Ti sei deciso finalmente a sbarazzarti di tanti oggetti che non usi più, anziché costringerli a prendere polvere nel tuo garage hai deciso di venderli a chi saprebbe valorizzarli di più. Ti sei quindi affidato alla mia guida su come vendere su Internet, sei riuscito a vendere qualcosa e ora ti stai chiedendo come procedere. Il prossimo passo infatti sarà spedire l’oggetto venduto, uno dei primi corrieri che ti sono venuti in mente è GLS, la General Logistics Systems del gruppo Royal Mail, ma hai qualche dubbio su come procedere.

Esattamente come ti ho guidato nella fase di vendita, ora ti guiderò in quella della spedizione e ti spiegherò come spedire con GLS. Sono qui per rispondere a ogni dubbio e curiosità, troverai in questa guida ogni informazione utile per far arrivare a casa del destinatario il tuo pacco o la tua busta. Vedrai che sarà un gioco da ragazzi, anche nel caso in cui non avessi mai spedito un pacco prima d’ora.

Nei prossimi paragrafi troverai la procedura da seguire passo dopo passo, in più altre risposte a eventuali dubbi che potrebbero sorgere lungo il percorso. Sei pronto? Io sì, per cui direi di non perdere altro tempo e di immergerci subito in questa nuova guida. Il mio consiglio, come sempre, è di metterti comodo e prestare attenzione a ciò che leggerai, in modo da non perdere passaggi fondamentali. Puoi prendere appunti se ti va, ma sappi che troverai questa guida sempre pronta per essere consultata. Bene, iniziamo pure!

Indice

Come funziona spedire con GLS

Per cominciare a scoprire come funziona spedire con GLS potrebbe esserti utile sapere che puoi effettuare sia spedizioni in Italia sia spedizioni all’estero. Con le Spedizioni Nazionali la consegna avviene in 24/48 ore, mentre i tempi di consegna per le Spedizioni Internazionali variano in base al paese di destinazione: 48 ore per le spedizioni in Germania, Francia, Spagna, Austria, Belgio, Olanda, Lussemburgo. Per paesi più lontani i tempi si estendono fino a 72/96 ore.

Puoi spedire buste, pacchi e bancali fino a 500 chili, con misura massima di 300 centimetri ma le misure variano in base al tipo di spedizione. Te le elenco qui di seguito.

National Express — 500 chili peso massimo per spedizione, 300 centimetri misura massima, 70 chili peso massimo per collo. Le dimensioni massime per pallet invece sono 200 centimetri altezza, 150 centimetri larghezza, 130 centimetri lunghezza.

— peso massimo per spedizione, misura massima, peso massimo per collo. Le dimensioni massime per pallet invece sono altezza, larghezza, lunghezza. Safe Plus — 25 chili peso massimo per collo, 150 centimetri la somma massima delle tre dimensioni per collo.

— peso massimo per collo, la somma massima delle tre dimensioni per collo. Parcel — 40 chili peso massimo per collo, 200 centimetri lunghezza massima, 300 centimetri misure massime

— peso massimo per collo, lunghezza massima, misure massime Express — 68 chili peso massimo per spedizione, 274 centimetri lunghezza massima, 330 centimetri misure massime per collo.

— peso massimo per spedizione, lunghezza massima, misure massime per collo. Logistics — peso massimo per collo e lunghezza massima senza limiti.

Passiamo adesso a come spedire: il servizio si chiama Prenota un ritiro. Al momento non è ancora possibile prenotate un ritiro da app GLS (Android/iOS/iPadOS), per cui devi procedere da sito Web.

Non puoi prenotare un ritiro senza essere registrato, per cui bisogna prima registrarsi. Per farlo clicca su questa pagina e dato che noi stiamo parlando di come spedire con GLS da privato devi selezionare la voce Privato, non Azienda.

Inserisci i dati richiesti: Nome, Cognome, Località, Provincia, CAP, Indirizzo, Telefono, Email, Nome utente e scegli una Password sicura. Leggi l’informativa e presta il consenso alle voci mettendo la spunta a dai il consenso o neghi il consenso, quindi conferma di essere maggiorenne e clicca su Registrati.

A registrazione ultimata puoi procedere con la prenotazione del ritiro. Recati sul sito Web di GLS e clicca su Servizi Online > Prenota un ritiro > Prenota un ritiro. In alto vedrai già il tuo indirizzo, sotto la voce Richiedente. Devi compilare adesso i campi relativi al pacco che vuoi spedire, ovvero Colli, Peso kg e come facoltativo anche Volume (numero intero). Scegli la data del ritiro e l’orario, indica se vuoi assicurarla mettendo Sì alla voce Assicurata e compila anche il campo Per Euro con la cifra. Infine devi fare una scelta tra Porto Franco e Porto Assegnato.

Alla domanda La merce ha più destinazioni? scegli No e potrai così inserire l’indirizzo del destinatario. Quando hai terminato, clicca su Invia e segui le istruzioni a schermo, quindi attendi la conferma della presa in carico del tuo ritiro. Inoltre segui le indicazioni contenute nell’email di conferma per l’etichetta e per le ultime operazioni prima del ritiro da parte del corriere.

Ti sarà utile sapere che le richieste di ritiro effettuate entro le ore 13.00 vengono gestite il pomeriggio del giorno stesso se lavorativo, mentre quelle giunte oltre le ore 13.00 vengono gestite il giorno lavorativo successivo.

Se pensi che la procedura sia troppo elaborata, puoi sempre recarti in una sede GLS o un Parcel Shop per effettuare una spedizione. Trova quello più vicino a te qui.

Non dimenticare che puoi seguire il tuo pacco e scoprire in qualsiasi momento dove si trova. Per sapere come fare leggi il mio tutorial su come rintracciare un pacco GLS.

Spedire un pacco con GLS: costi

Come potrai ben immaginare, i costi per spedire un pacco con GLS variano in base al peso, alla dimensione e al tipo di spedizione che si sceglie. Inoltre sul sito è ben specificato che le tariffe sono indicative e che per avere un preventivo personalizzato consigliano di recarsi in una sede GLS.

Fatta questa premessa, vediamo il listino prezzi GLS delle spedizioni nazionali. La dimensione massima si calcola sommando il lato grande e il lato piccolo.

XS — dimensione massima 35 centimetri e peso inferiore a 3 chili , ha un prezzo indicativo di 15 euro .

— dimensione massima e peso inferiore a , ha un prezzo indicativo di . S — dimensione massima 55 centimetri e peso inferiore a 10 chili , ha un prezzo indicativo di 17 euro .

— dimensione massima e peso inferiore a , ha un prezzo indicativo di . M — dimensione massima 75 centimetri e peso inferiore a 25 chili , ha un prezzo indicativo di 23 euro .

— dimensione massima e peso inferiore a , ha un prezzo indicativo di . L — dimensione massima 95 centimetri e peso inferiore a 50 chili , ha un prezzo indicativo di 33 euro .

— dimensione massima e peso inferiore a , ha un prezzo indicativo di . XL — dimensione massima 125 centimetri e peso inferiore a 100 chili, ha un prezzo indicativo di 46 euro.

Sono previste delle maggiorazioni per le spedizioni in Sicilia e Sardegna di 4 euro, per le isole minori di 9 euro, per la consegna fuori capoluogo di 3 euro e infine di 3 euro in caso di diritti di fatturazione. Inoltre il servizio Safe Plus prevede una maggiorazione di 4 euro.

Le spedizioni internazionali hanno un costo che varia molto non solo in base a peso e dimensione del pacco, ma anche in base al paese di destinazione. Ti invito a consultare il listino prezzi per tutti i dettagli.

Come spedire una busta con GLS

La compagnia di trasporto britannica offre servizi di ritiro e spedizione sia di pacchi sia di buste, così come di bancali. Per questo motivo la procedura vista nel corso di questa guida risponde anche alle esigenze di chi vuole sapere come spedire una busta con GLS.

Che sia un pacco o una busta non cambia, nel momento in cui compili il modulo per la prenotazione del ritiro devi solo inserire il suo peso. Non viene chiesto infatti di specificare il tipo di collo, ma soltanto il numero di colli della spedizione.

Come spedire in contrassegno con GLS

GLS ha un servizio che permette la spedizione con pagamento in contrassegno, tale servizio si chiama CODService. Con questo tipo di spedizione, infatti, il corriere prende per conto del mittente l’importo della merce spedita e provvede successivamente a versarli al beneficiario.

So che ora sei in attesa di scoprire come spedire con GLS in contrassegno ma mi tocca spegnere il tuo entusiasmo: non è ancora possibile in Italia. Il servizio CODService è disponibile solo in Spagna, Slovenia, Slovacchia e Portogallo. Maggiori info qui.

A questo punto mi permetto di suggerirti altri metodi per farti pagare prima di spedire la merce. Il più classico è il bonifico bancario, ma non è di certo l’unico. Potresti valutare infatti di farti pagare con PayPal oppure valuta anche Satispay. Ho scritto per te una guida approfondita su come farsi pagare online: leggila per ulteriori spunti.

Come spedire con GLS in porto assegnato

Come abbiamo visto nel corso di questa guida, nel momento in cui prenoti un ritiro, e dunque spedisci un pacco, ti viene chiesto di scegliere tra porto assegnato e porto franco: che differenza c’è? Te lo spiego in modo semplice: porto franco vuol dire che il costo della spedizione è a carico del mittente, con porto assegnato invece è a carico del destinatario.

Se vuoi sapere come spedire in porto assegnato con GLS, quindi pagando le spese di spedizione, non devi fare altro che seguire la procedura per prenotare un ritiro e scegliere appunto porto assegnato. In questo modo appena il pacco arriverà a destinazione, chi lo riceve pagherà in quel momento il costo della spedizione.

Solo due tipologie di spedizioni GLS sono compatibili con il porto assegnato: National Express e Safe Plus.

Come spedire con GLS da casa

Se sei capitato in questa guida perché sei a caccia di risposte su come spedire con GLS da casa, sono felice di dirti che tutto ciò che hai letto finora è valido anche per le tue esigenze.

Tutto ciò che devi fare quindi è prenotare un ritiro come spiegato nel primo paragrafo e attendere che il corriere passi da casa tua per prendere il pacco e consegnarlo all’indirizzo che hai indicato. Semplice, no?

In alternativa, esistono dei servizi per spedire pacchi che consentono di scegliere fra vari corrieri, tra cui GLS, in modo molto semplice e ottenere il ritiro a casa. Per tutti i dettagli, leggi il tutorial che ti ho appena linkato.

Per qualsiasi tipo di problema, non esitare a contattare l’assistenza: segui le mie indicazioni su come parlare con un operatore GLS.