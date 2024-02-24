Come giocare a Texas Holdem

Sei un appassionato di Texas Hold'em, il celebre gioco di poker, e vorresti cimentarti nella sua variante online giocando comodamente da casa con soldi veri o, meglio ancora, allenandoti con fiches virtuali senza correre rischi? Stai cercando una piattaforma o un'applicazione per imparare a giocare a Texas Hold'em, partendo dalle basi?

Se le cose stanno così, lasciami dire che sei nel posto giusto al momento giusto! In questa guida, infatti, ti mostrerò come giocare a Texas Hold'em online. Ti farò vedere prima alcuni siti e applicazioni che ti permettono di giocare online sia con soldi veri che sfruttando fiches virtuali. Poi ti mostrerò invece alcune risorse pensate per imparare a giocare a poker partendo dalle regole basilari, con esercizi pratici.

ATTENZIONE: prima di entrare nel vivo dell'argomento voglio ricordarti che la legge permette di giocare d'azzardo solo dopo il compimento dei 18 anni. Inoltre, giocare d'azzardo può causare dipendenza patologica, motivo per cui non è mia intenzione spingerti a scommettere e non mi assumerò alcuna responsabilità dell'utilizzo che farai delle informazioni contenute in questa guida.

Indice

Dove giocare a Texas Hold'em

Adesso ti farò vedere alcuni siti e applicazioni che ti permettono di giocare a Texas Hold'em poker usando soldi veri.

William Hill (Online/Android/iOS/iPadOS)

William Hill è un'azienda storica nel mondo del gioco d'azzardo, che offre una piattaforma online completa per giocare a poker, piazzare scommesse sportive e divertirti con i giochi da casinò, incluse slot, roulette, blackjack e altro ancora.

Per iniziare a giocare a poker online su William Hill, visita il sito ufficiale dal browser del tuo PC o scarica l'app sul tuo dispositivo mobile. L'app è disponibile per Android (in formato APK dal sito ufficiale, che puoi installare seguendo le istruzioni in questo tutorial) e per iOS/iPadOS.

Per iniziare, è necessario però registrarti e creare un conto di gioco su William Hill. Questa operazione richiede la verifica della tua identità tramite il caricamento di un documento personale. Dopo l'apertura del conto, potrai riscattare il tuo bonus di benvenuto, che al momento include: 20 euro di bonus subito + fino a 1.000 euro di Bonus Cash sul primo deposito + 200 free spin alla verifica del documento. Maggiori info qui.

Per registrarti, vai al sito di William Hill o apri l'app sul tuo dispositivo mobile, clicca su Registrati e compila i moduli con le tue informazioni personali, alla fine dell'operazione dovrai scattare una foto del tuo documento di identità. La procedura è semplice, ma se hai difficoltà puoi consultare questa guida in cui ti ho spiegato ogni passaggio della registrazione, incluso come effettuare il primo deposito per sbloccare i bonus di benvenuto.

Una volta completata la registrazione su William Hill, sei pronto per iniziare a giocare! La procedura è praticamente identica da PC o dall'app, quindi premi su Poker e poi clicca su Gioca nel browser. Dopo, sarai reindirizzato in un'altra pagina del browser, qui, se non hai ancora effettuato l'accesso, inserisci username e password scelti durante la registrazione, poi premi su Login.

Successivamente, seleziona il tipo di gioco che preferisci utilizzando le frecce laterali: Hold'em, Omaha, Twister o Tournaments. Se opti per uno dei cash game, regola la puntata minima con i simboli + o – e poi premi su Play Poker per iniziare.

Altri siti dove giocare a Texas Hold'em

Se le risorse che ti ho proposto finora non ti soddisfano, ecco altri siti dove puoi giocare a poker online usando soldi veri.

Sisal (Online/Android/iOS/iPadOS) — un noto bookmaker italiano che offre una vasta sezione dedicata al poker, con numerosi tavoli da cash game e tornei. Un vantaggio significativo è la possibilità di registrarti e creare un account di gioco utilizzando le tue credenziali SPID , saltando così la procedura di verifica del conto che richiede l'invio di una foto del tuo documento di identità. Maggiori info qui.

(Online/Android/iOS/iPadOS) — un noto bookmaker italiano che offre una vasta sezione dedicata al poker, con numerosi tavoli da cash game e tornei. Un vantaggio significativo è la possibilità di registrarti e creare un account di gioco utilizzando le tue credenziali , saltando così la procedura di verifica del conto che richiede l'invio di una foto del tuo documento di identità. Maggiori info qui. SNAI (Online/Android/iOS/iPadOS) — sul sito della SNAI puoi trovare molte varianti di poker, incluso il Texas Hold'em, con cash game e tornei online. Anche qui, puoi creare un conto di gioco semplicemente effettuando l'accesso con il tuo SPID e accorciando la procedura. Maggiori info qui.

(Online/Android/iOS/iPadOS) — sul sito della SNAI puoi trovare molte varianti di poker, incluso il Texas Hold'em, con cash game e tornei online. Anche qui, puoi creare un conto di gioco semplicemente effettuando l'accesso con il tuo e accorciando la procedura. Maggiori info qui. PartyPoker (Online/Android/iOS/iPadOS) — questa piattaforma è dedicata esclusivamente al poker in tutte le sue varianti, con numerosi tavoli da cash game e molte tipologie di tornei disponibili con cui potrai fare pratica e divertirti.

Come giocare a Texas Hold'em gratis

Se quello che ti interessa è giocare a Texas Hold'em gratis, cioè usando non soldi veri ma comode fiches virtuali per fare pratica senza correre rischi, ecco alcune soluzioni adatte a te.

PokerStars (Windows/macOS/Android/iOS/iPadOS)

Se cerchi un sito dove giocare a Texas Hold'em gratis, PokerStars è la soluzione ideale per te! Potrai infatti sfidare altri giocatori online in tornei e cash game, scegliendo se utilizzare fiches virtuali o soldi veri.

Per iniziare, devi creare un account PokerStars e scaricare il software di gioco. Attualmente, non puoi giocare gratis dal browser del tuo PC, ma devi scaricare l'applicazione desktop di PokerStars, disponibile sia per Windows che per macOS. Da browser è infatti possibile, al momento, solo giocare con soldi veri.

Se poi preferisci giocare da dispositivo mobile, puoi installare l'app PokerStars Mobile, per Android (disponibile sul sito ufficiale come pacchetto APK, seguendo le istruzioni contenute nel tutorial dedicato) o per iOS/iPadOS.

Per iniziare, collegati al sito di PokerStars e clicca su Scarica PokerStars. Se usi Windows, apri il file .exe appena scaricato, poi premi Sì nel popup del sistema operativo, spunta la casella Accetto le condizioni stabilite nei Termini generali di PokerStars.it e clicca Installa. Attendi il termine dell'installazione e fai clic su Lancia PokerStars.it.

Se usi macOS, estrai i file dal pacchetto ZIP appena ottenuto (se non sai come fare segui questa guida), apri il file .dmg all'interno della cartella PokerStarsIT, trascina l'icona del programma nella cartella delle Applicazioni, avvia PokerStars, poi premi su Apri nel popup, digita la password di amministrazione e premi Invio.

Una volta installato PokerStars, procedi alla creazione dell'account. Nella schermata del programma, premi su Registrati, scegli un nome utente e una password e fai clic su Successivo. Quindi, digita la tua email, spunta la casella accanto alla voce Seleziona tutto e premi su Crea account: sei pronto per giocare!

Adesso, per giocare gratis a Texas Hold'em, cioè sfruttando le fiches virtuali, non è necessario effettuare la verifica dell'identità con la foto di un documento, ma basta la registrazione. In caso contrario, cioè se vuoi giocare con soldi veri dovrai invece effettuare anche la procedura di verifica dell'identità: ti basta seguire le istruzioni che ti ho fornito in questa guida.

Dopo aver effettuato l'accesso al sito, per giocare gratis, la prima cosa da fare è selezionare in alto a destra dello schermo Soldi virtuali. Poi puoi scegliere a quale tipo di tavolo partecipare, selezionando una delle opzioni nel menu orizzontale in alto (es. Cash Game, Tornei ecc.).

A questo punto, vedrai tutti i tavoli disponibili con informazioni dettagliate sul numero di partecipanti e sul tipo di poker giocato, come Texas Hold'em classico o Omaha, una sua variante. Uno dei punti di forza di PokerStars è infatti proprio la vasta gamma di tavoli e varianti di gioco a tua disposizione.

Dopo aver scelto il tavolo, premi su Gioca a destra dello schermo. Se stai partecipando a un cash game, nel popup che si apre, digita la quantità di fiches virtuali che vuoi portare al tavolo, nella sezione Importo da portare in gioco, e premi su OK. Se invece stai partecipando a un torneo, premi su Gioca e poi su Conferma.

Una volta al tavolo, aspetta il tuo turno e usa i pulsanti in basso per giocare la tua mano (es. Fold, Chiama, Rilancia, Check ecc.).

Ricorda che registrandoti a PokerStars ti verranno assegnate delle fiches virtuali per iniziare a giocare. Puoi riscattare nuove fiches virtuali ogni 4 ore: clicca su Cassa in alto a destra, seleziona Soldi virtuali, quindi premi su Ricevi e poi su OK. Maggiori info qui.

Altri siti per giocare a texas Texas Hold'em gratis

Ecco un elenco di piattaforme dove puoi giocare a poker online gratuitamente, sfidando altri giocatori senza il rischio di utilizzare soldi veri.

ReplayPoker (Online) — questo sito Web ti offre la possibilità di giocare a poker con soldi virtuali. È un'ottima risorsa per fare pratica e migliorare le tue abilità senza i rischi finanziari del gioco d'azzardo. La registrazione è gratuita e puoi iniziare a giocare immediatamente dopo esserti registrato.

(Online) — questo sito Web ti offre la possibilità di giocare a poker con soldi virtuali. È un'ottima risorsa per fare pratica e migliorare le tue abilità senza i rischi finanziari del gioco d'azzardo. La registrazione è gratuita e puoi iniziare a giocare immediatamente dopo esserti registrato. Pokerist (Windows/Android/iOS/iPadOS) — un sito che ti permette di esercitarti gratis, cioè giocando a poker contro altri avversari ma con fiches virtuali. È ideale per chi preferisce un ambiente di gioco tranquillo per affinare le proprie strategie. L'interfaccia utente è in italiano e l'accesso è completamente gratuito. Maggiori info qui.

(Windows/Android/iOS/iPadOS) — un sito che ti permette di esercitarti gratis, cioè giocando a poker contro altri avversari ma con fiches virtuali. È ideale per chi preferisce un ambiente di gioco tranquillo per affinare le proprie strategie. L'interfaccia utente è in italiano e l'accesso è completamente gratuito. Maggiori info qui. Texas Hold'em Poker Plus (Windows) — un'altra applicazione per Windows disponibile gratuitamente sul Microsoft Store. Questa piattaforma è perfetta per praticare il Texas Hold'em contro il computer e offre un ambiente di gioco simulato ideale per principianti e giocatori intermedi. Maggiori info qui.

Impara a giocare a Texas Hold'em

Se sei un novizio del poker e non te la senti ancora di cimentarti contro altri giocatori con soldi veri o fiches virtuali, ecco per te alcune risorse pensate proprio per imparare a giocare a Texas Hold'em, partendo dalle basi.

Poker Trainer (Online/Android/iOS/iPadOS)

Se cerci una piattaforma online dove imparare a giocare a Texas Hold'em partendo dai fondamentali, allora Poker Trainer è la scelta che fa al caso tuo. Su Poker Trainer puoi infatti esercitarti imparando le varie regole del poker, a seconda del tuo livello di esperienza.

Puoi usare Poker Trainer gratis, ma con la limitazione di giocare un massimo di 50 mani al giorno, e puoi accedervi direttamente dal browser del tuo PC o scaricando l'app per dispositivi mobili, che è disponibile per Android (anche da store alternativi) e iOS/iPadOS. In alternativa, puoi sottoscrivere un piano abbonamento, che ha un prezzo di 60 dollari/anno, e sbloccare funzionalità avanzate come le statistiche preflop e un numero illimitato di mani da giocare quotidianamente.

Per iniziare, tutto quello che devi fare è collegarti al sito ufficiale e qui puoi subito esercitarti nelle basi del poker selezionando uno degli esercizi che vedi sullo schermo (es. Reflop, Postflop, Best Hand ecc.).

Se però quello che ti interessa è in particolare il Texas Hold'em, nella sezione Tutorial, premi su Intro to Texas Hold'em e troverai una guida con cui imparare le regole iniziali. Qui, cliccando su Impara il gergo del Poker troverai anche un glossario che ti spiega quali sono i termini da usare quando giochi una mano e cosa vogliono dire.

Infine, nella Home di Poker Trainer, cliccando su Quiz nel menu orizzontale, puoi partecipare a quiz interattivi per testare le tue conoscenze in fatto di poker.

Altri siti dove imparare a giocare a Texas Hold'em

Qui sotto, trovi altre risorse pensate per allenarti a giocare a poker e imparare nuove strategie da applicare.

Learn WPT (Online) — è un sito pensato per esercitarti nel poker, qualunque sia il tuo livello di esperienza. Troverai tutorial, esercizi interattivi e la possibilità di esercitarti praticamente ai tavoli. Al momento in cui scrivo, per usare la piattaforma è richiesto un abbonamento che ha un costo di partenza di 29 dollari/mese .

(Online) — è un sito pensato per esercitarti nel poker, qualunque sia il tuo livello di esperienza. Troverai tutorial, esercizi interattivi e la possibilità di esercitarti praticamente ai tavoli. Al momento in cui scrivo, per usare la piattaforma è richiesto un abbonamento che ha un costo di partenza di . Advance Poker Training (Online) — è una piattaforma dedicata all'apprendimento avanzato del Poker, inclusa la variante del Texas Hold'em. Qui potrai esercitarti per affinare le tue tecniche e migliorare il tuo grado di esperienza. La piattaforma è a pagamento e, al momento in cui scrivo, il prezzo dell'abbonamento parte da 39,97 dollari/mese .

(Online) — è una piattaforma dedicata all'apprendimento avanzato del Poker, inclusa la variante del Texas Hold'em. Qui potrai esercitarti per affinare le tue tecniche e migliorare il tuo grado di esperienza. La piattaforma è a pagamento e, al momento in cui scrivo, il prezzo dell'abbonamento parte da . Run It Once Poker Training (Online) — è un sito pensato per affinare la tua tecnica a poker, dove troverai tanti consigli utili e anche strategie pratiche da applicare quando giochi. Si tratta di una piattaforma a pagamento e al momento il piano abbonamento parte da un costo di 24, 99 dollari/mese.