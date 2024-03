TikTok è una delle piattaforme di video brevi più utilizzata al mondo; se anche tu sei ne apprezzi gli innumerevoli contenuti, ti sarà certamente capitato di trovare un video in particolare e di volerne scaricare l'audio, magari per creare un filmato a tua volta o per utilizzarlo in un altro progetto.

Se le cose stanno proprio così e ti sei rivolto al Web per trovare una soluzione e scoprire come fare, sei capitato nel posto giusto. Nella guida di oggi ti spiegherò come scaricare audio da TikTok grazie ad alcuni strumenti adatti allo scopo, tutti di facile utilizzo.

Non perdiamo altro tempo prezioso: prenditi qualche minuto per leggere i paragrafi che seguono e scoprire come riuscire nel tuo intento. Ti assicuro che non si tratta di nulla di complicato e che, alla fine di questo tutorial, potrai ritenerti soddisfatto del risultato ottenuto. Ti auguro una buona lettura e buon divertimento!

Indice

Come scaricare un audio da TikTok

Il primo metodo che ti consiglio di utilizzare, se vuoi ottenere l'audio da un video caricato su TikTok, è scaricare il filmato in questione e, successivamente, utilizzare un software dedicato per estrarre il file audio. Lo so, non è il massimo della praticità, ma visto che il download dei video è supportato ufficialmente da TikTok e di soluzioni valide per estrarre l'audio dai video ce ne sono tante, è una procedura che non rischia di smettere di funzionare da un momento all'altro (come, invece, potrebbe succedere con app o servizi online di terze parti deputati specificamente al download degli audio tratti da video di TikTok).

Detto ciò, ecco come procedere. Su smartphone, avvia l'app di TikTok (disponibile per Android, anche su store alternativi, e iOS/iPadOS) ed effettua l'accesso al tuo account.

Individua, dunque, il video che ti interessa e premi sul tasto Condividi situato a destra. Nel menu che si apre, seleziona la voce Salva video, per scaricare quest'ultimo sul tuo dispositivo.

Ora puoi affidarti a un'applicazione per estrarre l'audio dal video, come l'app MP3 video converter per Android oppure il Comando rapido “Video to Audio” per iOS/iPadOS, come ti ho spiegato nel mio tutorial su come estrarre l'audio da un video.

Altre soluzioni per scaricare audio da TikTok

Se la soluzione precedente ti è sembrata un po' toppo macchinosa, sappi che sul Web è possibile trovare molti servizi che consentono di scaricare gratuitamente l'audio da un video pubblicato su TikTok, accessibili direttamente dal browser di qualsiasi dispositivo (quindi sia da smartphone e tablet che da PC). Ti avviso, però, che trattandosi di soluzioni non ufficiali, potrebbero smettere di funzionare correttamente in qualsiasi momento.

Prima di utilizzarli, copia il link del video di TikTok di cui vuoi scaricare l'audio: apri il filmato di cui vorresti ottenere l'audio sull'app di TikTok, premi sull'icona della condivisione situata a destra e scegli l'opzione per copiarne il link.

SSSTik.io

Un sito che ti consiglio di provare è SSSTik.io, un downloader per TikTok che consente i scaricare sia il video che l'audio di un determinato clip in pochi e semplici passi.

Per iniziare, collegati al sito Web in questione e assicurati di premere sulla voce Download TikTok MP3 nella sezione in alto; incolla l'indirizzo copiato da TikTok nell'apposito campo Just insert a link, premi sul pulsante Download e attendi l'elaborazione del video; dopodiché premi sulla voce Download MP3, per avviare il download del solo audio.

SaveTT

SaveTT è un altro servizio online per il download di video e audio da TikTok che offre un tool dedicato al download dell'audio da TikTok.

Tutto ciò di cui hai bisogno, per iniziare, è il link del filmato da cui vorresti estrarre l'audio. Dopodiché, collegati alla pagina principale del tool, copialo nell'apposito campo e premi sul tasto Search.

Nella schermata successiva, premi sul menu a tendina Format, seleziona l'opzione MP3 e premi sul tasto Download per avviare il download diretto.

In alternativa, puoi usufruire dell'opzione QR Code per ottenere, per l'appunto, un codice QR da scansionare con un altro dispositivo su cui il file verrà scaricato: ti ho spiegato come fare nella mia guida su come scansionare QR code.

Infine, premendo sul pulsante Dropbox è possibile accedere al proprio account Dropbox e salvare il file direttamente nel proprio spazio cloud, in modo da potervi accedere da qualsiasi dispositivo.

TTSave.APP

Come gli altri di cui ti ho parlato finora, TTSave.APP è disponibile gratuitamente online e propone un semplice tool per scaricare la musica dai clip della piattaforma in questione: basta accedere alla pagina principale, copiare il link del TikTok che ti interessa e incollarlo nel campo URL / TikTok video Link.

Dai conferma con clic sul tasto Download e, in pochi secondi, visualizzerai il titolo della traccia audio usata nel video disponibile per il download.

Clicca dunque sulla voce Download Audio (MP3) per scaricala direttamente; se il download non avviene, clicca sulla voce Download in blu che compare nella pagina successiva.

LoveTik

Se le soluzioni che ti ho proposto non ti convincono o non fanno al caso tuo, puoi dare un'occhiata anche al convertitore da TikTok a MP3 di LoveTik, un sito Web che, tra i suoi tool per scaricare filmati dalla piattaforma, ne include anche uno dedicato all'audio.

Per provarlo, collegati dunque a questa pagina Web e incolla il link del TikTok nel campo Incolla qui il link TikTok.

Il link verrà elaborato automaticamente e ti verrà mostrato il nome del file che intendi scaricare prima di confermare il download; se ciò non avviare, premi sul tasto Cominciare.

Fatto ciò, scorri la pagina verso il basso fino a individuare l'opzione MP3 Audio affiancata dal nome del file audio utilizzato nel video; pigia sul pulsante Scarica per effettuare il download. Semplice, no?