli + o – per decidere a che tavolo partecipare in base alla puntata minima, infine premi su Play Poker e il gioco è fatto!

In alternativa, puoi anche partecipare ai giochi di poker da casinò dove competerai contro il banco, cioè senza sfidare avversari reali. Per farlo nella schermata principale del sito, dopo aver premuto su Poker nella sezione Altri tavoli scegli a che tavolo partecipare (es. Casino Hold'em, Card Brag, Casino Stud Poker ecc.), cliccando sulla sua immagine di anteprima. Qui, premendo sul sul simbolo della i, nell'angolo in alto a destra dell'immagine di anteprima, puoi anche vedere le informazione sul tavolo specifico, incluse le regole del gioco.

PokerStars

Uno dei migliori siti in assoluto per giocare a poker online è PokerStars, che ti permette di partecipare a tantissimi tavoli di cash game e tornei. Oltre a questo, potrai scegliere liberamente se giocare a poker con soldi veri o se utilizzare le fiches virtuali per fare pratica.

Ti avverto però che se è tua intenzione giocare a poker con soldi veri dovrai aprire un conto di gioco con PokerStars, registrandoti al sito e convalidando la tua identità scattando la foto di un tuo documento. Se invece vuoi giocare con le fiches virtuali, dovrai solo creare un account PokerStars e potrai saltare la parte che riguarda la verifica della tua identità.

Inoltre, al momento in cui scrivo, non puoi giocare direttamente dal browser del tuo PC, ma devi scaricare gratuitamente l'applicazione desktop per Windows e macOS o PokerStars Mobile per Android (disponibile sul sito ufficiale, come pacchetto APK) e iOS/iPadOS.

Per iniziare giocare a poker online da PC, collegati perciò al sito di PokerStars e clicca su Scarica PokerStars. In seguito, se usi Windows, apri il file .exe appena ottenuto, quindi premi su Sì nel popup che si apre, poi spunta la casella in corrispondenza della voce Accetto i termini dell'Accordo di licenza finale e fai clic su Installa. Quando l'installazione è terminata premi su Lancia PokerStars per avviare il programma.

Se invece usi macOS, estrai i file dal pacchetto ZIP che hai scaricato, quindi apri il file .dmg contenuto nella cartella PokerstarsIT. Fatto ciò, trascina l'icona di PokerStars nella cartella della Applicazioni, quindi avvia il programma e premi su Apri nel popup, poi digita la password di amministrazione e premi Invio.

Al primo avvio del programma, qualunque sistema operativo usi, dovrai spuntare la casella a sinistra della voce Ho compiuto 18 anni, poi premi OK. Inoltre, ogni volta che apri PokerStars sul tuo computer, il programma verificherà automaticamente la presenza di aggiornamenti, nell'eventualità attendi semplicemente che il download sia finito.

Adesso, devi procedere a creare il tuo account: nella schermata principale di PokerStars, premi su Registrati, poi scegli un nome utente e una password e premi su Successivo, quindi digita la tua email, spunta la casella in corrispondenza della voce Seleziona tutto e fai clic su Crea account.

A questo punto, se vuoi giocare con i soldi veri, dovrai convalidare la tua identità, per farlo premi su Cassa, quindi scegli Preleva, poi procedi compilando il modulo con le tue informazioni personali e inserendo il tuo codice fiscale, infine fai clic su Continua. Ora, digita il tuo indirizzo di residenza nell'apposito campo e selezionalo quando appare in elenco, poi dal menu a tendina Provincia seleziona la tua provincia di residenza, quindi premi sulla freccia in basso a destra.

Fatto questo, dovrai fornire le informazioni sul documento che userai per la convalida: seleziona il Tipo di documento (Passaporto, Carta d'identità o Patente di guida) dal menu a tendina, poi inserisci il numero del documento, la data di rilascio e scadenza, il luogo del rilascio e dal menu a tendina Rilasciato da seleziona l'autorità che ha emesso il documento (es. Comune), infine premi sulla solita freccia.

Dopo, nel campo Limite di deposito settimanale digita l'ammontare massimo della somma che potrai depositare ogni mese sul conto di gioco, poi premi sulla freccia in basso a destra. Successivamente, servendoti dei menu a tendina scegli due domande che ti serviranno per recuperare l'account se perdi la password, poi digita la risposta nei campi appositi e premi sempre sulla freccia.

Fatto ciò, fai clic su Invia i documenti adesso, quindi seleziona il tipo di documento e premi su Scatta una foto al mio documento, per scattare una foto al momento con la webcam o la fotocamera dello smartphone, o seleziona Carica il mio documento, per allegare una foto che hai già scattato, quindi segui le indicazione su schermo per portare a termine la verifica. Ti ricordo che, una volta compilati i moduli, se non termini la procedura inviando il tuo documento dopo 30 giorni il tuo account sarà disattivato. Maggiori info qui.

Una volta effettuata la registrazione, per iniziare materialmente giocare a poker, nella schermata principale di PokerStars, seleziona prima di tutto in alto a destra: Soldi Virtuali, per giocare con le fiches virtuali, o Soldi Veri per scommettere materialmente.

In seguito, scegli a che tipo di variante del poker vuoi giocare usando il menu in alto (es. Cash Game, Tornei, Sit&Go ecc.), poi dall'elenco dei tavoli selezionane uno, quindi per partecipare premi su Gioca. Adesso, se stai giocando con soldi veri e non hai ancora effettuato il primo deposito, premi su Aggiungi fondi e segui le indicazioni su schermo per ricaricare l'account.

Una volta al tavolo da gioco, puoi usare la chat per parlare con gli altri utenti e giocare la tua mano usando i pulsanti Fold, Chiama, Passa e Rilancia. Trovi maggiori informazioni su tutte le varianti di poker a cui puoi giocare su PokerStars e su come configurare i vari parametri nella mia guida dedicata.

Altri siti di poker online

Se per qualche ragione le risorse che ti ho proposto fino adesso non ti soddisfano, ecco altri siti dove puoi giocare a poker online.

Sisal (Online/Android/iOS/iPadOS) — il noto bookmaker italiano ospita una vasta sezione dedicata al poker, dove puoi trovare un gran quantità di tavoli da cash game e tornei. Uno dei vantaggi è che per registrarti e creare un account di gioco puoi usare le tue credenziali SPID e saltare la procedura di verifica del conto, che prevede che tu invii una foto del tuo documento di identità. Maggiori info qui.

(Online/Android/iOS/iPadOS) — il noto bookmaker italiano ospita una vasta sezione dedicata al poker, dove puoi trovare un gran quantità di tavoli da cash game e tornei. Uno dei vantaggi è che per registrarti e creare un account di gioco puoi usare le tue credenziali SPID e saltare la procedura di verifica del conto, che prevede che tu invii una foto del tuo documento di identità. Maggiori info qui. SNAI (Online/Android/iOS/iPadOS) — sul sito della SNAI puoi trovare tantissime varianti di cash game e tornei da poker a cui giocare online. Anche in questo caso potrai creare un conto di gioco semplicemente effettuando l'accesso al sito con il tuo SPID. Maggiori info qui.

(Online/Android/iOS/iPadOS) — sul sito della SNAI puoi trovare tantissime varianti di cash game e tornei da poker a cui giocare online. Anche in questo caso potrai creare un conto di gioco semplicemente effettuando l'accesso al sito con il tuo SPID. Maggiori info qui. PartyPoker (Online/Android/iOS/iPadOS) — è una piattaforma dedicata esclusivamente al gioco del poker in tutte le sue varianti, con moltissimi tavoli da cash game a disposizione e molte tipologie di tornei.

Migliori siti poker online gratis

Adesso voglio invece mostrarti alcuni siti che ti permettono di giocare a poker online gratis, cioè senza usare soldi veri.

Pokerist

Pokerist è un sito in italiano, completamente gratuito che ti permette di sfidare online a Texas Hold'em altri giocatori con soldi virtuali. Per giocare sul tuo PC ti basta collegarti al sito ufficiale o scaricare l'applicazione Pokerist per Windows 10 e successivi (disponibile su Microsoft Store), in alternativa puoi scaricare l'app per dispositivi mobili che è disponibile sia per Android (anche su store alternativi) che per iOS/iPadOS.

Per iniziare a giocare dal browser del tuo computer, collegati al sito di Pokerist e premi su Gioca ora che si trova in alto a sinistra nel menu orizzontale, poi seleziona Gioca nel browser. Ora, effettua l'accesso con il tuo account Facebook, Google o Apple cliccando sul pulsante corrispondente. In alternativa, puoi creare un account direttamente con Pokerist: per farlo, ti basta cliccare su Registrati qui in pochi secondi e procedere a compilare i vari moduli con le tue informazioni personali. Se incontri difficoltà ti basta leggere questa guida in cui ti spiego ogni passaggio della procedura di registrazione.

Una volta che hai effettuato l'accesso, scegli un avatar e fai clic su Seleziona, poi premi su OK per riscattare il tuo bonus di benvenuto che corrisponde a 5.000 fiches virtuali con cui iniziare a giocare. Ogni giorno, Pokerist ti offrirà infatti un bonus giornaliero con cui ottenere nuove fiches da spendere ai tavoli.

A questo punto, sei pronto per iniziare a giocare: premi sul pulsante verde Gioca che si trova a destra, quindi nel popup che ti chiede se hai mai giocato a poker seleziona SI per sederti subito al tavolo o NO per vedere un breve tutorial che ti spiega le regole del gioco.

Una volta al tavolo puoi usare i pulsanti in basso allo schermo (Lascia, Passa, Vedi, Rilancia) per giocare la tua mano, poi quando vuoi lasciare il tavolo premi semplicemente su Abbandona il tavolo e il gioco è fatto!

GameDistribution

GameDistribution è un'altra valida piattaforma dove puoi giocare a poker online direttamente dal browser del tuo PC sfidando altri giocatori senza utilizzare soldi veri, ma servendoti di fiches virtuali.

Per iniziare, collegati alla pagina del poker sul sito di GameDistribution, quindi scegli a che tavolo partecipare (es. Caribbean Stud, Governor of poker ecc.) cliccando sulla sua immagine di anteprima, poi premi su Play, quindi su Start/Play scegli il nickname e l'avatar di gioco e premi di nuovo su Play: il gioco è fatto!

Ti ricordo che su GameDistribution oltre a sfidare altri utenti online puoi anche giocare direttamente con i tuoi amici, per farlo seleziona tra i giochi Poker With Friends, poi premi su Play, fai clic su Tap to start e scegli Private Game. Nel nuovo popup, scegli una password che servirà ai tuoi amici per accedere al tavolo e premi su Connect.

Adesso, se i tuoi amici vogliono partecipare al tavolo, non dovranno far altro che ripetere la procedura che ti ho appena descritto e digitare la password da te scelta quando hai creato il tavolo privato, ti avverto però che per iniziare a giocare oltre te dovranno essere presenti almeno altri due giocatori.

Altri siti di siti poker online gratis

Ecco per te un elenco di risorse dedicate al poker online gratis, dove puoi giocare e sfidare altri giocatori senza servirti di soldi veri e senza correre rischi.

ReplayPoker (Online) — si tratta di un sito Web dove puoi giocare a poker con soldi da gioco e fare pratica evitando i rischi delle scommesse con soldi reali. Tutto quello che dovrai fare è registrarti gratis al sito ufficiale e il gioco è fatto.

(Online) — si tratta di un sito Web dove puoi giocare a poker con soldi da gioco e fare pratica evitando i rischi delle scommesse con soldi reali. Tutto quello che dovrai fare è registrarti gratis al sito ufficiale e il gioco è fatto. Poker World Offline (Windows) — si tratta di programma gratis con un bella interfaccia utente e disponibile solo per i sistemi operativi Windows, con cui puoi giocare a poker sfidando il PC per fare pratica. Maggiori info qui.

(Windows) — si tratta di programma gratis con un bella interfaccia utente e disponibile solo per i sistemi operativi Windows, con cui puoi giocare a poker sfidando il PC per fare pratica. Maggiori info qui. Texas Hold'em Poker Plus (Microsoft Store) — anche questa è un'applicazione desktop disponibile gratuitamente su Microsoft Store per i sistemi operativi Windows e con cui potrai allenarti sfidando il computer. Maggiori info qui.