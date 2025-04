Stai organizzando il tuo prossimo viaggio e ora stai cercando di prenotare un volo senza spendere una fortuna. Inoltre, hai sentito dire che utilizzando una VPN a volte c’è la possibilità di trovare voli a prezzi più convenienti e di conseguenza ti sei messo ora sul Web con l’obiettivo di trovare dei consigli su come risparmiare sui voli con VPN.

Beh, se la situazione appena descritta è esattamente quella in cui ti ritrovi tu, allora lasciami dire che sei finito nel posto giusto al momento giusto, perché oggi farò del mio meglio per parlarti proprio di questo argomento. Ti illustrerò infatti quali sono le migliori VPN di cui ti puoi avvalere per raggiungere il tuo scopo e poi ti mostrerò anche alcuni “trucchetti” che potrebbero permetterti di risparmiare sul prezzo del volo.

Detto tutto ciò, direi che possiamo ora entrare nel vivo dell’argomento. Mettiti comodo, prenditi tutto il tempo che ritieni necessario e prosegui pure nella lettura di questo articolo. Arrivati a questo punto, a me non resta altro che augurarti una buona continuazione e buon viaggio!

Migliori VPN per risparmiare sui voli

La prima cosa da fare per provare a risparmiare sui voli utilizzando una VPN è, ovviamente, scegliere un servizio di VPN adatto, scaricarlo e installarlo sul tuo computer o sul tuo smartphone o tablet. Come forse già ben sai, un servizio VPN ti permette di localizzarti in un altro Paese e, a volte, con alcune compagnie aeree, è possibile che uno stesso biglietto sia più economico se viene acquistato da un Paese diverso dal tuo. Ecco che qui di seguito, infatti, ci tengo ad aiutarti parlandoti di alcune delle migliori VPN per risparmiare sui voli.

NordVPN — si tratta di uno dei più famosi servizi di VPN al mondo che ti permette di collegarti a server di Paesi dislocati praticamente ovunque. NordVPN è fruibile da computer e anche da smartphone e tablet. È un servizio a pagamento che offre un piano base a partire da 3,69 euro al mese. Ti ho parlato in modo molto più dettagliato di NordVPN nella recensione tematica che ho scritto sul mio blog.

— si tratta di uno dei più famosi servizi di VPN al mondo che ti permette di collegarti a server di Paesi dislocati praticamente ovunque. NordVPN è fruibile da computer e anche da smartphone e tablet. È un servizio a pagamento che offre un piano base a partire da 3,69 euro al mese. Ti ho parlato in modo molto più dettagliato di NordVPN nella recensione tematica che ho scritto sul mio blog. Surfshark — è un altro ottimo servizio di VPN che ti permette di collegarti a oltre 3.000 server distribuiti in circa 100 Paesi. Il servizio è davvero facile e intuitivo da utilizzare, inoltre, il suo piano base parte da 2,19 euro al mese. Surfshark è utilizzabile sia su computer che su smartphone e tablet. Puoi trovare informazioni più precise nella mia recensione di Surfshark.

— è un altro ottimo servizio di VPN che ti permette di collegarti a oltre 3.000 server distribuiti in circa 100 Paesi. Il servizio è davvero facile e intuitivo da utilizzare, inoltre, il suo piano base parte da 2,19 euro al mese. Surfshark è utilizzabile sia su computer che su smartphone e tablet. Puoi trovare informazioni più precise nella mia recensione di Surfshark. ExpressVPN — è un altro dei servizi di VPN più utilizzati e questo offre numerosi server provenienti da circa 105 Paesi di tutto il mondo e questo garantisce un’ampia possibilità di scelta, soprattutto durante la scelta del volo meno costoso. Il piano più economico parte da 6,33 euro al mese e la piattaforma è fruibile sia da computer che da smartphone e tablet. Ti ho parlato meglio di come funziona ExpressVPN nella guida che ti ho appena indicato.

— è un altro dei servizi di VPN più utilizzati e questo offre numerosi server provenienti da circa 105 Paesi di tutto il mondo e questo garantisce un’ampia possibilità di scelta, soprattutto durante la scelta del volo meno costoso. Il piano più economico parte da 6,33 euro al mese e la piattaforma è fruibile sia da computer che da smartphone e tablet. Ti ho parlato meglio di come funziona ExpressVPN nella guida che ti ho appena indicato. PrivadoVPN — altro eccellente servizio di VPN che ti consente di connetterti ai server di circa 66 Paesi. Il piano più economico parte da 1,48 euro al mese e potrebbe per questo essere uno dei servizi di VPN meno costosi. Anche PrivadoVPN si può usare su tutte le piattaforme e quindi sia da PC che da smartphone e tablet. Ti ho parlato molto più in dettaglio di come funziona PrivadoVPN nella guida che ti ho appena lasciato.

Quelli di cui ti ho parlato, sono solamente alcuni dei tanti servizi di VPN disponibili sulla piazza. Ce ne sono infatti diversi altri che sono anche del tutto gratuiti ma che, ovviamente, impongono alcune limitazioni, come ad esempio l’impossibilità di scegliere in modo autonomo un server oppure anche delle limitazioni per quanto riguarda il traffico dati. Puoi scoprire di più su questo argomento nella mia guida nella quale ti ho parlato delle migliori VPN gratis.

Come pagare di meno un volo con VPN

Dopo che hai individuato il servizio di VPN che ti sembra più adatto alle tue esigenze e lo hai scaricato e installato sul tuo dispositivo, possiamo ora andare a vedere insieme come pagare di meno un volo con VPN. Prima di proseguire, però, ci tengo a dirti di non aspettarti alcun miracolo. Le compagnie aeree, ovviamente, non pubblicano da nessuna parte una tabella o comunque delle informazioni relative al costo dei biglietti Paese per Paese e di conseguenza, dovrai andare per tentativi. Questo significa che, in sintesi, per trovare uno sconto su un volo, dovrai provare a collegarti a diversi server di diversi Paesi e confrontare tutti i prezzi che ti vengono proposti.

Detto ciò, la prima cosa da fare è naturalmente andare a verificare il prezzo del volo di tuo interesse utilizzando il tuo IP pubblico e quindi la tua connessione “normale” senza VPN. Una volta che hai visto tutti i prezzi e te li sei segnati da qualche parte, se sei dentro al sito della compagnia aerea con un tuo account, effettua il logout dal tuo account, questo perché il sito potrebbe comunque riuscire a capire chi sei e da quale Paese ti stai connettendo, soprattutto se hai già effettuato acquisti con quell’account.

A questo punto, un’altra cosa molto importante da fare è quella di procedere eliminando i cookie e svuotando la cache dal browser. L’eliminazione dei cookies è di fondamentale importanza perché anche utilizzando una VPN, se ci sono dei cookies salvati sul tuo browser, il sito potrebbe riuscire a identificarti e capire quindi qual è il tuo reale Paese di provenienza.

Fatto tutto ciò, apri ora il servizio di VPN che hai installato sul tuo computer o sul tuo dispositivo mobile, seleziona un Paese diverso dal tuo e attiva la VPN. In molti servizi di VPN, come ad esempio su NordVPN, c’è un semplice pulsante ON/OFF che permette di attivare e disattivare la VPN in ogni momento.

Ora che hai attivato il servizio di VPN e il tuo indirizzo IP è localizzato in un altro Paese, per una maggiore sicurezza e per fare in modo che i cookies non vengano salvati, potresti aprire una pagina in incognito e andare poi sul sito della compagnia aerea per visualizzare il prezzo del volo di tuo interesse. A questo punto, non ti resta altro che confrontare tutte le varie offerte e verificare se ne trovi qualcuna a un prezzo più vantaggioso. Se i prezzi non cambiano dopo che hai attivato la VPN, allora prova a ripetere la procedura cambiando ulteriormente il Paese del server al quale ti stai connettendo.

Una volta che hai trovato un’offerta di tuo interesse, inseriscila, se possibile, subito nel carrello e poi dopo effettua l’accesso con il tuo account relativo al sito della compagnia aerea per procedere al pagamento. Effettuare l’accesso all’account in un secondo momento è importante, perché altrimenti il prezzo potrebbe tornare lo stesso del tuo Paese d’origine.

Per maggiori informazioni su come pagare meno i voli, dai pure un’occhiata alla guida del mio blog che ti ho appena indicato nella quale ti ho spiegato che ci sono diversi altri fattori che contribuiscono al prezzo di un volo, come ad esempio il momento della settimana o dell’anno in cui si effettua la prenotazione.

VPN per pagare di meno un volo: funzionano?

Dopo aver letto le righe precedenti della mia guida, hai già effettuato qualche tentativo per conto tuo, ma hai riscontrato che i prezzi non cambiano mai o che addirittura aumentano dopo aver attivato la VPN e di conseguenza ti stai chiedendo se questo metodo funzioni veramente? Beh, come ti ho già anticipato, non si tratta di una scienza esatta e di conseguenza dovrai armarti di molta pazienza prima di riuscire a trovare il giusto sconto (tieni inoltre presente che magari il volo di tuo interesse potrebbe non godere di sconti in altri Paesi).

In linea di massima, comunque, un servizio di VPN può permettere di pagare di meno un volo, ma la procedura può effettivamente non essere così semplice, facile e veloce come sembra. Ti posso inoltre dire che durante le prove effettuate prima di redigere questo articolo, giusto per farti un esempio, sono riuscito a trovare alcuni sconti per un volo da Milano a Medellin, collegandomi a un server colombiano tramite VPN e andando sul sito di eDreams e lo sconto nel mio caso è stato di poco più di dieci euro.

In conclusione, dunque, dovrai sicuramente effettuare molti tentativi collegandoti ai server di vari Paesi e avere anche un pizzico di fortuna per riuscire a trovare uno sconto sul tuo prossimo volo sfruttando questo metodo.