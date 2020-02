Dopo alcune serate passate in compagnia dei tuoi amici a giocare a poker, ti sei appassionato a questo gioco di carte e, per questo motivo, ti sei messo alla ricerca di piattaforme che consentissero di giocare anche online, sfidando persone di altre parti d’Italia e del mondo. Sei così finito su PokerStars, un portale che, tramite la creazione di un account gratuito e il download di un apposito software, consente di giocare a poker online con altri giocatori, sia con soldi virtuali che con soldi reali.

PokerStars ti sembra proprio soluzione che stavi cercando. Tuttavia, non essendo un esperto di nuove tecnologie e non avendo mai avuto a che fare con servizi simili, non sai come fare per potervi accedere e giocare con altre persone. Beh, non ti preoccupare: se le cose stanno così, sappi che ci sono qui io pronto ad aiutarti.

Coraggio: mettiti bello comodo, ritagliati cinque minuti di tempo libero e lascia che ti spieghi come scaricare PokerStars. Ti assicuro che, in men che si dica, sarai pronto per sederti a un tavolo da gioco virtuale e metterti alla prova con giocatori da ogni parte del mondo. Solo una piccola raccomandazione prima di iniziare: il gioco può creare dipendenza patologia. Non è assolutamente mia intenzione incentivare tale comportamento, pertanto ti invito a giocare con moderazione.

Indice

Scaricare PokerStars su PC

La procedura per scaricare PokerStars è semplice e veloce. Tutto quello che occorre fare è collegarsi al sito ufficiale del servizio e avviare il download dei file necessari all’installazione del programma sul proprio computer. In che modo? Te lo spiego subito!

Windows

Se la tua intenzione è scaricare PokerStars su Windows, avvia il browser installato sul tuo computer, collegati alla pagina principale di PokerStars e clicca sul pulsante Scarica presente in fondo alla pagina.

In alternativa, soffermati con il puntatore del mouse sulla voce Come si gioca e scegli l’opzione Novità software, per visualizzare tutte le funzionalità del programma e avviarne il download.

Completato lo scaricamento, fai doppio clic sul file PokerStarsInstallIT.exe, premi sul pulsante Sì per consentire al programma di apportare modifiche al computer e, nella nuova schermata visualizzata, assicurati che nella sezione Seleziona la lingua sia impostata l’opzione Italiano (o imposta la lingua di tuo interesse tramite l’apposito menu a tendina).

Specifica, quindi, le opzioni d’installazione, apponendo il segno di spunta accanto alle voci di tuo interesse (collegamento sul desktop, collegamento per l’avvio rapido, collegamento al menu Start e Crea un collegamento per tutti gli utenti di questo computer) e clicca sul pulsante Sfoglia, per scegliere la cartella d’installazione di PokerStars.

Adesso, apponi il segno di spunta accanto alla voce Accetto i termini dell’accordo di licenza per l’utente finale di PokerStars.it e clicca sul pulsante Installa, per avviare l’installazione del software. Attendi, quindi, che la barra d’avanzamento raggiunga il 100% e il gioco è fatto.

Completata l’installazione e avviato PokerStars, clicca sulla voce Guida alle funzionalità visibile in basso per scoprire le principali funzionalità del software, altrimenti clicca sul pulsante Login per effettuare l’accesso al tuo account, inserendone le credenziali nei campi ID Stars o email e Password.

Se, invece, non ti sei ancora registrato a PokerStars, premi sulla voce Partecipa subito per creare un account gratuito. Inserisci, quindi, i dati richiesti nei campi Crea il tuo ID Stars (minimo 4 caratteri) e Password e clicca sul pulsante Successivo, dopodiché inserisci il tuo indirizzo email nel campo apposito, apponi i segni di spunta richiesti per accettare i termini del servizio e premi sul pulsante Crea account per completare la registrazione.

Prima di iniziare a giocare, scegli se utilizzare soldi veri (in tal caso, dovrai effettuare il primo deposito) o soldi virtuali, apponendo il segno di spunta accanto all’opzione di tuo interesse in alto a destra e clicca sul pulsante Gioca.

macOS

Per scaricare PokerStars su macOS, collegati al sito ufficiale del software, scorri la pagina verso il basso, fino a individuare la sezione Come iniziare a giocare sul più grande sito di poker in Italia e clicca sul pulsante Scarica.

A download completato, apri il pacchetto ZIP appena scaricato (in tal caso, potrebbe esserti utile la mia guida su come unzippare su Mac), apri la cartella PokerStarsIT e fai doppio clic sul file PokerStarsIT.dmg.

Adesso, trascina PokerStars nella cartella Applicazioni di macOS e apri quest’ultima, dopodiché fai clic destro sull’icona del programma, seleziona la voce Apri dal menu che compare e clicca sul pulsante Apri per avviare il software ed evitare le restrizioni di macOS per le applicazioni provenienti da sviluppatori non certificati (operazione necessaria solo per la prima esecuzione del programma).

Per completare l’installazione di PokerStars, inserisci la password d’amministratore del tuo Mac nel campo Password e premi sul pulsante Installa assistente. Infine, nella finestra Update, clicca sulla voce Install per verificare la disponibilità di nuovi aggiornamenti: attendi, quindi, che la barra d’avanzamento raggiunga il 100% e il gioco è fatto.

Adesso, scegli se guardare una partita cliccando sul pulsante Osserva o se sederti virtualmente a un tavolo e iniziare a giocare, premendo sulla voce Gioca: in quest’ultimo caso, però, devi prima creare un account gratuito, cliccando sul pulsante Partecipa subito che si trova in alto a destra. Segui, quindi, le indicazioni mostrate a schermo per creare il tuo account e, una volta completata la registrazione, premi sul pulsante Gioca, per iniziare a giocare.

Scaricare PokerStars su smartphone e tablet

PokerStars è disponibile anche sotto forma di applicazione gratuita e consente di giocare a poker da smartphone e tablet. Su Android, è necessario scaricare il pacchetto APK e procedere all’installazione manuale, mentre su iPhone e iPad è possibile scaricare l’app direttamente dall’App Store.

Android

Come accennato in precedenza, l’applicazione di PokerStars per Android non è disponibile sul Play Store: per installarla, è necessario collegarsi al sito ufficiale di PokerStars e scaricare il relativo pacchetto APK.

Per prima cosa, però, devi attivare il supporto alle origini sconosciute (cioè all’installazione di app provenienti da fonti esterne rispetto al Play Store) sul tuo device: prendi dunque il tuo smartphone o il tuo tablet, fai tap sull’icona della rotella d’ingranaggio presente nel drawer, per accedere alle Impostazioni, e scegli le opzioni Sicurezza e privacy e Altre impostazioni.

Nella nuova schermata visualizzata, fai tap sulla voce Installa le app da fonti esterne e seleziona l’app con la quale intendi aprire il file APK (es. il browser o il file manager), dopodiché sposta la levetta accanto alla voce Consenti l’installazione di app da OFF a ON per abilitare l’installazione di app provenienti da fonti sconosciute.

Se utilizzi una versione di Android pari o precedente alla 6.0, puoi ottenere lo stesso risultato andando nel menu Impostazioni > Sicurezza e attivando la levetta relativa alle Origini sconosciute.

Adesso, avvia il browser installato sul tuo dispositivo (es. Chrome), collegati al sito ufficiale di PokerStars, individua la sezione Poker in mobilità con il tuo dispositivo Android e premi sul relativo pulsante Scarica, per avviare il download del pacchetto APK necessario all’installazione di PokerStars.

Completato il download, avvia il file appena scaricato tramite il menu delle notifiche di Android e installa l’applicazione di PokerStars, premendo sui pulsanti Installa e Fine. Per la procedura dettagliata, puoi leggere la mia guida su come aprire file APK.

Se, invece, la tua intenzione è installare PokerStars Live, l’applicazione che consente di essere sempre aggiornati sugli eventi di PokerStars, puoi procedere direttamente dal Play Store. In tal caso, avvia quest’ultimo premendo sulla sua icona (il simbolo ▶︎ colorato), digita "PokerStars Live" nel campo di ricerca collocato in alto e fai tap sul pulsante Cerca.

Adesso, individua l’app in questione nei risultati della ricerca (dovrebbe essere il primo risultato), fai tap sulla sua icona (il seme Picche rosso su sfondo nero) e premi sul pulsante Installa, per avviare il download e l’installazione dell’app.

iPhone/iPad

Se la tua intenzione è scaricare PokerStars su iPhone o su iPad, sarai contento di sapere che l’applicazione ufficiale di PokerStars è disponibile gratuitamente sull’App Store.

Per procedere al download, avvia l’App Store premendo sulla sua icona (la "A" bianca su sfondo azzurro) presente nella home screen del tuo dispositivo e fai tap sull’opzione Cerca, collocata nel menu in basso. Adesso, premi sulla voce App Store (in alto), digita "PokerStars" nel campo App Store e fai tap sul pulsante Cerca, per visualizzare i risultati della ricerca.

Nella nuova schermata visualizzata, premi su PokerStars Giochi Poker Online (dovrebbe essere il primo risultato) e fai tap sul pulsante Ottieni per avviare il download dell’app. Potrebbe esserti chiesto di verificare la tua identità tramite Face ID, Touch ID o immissione della password dell’ID Apple.

Completato il download, premi sul pulsante Apri, per avviare PokerStars, dopodiché fai tap sul pulsante Consenti, se vuoi consentire all’app di inviarti notifiche e, se hai già un account, premi sulla voce Login, per effettuare l’accesso con le tue credenziali.

In caso contrario, scegli l’opzione Registrati subito per creare un nuovo account, seleziona l’opzione Italia tramite il menu a tendina visibile accanto all’opzione Nazione e premi sul pulsante Successivo.

Adesso, inserisci il tuo indirizzo email nel campo apposito, inserisci il nickname che intendi usare nel gioco nel campo ID Stars, scegli la password da associare al tuo account inserendola nel campo Password e premi sui pulsanti Invia e Crea account per completare la registrazione e iniziare a giocare.

Ti sarà utile sapere che, oltre all’app di PokerStars che consente di giocare a poker online (sia con soldi veri che con soldi virtuali), è possibile scaricare l’app PokerStars Live: quest’ultima consente di essere sempre aggiornati sugli eventi PokerStars Championship e PokerStars Festival, di conoscere la struttura dei tornei, l’elenco dei vincitori e molto altro ancora.

Scaricare Pokerstars.it dall’estero

Se hai in programma di effettuare una vacanza al di fuori dei confini italiani e vorresti sapere se puoi scaricare Pokerstars.it dall’estero, ti sarà utile sapere che puoi utilizzare il software .IT durante la tua permanenza all’estero a patto di trovarti in un paese nel quale il gioco online con soldi veri non sia vietato.

Se sei cittadino italiano (e ha un codice fiscale italiano) e risiedi all’estero o hai intenzione di trasferirti, per continuare a giocare a PokerStars sulla piattaforma .IT devi comunicare a PokerStars il tuo nuovo indirizzo di residenza, onde evitare la chiusura dell’account.

Per procedere, collegati al sito ufficiale di PokerStars, clicca sulla voce Aiuto presente nel menu principale, individua il box Contatta il servizio clienti visibile nella barra laterale a destra e premi sulla voce Contattaci.

Nella nuova pagina aperta, inserisci il tuo indirizzo email nel campo apposito, seleziona le opzioni Il mio account Stars e Modifica nome o indirizzo tramite i menu a tendina Scegli una categoria e Scegli una sottocategoria, inserisci la tua richiesta nei campi Oggetto e Commenti e clicca sul pulsante Invia, per inviare il tuo messaggio.

Scaricare Pokerstars.com in Italia

Se ti stai chiedendo se è possibile scaricare Pokerstars.com in Italia, la risposta è negativa. Infatti, a partire dal 29 luglio 2009, il Governo Italiano ha richiesto di non consentire più l’accesso alla piattaforma .COM ai giocatori che sono residenti in Italia.

Gli utenti che non rispettano queste disposizioni, oltre a infrangere la legge, rischiano il blocco e/o la chiusura del proprio account. Per maggiori informazioni, ti consiglio di consultare la sezione Aiuto del sito Web di PokerStars.